Все аптеки Украины
Активные вещества — “Д”ДАЛАРГИН* (DALARGINUM*)

ДАЛАРГИН* (DALARGINUM*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Даларгин-Фармсинтез раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10; Фармсинтез
Даларгин-Фармсинтез Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10 Фармсинтез
В 395 аптеках
от 244,22 грн
Цены в аптеках
Даларгин-Биолек® лиофилизат для раствора для инъекций, 1 мг, ампула, № 10; Биолек
Даларгин-Биолек® Лиофилизат для раствора для инъекций, 1 мг, ампула, № 10 Биолек
В 16 аптеках
от 396,79 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного р-ра, р-р для инъекций.

гексапептид, относящийся к группе аналогов энкефалинов и эндорфинов. Как и другие подобные соединения, обладает разносторонней фармакологической активностью, в первую очередь нейротропной.
Снижает секрецию желудочного и панкреатического сока, оказывает противоязвенное и гипотензивное действие. Снижает синтез протеолитических ферментов в поджелудочной железе, ограничивает очаги некроза и способствует их замещению полноценной тканью.

язва желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит и панкреонекроз, облитерирующее заболевание нижних конечностей, нарушения психического состояния при алкоголизме.

в/в или в/м; при язве желудка и двенадцатиперстной кишки — 1–2 мг в/м 2 раза в сутки или в/в 1 раз в сутки; при остром панкреатите — в первый день в/в 2 мг, затем по 5 мг 1–2 раза в сутки в течение 4–6 дней; при панкреонекрозе — в/в по 5 мг через каждые 6–8 ч в течение 2–6 дней; при психических расстройствах алкогольного генеза в/в вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций.

артериальная гипотензия, острая интоксикация снотворными и наркотическими средствами, острые инфекционные заболевания, период беременности.

артериальная гипотензия, тахикардия, гиперемия кожи, болезненность в месте инъекции, аллергические реакции, головная боль, боль за грудиной, тошнота, боль в эпигастрии.

при выраженном болевом синдроме возможно применение антацидных препаратов.

не сообщалось.