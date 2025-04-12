Ифем (Ifem)
Ифем инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 флакон содержит меропенема тригидрата, эквивалентного безводному меропенему1 г;
вспомогательные вещества: натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Порошок для раствора для инъекций.
Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок белого или бледно-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства для системного применения. Бета-лактамные антибиотики. Карбапенемы.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ифем эффективен как в монотерапии, так и в комбинации с другими антимикробными средствами при лечении полимикробных инфекций.
Меропенем — антибиотик класса карбапенемов для парентерального применения, устойчивый к белкам дегидропептидазы-1 человека. Меропенем оказывает бактерицидное действие за счет влияния на синтез клеточной стенки бактерий. Легкость, с которой меропенем проникает через клеточную стенку бактерии, высокий уровень стабильности к большинству бета-лактамаз и значительная аффинность к белкам, связывающим пенициллин (PBSs), объясняют мощное бактерицидное действие меропенема относительно широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий.
Бактерицидные концентрации обычно такие же, как и минимальные ингибирующие концентрации.
Меропенем стабилен в тестах определения чувствительности, и эти тесты могут выполняться при нормальных рутинных условиях. Тесты in vitro показывают, что меропенем действует синергично с разнообразными антибиотиками.
Было показано in vitro и in vivo, что меропенем имеет постантибиотический эффект.
Антибактериальный спектр меропенема, определяемый in vitro, включает большинство клинически значимых грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных видов бактерий, а именно:
Грамположительные аэробы
Bacillus spp., Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus liquifaciens, Enterococcus avium, Listeria monocytogenes, Lactobacillus spp., Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus (пенициллиназоотрицательные и положительные), стафилококк-коагулазо-отрицательные, включая Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus capitis, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus warneri, Staphylococcus hominis, Staphylococcus simulans, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus sciuri, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus pneumoniae (чувствительные и устойчивые к пенициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus equi, Streptococcus bovis, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, Streptococcus viridans, Streptococcus salivarius, Streptococcus morbillorum, стрептококки группы G, стрептококки группы F, Rhodococcus equi.
Грамотрицательные аэробы
Achromobacter xylosoxidans, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoffii, Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sorbria, Aeromonas caviae, Alcaligenes faecalis, Bordetella bronchiseptica, Brucella melitensis, Campylobacter coli, Camylobacter jejuni, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Citrobacter koseri, Citrobacter amalonaticus, Enterobacter aerogenes , Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae. Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Escherichia hermannii, Gardnerella vaginalis, Haemophilis influenza (включая положительные к бета-лактамазе и ампицилинрезистентные штаммы), Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus ducreyi, Helicobacter pylori, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (включая положительные к бета лактамазе и устойчивые к пенициллину и спектиномицину штаммы), Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella ozaenae, Klebsiella oxytoca, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus penneri, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Providencia alcalifaciens, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas alcaligenes, Burkholderia (Pseudomonas) cepacia, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas acidovorans, Salmonella spp., включая Salmonella enteridis / typhi, Serratia marcescens, Serratia liquifaciens , Serratia rubidaea, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica.
Анаэробные бактерии
Actinomyces adontolyticus, Actinomyces meyeri, Bacteroides-Prevotella-Porphyromonas spp., Bacteroides fragilis, Bacteroides vulgatus, Bacteroides vorabilis, Bacteroides pneumosintes, Bacteroides coagulans, Bacteroides uniformis, Bacteroides distasonis. Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides eggerthii, Bacteroides capsillosis, Bacteroides buccalis, Bacteroides corporis, Bacteroides gracilis, Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, Prevotella bivia, Prevotella splanchnicus, Prevotella oralis, Prevotella disiens, Prevotella rumenicola, Prevotella ureolyticus, Prevotella oris, Prevotella buccae, Prevotella denticola, Bacteroides levii, Porphyromonas asaccharoytica, Bifidobacterium spp., Bilophila wadsworthia, Clostridium perfringens, Clostridium bifermentans, Clostridium ramosum, Clostridium sporogenes, Clostridium cadaveris, Clostridium sordellii, Clostridium butyricum, Clostridium clostridiiformis, Clostridium innocuum, Clostridium subterminale, Clostridium tertium, Eubacterium lentum, Eubacterium aerofaciens, Fusobacterium mortiferum, Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium varium, Mobiluncus curtisii, Mobiluncus mulieris, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus saccharolyticus, Peptococcus saccharolyticus, Peptostreptococcus asaccharolyticus, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus prevotii, Propionibacterium acnes, Propionibacterium avidum, Propionibacterium granulosum.
Xanthomonas maltophilia, Enterococcus faecium и метициллинрезистентные стафилококки оказались устойчивыми к меропенему.
Фармакокинетика.
Внутривенное вливание в течение 30 минут одной дозы меропенема здоровым добровольцам приводит к максимальной концентрации в плазме, что составляет около 49 мкг/мл для дозы 1 г.
Однако, нет абсолютной фармакокинетической пропорциональной зависимости между введенной дозой и максимальной концентрацией или площадью под кривой. Более того, наблюдалось уменьшение плазменного клиренса с 287 до 205 л/мин при повышении доз от 250 мг до 2 г.
Внутривенная болюсная инъекция в течение 5 минут одной дозы препарата здоровым добровольцам приводит к максимальной концентрации в плазме, равной примерно 112 мкг/мл для дозы 1 г.
Через 6 часов после внутривенного введения препарата 500 мг уровень меропенема в плазме снижается до 1 мкг/мл и меньше. При введении многократных доз с интервалом в 8 часов у пациентов с нормальной функцией почек кумуляции меропенема не происходит.
У пациентов с нормальной функцией почек период полувыведения составляет примерно 1 час. Связывание с белками плазмы составляет примерно 2%.
Примерно 70% внутривенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 12 часов, после чего дальнейшая экскреция с мочой незначительна. Концентрация меропенема в моче, превышающая 10 мкг/мл, поддерживается в течение 5 часов после введения дозы 500 мг. При режиме введения 1 г каждые 6 часов не наблюдалось кумуляции меропенема в плазме и моче.
Единственный метаболит меропенема микробиологически неактивен.
Меропенем хорошо проникает в большинство жидкостей и ткани организма, в том числе в цереброспинальную жидкость больных на бактериальный менингит, достигая концентрации, превышающей необходимую для подавления большинства бактерий.
Исследования у детей показали, что фармакокинетика меропенема у детей такая же самая, как и у взрослых. Период полувыведения меропенема у детей возрастом до 2 лет — примерно 1,5–2,3 часа, наблюдается линейная фармакокинетика в диапазоне доз 10–40 мг/кг.
Исследования фармакокинетики у больных с почечной недостаточностью показали, что клиренс меропенема коррелирует с клиренсом креатинина. У таких больных необходима корректировка дозы.
Исследования фармакокинетики у пожилых пациентов показали снижение клиренса меропенема, что коррелировало со снижением клиренса креатинина, связанным с возрастом.
Исследования фармакокинетики у пациентов с заболеваниями печени показали, что заболевания печени не влияют на фармакокинетику меропенема.
Показания
Ифем показан для лечения таких инфекций у взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев:
- пневмонии, в том числе негоспитальной и госпитальной пневмонии,
- бронхолегочных инфекций при муковисцидозе;
- осложненных инфекций мочевыводящих путей;
- осложненных интраабдоминальных инфекций;
- инфекций во время родов и послеродовых инфекций;
- осложненных инфекций кожи и мягких тканей;
- острого бактериального менингита.
Ифем можно применять для лечения пациентов с нейтропенией и лихорадкой при подозрении на бактериальную инфекцию.
Следует рассмотреть вопрос о предоставлении официальной рекомендации по соответствующему применению антибактериальных препаратов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Повышенная чувствительность к любому другому антибактериальному средству группы карбапенемов.
Тяжелая повышенная чувствительность (например, анафилактические реакции, тяжелые кожные реакции) к любому другому типу бета-лактамного антибактериального средства (например, пенициллинов или цефалоспоринов).
Особенности применения
При выборе меропенема как средства лечения следует принимать во внимание целесообразность применения антибактериального средства группы карбапенемов, учитывая такие факторы как тяжесть инфекции, распространенность резистентности к другим соответствующим антибактериальным средствам, а также риск выбора препарата в отношении бактерий, устойчивых к карбапенемам.
Были зарегистрированы, как и при применении других бета-лактамных антибиотиков, серьезные, а иногда с летальным исходом реакции повышенной чувствительности.
Пациенты, у которых в анамнезе зарегистрированы случаи повышенной чувствительности к карбапенемам, пенициллинам или другим бета-лактамным антибиотикам, могут также иметь повышенную чувствительность к меропенему. Перед началом терапии меропенемом следует провести тщательный опрос относительно предыдущих реакций повышенной чувствительности к бета-лактамным антибиотикам.
При возникновении тяжелой аллергической реакции применение препарата следует прекратить и обратиться к ответным мерам.
При применении практически всех антибактериальных препаратов, в том числе меропенема, были зарегистрированы случаи колита, связанного с применением антибиотиков, и случаи псевдомембранозного колита, степень тяжести которых может варьировать от легкого до такого, что представляет угрозу жизни. Поэтому важно принять во внимание возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения меропенема возникла диарея. Следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения меропенемом и применении специфического лечения, направленного против Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, которые подавляют перистальтику кишечника.
Во время лечения карбапенемами, в том числе меропенемом, редко сообщалось о приступах.
В связи с риском развития печеночной токсичности (нарушение функции печени с холестазом и цитолизом) при лечении меропенемом следует тщательно контролировать печеночные функции.
Применение препарата пациентам с заболеваниями печени: при лечении меропенемом у пациентов с уже существующими заболеваниями печени следует тщательно контролировать печеночные функции. Корректировка дозы препарата не требуется.
Лечение меропенемом может привести к развитию положительного прямого или непрямого теста Кумбса.
Одновременное применение меропенема и вальпроевой кислоты/вальпроата натрия не рекомендуется.
Способ применения и дозы
Приведенные ниже таблицы содержат общие рекомендации по дозировке препарата.
Доза меропенема и продолжительность лечения зависит от вида возбудителя болезни, тяжести заболевания и индивидуальной чувствительности пациента.
Ифем при применении в дозе до 2 г трижды в сутки у взрослых и детей с массой тела более 50 кг и в дозе до 40 мг/кг трижды в сутки у детей может особенно подходить для лечения некоторых видов инфекций, таких как госпитальные инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa или Acinetobacter spp.
Таблица 1
Рекомендуемые дозы для взрослых и детей с массой тела более 50 кг
|Инфекция
|Одноразовая доза для введения каждые 8 часов
|Пневмония, в том числе негоспитальная, и госпитальная пневмония
|500 мг или 1 г
|Бронхолегочные инфекции при муковисцидозе
|2 г
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500 мг или 1 г
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|500 мг или 1 г
|Инфекции во время родов и послеродовые инфекции
|500 мг или 1 г
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500 мг или 1 г
|Острый бактериальный менингит
|2 г
|Лечение пациентов с фебрильной нейтропенией
|1 г
Ифем обычно следует применять в виде внутривенной инфузии продолжительностью от 15 до 30 минут.
Кроме того, дозы препарата до 1 г можно вводить в виде внутривенной болюсной инъекции в течение примерно 5 минут. Данные по безопасности, подтверждающие введение взрослым препарата в дозе 2 г в виде внутривенной болюсной инъекции, ограничены.
Нарушение функции почек
Таблица 2
Рекомендованные дозы препарата для взрослых и детей с массой тела более 50 кг, если клиренс креатинина у пациентов составляет менее 51 мл/мин
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Одноразовая доза
(см. Таблицу 1)
|Частота
|26–50
|полная одноразовая доза
|каждые 12 часов
|10–25
|половина одноразовой дозы
|каждые 12 часов
|<10
|половина одноразовой дозы
|каждые 24 часа
Данные, подтверждающие применение указанных в Таблице 2 доз препарата, откорректированных на единицу дозы 2 г, ограничены.
Меропенем выводится с помощью гемодиализа и гемофильтрации, поэтому необходимую дозу препарата следует вводить после завершения процедуры гемодиализа.
Рекомендаций по установленной дозе препарата для пациентов, которые получают перитонеальный диализ, нет.
Нарушение функции печени
Для пациентов с нарушением функции печени коррекции дозы препарата не требуется.
Дозирование у пациентов пожилого возраста
Для пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек или со значениями клиренса креатинина выше 50 мл/мин коррекции дозы не требуется.
Таблица 3
Рекомендованные дозы препарата для детей в возрасте от 3 месяцев до 11 лет и с массой тела до 50 кг
|Инфекция
|Одноразовая доза
для введения каждые 8 часов
|Пневмония, в том числе негоспитальная и госпитальная
|10 или 20 мг/кг массы тела
|Бронхолегочные инфекции при муковисцидозе
|40 мг/кг массы тела
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|10 или 20 мг/кг массы тела
|Осложненные интраабдоминальные инфекции
|10 или 20 мг/кг массы тела
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|10 или 20 мг/кг массы тела
|Острый бактериальный менингит
|40 мг/кг массы тела
|Лечение пациентов с фебрильной нейтропенией
|20 мг/кг массы тела
Опыта применения препарата у детей с нарушением функции почек нет.
Ифем обычно следует применять в виде внутривенной инфузии продолжительностью от 15 до 30 минут. Кроме того, дозы меропенема до 20 мг/кг могут быть введены в виде внутривенной болюсной инъекции в течение примерно 5 минут. Данные по безопасности, подтверждающие введение детям препарата в дозе 40 мг/кг в виде внутривенной болюсной инъекции, ограничены.
Дети с массой тела более 50 кг
Следует применять дозу, как для взрослых пациентов.
Проведение внутривенной болюсной инъекции
Раствор для болюсной инъекции следует готовить путем растворения лекарственного средства Ифем в воде для инъекций до получения концентрации 50 мг/мл.
Химическая и физическая стабильность приготовленного раствора для болюсной инъекции сохранялась в течение 3 часов при комнатной температуре (15–25 С).
С микробиологической точки зрения лекарственное средство необходимо использовать немедленно.
Если лекарственное средство сразу же не использовать, за срок и условия его хранения после приготовления отвечает врач.
Проведение внутривенной инфузии
Раствор для инфузий следует готовить путем растворения лекарственного средства Ифем в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций или в 5% растворе глюкозы (декстрозы) для инфузий до получения концентрации 1–20 мг/мл.
Химическая и физическая стабильность приготовленного раствора для инфузий с использованием 0,9% раствора натрия хлорида сохранялась в течение 6 часов при комнатной температуре (15–25 ºС) или в течение 24 часов при температуре 2–8 ºС. Приготовленный раствор, если он был охлажден, следует использовать в течение 2 часов после хранения в холодильнике. С микробиологической точки зрения лекарственное средство необходимо использовать немедленно. Если лекарственное средство сразу же не использовать, за срок и условия его хранения после приготовления отвечает врач.
Приготовленный с 5% раствором глюкозы (декстрозы) раствор Ифема следует использовать немедленно, то есть в течение 1 часа после приготовления.
Дети
Препарат не применяют детям в возрасте до 3 месяцев и детям с нарушениями функции печени и почек.
Побочные реакции
Ифем, как правило, хорошо переносится. Для оценки частоты возникновения нежелательных явлений применяли следующие критерии: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (нельзя оценить на основе имеющихся данных).
|Класс системы органов
|Частота
|Побочная реакция
|Инфекции и инвазии
|Нечасто
|Оральный и вагинальный кандидоз.
|Расстройства со стороны крови и лимфатической системы
|Часто
Нечасто
Частота неизвестна
|Тромбоцитемия.
Эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения.
Агранулоцитоз, гемолитическая анемия.
|Расстройства со стороны иммунной системы
|Частота неизвестна
|Ангионевротический отек, анафилактичная реакция.
|Расстройства со стороны нервной системы
|Часто
Нечасто
Редко
|Головная боль.
Парестезии.
Судороги.
|Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта
|Часто
Частота неизвестна
|Диарея, тошнота, рвота, боль в животе.
Колит, ассоциированный с применением антибиотиков.
Псевдомембранозный колит.
|Расстройства со стороны печени и желчевыводящих путей
|часто
нечасто
|Повышение уровня трансаминаз, повышение уровней щелочной фосфатазы в крови, повышение уровней лактатдегидрогеназы в крови.
Повышение уровней билирубина в крови.
|Расстройства со стороны кожи и подкожной ткани
|Часто
Нечасто
Частота неизвестна
|Сыпь, зуд.
Крапивница.
Токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема.
|Расстройства со стороны почек и мочевыводящих путей
|Нечасто
|Повышение уровней креатинина в крови, повышение уровней мочевины в крови.
|Общие расстройства и состояния в месте введения препарата
|Часто
Нечасто
Частота неизвестна
|Воспаление, боль.
Тромбофлебит.
Боль в месте инъекции.
Оральный и вагинальный кандидоз.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Рекомендуется, чтобы только что приготовленные растворы препарата сразу же использовались для внутривенных инъекций или внутривенного введения.
Приготовленные растворы препарата сохраняют стабильность при комнатной температуре (до 25 °С) или при охлаждении (4 °С). Данные относительно условий и срока хранения растворов меропенема показано в таблице:
|Растворитель
|Продолжительность (часов) стабильности при температуре до
|25 С
|4 С
|Растворы (1–20 мг/мл) приготовленные с:
|0,9% натрия хлоридом
|8
|48
|5% глюкозой
|3
|14
Растворы препарата нельзя замораживать.
Встряхните полученный раствор перед применением.
Все флаконы предназначены только для одноразового использования.
Стандартные асептические средства должны использоваться во время приготовления и введения.
Упаковка
Порошок во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Марксанс Фарма Лтд.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.