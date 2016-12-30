Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 мин после завтрака.

Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если опорожнение не происходит раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.

Взрослым и детям в возрасте старше 5 лет назначают по 1 суппозиторию (содержащему 1,5 г глицерина) 1 раз в сутки. Детям в возрасте младше 5 лет — 1 суппозиторий (содержащий 0,75 г глицерина) 1 раз в сутки.