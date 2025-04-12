Фармакодинамика.

Тиаминпирофосфатхлоридаминоацетато-магния (II) калиевой соли тригидрат является оригинальным координационным соединением кокарбоксилазы (тиаминпирофосфата гидрохлорида). Наличие в составе соединения ионов магния и аминокислоты глицина сопровождается повышением активности кокарбоксилазы относительно ферментов углеводного обмена, для которых она является коэнзимом.

В организме кокарбоксилаза в комплексе с протеином и ионами магния является составной частью карбоксилазфермента, который катализирует декарбоксилирование и карбоксилирование a-кетокислот. Кокарбоксилаза активирует основные ферменты углеводного обмена, который сопровождается усилением утилизации глюкозы тканями. Усиление метаболизма глюкозы приводит к активации тканевого дыхания, повышению продуцирования АТФ и уменьшению накопления молочной кислоты. Указанное влияние сопровождается улучшением метаболических процессов, особенно при сахарном диабете. Кокарбоксилаза способствует более полной утилизации пировиноградной кислоты, что сопровождается улучшением функции нервных волокон при сахарном диабете и уменьшением явлений нейропатии.

Кокарбоксилаза-Форте способствует нормализации обмена клеток в условиях ишемии и гипоксии. Применение препарата при состояниях, связанных с активацией свободнорадикальных реакций, сопровождается улучшением антиоксидантного статуса.

Фармакокинетика.

После сублингвального (подъязычного) приема составные препарата быстро всасываются в кровь. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 0,5–1,5 часа. Продукты метаболизма выводятся почками.