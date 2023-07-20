КОКАРБОКСИЛАЗА (COCARBOXYLASUM) Действующее вещество
RTECS: тиамин, тригидро пирофосфат (эфир).
MeSH: тиазолий, 3-((4-амино-2-метил-5-пиримидинил)метил)-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)-, хлорид, P,P'-диоксид.
дифосфорный эфир тиамина, кофермент энзимов, участвующих в углеводном обмене. В комплексе с протеином и ионами магния является составляющей карбоксилазы, которая катализирует декарбоксилирование и карбоксилирование α-кетокислот. Экзогенный витамин В1 (тиамин) для участия в этих процессах должен путем фосфорилирования метаболизироваться до кокарбоксилазы — активной формы кофермента, образующуюся из тиамина при его обмене в организме. Следует учесть, что свойства кокарбоксилазы лишь частично адекватны таковым тиамина; кокарбоксилазу не используют для лечения гипо- и авитаминоза В1.
После парентерального введения хорошо всасывается, в организме не депонирует. Экскретируется с мочой.
печеночная и почечная недостаточность, печеночная и диабетическая кома, прекоматозные состояния, ацидоз при сахарном диабете, дыхательный ацидоз при хронической легочно-сердечной недостаточности, недостаточность коронарного кровообращения, заболевания сердца, сопровождающиеся экстрасистолией, пароксизмальной тахикардией, фибрилляцией предсердий и другими нарушениями ритма, легкие формы рассеянного склероза, преэклампсические состояния и эклампсия, периферические невриты, патологические процессы с нарушением углеводного обмена.
как правило, назначают в схемах комплексного лечения. Взрослым в/м вводят по 0,05–0,1 г 1 раз в сутки. Курс лечения — 15–30 дней. При необходимости (диабетическая кома) кокарбоксилазу можно ввести в той же дозе повторно через 1–2 ч. В дальнейшем переходят на поддерживающую дозу — 50 мг 1 раз в сутки. Детям до 3-го месяца жизни — 25 мг (0,025 г) 1 раз в сутки; от 4 мес до 7 лет — 0,025–0,05 г 1 раз в сутки; пациентам в возрасте 8–18 лет — 0,05– 0,1 г 1 раз в сутки. При необходимости указанную суточную дозу можно разделить на 2 введения.
Перорально. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет таблетки следует принимать под язык, задерживая во рту до полного рассасывания, 3–4 раза в сутки. Возможен также прием внутрь за 10–15 мин до еды, 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения обычно составляет 20–30 дней.
повышенная чувствительность к кокарбоксилазе.
аллергические реакции, при в/м введении — гиперемия, зуд, отек в месте инъекции.
усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов и улучшает их переносимость.