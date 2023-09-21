ДАЛАРГИН* (DALARGINUM*) Действующее вещество
гексапептид, относящийся к группе аналогов энкефалинов и эндорфинов. Как и другие подобные соединения, обладает разносторонней фармакологической активностью, в первую очередь нейротропной.
Снижает секрецию желудочного и панкреатического сока, оказывает противоязвенное и гипотензивное действие. Снижает синтез протеолитических ферментов в поджелудочной железе, ограничивает очаги некроза и способствует их замещению полноценной тканью.
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит и панкреонекроз, облитерирующее заболевание нижних конечностей, нарушения психического состояния при алкоголизме.
в/в или в/м; при язве желудка и двенадцатиперстной кишки — 1–2 мг в/м 2 раза в сутки или в/в 1 раз в сутки; при остром панкреатите — в первый день в/в 2 мг, затем по 5 мг 1–2 раза в сутки в течение 4–6 дней; при панкреонекрозе — в/в по 5 мг через каждые 6–8 ч в течение 2–6 дней; при психических расстройствах алкогольного генеза в/в вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций.
артериальная гипотензия, острая интоксикация снотворными и наркотическими средствами, острые инфекционные заболевания, период беременности.
артериальная гипотензия, тахикардия, гиперемия кожи, болезненность в месте инъекции, аллергические реакции, головная боль, боль за грудиной, тошнота, боль в эпигастрии.
при выраженном болевом синдроме возможно применение антацидных препаратов.
не сообщалось.