Фармакодинамика.

Ифем эффективен как в монотерапии, так и в комбинации с другими антимикробными средствами при лечении полимикробных инфекций.

Меропенем — антибиотик класса карбапенемов для парентерального применения, устойчивый к белкам дегидропептидазы-1 человека. Меропенем оказывает бактерицидное действие за счет влияния на синтез клеточной стенки бактерий. Легкость, с которой меропенем проникает через клеточную стенку бактерии, высокий уровень стабильности к большинству бета-лактамаз и значительная аффинность к белкам, связывающим пенициллин (PBSs), объясняют мощное бактерицидное действие меропенема относительно широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий.

Бактерицидные концентрации обычно такие же, как и минимальные ингибирующие концентрации.

Меропенем стабилен в тестах определения чувствительности, и эти тесты могут выполняться при нормальных рутинных условиях. Тесты in vitro показывают, что меропенем действует синергично с разнообразными антибиотиками.

Было показано in vitro и in vivo, что меропенем имеет постантибиотический эффект.

Антибактериальный спектр меропенема, определяемый in vitro, включает большинство клинически значимых грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных видов бактерий, а именно:

Грамположительные аэробы

Bacillus spp., Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus liquifaciens, Enterococcus avium, Listeria monocytogenes, Lactobacillus spp., Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus (пенициллиназоотрицательные и положительные), стафилококк-коагулазо-отрицательные, включая Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus capitis, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus warneri, Staphylococcus hominis, Staphylococcus simulans, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus sciuri, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus pneumoniae (чувствительные и устойчивые к пенициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus equi, Streptococcus bovis, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, Streptococcus viridans, Streptococcus salivarius, Streptococcus morbillorum, стрептококки группы G, стрептококки группы F, Rhodococcus equi.

Грамотрицательные аэробы

Achromobacter xylosoxidans, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoffii, Acinetobacter baumannii, Aeromonas hydrophila, Aeromonas sorbria, Aeromonas caviae, Alcaligenes faecalis, Bordetella bronchiseptica, Brucella melitensis, Campylobacter coli, Camylobacter jejuni, Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Citrobacter koseri, Citrobacter amalonaticus, Enterobacter aerogenes , Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae. Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Escherichia hermannii, Gardnerella vaginalis, Haemophilis influenza (включая положительные к бета-лактамазе и ампицилинрезистентные штаммы), Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus ducreyi, Helicobacter pylori, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (включая положительные к бета лактамазе и устойчивые к пенициллину и спектиномицину штаммы), Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella ozaenae, Klebsiella oxytoca, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus penneri, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Providencia alcalifaciens, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas alcaligenes, Burkholderia (Pseudomonas) cepacia, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas acidovorans, Salmonella spp., включая Salmonella enteridis / typhi, Serratia marcescens, Serratia liquifaciens , Serratia rubidaea, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica.

Анаэробные бактерии

Actinomyces adontolyticus, Actinomyces meyeri, Bacteroides-Prevotella-Porphyromonas spp., Bacteroides fragilis, Bacteroides vulgatus, Bacteroides vorabilis, Bacteroides pneumosintes, Bacteroides coagulans, Bacteroides uniformis, Bacteroides distasonis. Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides eggerthii, Bacteroides capsillosis, Bacteroides buccalis, Bacteroides corporis, Bacteroides gracilis, Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, Prevotella bivia, Prevotella splanchnicus, Prevotella oralis, Prevotella disiens, Prevotella rumenicola, Prevotella ureolyticus, Prevotella oris, Prevotella buccae, Prevotella denticola, Bacteroides levii, Porphyromonas asaccharoytica, Bifidobacterium spp., Bilophila wadsworthia, Clostridium perfringens, Clostridium bifermentans, Clostridium ramosum, Clostridium sporogenes, Clostridium cadaveris, Clostridium sordellii, Clostridium butyricum, Clostridium clostridiiformis, Clostridium innocuum, Clostridium subterminale, Clostridium tertium, Eubacterium lentum, Eubacterium aerofaciens, Fusobacterium mortiferum, Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium varium, Mobiluncus curtisii, Mobiluncus mulieris, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus saccharolyticus, Peptococcus saccharolyticus, Peptostreptococcus asaccharolyticus, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus prevotii, Propionibacterium acnes, Propionibacterium avidum, Propionibacterium granulosum.

Xanthomonas maltophilia, Enterococcus faecium и метициллинрезистентные стафилококки оказались устойчивыми к меропенему.

Фармакокинетика.

Внутривенное вливание в течение 30 минут одной дозы меропенема здоровым добровольцам приводит к максимальной концентрации в плазме, что составляет около 49 мкг/мл для дозы 1 г.

Однако, нет абсолютной фармакокинетической пропорциональной зависимости между введенной дозой и максимальной концентрацией или площадью под кривой. Более того, наблюдалось уменьшение плазменного клиренса с 287 до 205 л/мин при повышении доз от 250 мг до 2 г.

Внутривенная болюсная инъекция в течение 5 минут одной дозы препарата здоровым добровольцам приводит к максимальной концентрации в плазме, равной примерно 112 мкг/мл для дозы 1 г.

Через 6 часов после внутривенного введения препарата 500 мг уровень меропенема в плазме снижается до 1 мкг/мл и меньше. При введении многократных доз с интервалом в 8 часов у пациентов с нормальной функцией почек кумуляции меропенема не происходит.

У пациентов с нормальной функцией почек период полувыведения составляет примерно 1 час. Связывание с белками плазмы составляет примерно 2%.

Примерно 70% внутривенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 12 часов, после чего дальнейшая экскреция с мочой незначительна. Концентрация меропенема в моче, превышающая 10 мкг/мл, поддерживается в течение 5 часов после введения дозы 500 мг. При режиме введения 1 г каждые 6 часов не наблюдалось кумуляции меропенема в плазме и моче.

Единственный метаболит меропенема микробиологически неактивен.

Меропенем хорошо проникает в большинство жидкостей и ткани организма, в том числе в цереброспинальную жидкость больных на бактериальный менингит, достигая концентрации, превышающей необходимую для подавления большинства бактерий.

Исследования у детей показали, что фармакокинетика меропенема у детей такая же самая, как и у взрослых. Период полувыведения меропенема у детей возрастом до 2 лет — примерно 1,5–2,3 часа, наблюдается линейная фармакокинетика в диапазоне доз 10–40 мг/кг.

Исследования фармакокинетики у больных с почечной недостаточностью показали, что клиренс меропенема коррелирует с клиренсом креатинина. У таких больных необходима корректировка дозы.

Исследования фармакокинетики у пожилых пациентов показали снижение клиренса меропенема, что коррелировало со снижением клиренса креатинина, связанным с возрастом.

Исследования фармакокинетики у пациентов с заболеваниями печени показали, что заболевания печени не влияют на фармакокинетику меропенема.