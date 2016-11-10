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Алтея сироп (Althea syrup) (200246) - инструкция по применению ATC-классификация

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Алтея сироп (Althea syrup)
Цена в городе Киев
от 74,69 грн
Без рецепта
1 шт от 74,69 грн 1 шт от 99,50 грн 1 шт от 73,70 грн 1 шт от 52,17 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 359 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
ATC-група
R05C A05 Корень алтея
Регистрационное удостоверение
UA/11860/01/01 от 10.11.2016
Международное название
ALTHAEA OFFICINALIS*& (АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ*&)

Алтея сироп инструкция по применению

Показания к применению

  • Воспалительные и невоспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающихся образованием трудноотходящей мокроты: острый и хронический бронхиты, ХОБЛ, обструктивный бронхит, бронхиальная астма, пневмония, ларингит, фарингит, трахеит, трахеобронхит и др.);
  • Лечение влажного кашля;
  • Гастрит;
  • Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ДПК).

Противопоказания

Гиперчувствительность к корню алтея.

Способ применения

Взрослым и детям старше 12 лет сироп корня алтея назначается по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.

Детям с 6 до 12 лет сироп корня алтея назначается по 1 чайной ложке 4-5 раз в сутки.

Детям до 6 лет сироп корня алтея назначается по 1/2 чайной ложке 4-5 раз в сутки.

Перед употреблением сироп корня алтея необходимо предварительно растворить в теплой воде из рассчета 1 чайная ложка сиропа алтея на 50 мл воды.

Длительность лечения препаратом Сироп Алтея должна составлять 10-15 дней.

Категория отпуска

Без рецепта.

Алтея корня сироп
Алтея корня сироп сироп флакон полимерный 200 мл с мерной ложкой, в пачке, №1
от 74,69 грн
В наличии в 359 аптеках
Цены в аптеках
Алтея корня сироп
Алтея корня сироп сироп флакон полимерный 200 мл с мерной ложкой, в пачке, №1
от 74,69 грн
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