в/в или в/м; при язве желудка и двенадцатиперстной кишки — 1–2 мг в/м 2 раза в сутки или в/в 1 раз в сутки; при остром панкреатите — в первый день в/в 2 мг, затем по 5 мг 1–2 раза в сутки в течение 4–6 дней; при панкреонекрозе — в/в по 5 мг через каждые 6–8 ч в течение 2–6 дней; при психических расстройствах алкогольного генеза в/в вводить 1 мг даларгина в 10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций.