Глицериновые Суппозитории "Фармина" (Suppositories Glycerinum "Farmina") (200303) - инструкция по применению ATC-классификация
Глицериновые Суппозитории "Фармина" инструкция по применению
Состав
действующее вещество: glycerol;
1 суппозиторий содержит глицерина 86% 0,75 г или 1,5 г;
вспомогательные вещества: кислота стеариновая, натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Суппозитории.
Основные физико-химические свойства: белые или практически белые, полупрозрачные, гигроскопические суппозитории.
Фармакотерапевтическая группа
Слабительные средства. Глицерол. Код АТС А06АХ01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В чистом виде глицерин оказывает раздражающее действие, которое исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При введении в прямую кишку суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую и рефлекторным путем стимулируют дефекацию. При применении в виде ректальных суппозиториев облегчает выведение каловых масс.
Показания
Запоры разной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Кишечная непроходимость, почечная недостаточность, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе.
Способ применения и дозы
Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 мин после завтрака.
Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если опорожнение не происходит раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.
Взрослым и детям в возрасте старше 5 лет назначают по 1 суппозиторию (содержащему 1,5 г глицерина) 1 раз в сутки. Детям в возрасте младше 5 лет — 1 суппозиторий (содержащий 0,75 г глицерина) 1 раз в сутки.
Дети
Нет ограничений.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции; боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.
При продолжительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда катаральный проктит.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в блистере; по 1 или 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармина Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Липская, 44, 30–721 Краков, Польша.