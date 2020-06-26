Диапразол (Diaprazole) (200320) - инструкция по применению ATC-классификация
Диапразол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: omeprazole;
1 флакон содержит омепразол натрия эквивалентно омепразолу 40 мг;
вспомогательное вещество: натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированный порошок от белого до светлого желтого цвета, без видимых включений.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Ингибиторы протонной помпы. Омепразол.
Код АТС А02В С01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Омепразол, рацемическая смесь двух энантиомеров, уменьшает секрецию соляной кислоты в желудке благодаря механизму направленного действия. Омепразол ингибирует секрецию соляной кислоты в желудке путем специфического воздействия на протонную помпу в париетальных клетках. Препарат при применении 1 раз в сутки действует быстро и обеспечивает контроль оборотного угнетения секреции соляной кислоты желудочного сока.
Омепразол является слабым основанием, которое накапливается и превращается в активную форму в очень кислой среде внутриклеточных канальцев париетальных клеток, где он ингибирует фермент Н+, К+-АТФазу (протонную помпу). Этот эффект на заключительном этапе процесса формирования соляной кислоты желудочного сока дозозависимый и обеспечивает высокоэффективное угнетение как базальной, так и стимулированной секреции соляной кислоты, независимо от типа стимуляции.
Фармакодинамические эффекты
Все фармакодинамические эффекты могут быть объяснены влиянием омепразола на секрецию соляной кислоты.
Воздействие на секрецию соляной кислоты в желудке
Внутривенное введение омепразола влечет за собой дозозависимое угнетение секреции соляной кислоты в желудке человека. Для того чтобы сразу аналогично снизить внутрижелудочную кислотность, достигаемую применением повторных доз препарата по 20 мг перорально, рекомендуется в качестве первой дозы внутривенное введение 40 мг препарата. Это приводит к немедленному снижению внутрижелудочной кислотности и дальнейшему удержанию этого показателя снижению в среднем на 90% в течение 24 часов как после внутривенной инъекции, так и после внутривенной инфузии.
Подавление секреции соляной кислоты связывается с площадью под кривой «концентрация в плазме крови — время» (AUC) омепразола и не зависит от фактической концентрации омепразола в плазме крови на данный момент.
Во время лечения омепразолом не отмечены признаки тахифилаксии.
Воздействие на Helicobacter pylori (H. pylori)
H. pylori связана с развитием язвенной болезни, в том числе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка. H. pylori является главным фактором развития гастрита. H. pylori вместе с соляной кислотой желудочного сока является основным фактором развития язвенной болезни. H. pylori является основным фактором развития атрофического гастрита, ассоциирующегося с повышенным риском развития рака желудка.
Эрадикация H. pylori с помощью омепразола и противомикробных препаратов связана с высокими уровнями заживления и длительной ремиссии язвенной болезни.
Другие эффекты, связанные с угнетением секреции соляной кислоты в желудке
При лечении антисекреторными препаратами сывороточный уровень гастрина повышается в ответ на пониженную секрецию кислоты. Также в связи с пониженной желудочной кислотностью увеличивается уровень хромогранина А (CgA). Повышение уровня CgA может помешать обследованию на нейроэндокринные опухоли. Сообщалось, что лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП) следует прекратить за 5–14 дней до определения CgA. Определение следует повторить, если уровни не нормализовались до этого времени.
Увеличение числа ECL-клеток, связанное возможно с увеличением сывороточного уровня гастрина, наблюдается как у детей, так и у взрослых во время длительного лечения омепразолом. Считается, что эти данные не имеют клинического значения.
Во время длительного курса лечения сообщалось о повышенной частоте появления железистых кист в желудке. Эти конфигурации являются физиологическим следствием выраженного угнетения секреции соляной кислоты; этот процесс является доброкачественным и, вероятно, обратимым.
Снижение кислотности желудочного сока любыми средствами, включая ИПП, увеличивает количество бактерий в желудке, которые обычно присутствуют в желудочно-кишечном тракте. Лечение препаратами, снижающими кислотность, несколько повышает риск развития инфекций желудочно-кишечного тракта, вызванных Salmonella и Campylobacter.
Фармакокинетика.
Распределение
Предполагаемый объем распределения составляет примерно 0,3 л/кг массы тела. Омепразол приблизительно на 97% связывается с белками плазмы.
Метаболизм и выведение
Омепразол полностью метаболизируется системой цитохрома Р450 (CYP). Основная часть его метаболизма зависит от полиморфно экспрессированного CYP2C19, ответственного за образование гидроксиомепразола, основного метаболита вещества в плазме крови. Остальное зависит от другой специфической изоформы (CYP3A4), ответственной за образование омепразола сульфона. Из-за высокого родства омепразола с CYP2C19 существует возможность конкурентного угнетения и метаболического межлекарственного взаимодействия с другими субстратами CYP2C19. Однако из-за незначительного сродства с CYP3A4 омепразол не способен к угнетению метаболизма других субстратов CYP3A4. Кроме того, омепразол не оказывает тормозящего действия на основные ферменты CYP.
Приблизительно у 3% представителей европеоидной расы и у 15–20% представителей монголоидной расы функциональный фермент CYP2C19 отсутствует; их относят к так называемым «медленным метаболизаторам». У этих лиц метаболизм омепразола возможно катализируется преимущественно ферментом CYP3A4. После повторного применения омепразола в дозе 20 мг 1 раз в сутки среднее значение AUC у «медленных метаболизаторов» в 5–10 раз больше, чем у лиц, имеющих функциональный фермент CYP2C19 (у «быстрых метаболизаторов»). Средние максимальные концентрации в плазме крови также выше в 3–5 раз. Однако эти результаты не влияют на дозировку омепразола.
Выведение
Общий плазменный клиренс составляет около 30–40 л/час после применения разовой дозы. Период полувыведения омепразола из плазмы крови обычно менее 1 ч как после разового, так и после повторного применения препарата 1 раз в сутки. Омепразол полностью выводится из плазмы крови между приемами доз без тенденции к накоплению при его применении 1 раз в сутки. Почти 80% дозы омепразола выводится в виде метаболитов с мочой, а остальные с калом, преимущественно путем секреции с желчью.
AUC омепразола увеличивается при повторном применении препарата. Это увеличение зависит от дозы и обеспечивает нелинейную зависимость AUC от дозы после повторного применения препарата. Такая зависимость от времени и дозы обусловлена уменьшением пресистемного метаболизма и системного клиренса, что может быть вызвано угнетением фермента CYP2C19 омепразолом и/или его метаболитами (например, сульфоном). Не было выявлено влияния каких-либо метаболитов на секрецию соляной кислоты желудочного сока.
Особые группы пациентов.
Пациенты с нарушениями функции печени
Метаболизм омепразола у пациентов с нарушениями функции печени замедлен, что приводит к увеличению AUC. При применении омепразола 1 раз в день тенденции к накоплению препарата не наблюдалось.
Пациенты с нарушениями функции почек
Фармакокинетика омепразола, включая системную биодоступность и скорость выведения, у пациентов с пониженной функцией почек не изменяется.
Пациенты пожилого возраста
Скорость метаболизма омепразола у пациентов пожилого возраста (в возрасте 75–79 лет) несколько снижена.
Показания
Омепразол для внутривенного применения показан в качестве альтернативы пероральной терапии в нижеперечисленных случаях.
Взрослые
Лечение язвы двенадцатиперстной кишки.
Профилактика рецидивов язвы двенадцатиперстной кишки.
Лечение язвы желудка.
Профилактика рецидивов язвы желудка.
В комбинации с подходящими антибиотиками для эрадикации Helicobacter pylori (H. pylori) при язвенной болезни.
Лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Профилактика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с применением НПВП у пациентов категории риска.
Лечение рефлюкс-эзофагита.
Длительное лечение пациентов с неактивным рефлюкс-эзофагитом.
Лечение симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Лечение синдрома Золлингера — Эллисона.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к омепразолу, замещенным бензимидазолам или любому из вспомогательных веществ препарата.
Омепразол, как и другие ИПП, не следует применять одновременно с нелфинавиром и атазанавиром.
Особенности применения
При наличии любого тревожного симптома (например, значительной самопроизвольной потери массы тела, периодически повторяющейся рвоты, дисфагии, кровавой рвоты или мелены) и при подозрении или при наличии язвы желудка необходимо исключить злокачественные опухоли, поскольку лечение может уменьшить выраженность симптомов и задержать определение диагноза.
Одновременное применение атазанавира с ИПП не рекомендуется. Если комбинации атазанавира с ИПП нельзя избежать, рекомендуется тщательный клинический мониторинг (например, вирусная нагрузка) в сочетании с увеличением дозы атазанавира до 400 мг на 100 мг ритонавира; доза омепразола не должна превышать 20 мг.
Омепразол, как и все лекарственные средства, подавляющие секрецию соляной кислоты желудочного сока, может уменьшить всасывание витамина В12 (цианкобаламина) из-за гипо- или ахлоргидрии. Это следует учитывать при лечении пациентов с кахексией или факторами риска снижения всасывания витамина В12 при длительной терапии.
Омепразол является ингибитором CYP2C19. В начале или при окончании лечения омепразолом необходимо рассмотреть возможность взаимодействия с лекарственными средствами, метаболизируемыми с участием CYP2C19. Взаимодействие наблюдается между клопидогрелем и омепразолом. Клиническая значимость этого взаимодействия остается неясной. В качестве меры пресечения необходимо избегать одновременного применения омепразола и клопидогреля.
Лечение ИПП несколько повышает риск развития инфекций желудочно-кишечного тракта, таких как Salmonella и Campylobacter.
Применение ИПП, особенно в высоких дозах и длительное время (> 1 года), несколько повышает риск переломов бедра, запястья и позвоночника, в основном у пациентов пожилого возраста или при наличии других факторов риска. По данным исследований, ИПП повышают риск переломов на 10–40%. В некоторых случаях это связано с наличием у пациента других факторов риска. Пациентам с риском остеопороза следует обеспечить надлежащее лечение и адекватное применение витамина D и кальция.
Как и при любом долгосрочном лечении, особенно когда период лечения омепразолом превышает 1 год, пациентам требуется медицинское наблюдение и регулярное лабораторное определение содержания магния и кальция в сыворотке крови.
У больных, принимающих ИПП, включая омепразол, не менее 3 месяцев, может возникнуть существенная гипомагниемия (в большинстве случаев гипомагниемии больные применяли препарат примерно 1 год).
После отмены препарата уровень сывороточного магния возвращался в норму. Для клинической картины гипомагниемии характерно увеличение нервно-мышечной возбудимости, которая проявляется спазмом мышц кистей и стоп, двигательным возбуждением; тахикардией, аритмией сердца, повышением АД; дистрофическими расстройствами в виде трофических эрозий и язв кожи. Критерий установления диагноза гипомагниемии — снижение концентрации магния в сыворотке крови менее 1 мЭкв/л. Кроме того, были обнаружены случаи, когда гипомагниемия приводила к развитию гипокальциемии, обусловленной угнетением секреции паратгормона в условиях низкого содержания магния в организме. У некоторых пациентов наблюдалось тяжелое течение гипокальциемии и гипомагниемии, с развитием судорожного синдрома, нарушением ритма сердца, тетанией, психическими нарушениями и тяжелой рвотой, что приводило к нарушению электролитного баланса.
При лечении антисекреторными препаратами концентрация гастрина в плазме крови увеличивается в результате снижения секреции соляной кислоты. В результате снижения секреции соляной кислоты увеличивается уровень CgА. Увеличение концентрации CgА может оказывать влияние на результаты исследований для выявления нейроэндокринных опухолей. Для предотвращения такого воздействия необходимо прекратить прием ИПП за 5 дней до определения уровня CgА. Если уровни CgА и гастрина не вернулись к референтным значениям после начальных измерений, измерение следует повторить через 14 дней после отмены лечения ИПП.
Подострая кожная красная волчанка (ПККВ)
Применение ИПП может быть связано с очень редкими случаями ПККВ. Если возникают повреждения, особенно на участках кожи, подвергающихся воздействию солнца, и если они сопровождаются артралгией, пациент должен немедленно обратиться за медицинской помощью, а медицинский работник должен рассмотреть вопрос о прекращении применения омепразола. Наличие в анамнезе пациента ПККВ после предварительного лечения ИПП увеличивает риск возникновения ПККВ при применении других ИПП.
Это лекарственное средство содержит 1,93 ммоль (или 44,52 мг)/дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам, применяющим натрий-контролируемую диету.
Способ применения и дозы
Дозировка
Альтернатива пероральной терапии
Пациентам, для которых пероральная форма препарата неприемлема, рекомендуют применять омепразол 40 мг 1 раз в сутки внутривенно. Для пациентов с синдромом Золлингера — Эллисона рекомендуемая начальная доза препарата, вводимая внутривенно, составляет 60 мг в сутки. Может потребоваться более высоких суточных дозах, поэтому дозу следует подбирать индивидуально. Если доза превышает 60 мг в сутки, ее следует разделить поровну на 2 части и принимать 2 раза в сутки.
Препарат следует применять только внутривенно и нельзя вводить каким-либо другим путем.
Раствор необходимо использовать сразу после приготовления, но не позднее чем через 3 часа. Разбавленный раствор омепразола нельзя хранить в холодильнике. Неиспользованный раствор следует уничтожить.
Инструкция по восстановлению препарата перед введением
При внутривенных инъекциях содержимое каждого флакона, содержащего 40 мг омепразола, растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций. Средство в виде внутривенных инъекций следует вводить медленно (в течение 5 минут).
При внутривенных инфузиях содержимое каждого флакона, содержащего 40 мг омепразола, восстанавливают в 10 мл и доводят до 100 мл 0,9% раствором хлорида натрия или 5% раствором глюкозы. Стабильность омепразола зависит от рН раствора для инфузии, поэтому для разбавления не следует использовать другие растворители или другие их количества.
Препарат вводят в виде внутривенной инфузии вводят в течение 20–30 минут.
Раствор необходимо использовать сразу после приготовления, но не позднее чем через 3 часа. Разбавленный раствор омепразола нельзя хранить в холодильнике.
Любой неиспользованный продукт или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Особые категории пациентов
Нарушение функции почек
Коррекция дозы не требуется пациентам с нарушением функции почек.
Нарушение функции печени
Пациентам с нарушениями функции печени может быть достаточная суточная доза 10–20 мг.
Пациенты пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет)
Коррекция дозы не требуется пациентам пожилого возраста.
Дети
Опыт применения препарата для введения в педиатрической практике ограничен, поэтому не следует назначать препарат этой категории пациентов.
Побочные реакции
Самым частым и побочными реакциями являются головная боль, боль в животе, запор, диарея, метеоризм и тошнота/рвота.
Во время проведения исследований были обнаружены нижеперечисленные нежелательные реакции на лекарственное средство. Ни одно из явлений не было признано дозозависимым.
|Классы систем органов
|Нежелательные реакции
|Со стороны крови и лимфатической системы
|лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения
|Со стороны иммунной системы
|реакции гиперчувствительности, в том числе лихорадка, ангионевротический отек и анафилактические реакции/шок
|Со стороны обмена веществ и питания
|гипонатриемия, гипомагниемия, тяжелая гипомагниемия может привести к гипокальциемии; гипомагниемия может также вызвать гипокалиемию
|Со стороны психики
|бессонница, тревожность, незначительная дезориентация, возбуждение, спутанность сознания, депрессия, агрессия, галлюцинации
|Со стороны нервной системы
|головная боль, головокружение, парестезии, нарушения сна, ощущение слабости, сонливость, нарушение вкуса
|Со стороны органов зрения
|нечеткость зрения, нарушение зрения
|Со стороны органов слуха и равновесия
|вертиго
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|внезапное ощущение хрипов или одышки (бронхоспазм)
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|боль в животе, запор, диарея, метеоризм, тошнота/рвота, сухость во рту, стоматит, кандидоз желудочно-кишечного тракта, микроскопический колит, полипы фундальных желез (доброкачественные)
|Со стороны гепатобилиарной системы
|повышенный уровень печеночных ферментов, гепатит с желтухой или без нее, печеночная недостаточность, энцефалопатия у пациентов с существующими заболеваниями печени
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|дерматит, гиперемия, зуд, сыпь, крапивница, алопеция, фоточувствительность, мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (ТЭН), подострая кожная красная волчанка (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани и костей
|артралгия, миалгия, перелом бедра, запястья или позвоночника, мышечная слабость
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|интерстициальный нефрит, потемнение мочи
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|импотенция, гинекомастия
|Общие нарушения и реакции в месте введения препарата
|недомогание, периферический отек, усиленное потоотделение
В единичных случаях сообщалось о необратимом нарушении зрения у тяжелобольных пациентов, получавших омепразол в виде внутривенной инъекции, особенно в больших дозах, но причинно-следственная связь не установлена.
Профиль побочных явлений, которые наблюдались у детей, совпадает с профилем у взрослых, как при краткосрочной, так и длительной терапии.
Срок годности
2 года.
Флаконы с порошком (без картонной коробки) могут храниться при нормальном наружном освещении до 24 часов.
Восстановленный раствор:
стабильность химико-физических свойств после открытия упаковки была продемонстрирована в течение 12 ч при температуре 25 °С после восстановления 0,9% раствором хлорида натрия и в течение 6 часов при температуре 25 °С после восстановления 5% раствором глюкозы.
С микробиологической точки зрения препарат необходимо использовать немедленно, кроме случаев, когда восстановление препарата происходит в контролируемых и асептических условиях, подтвержденных валидационными методами.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Лекарственное средство помещают во флаконы из темного стекла, укупоренные резиновой пробкой и алюминиевым обжимным колпачком, снаряженным крышкой флип-офф, обеспечивающей контроль первого открытия.
По 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
НАПРОД ЛАЙФ САЕНСЕС ПВТ. ЛТД.
NAPROD LIFE SCIENCES PVT. LTD.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Джи-17/1, Эм.Ай.Ди.Си., Тарапур, Бойсар, Дист-Тейн 401 506, штат Махараштра, Индия.
G-17/1, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Dist-Thane 401 506, Maharashtra State, India.
Заявитель
М.БИОТЕК ЛТД.
M.BIOTECH LTD.
Местонахождение заявителя
Гледстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Эгам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания.
Gladstone House, 77–79 High Street, Эгхам TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.