Даларгин-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis) (200311) - инструкция по применению ATC-классификация
Даларгин-Фармсинтез инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Заявитель
Состав
действующее вещество: dalargin;
1 мл раствора содержит даларгина 1 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота уксусная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительный тракт и метаболические процессы.
Код АТС А16А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Даларгин — пептидное соединение (тирозин-2-аланил-глицин-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат), в структуру которой входят остатки 6 аминокислот. Даларгин принадлежит к средствам, которые регулируют метаболические процессы. Препарат ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки, снижает кислотность желудочного сока за счёт антисекреторной активности. Даларгин также оказывает гипотензивное воздействие. Наблюдается позитивное влияние Даларгина на психические функции больных алкоголизмом.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
В составе комплексной терапии: обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки при длительном рубцевании язвы; облитерирующие заболевания нижних конечностей; нарушения психического состояния при алкоголизме; панкреатит, панкреонекроз.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, выраженная артериальная гипотензия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Если имеется выраженный болевой симптом, одновременно с препаратом Даларгин-Фармсинтез следует назначать антацидные средства.
Способ применения и дозы
Даларгин-Фармсинтез следует вводить внутримышечно и внутривенно.
При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или облитерирующих заболеваниях нижних конечностей разовая доза препарата Даларгин-Фармсинтез составляет 1–2 мл (1–2 мг).
Внутримышечные инъекции вводят 2 раза в сутки, внутривенные — 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза (при внутримышечном введении) — до 5 мл (5мг). Курс лечения длится 3–4 недели. Общая доза препарата Даларгин-Фармсинтез на курс лечения составляет 30–50 мг.
При психических нарушениях алкогольного генеза внутривенно вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций.
При остром панкреатите препарат вводить внутривенно: в первый день — 2 мл (2 мг), потом по 5 мл (5 мг) 1–2 раза в день. Курс лечения — от 4 до 6 дней.
При панкреонекрозе вводить внутривенно по 5 мл (5 мг) 3–4 раза в сутки (через 6–8 часов). Курс лечения — от 2 до 6 дней.
Дети
Информация про безопасность и эффективность применения препарата Даларгин-Фармсинтез детям отсутствует, потому не рекомендуется назначать препарат этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, тахикардия, сердцебиение.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, онемение верхних конечностей и лица.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: учащение или затруднение дыхания, удушье.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.
Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, гиперемия, крапивница, покраснение или жжение кожи лица, бледность кожных покровов, потливость.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе, включая боль в эпигастрии.
Общие расстройства и реакции в месте введения: общая слабость, озноб, повышение температуры тела, боль за грудиной, отёк лица; гиперемия, сыпь, зуд в месте введения.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 1 мл в ампулах; по 10 ампул в коробке или по 5 ампул в 1 блистере, по 2 блистера в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «ЛЕКХИМ–ХАРЬКОВ».
Заявитель
ООО «ФАРМСИНТЕЗ».