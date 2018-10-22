Даларгин-Фармсинтез следует вводить внутримышечно и внутривенно.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или облитерирующих заболеваниях нижних конечностей разовая доза препарата Даларгин-Фармсинтез составляет 1–2 мл (1–2 мг).

Внутримышечные инъекции вводят 2 раза в сутки, внутривенные — 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза (при внутримышечном введении) — до 5 мл (5мг). Курс лечения длится 3–4 недели. Общая доза препарата Даларгин-Фармсинтез на курс лечения составляет 30–50 мг.

При психических нарушениях алкогольного генеза внутривенно вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций.

При остром панкреатите препарат вводить внутривенно: в первый день — 2 мл (2 мг), потом по 5 мл (5 мг) 1–2 раза в день. Курс лечения — от 4 до 6 дней.

При панкреонекрозе вводить внутривенно по 5 мл (5 мг) 3–4 раза в сутки (через 6–8 часов). Курс лечения — от 2 до 6 дней.