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Даларгин-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis) (200311) - инструкция по применению ATC-классификация

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Даларгин-Фармсинтез (Dalargin-Pharmsynthesis)
Цена в городе Киев
от 244,22 грн
По рецепту
10 шт, 1 мг/мл от 244,22 грн
В наличии в 395 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Дозировка
1 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A02X ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Регистрационное удостоверение
UA/9163/01/01 от 22.10.2018
Международное название
DALARGINUM* (ДАЛАРГИН*)

Даларгин-Фармсинтез инструкция по применению

Состав

действующее вещество: dalargin;

1 мл раствора содержит даларгина 1 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота уксусная, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительный тракт и метаболические процессы.

Код АТС А16А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Даларгин — пептидное соединение (тирозин-2-аланил-глицин-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат), в структуру которой входят остатки 6 аминокислот. Даларгин принадлежит к средствам, которые регулируют метаболические процессы. Препарат ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки, снижает кислотность желудочного сока за счёт антисекреторной активности. Даларгин также оказывает гипотензивное воздействие. Наблюдается позитивное влияние Даларгина на психические функции больных алкоголизмом.

Фармакокинетика.

Не исследовалась.

Показания

В составе комплексной терапии: обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки при длительном рубцевании язвы; облитерирующие заболевания нижних конечностей; нарушения психического состояния при алкоголизме; панкреатит, панкреонекроз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, выраженная артериальная гипотензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Если имеется выраженный болевой симптом, одновременно с препаратом Даларгин-Фармсинтез следует назначать антацидные средства.

Способ применения и дозы

Даларгин-Фармсинтез следует вводить внутримышечно и внутривенно.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или облитерирующих заболеваниях нижних конечностей разовая доза препарата Даларгин-Фармсинтез составляет 1–2 мл (1–2 мг).

Внутримышечные инъекции вводят 2 раза в сутки, внутривенные — 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза (при внутримышечном введении) — до 5 мл (5мг). Курс лечения длится 3–4 недели. Общая доза препарата Даларгин-Фармсинтез на курс лечения составляет 30–50 мг.

При психических нарушениях алкогольного генеза внутривенно вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций.

При остром панкреатите препарат вводить внутривенно: в первый день — 2 мл (2 мг), потом по 5 мл (5 мг) 1–2 раза в день. Курс лечения — от 4 до 6 дней.

При панкреонекрозе вводить внутривенно по 5 мл (5 мг) 3–4 раза в сутки (через 6–8 часов). Курс лечения — от 2 до 6 дней.

Дети

Информация про безопасность и эффективность применения препарата Даларгин-Фармсинтез детям отсутствует, потому не рекомендуется назначать препарат этой возрастной категории пациентов.

Побочные реакции

Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, тахикардия, сердцебиение.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, онемение верхних конечностей и лица.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: учащение или затруднение дыхания, удушье.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, гиперемия, крапивница, покраснение или жжение кожи лица, бледность кожных покровов, потливость.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе, включая боль в эпигастрии.

Общие расстройства и реакции в месте введения: общая слабость, озноб, повышение температуры тела, боль за грудиной, отёк лица; гиперемия, сыпь, зуд в месте введения.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 1 мл в ампулах; по 10 ампул в коробке или по 5 ампул в 1 блистере, по 2 блистера в коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «ЛЕКХИМ–ХАРЬКОВ».

Заявитель

ООО «ФАРМСИНТЕЗ».

Даларгин-Фармсинтез
Даларгин-Фармсинтез раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10
от 244,22 грн
В наличии в 395 аптеках
Цены в аптеках
Даларгин-Фармсинтез
Даларгин-Фармсинтез раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10
от 244,22 грн
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