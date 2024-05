Препарат Вольтарен относится к группе лекарственных средств, влияющих на опорно-двигательный аппарат, к НПВП и противоревматическим препаратам. Действующим веществом препарата Вольтарен является диклофенак натрия. Препарат выпускается в следующих лекарственных формах: р-р для инъекций, таблетки, суппозитории, эмульгель. Парентеральное введение препарата часто является предпочтительным, когда пациенты не могут переносить или принимать пероральные лекарства и/или необходимо быстрое наступление обезболивающего эффекта.

Диклофенак натрия, действующее вещество препарата Вольтарен ― это хорошо известный НПВП, проявляющий анальгетическое, противовоспалительное и жаропонижающее действие. По сравнению с другими НПВП, независимо от специфичности к ЦОГ, диклофенак проявляет большее ингибирование агрегации тромбоцитов и действует как конкурентный антагонист тромбоксан-простаноидных рецепторов, что указывает на потенциальную сердечно-сосудистую безопасность (Selg E. et al., 2007; Gan T.J., 2010). Вольтарен отпускается по рецепту.

Диклофенак был впервые одобрен в США в 1988 г., и в настоящее время на него ежегодно выписывается более 5 млн рецептов.

Актуальность проблемы

В настоящее время остеоартрозом (ОА) страдают около 300 млн человек во всем мире. Поскольку известно, что факторы риска этого заболевания включают пожилой возраст и ожирение, поэтому с возрастом распространенность данного заболевания растет.

ОА является гетерогенным заболеванием с широким спектром нарушений, которые в конечном итоге приводят к повреждению суставов. По этой причине ОА можно описать как сложный синдром, а не как отдельное заболевание (Kornaat P.R. et al., 2006). ОА включает структурные изменения в суставном хряще, субхондральной кости, связках, суставной капсуле, синовиальной мембране и периартикулярной мышце (Tan A.L. et al., 2006). В дополнение к механическим и метаболическим факторам в настоящее время считается, что воспаление является ключевым медиатором ОА, который способствует потере хрящевой ткани и прогрессирующей дегенерации пораженных суставов (Sohn D.H. et al., 2013). В результате доклинических исследований было установлено, что аномальный механический стресс в суставе преобразуется в активированную внутриклеточную передачу сигналов, что приводит к сверхэкспрессии медиаторов воспаления, таких как простагландины, хемокины и цитокины (Orita S. et al., 2013). Таким образом, ОА больше не считается невоспалительным артритом или болезнью «износа» (Sohn D.H. et al., 2012).

ОА, связанный с разрушением суставов и воспалением, вызывает боль, которая обусловливает функциональные ограничения, повышение затрат на восстановление организма после болезни и снижение качества жизни у пациентов с этим состоянием. Национальные и международные англоязычные рекомендации по лечению ОА подтверждают роль НПВП в симптоматической терапии боли у пациентов с ОА. Так, например, в Руководстве Американской коллегии ревматологии 2019 г. отмечается, что актуальные НПВП следует применять до перорального приема НПВП на том основании, что предпочтительнее назначать препараты с наименьшим системным воздействием (Kolasinski S.L. et al., 2020).

Диклофенак натрия, назначаемый наружно, всасывается через кожу и проникает в подкожные ткани, в том числе синовиальные (действует непосредственно в месте боли и воспаления). За счет ингибирования ферментов преимущественно ЦОГ-2, которые отвечают за превращение арахидоновой кислоты в простагландины, тромбоксаны и простациклины, диклофенак натрия снижает уровень простагландина, тем самым ограничивая связанную с простагландином сенсибилизацию периферических ноцицепторов болевыми/механическими раздражителями (Bariguian Revel F. et al., 2020).

Комбинация фиксированной дозы трамадола/диклофенака

Острая боль является наиболее распространенным типом боли со сложной этиологией, которая может отрицательно влиять на качество жизни.

Международная ассоциация по изучению боли определяет боль как «неприятный сенсорный и эмоциональный опыт, связанный с фактическим или потенциальным повреждением ткани». Острая боль является наиболее распространенным видом боли и может возникать из-за травмы, острого заболевания, хирургического вмешательства или артрита, что делает ее этиологию сложной и трансдисциплинарной проблемой. Боль в связи с нарушениями/повреждениями опорно-двигательного аппарата является еще одной распространенной формой острой боли. Ряд исследований демонстрируют, что сочетание опиоидов и НПВП повышает эффективность и снижает дозу отдельных препаратов по сравнению с монотерапией.

Большинство доступных обезболивающих препаратов имеют мономодальные механизмы обезболивания. Тем не менее комбинация трамадол/диклофенак с фиксированной дозой является анальгетической комбинацией, которая продемонстрировала многообещающую клиническую активность благодаря своим мультимодальным механизмам действия. Рекомендуемая доза трамадола/диклофенака составляет 1 таблетку 2 р/сут после еды в течение 5 дней (не превышать данный период). Эта комбинация показана для симптоматического уменьшения выраженности сильной боли у взрослых при различных травмах, послеоперационной боли, боли в пояснице и костно-мышечной боли (Shah D.D., Sorathia Z.H., 2020).

Актуальная анальгезия с применением лидокаина и диклофенака

У более 70% пациентов, перенесших операцию, отмечают умеренную или сильную послеоперационную боль, даже если они получают обезболивающие препараты. В доброкачественной аноректальной хирургии (BARS) 50% пациентов отмечают более выраженную боль, чем ожидалось после геморроидэктомии. Устойчивые эпизоды умеренной и сильной боли после операции повышают заболеваемость и риск развития хронического послеоперационного болевого синдрома. Учитывая, что проблема развития послеоперационной боли в доброкачественной аноректальной хирургии не была полностью решена, поиски продолжаются. Некоторые ученые применяли бальзамы, кремы с разными действующими веществами, чтобы уменьшить спазмы анального сфинктера. Также применялась местная мазь метронидазола, чтобы уменьшить выраженность боли с третьего дня после геморроидэктомии. Все эти актуальные методы лечения помогают уменьшить выраженность боли, однако они не освобождают от побочных эффектов, таких как головная боль, денервация, ортостатическая гипотензия или брадикардия.

Послеоперационное обезболивание можно оптимизировать, учитывая его физиопатологию в зависимости от хирургического вмешательства и оперируемой области. Таким образом, включение специфической терапии в мультимодальное анальгетическое лечение в BARS соответствует рекомендациям группы PROSPECT. Они направлены на улучшение послеоперационной болевой анальгезии и минимизацию побочных эффектов, таких как сонливость, головокружение, тошнота и рвота в соответствии с предпочтениями пациента.

Лидокаин и диклофенак обладают обезболивающим, противовоспалительным и антибиотическим действием. Эти свойства подходят для симптоматического лечения трех послеоперационных болевых компонентов: ноцицептивной боли (соматической и висцеральной), воспалительной и боли, вызванной суперинфекцией загрязненной области. Поскольку лидокаин и диклофенак обладают синергетическим анальгетическим эффектом и их комбинация до сих пор не оценена при послеоперационной боли, было проведено двойное слепое рандомизированное клиническое исследование «CLIFE-2010FV», чтобы продемонстрировать, что комбинация диклофенак натрия с лидокаином в фиксированной дозе более эффективна, чем один лидокаин, для лечения боли после BARS в течение первой послеоперационной недели. В результате этого клинического исследования было установлено, что местное лечение комбинацией НПВП ― диклофенак натрия плюс местный анестетик — лидокаин обладает более высокой анальгетической эффективностью, чем местное лечение одним лидокаином в течение первых 3 послеоперационных суток в BARS и в течение всей первой недели после операции (Linares-Gil M.J. et al., 2018).

Острая мигрень у детей и подростков

Мигрень все чаще признают чрезвычайно обременительным и приводящим к инвалидности расстройством как у детей, так и у подростков. Соответствующий план терапии данной патологии необходим для повышения качества жизни как детей, так и их семей, а также для минимизации риска прогрессирования заболевания. Было проведено большое количество исследований. Добавление в схему лечения НПВП повышает эффективность триптана. А диклофенак натрия уже назначают при тяжелых приступах мигрени у взрослых. Поэтому пришли к выводам, что необходимо изучить и провести более детальные исследования, направленные на изучение влияния НПВП, в частности диклофенака натрия, так как небольшие плацебо-контролируемые исследования уже подтвердили эффективность ибупрофена, который тоже относится к группе НПВП (Barbanti P. et al., 2018).

Вольтарен в форме суппозиториев для детей

В плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании был изучен жаропонижающий эффект препарата Вольтарен (диклофенак натрия) у 43 детей в возрасте 2–10 лет. Все пациенты были госпитализированы из-за острого заболевания, связанного с высокой температурой тела (38,5–40,4 °С; в среднем 39,3 °С) из-за вирусных или бактериальных инфекций. Препарат применяли в форме суппозиториев, содержащих 25 мг диклофенака натрия, или в виде плацебо у детей в возрасте 2–5 лет. Дети в возрасте 6–10 лет получали диклофенак натрия по 50 мг в одном суппозитории или плацебо. Температуру тела и частоту пульса измеряли во время введения и через ½, 1, 2, 4 и 6 ч. В результате был зафиксирован возврат к нормальным значениям температуры через 2 ч у всех пациентов, получавших диклофенак натрия, тогда как в группе плацебо наблюдали только минимальные изменения. О нежелательных эффектах не сообщалось (Polman H.A. et al., 1981).

Вольтарен ― oбезболивающий эффект после удаления миндалин

В двухцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании оценивали эффективность суппозиториев с диклофенаком. В исследовании принимали участие 97 пациентов (47 в группе диклофенака и 50 в группе плацебо). Серии из 2 центров и пациентов в 2 группах лечения были сопоставимыми. Сразу после операции пациенты получали 100 мг диклофенака, затем 50 мг вечером и 50 мг утром в форме суппозиториев или суппозиториев-плацебо. Эффективность оценивалась как пациентами, так и медицинским персоналом с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). В результате статистического анализа было установлено, что диклофенак значительно (р <0,001) уменьшает выраженность боли, связанной с глотанием, и на общее состояние пациентов. Терапевтический прирост был рассчитан до 50%. В результате этого исследования лечение диклофенаком было введено в ЛОР-отделениях (Dommerby H. et al., 1984).

Заключение

НПВП применяются в течение длительного времени и сегодня входят в число наиболее часто назначаемых препаратов во всем мире. Поскольку НПВП обладают убедительной эффективностью и широко доступны, эти обезболивающие препараты являются важными составляющими в ревматологии. НПВП незаменимы при лечении острой и хронической боли, а также воспаления в случаях ОА, ревматоидного артрита (РА) и других состояний. ОА и РА являются наиболее распространенными типами артрита у взрослых (Zingler G. et al., 2018).