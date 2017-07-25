общие меры предосторожности. Пациентам следует сообщить, что таблетку этого препарата необходимо глотать целиком, не измельчая и не разжевывая, и неактивные ингредиенты могут иногда выводиться из организма с калом в виде мягкой массы, напоминающей таблетку.

Гипогликемия. Поскольку препарат снижает уровень глюкозы в крови, это может привести к развитию гипогликемии, которая, исходя из опыта применения других производных сульфонилмочевины, может рецидивировать. Поэтому пациент должен оставаться под медицинским наблюдением. К возможным симптомам гипогликемии относятся головная боль, сильное чувство голода (волчий аппетит), тошнота, рвота, апатия, нарколепсия, беспокойство, нарушение сна, тревожность, агрессивность, нарушение концентрации внимания, снижение внимания и реакции, депрессия, спутанность сознания, нарушение речи, афазия, нарушение зрения, тремор, парезы, нарушение чувствительности, головокружение, беспомощность, потеря самоконтроля, делирий, судороги центрального генеза, сонливость и потеря сознания вплоть до комы, поверхностное дыхание и брадикардия. Кроме того, могут отмечаться признаки адренергической контррегуляции: чрезмерное потоотделение, липкая кожа, тревожность, тахикардия, АГ, ощущение сердцебиения, приступ стенокардии и аритмии сердца.

Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может напоминать инсульт. Пациентам с тяжелой гипогликемией требуются проведение неотложной терапии терапии и осмотр врача, в некоторых случаях — госпитализация. Контроль над гипогликемией почти всегда можно быстро установить с помощью немедленного употребления углеводов (глюкозы или сахара, например кусочка сахара, фруктового сока с сахаром, чая с сахаром). Для таких случаев больные должны иметь при себе не менее 20 г сахара. Пациенты, а также члены их семьи должны быть информированы о риске гипогликемии, симптомах, лечении и факторах, вызывающих ее возникновение. Может потребоваться помощь других для предупреждения развития осложнений. Искусственные заменители сахара неэффективны для контроля гипогликемии.

В первую неделю лечения необходим тщательный мониторинг состояния пациента из-за повышенного риска возникновения гипогликемии. Риск возникновения гипогликемии у пациентов существует при таких состояниях:

нежелание или неспособность больного к сотрудничеству с врачом (особенно в пожилом возрасте);

недоедание, нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;

дисбаланс между физической нагрузкой и потреблением углеводов;

изменения в диете;

употребление алкоголя, особенно в сочетании с пропуском приема пищи;

нарушение функции почек (больные с нарушением функции почек могут быть более чувствительными к гипогликемическому эффекту этого препарата);

передозировка препарата;

определенные неметаболические эндокринной системы (например нарушение функции щитовидной железы и аденогипофизарная или адренокортикальная недостаточность), которые влияют на углеводный обмен и контррегуляцию гипогликемии;

одновременное применение других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).