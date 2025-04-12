Кокарбоксилаза

Кокарбоксилаза-Форте (Cocarboxylase-Forte)

2 препарата
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Кокарбоксилаза-Форте
Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 50 мг блистер в пачке №30
ФарКоС ФФ
Нет в наличии
Кокарбоксилаза-Форте
Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 25 мг блистер в пачке №30
ФарКоС ФФ
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Инструкция указана для Кокарбоксилаза-Форте таблетки 50 мг блистер в пачке №30

Кокарбоксилаза-Форте инструкция по применению

Инструкция указана для Кокарбоксилаза-Форте таблетки 50 мг блистер в пачке №30

Состав

действующее вещество: cocarboxylase;

1 таблетка содержит тиаминпирофосфатхлоридаминоацетато-магния (II) калиевой соли тригидрата в пересчете на 100% вещество 25 мг или 50 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; пудра сахарная; кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью и с риской с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа

Простые препараты витамина В1. Код АТС A11D A.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Тиаминпирофосфатхлоридаминоацетато-магния (II) калиевой соли тригидрат является оригинальным координационным соединением кокарбоксилазы (тиаминпирофосфата гидрохлорида). Наличие в составе соединения ионов магния и аминокислоты глицина сопровождается повышением активности кокарбоксилазы относительно ферментов углеводного обмена, для которых она является коэнзимом.

В организме кокарбоксилаза в комплексе с протеином и ионами магния является составной частью карбоксилазфермента, который катализирует декарбоксилирование и карбоксилирование a-кетокислот. Кокарбоксилаза активирует основные ферменты углеводного обмена, который сопровождается усилением утилизации глюкозы тканями. Усиление метаболизма глюкозы приводит к активации тканевого дыхания, повышению продуцирования АТФ и уменьшению накопления молочной кислоты. Указанное влияние сопровождается улучшением метаболических процессов, особенно при сахарном диабете. Кокарбоксилаза способствует более полной утилизации пировиноградной кислоты, что сопровождается улучшением функции нервных волокон при сахарном диабете и уменьшением явлений нейропатии.

Кокарбоксилаза-Форте способствует нормализации обмена клеток в условиях ишемии и гипоксии. Применение препарата при состояниях, связанных с активацией свободнорадикальных реакций, сопровождается улучшением антиоксидантного статуса.

Фармакокинетика.

После сублингвального (подъязычного) приема составные препарата быстро всасываются в кровь. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 0,5–1,5 часа. Продукты метаболизма выводятся почками.

Показания

В составе комплексного лечения:

  • сахарного диабета и его осложнений;
  • заболеваний печени независимо от этиологии, для повышения активности гепатоцитов до разных патологических влияний (вирусных, воспалительных, интоксикационных);
  • печеночной недостаточности;
  • ишемической болезни сердца;
  • периферических невритов;
  • воспалительных и токсических поражений сердечной мышцы (миокардитов);
  • миокардиопатий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении Кокарбоксилазы-Форте с сахароснижающими средствами нужно учитывать усиление их активности.

Кокарбоксилаза усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов и улучшает их переносимость.

Особенности применения

При применении препарата Кокарбоксилаза-Форте больным сахарным диабетом следует контролировать уровень глюкозы в крови.

При проведении комплексной терапии необходимо учитывать свойство кокарбоксилазы усиливать кардиотоническое действие сердечных гликозидов.

Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости лактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять препарат.

Способ применения и дозы

В каждом случае способ и дозы применения препарата устанавливает врач индивидуально.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет обычно таблетки принимают под язык, задерживая во рту до полного рассасывания, 3–4 раза в сутки. Возможен также прием препарата внутрь за 10–15 минут до употребления пищи, 3–4 раза в сутки. Длительность курса лечения обычно составляет 20–30 дней.

Дети

Эффективность и безопасность применения кокарбоксилазы детям в возрасте младше 12 лет не изучены, поэтому препарат не рекомендуется назначать этой возрастной категории пациентов.

Побочные реакции

Препарат хорошо переносится, побочные эффекты развиваются очень редко. В отдельных случаях у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата при его применении возможно развитие аллергических реакций (крапивница, кожная сыпь, зуд). В этом случае дозу следует снизить или отменить препарат. После отмены препарата все побочные эффекты быстро исчезают.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше +15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «АстраФарм».

ООО «Фармацевтическая компания «ФарКоС».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 08132, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, ул. Киевская, 6.

Украина, 08290, Киевская обл., г. Ирпень, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 360.

Характеристики
Производитель
ФарКоС ФФ
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
50 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/11886/01/02 от 28.08.2017
Международное название