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Глицериновые Суппозитории "Фармина" (Suppositories Glycerinum "Farmina") (200303) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глицериновые Суппозитории "Фармина" (Suppositories Glycerinum "Farmina")
Цена в городе Киев
от 47,50 грн
Без рецепта
5 шт, 0,75 г от 47,50 грн 5 шт, 1,5 г от 30,00 грн 10 шт, 1,5 г от 82,82 грн
В наличии в 919 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории
Дозировка
0,75 г
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-група
A06A X01 Глицерол
Регистрационное удостоверение
UA/11954/01/01 от 30.12.2016
Международное название
GLYCEROLUM (ГЛИЦЕРОЛ)

Глицериновые Суппозитории "Фармина" инструкция по применению

Состав

действующее вещество: glycerol;

1 суппозиторий содержит глицерина 86% 0,75 г или 1,5 г;

вспомогательные вещества: кислота стеариновая, натрия карбонат безводный.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: белые или практически белые, полупрозрачные, гигроскопические суппозитории.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительные средства. Глицерол. Код АТС А06АХ01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

В чистом виде глицерин оказывает раздражающее действие, которое исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При введении в прямую кишку суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую и рефлекторным путем стимулируют дефекацию. При применении в виде ректальных суппозиториев облегчает выведение каловых масс.

Показания

Запоры разной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Кишечная непроходимость, почечная недостаточность, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе.

Способ применения и дозы

Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 мин после завтрака.

Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если опорожнение не происходит раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.

Взрослым и детям в возрасте старше 5 лет назначают по 1 суппозиторию (содержащему 1,5 г глицерина) 1 раз в сутки. Детям в возрасте младше 5 лет — 1 суппозиторий (содержащий 0,75 г глицерина) 1 раз в сутки.

Дети

Нет ограничений.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции; боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.

При продолжительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда катаральный проктит.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в блистере; по 1 или 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармина Лтд.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Ул. Липская, 44, 30–721 Краков, Польша.

Глицериновые Суппозитории Фармина
Глицериновые Суппозитории "Фармина" суппозитории 0,75 г блистер в картонной коробке, №5
от 47,50 грн
В наличии в 919 аптеках
Цены в аптеках
Глицериновые Суппозитории Фармина
Глицериновые Суппозитории "Фармина" суппозитории 0,75 г блистер в картонной коробке, №5
от 47,50 грн
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