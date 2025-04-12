Макпенем (Makpenem)
Макпенем инструкция по применению
Состав
действующее вещество: meropenem;
1 флакон содержит меропенема тригидрата эквивалентно меропенему безводному 500 мг или 1000 мг;
вспомогательное вещество: натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Антимикробные средства для системного применения. β-лактамные антибиотики. Карбапенемы.
Код АТС J01D H02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Меропенем является карбапенемовым антибиотиком для парентерального применения, относительно стабильным к воздействию человеческой дигидропептидазы-1 (DHP-1), поэтому не требует добавления ингибитора DHP-1.
Меропенем оказывает бактерицидное действие путем вмешательства в жизненно важный синтез стенок бактериальной клетки. Легкость, с которой он проникает в стенки бактериальной клетки, высокий уровень устойчивости ко всем сериновым β-лактамазам и выраженное сродство с белками, связывающим пенициллин (PBP), объясняют сильное бактерицидное действие меропенема против широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий. Минимальные бактерицидные концентрации (МВС) обычно являются такими же, как и минимальные ингибирующие концентрации (МIC). Для 76% бактерий соотношение МВС: МIС составила 2 или меньше.
Меропенем стабилен в тестах на чувствительность, а эти тесты можно проводить с помощью обычных рутинных методов. Тесты in vitro показывают, что меропенем действует синергически с различными антибиотиками. Как было продемонстрировано in vitro и in vivo, меропенем имеет постантибиотическим эффект.
Опираясь на фармакокинетику и соотношение клинических и микробиологических результатов по диаметра зоны и минимальных ингибирующих концентраций (МІС) для микроорганизмов, рекомендуется единый комплекс критериев чувствительности к меропенема.
|Категоризация
|Метод оценки
|Диаметр зоны (мм)
|Критические точки МІС (мг/мл)
|Чувствительность
|≥ 14
|≤ 4
|Промежуточный уровень
|12 — 13
|8
|Резистентность
|≤ 11
|≥ 16
Антибактериальный спектр меропенема in vitro включает большинство клинически значимых грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных штаммов бактерий, как указано ниже.
Грамположительные аэробы:
Bacillus spp., Corynebacterium diphteriae, Enterococcus faecalis, Enterococcus liquifaciens, Enterococcus avium, Listeria monocytogenes, Lactobacillus spp., Nocardia asteroids, Staphylococcus aureus (положительные и отрицательные к пенициллиназе), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus capitis, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus warneri, Staphylococcus hominis, Staphylococcus simulans, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus sciuri, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus pneumoniae (чувствительные и резистентные к пенициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus equi, Streptococcus bovis, Streptococcus mitis, Streptococcus mitior, Streptococcus milleri, Streptococcus sanguis, Streptococcus viridans, Streptococcus salivarius, Streptococcus morbillorum, Streptococcus Group G, Streptococcus Group F, Rhodococcus equi.
Грамотрицательные аэробы:
Achromobacter xylosoxidans, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoffii, Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sorbria, Aeromonas caviae, Alcaligenes faecalis, Bordetella bronchiseptica, Brucella melitensis, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Citrobacter koseri, Citrobacter amalonaticus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter (Pantoea) aglomeran, Enterobcter cloacae, Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Escherichia hermannii, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae (включая положительные к β-лактамазе и резистентные к ампициллину штаммы), Heamophilus parainfluenzae, Heamophilus ducreyi, Helicobacter pylori, Neisseria meningitides, Neisseria gonorrhoeae (включая положительные к β-лактамазам, резистентные к пенициллину и резистентные к спектиномицину штаммы), Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella ozaenae, Klebsiella oxytoca, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Morganella mor ganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus penneri, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Providencia alcalifaciens, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas alcaligenes, Burkholderia (Pseudomonas) cepacia, Pseudomonas flourescens, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas acidovorans, Salmonella spp., включая Salmonella enteritidis/typhi, Serratia marcescens, Serratia liquefaciens, Serratia rubidaea, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica.
Анаэробные бактерии:
Actinomyces odontolyticus, Actinomyces meyeri, Bacteroides-Prevotella-Porphynomonas spp., Bacteroides fragilis, Bacteroides vulgatus, Bacteroides variabilis, Bacteroides pneumosintes, Bacteroides coagulans, Bacteroides uniformis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides ’Bacteroides gracilis, Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, Prevotella bivia, Prevotella splanchnicus, Prevotella oralis, Prevotella disiens, Prevotella rumenicola, Bacteroides ureolyticus, Prevotella oris, Prevotella buccae, Prevotella denticola, Bacteroides levii, Porphyromonas asaccharolytica, Bifidobacterium spp., Bilophila wadsworthia, Clostridium perfringens, Clostridium bifermentalis, Clostridium ramosum, Clostridium sporogenes, Clostridium cadaveris, Clostridium sordellii, Clostridium butyricum, Clostridium clostridiiformis, Clostridium, innocuum, Clostridium subterminale, Clostridium tertium, Eubacterium lentum, Eubacterium aerofaciens, Fusobacterium mortiferum, Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium varium, Mobiluncus curtisii, Mobiluncus mulieris, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus saccharolyticus, Peptococcus saccharolyticus, Peptostreptococcus asaccharolyticus, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcu s prevotii, Propionibacterium acnes, Propionibacterium aidum, Propionibacterium granulosum.
Stenotrophomonas maltophilia, Enterococcus faecium и стафилококки, резистентные к метициллину, как было обнаружено, резистентны к меропенему.
Фармакокинетика.
После внутривенного введения в зависимости вид дозы (0.5 или 1 г) и способа аппликации (болюсно или капельно), максимальное значение концентрации препарата в сыворотке крови (Cmax) cоставляет 23 мкг/мл, 45 мкг/мл и 112 мкг/мл соответственно. Связывается с белками плазмы на 2%. Легко проникает в различные ткани и жидкости организма человека (включая спинномозговую), бактерицидные концентрации создаются через 0,5–1,5 часа после введения. Подвергается незначительной биотрансформации в печени с образованием единого метаболита (фармакологическо неактивного). Период полувыведения препарата (Т1/2) составляет 1 час. Экскретируется в основном почками (более 70% выводится в неизмененном виде). При почечной недостаточности клиренс меропенема прямо пропорционален степени снижения полувыведения препарата у детей до 2 лет примерно 1,5 — 2,3 часа, при этом отмечают линейную зависимость «концентрация-доза» в диапазоне доз 10–40 мг/кг. У пациентов пожилого возраста клиренс меропенема снижается, он коррелирует со снижением клиренса креатина, связанного с возрастом.
Клиренс меропенема у пациентов с почечной недостаточностью связан с клиренсом креатина. Поэтому больным с повышенным клиренсом креатинина необходима коррекция дозы препарата. Фармакокинетика Макпенема у пациентов с заболеваниями печени не изменяется.
Показания
Лечение инфекций, вызванных чувствительными к меропенему бактериями:
- пневмонии, включая госпитальную;
- инфекции мочевыводящих путей;
- интраабдоминальные инфекции;
- гинекологические инфекции, такие как эндометрит;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- менингит;
- септицемия;
- эмпирическая терапия при подозрении на бактериальную инфекцию у взрослых больных с фебрильной нейтропенией, в качестве монотерапии или в комбинации с антивирусными или противогрибковыми препаратами.
Макпенем применяют в виде монотерапии или в составе комбинированного лечения с другими противомикробными средствами при лечении полимикробных инфекций (например, кистозный фиброз, хронические инфекции нижних дыхательных путей).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Возраст до 3 месяцев.
Дети с нарушениями функции печени и почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Необходимо соблюдать осторожность при назначении Макпенема одновременно с потенциально токсичными для почек лекарствами.
Пробенецид конкурирует с меропенемом относительно тубулярного выведения и, таким образом, подавляет почечную секрецию, что приводит к увеличению периода полураспада и повышению концентрации меропенема в плазме. Поскольку сила и продолжительность действия Макпенема, введенного без пробенецида, идентичны, не рекомендуется вводить пробенецид и Макпенем одновременно.
Потенциальное воздействие Макпенема на связывание белков другими препаратами или их метаболизм не изучали.
Макпенем может уменьшить сывороточные концентрации вальпроевой кислоты. У некоторых пациентов эти уровни могут достичь субтерапевтических.
Макпенем назначался одновременно с другими лекарственными средствами без всякого нежелательного фармакологического взаимодействия (кроме пробенецида, о котором упомянуто выше).
Особенности применения
Существует перекрестная чувствительность между другими карбапенемами и β-лактамными антибиотиками, пенициллинами и цефалоспоринами. Перед началом терапии меропенемом следует провести тщательный опрос относительно предыдущих реакций гиперчувствительности на β-лактамные антибиотики и применять препарат с осторожностью у пациентов с такими случаями в анамнезе. При возникновении аллергической реакции на меропенем применение препарата следует прекратить и принять соответствующие меры.
При применении Макпенема у пациентов с заболеванием печени следует тщательно следить за уровнями трансаминаз и билирубина.
Как и в случае с другими противомикробными препаратами, возможен избыточный рост нечувствительных к антибиотику микроорганизмов, поэтому каждый пациент должен находиться под наблюдением длительное время.
Применение для лечения инфекций, вызванных стафилококками, резистентными к метициллину, не рекомендуется.
При лечении Макпенемом редко сообщалось о псевдомембранозном колите, степень тяжести которого может варьировать от легкого до представляющего угрозу жизни. Поэтому антибиотики следует назначать с осторожностью лицам с желудочно-кишечными жалобами в анамнезе, особенно колитом.
Важно учитывать возможность диагноза «псевдомембранозный колит» у пациентов, у которых возникла диарея при применении Макпенема. Хотя исследования показывают, что токсин, продуцируемый Costridium difficile, является одной из основных причин колита, связанного с антибиотиками, другие причины следует также принимать во внимание.
Следует соблюдать осторожность при применении Макпенема вместе с потенциально нефротоксичными препаратами.
Способ применения и дозы
Взрослые.
Дозировку и длительность терапии устанавливают в зависимости от типа, тяжести инфекции и состояния пациента.
Рекомендуемая суточная доза составляет
При лечении пневмонии, инфекций мочевыводящих путей, гинекологических инфекций, таких как эндометрит, инфекций кожи и мягких тканей — 500 мг Макпенема каждые 8 часов.
При лечении госпитальных пневмоний, перитонита, подозреваемых инфекций у пациентов с нейтропенией, септицемией — 1000 мг Макпенема каждые 8 часов.
При кистозном фиброзе рекомендуемая доза составляет 2 г каждые 8 часов.
При менингите рекомендуемая доза составляет 2 г каждые 8 часов.
Как и в случае с другими антибиотиками, следует быть особенно осторожными при применении меропенема в качестве монотерапии у тяжелобольных пациентов с известной или подозреваемой инфекцией Pseudomonas aeruginosa нижних дыхательных путей.
При лечении инфекции Pseudomonas aeruginosa следует регулярно проводить тест на чувствительность.
Схема дозирования для взрослых пациентов с недостаточностью функции почек.
У пациентов с клиренсом креатинина ниже 51 мл/мин дозу следует снизить по указанной ниже схеме:
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Доза (на основе единиц доз 500 мг, 1 г, 2 г)
|Частота
|26 — 50
|одна единица дозы
|каждые 12 часов
|10 — 25
|половина единицы дозы
|каждые 12 часов
|< 10
|половина единицы дозы
|каждые 24 часов
Макпенем выводится с помощью гемодиализа; если необходимо длительное лечение Макпенемом, рекомендуется вводить единицу дозы (в зависимости от типа и тяжести инфекции) в конце процедуры гемодиализа, чтобы восстановить терапевтически эффективные плазменные концентрации.
Не существует опыта применения Макпенема у пациентов, находящихся на перитонеальном диализе.
Дозирование у пациентов с печеночной недостаточностью.
Для пациентов с печеночной недостаточностью коррекции дозы не требуется.
Пациенты пожилого возраста.
Для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек или показателями клиренса креатинина выше 50 мл/мин коррекция дозы не требуется.
Дети.
Для детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет рекомендуемая доза составляет 10 — 20 мг/кг каждые 8 часов в зависимости от типа и тяжести инфекции, чувствительности микроорганизма и состояния пациента. У детей с массой тела более 50 кг следует применять дозу для взрослых.
Для детей в возрасте от 4 лет до 18 лет с кистозным фиброзом, а также для лечения обострения хронических инфекций нижних дыхательных путей применяют дозы в пределах 25 — 40 мг/кг каждые 8 часов При менингите рекомендуемая доза составляет 40 мг/кг каждые 8 часов.
Способ применения.
Встряхивать приготовленный раствор перед применением.
Макпенем можно вводить внутривенно болюсно в течение 5 мин или инфузионно в течение примерно 15 — 30 мин.
Макпенем для применения внутривенно болюсно следует растворить в стерильной воде для инъекций (5 мл на 250 мг меропенема), в результате чего получают концентрацию 50 мг/мл. Приготовленный раствор прозрачный и бесцветный или бледно-желтого цвета.
Макпенем для инфузии можно приготовить с помощью совместимых жидкостей для инфузий (50 — 200 мл).
Макпенем совместим с такими жидкостями для инфузий:
- 0,9% раствор натрия хлорида;
- 5% или 10% раствор глюкозы;
- 5% раствор глюкозы с 0,02% натрия бикарбоната;
- 5% раствор глюкозы с 0,9% натрия хлорида;
- 5% раствор глюкозы с 0,225% раствором натрия хлорида;
- 5% раствор глюкозы с 0,15% раствором калия хлорида;
- 2,5% или 10% раствор маннитола.
Рекомендуется применять свежеприготовленные растворы Макпенема для в/в инъекций и инфузий.
|Растворитель
|Длительность (часов) стабильности при температуре до
|25 °С
|4 °С
|Растворы (1 — 20 мг/мл) приготовленные с:
|0,9% натрия хлоридом
|8
|48
|5% глюкозой
|3
|14
|5% глюкозой и 0,225% натрия хлоридом
|3
|14
|5% глюкозой и 0,9% натрия хлоридом
|3
|14
|5% глюкозой и 0,15% калия хлоридом
|3
|14
|2,5% или 10% раствором маннитола для внутривенной инфузии
|3
|14
|10% глюкозой
|2
|8
|5% глюкозой и 0,02% натрия бикарбонатом для внутривенных инфузий
|2
|8
Во время приготовления раствора следует применять стандартные асептические методики.Перед применением приготовленный раствор встряхнуть.Все флаконы предназначены только для одноразового применения.
Дети
Препарат не применяют детям в возрасте младше 3 месяцев и детям с нарушениями функции печени и почек.
Опыт применения у детей с нейтропенией или первичным или вторичным иммунодефицитом отсутствует.
Побочные реакции
Макпенем, как правило, хорошо переносится. Побочные реакции редко требуют прекращения лечения. О серьезных побочных реакциях сообщалось очень редко. Для оценки частоты возникновения нежелательных явлений применяли следующие критерии: распространенные (≥ 1%, <10%), нераспространенные (≥ 0,1%, <1%) и очень редко распространенные (≥ 0,01%, <0,1%).
|Распространенные (≥ 1%, < 10%)
|Со стороны кровеносной и лимфатической систем
|Тромбоцитопения
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Со стороны пищеварительной системы
|Тошнота, рвота, диарея, боль в брюшной полости, повышение концентраций трансаминаз, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы в сыворотке
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Сыпь, зуд
|Общие расстройства и состояние места введения
|Воспаление, зуд
|Нераспространенные (≥ 0,1%, < 1%)
|Расстройства кровеносной и лимфатической систем
|Эозинофилия, тромбоцитопения
|Гепатобилиарные расстройства
|Повышение концентрации билирубина
|Очень редко распространенные (≥ 0,01%, < 0,1%)
|Со стороны нервной системы
|Судороги
|Частота не установлена
|Со стороны системы кровообращения и лимфатической системы
|Лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия
|Со стороны иммунной системы
|Ангионевротический отек, проявления анафилаксии
|Со стороны нервной системы
|Парастезия
|Со стороны пищеварительной системы
|Псевдомембранозный колит
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз
|Общие расстройства и состояние места введения
|Тромбофлебит, оральный та вагинальный кандидоз
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 флакону (500 мг или 1000 мг) с препаратом в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Маклеодс Фармасьютикалс Лимитед.
Местонахождение
Оф.: Атланта, Аркаде, Марол Черч Роуд, Андхери (Ист), Мумбай — 400059, Индия.
Завод:
Виледж Тхеда, PO Лодхи Майра, Техсил Налагарх. Дист. Солан (ХП), Индия.