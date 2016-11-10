Алтея сироп (Althea syrup) (200246) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 74,69 грн
Без рецепта
Производитель
Виола ФФ
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/11860/01/01 от 10.11.2016
Международное название
Алтея сироп инструкция по применению
Показания к применению
- Воспалительные и невоспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающихся образованием трудноотходящей мокроты: острый и хронический бронхиты, ХОБЛ, обструктивный бронхит, бронхиальная астма, пневмония, ларингит, фарингит, трахеит, трахеобронхит и др.);
- Лечение влажного кашля;
- Гастрит;
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК).
Противопоказания
Гиперчувствительность к корню алтея.
Способ применения
Взрослым и детям старше 12 лет сироп корня алтея назначается по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.
Детям с 6 до 12 лет сироп корня алтея назначается по 1 чайной ложке 4-5 раз в сутки.
Детям до 6 лет сироп корня алтея назначается по 1/2 чайной ложке 4-5 раз в сутки.
Перед употреблением сироп корня алтея необходимо предварительно растворить в теплой воде из рассчета 1 чайная ложка сиропа алтея на 50 мл воды.
Длительность лечения препаратом Сироп Алтея должна составлять 10-15 дней.
Категория отпуска
Без рецепта.