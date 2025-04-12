Кокарбоксилаза-Форте (Cocarboxylase-Forte)
Кокарбоксилаза-Форте инструкция по применению
Состав
действующее вещество: cocarboxylase;
1 таблетка содержит тиаминпирофосфатхлоридаминоацетато-магния (II) калиевой соли тригидрата в пересчете на 100% вещество 25 мг или 50 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; пудра сахарная; кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью и с риской с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Простые препараты витамина В1. Код АТС A11D A.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тиаминпирофосфатхлоридаминоацетато-магния (II) калиевой соли тригидрат является оригинальным координационным соединением кокарбоксилазы (тиаминпирофосфата гидрохлорида). Наличие в составе соединения ионов магния и аминокислоты глицина сопровождается повышением активности кокарбоксилазы относительно ферментов углеводного обмена, для которых она является коэнзимом.
В организме кокарбоксилаза в комплексе с протеином и ионами магния является составной частью карбоксилазфермента, который катализирует декарбоксилирование и карбоксилирование a-кетокислот. Кокарбоксилаза активирует основные ферменты углеводного обмена, который сопровождается усилением утилизации глюкозы тканями. Усиление метаболизма глюкозы приводит к активации тканевого дыхания, повышению продуцирования АТФ и уменьшению накопления молочной кислоты. Указанное влияние сопровождается улучшением метаболических процессов, особенно при сахарном диабете. Кокарбоксилаза способствует более полной утилизации пировиноградной кислоты, что сопровождается улучшением функции нервных волокон при сахарном диабете и уменьшением явлений нейропатии.
Кокарбоксилаза-Форте способствует нормализации обмена клеток в условиях ишемии и гипоксии. Применение препарата при состояниях, связанных с активацией свободнорадикальных реакций, сопровождается улучшением антиоксидантного статуса.
Фармакокинетика.
После сублингвального (подъязычного) приема составные препарата быстро всасываются в кровь. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 0,5–1,5 часа. Продукты метаболизма выводятся почками.
Показания
В составе комплексного лечения:
- сахарного диабета и его осложнений;
- заболеваний печени независимо от этиологии, для повышения активности гепатоцитов до разных патологических влияний (вирусных, воспалительных, интоксикационных);
- печеночной недостаточности;
- ишемической болезни сердца;
- периферических невритов;
- воспалительных и токсических поражений сердечной мышцы (миокардитов);
- миокардиопатий.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении Кокарбоксилазы-Форте с сахароснижающими средствами нужно учитывать усиление их активности.
Кокарбоксилаза усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов и улучшает их переносимость.
Особенности применения
При применении препарата Кокарбоксилаза-Форте больным сахарным диабетом следует контролировать уровень глюкозы в крови.
При проведении комплексной терапии необходимо учитывать свойство кокарбоксилазы усиливать кардиотоническое действие сердечных гликозидов.
Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости лактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять препарат.
Способ применения и дозы
В каждом случае способ и дозы применения препарата устанавливает врач индивидуально.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет обычно таблетки принимают под язык, задерживая во рту до полного рассасывания, 3–4 раза в сутки. Возможен также прием препарата внутрь за 10–15 минут до употребления пищи, 3–4 раза в сутки. Длительность курса лечения обычно составляет 20–30 дней.
Дети
Эффективность и безопасность применения кокарбоксилазы детям в возрасте младше 12 лет не изучены, поэтому препарат не рекомендуется назначать этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Препарат хорошо переносится, побочные эффекты развиваются очень редко. В отдельных случаях у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата при его применении возможно развитие аллергических реакций (крапивница, кожная сыпь, зуд). В этом случае дозу следует снизить или отменить препарат. После отмены препарата все побочные эффекты быстро исчезают.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше +15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «АстраФарм».
ООО «Фармацевтическая компания «ФарКоС».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08132, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, г. Вишневое, ул. Киевская, 6.
Украина, 08290, Киевская обл., г. Ирпень, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 360.