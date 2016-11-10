Взрослым и детям старше 12 лет сироп корня алтея назначается по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.

Детям с 6 до 12 лет сироп корня алтея назначается по 1 чайной ложке 4-5 раз в сутки.

Детям до 6 лет сироп корня алтея назначается по 1/2 чайной ложке 4-5 раз в сутки.

Перед употреблением сироп корня алтея необходимо предварительно растворить в теплой воде из рассчета 1 чайная ложка сиропа алтея на 50 мл воды.

Длительность лечения препаратом Сироп Алтея должна составлять 10-15 дней.