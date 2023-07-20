КОКАРБОКСИЛАЗА (COCARBOXYLASUM)

как правило, назначают в схемах комплексного лечения. Взрослым в/м вводят по 0,05–0,1 г 1 раз в сутки. Курс лечения — 15–30 дней. При необходимости (диабетическая кома) кокарбоксилазу можно ввести в той же дозе повторно через 1–2 ч. В дальнейшем переходят на поддерживающую дозу — 50 мг 1 раз в сутки. Детям до 3-го месяца жизни — 25 мг (0,025 г) 1 раз в сутки; от 4 мес до 7 лет — 0,025–0,05 г 1 раз в сутки; пациентам в возрасте 8–18 лет — 0,05– 0,1 г 1 раз в сутки. При необходимости указанную суточную дозу можно разделить на 2 введения.

Перорально. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет таблетки следует принимать под язык, задерживая во рту до полного рассасывания, 3–4 раза в сутки. Возможен также прием внутрь за 10–15 мин до еды, 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения обычно составляет 20–30 дней.