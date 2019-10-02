Вольтарен® р-р для инъекций (Voltaren® injection solution) (200213) - инструкция по применению ATC-классификация
Вольтарен р-р для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Вольтарен® — нестероидный препарат с выраженными обезболивающими/противовоспалительными свойствами. Он является ингибитором простагландинсинтетазы (циклооксигеназы). Простагландины играют ведущую роль в возникновении воспаления, боли и лихорадки. Диклофенак натрия in vitro в концентрациях, эквивалентных тем, которые были достигнуты у человека, не угнетает биосинтез протеогликанов в хрящевой ткани.
Если препарат применяют одновременно с опиоидами для устранения послеоперационной боли, Вольтарен® существенно уменьшает потребность в опиоидах.
Фармакокинетика.
Абсорбция.
После введения 75 мг диклофенака путем внутримышечной инъекции средняя максимальная концентрация в плазме, составляющая 2,5 мкг/мл, достигается примерно через 20 мин. В случае, если 75 мг диклофенака вводят путем инфузии в течение 2 часов, средняя максимальная концентрация в плазме составляет примерно 1,9 мкг/мл. Более короткое время инфузии приводит к более высокой максимальной концентрации в плазме, тогда как длительные инфузии приводят к плато концентрации, пропорциональной показателю инфузии после 3-4 часов. После внутримышечной инъекции или приема желудочно-резистентных таблеток или применения суппозиториев концентрации в плазме крови быстро снижаются сразу после достижения пиковых уровней. После перорального приема или ректального введения примерно половина абсорбированного диклофенака метаболизируется во время первого прохождения через печень (эффект «первого прохождения»). Площадь под кривой концентрации (AUC) после внутримышечного или внутривенного введения примерно вдвое больше, чем после перорального приема или ректального введения.
Фармакокинетические свойства не изменяются после повторного введения. При условии соблюдения рекомендуемых интервалов дозирования накопления препарата не происходит.
Распределение.
99,7% диклофенака связывается с белками сыворотки крови, в основном с альбумином (99,4%).
Объем распределения согласно расчетам составляет 0,12-0,17 л/кг.
Диклофенак поступает в синовиальную жидкость, где максимальная концентрация устанавливается через 2-4 ч после достижения пикового значения в плазме крови. Ожидаемый период полувыведения из синовиальной жидкости составляет от 3 до 6 часов. Через два часа после достижения уровня пикового значения в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости превышает этот показатель в плазме крови и остается более высокой в течение периода до 12 часов.
Диклофенак был обнаружен в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной женщины, кормящей грудью. Предполагаемое количество препарата, попадающего в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно 0,03 мг/кг/сут.
Метаболизм.
Биотрансформация диклофенака происходит частично путем глюкуронизации интактной молекулы, но в основном путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3’-гидрокси-, 4’-гидрокси-, 5-гидрокси-, 4’, 5-дигидрокси- и 3’-гидрокси-4’-метоксидиклофенак), большинство из которых превращается в конъюгаты глюкуронида. Два из этих фенольных метаболитов являются фармакологически активными, однако их действие выражено значительно меньше, чем у диклофенака.
Выведение.
Суммарный системный клиренс диклофенака в плазме составляет 263 ± 56 мл/мин (среднее значение ± SD). Терминальный период полувыведения в плазме составляет 1-2 часа. Четыре метаболита, включая два активных, также имеют короткий период полувыведения — 1-3 часа. Один метаболит, 3’-гидрокси-4’-метоксидиклофенак, имеет гораздо более длительный период полувыведения, однако фактически является неактивным. Около 60% введенной дозы выводится с мочой в виде метаболитов. Менее 1% выводится в виде неизмененного вещества. Остатки дозы элиминируются в виде метаболитов через желчь с калом.
Линейность/нелинейность.
Концентрация в плазме демонстрирует линейную зависимость от дозы.
Специальные группы пациентов.
Пожилые пациенты. Никакой разницы в зависимости от возраста больного абсорбции, метаболизма или экскреции препарата не наблюдалось, кроме того, что у пациентов пожилого возраста 15-минутная внутривенная инфузия привела к более высокой, на 50%, концентрации в плазме, чем это наблюдалось у молодых здоровых добровольцев.
Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушением функции почек при соблюдении режима обычного дозирования нельзя не ожидать накопления неизмененного активного вещества, исходя из кинетики препарата после однократного применения. В условиях клиренса креатинина менее 10ؘ мл/мин теоретические уровни метаболитов в плазме крови в равновесном состоянии примерно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев.
Однако метаболиты окончательно выводятся с желчью.
Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени фармакокинетика и метаболизм диклофенака такие же, как и у пациентов без заболевания печени.
Показания Вольтарен р-р для инъекций
препарат при введении предназначен для лечения:
• воспалительных и дегенеративных форм ревматизма, ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, остеоартрита, спондилоартрита, вертебрального болевого синдрома, внесуставного ревматизма;
• острых приступов подагры
• почечной и билиарной колик;
• боли и отека после травм и операций;
• тяжелых приступов мигрени.
Препарат при введении в виде внутривенных инфузий предназначен для лечения или профилактики послеоперационной боли.
Применение Вольтарен р-р для инъекций
общей рекомендацией является индивидуальное определение дозы. Побочные реакции можно минимизировать путем применения наиболее низкой эффективной дозы в течение наиболее короткого периода, необходимого для контроля симптомов.
Взрослые
Препарат Вольтарен®, раствор для инъекций, не применяют дольше 2 дней. В случае необходимости лечение можно продолжить гастрорезистентными таблетками или суппозиториями Вольтарен®.
Внутримышечная инъекция
С целью предупреждения повреждения нервных или других тканей в месте инъекции необходимо придерживаться следующих инструкций. Такие повреждения могут приводить к мышечной слабости, параличу мышц и гипостезии.
Доза обычно составляет 75 мг (одна ампула) в сутки, которую вводят путем глубокой инъекции в верхний наружный сектор большой ягодичной мышцы, используя асептическую технику. В тяжелых случаях (например, колики), суточную дозу можно увеличить до двух инъекций по 75 мг, между которыми соблюдают интервал в несколько часов (по одной инъекции в каждую ягодицу). В качестве альтернативы 75 мг раствора для инъекций можно комбинировать с другими лекарственными формами препарата Вольтарен® (например, таблетками или суппозиториями) до максимальной суммарной суточной дозы 150 мг диклофенака натрия.
В условиях приступа мигрени клинический опыт ограничен случаями с начальным применением одной ампулы 75 мг, дозу вводят при возможности сразу же после применения суппозиториев по 75 мг в тот же день (по мере необходимости). Общая суточная доза не должна превышать 175 мг в первый день.
Нет доступных данных по применению препарата Вольтарен® для лечения приступов мигрени более, чем один день. Если пациент нуждается в дальнейшей терапии в последующие дни, максимальная суточная доза должна составлять до 150 мг (в виде распределенных доз, введенных в форме суппозиториев).
Внутривенные инфузии
Непосредственно перед началом инфузии Вольтарен® следует развести в 100-500 мл 0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы. Оба раствора сначала необходимо буферизировать раствором бикарбоната натрия (0,5 мл 8,4% раствора или 1 мл 4,2%). Использовать можно только прозрачные растворы. Если в растворе присутствуют кристаллы или осадок, его применять нельзя.
Вольтарен®, раствор для инъекций, не следует вводить в виде болюсной инъекции.
Рекомендуемые альтернативные режимы дозирования препарата Вольтарен®, раствора для инъекций:
— для лечения умеренной и тяжелой послеоперационной боли 75 мг необходимо вводить непрерывно от 30 минут до 2 часов; в случае необходимости лечение можно повторить через несколько часов, но доза не должна превышать 150 мг в сутки;
— для профилактики послеоперационной боли через 15 мин — 1 час после хирургического вмешательства необходимо ввести нагрузочную дозу 25-50 мг, после этого необходимо применить непрерывную инфузию примерно 5 мг/час до максимальной суточной дозы 150 мг.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста (65 лет и старше)
Для пациентов пожилого возраста коррекции начальной дозы, как правило, не требуется. Однако рекомендуется соблюдать осторожность, исходя из состояния пациентов, особенно это касается ослабленных пациентов пожилого возраста или лиц с низкой массой тела (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Педиатрическая популяция (младше 18 лет).
Вольтарен® в лекарственной форме раствора для инъекций противопоказан детям и подросткам.
Подтвержденное сердечно-сосудистое заболевание или серьезные сердечно-сосудистые факторы риска
Лечение препаратом Вольтарен® в целом не рекомендуется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями или неконтролируемой артериальной гипертензией. При необходимости пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неконтролируемой артериальной гипертензией или значительными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний следует лечить препаратом Вольтарен® только после тщательной оценки и только в дозах до 100 мг в сутки при курсе лечения более 4 недель (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность
Вольтарен® противопоказан пациентам с почечной недостаточностью (СКФ <15 мл/мин/1,73 м2 ; см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Специальные исследования у пациентов с нарушениями функции почек не проводились, поэтому рекомендации по коррекции дозы сделать невозможно. Вольтарен® следует с осторожностью применять пациентам с нарушением функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Печеночная недостаточность
Вольтарен® противопоказан пациентам с печеночной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Специальные исследования у пациентов с нарушениями функции печени не проводились, поэтому рекомендации по коррекции дозы сделать невозможно. Вольтарен® следует с осторожностью применять пациентам с нарушением функции печени легкой и средней степени (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети.
Вольтарен® в лекарственной форме раствора для инъекций противопоказан детям и подросткам.
Противопоказания
• известная гиперчувствительность к действующему веществу, натрия метабисульфиту или к любым другим компонентам препарата.
• Кровотечение или перфорация желудочно-кишечного тракта в анамнезе, связанная с предыдущим лечением нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС).
• Активная форма язвенной болезни/кровотечения или рецидивирующая язвенная болезнь/кровотечение в анамнезе (два или более отдельных эпизода установленных язвы или кровотечения).
• Активная форма язвы желудка и/или двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение или перфорация.
• III триместр беременности.
• Как и другие НПВС, диклофенак также противопоказан пациентам, у которых применение ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов провоцирует приступы бронхиальной астмы, бронхоспазма, ангионевротического отека, крапивницы или острого ринита/назальных полипов или симптомов подобных аллергии.
• Воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона или язвенный колит).
• Печеночная недостаточность.
• Почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <15 мл/мин/1,73 м2).
• Сердечная недостаточность (NYHA II-IV).
• Высокий риск развития послеоперационных кровотечений, несвертывания крови, нарушений гемостаза, нарушений гемопоэза или цереброваскулярных кровотечений.
• Лечение постоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или использовании аппарата искусственного кровообращения).
• Ишемическая болезнь сердца у пациентов со стенокардией, перенесенный инфаркт миокарда.
• Цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или наличием эпизодов преходящих ишемических атак.
• Заболевания периферических артерий.
В данной лекарственной форме препарат противопоказан детям.
Только для внутривенного применения.
• Одновременное применение НПВС или антикоагулянта (в том числе низких доз гепарина).
• Наличие в анамнезе геморрагического диатеза, подтвержденное или подозреваемое цереброваскулярное кровотечение в анамнезе.
• Операции, связанные с высоким риском кровотечения.
• Бронхиальная астма в анамнезе.
• Умеренное или тяжелое нарушение функции почек (креатинин сыворотки крови >160 мкмоль/л).
• Гиповолемия или обезвоживание по любой причине.
Побочные эффекты
побочные реакции на препарат указаны по частоте: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/100, <1/1000); редко (≥1000, <1/10000) очень редко (<10000), частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
Нижеприведенные побочные эффекты включают таковые, которые связаны с введением препарата Вольтарен® в условиях краткосрочного и длительного применения.
Инфекции и инвазии: очень редко — абсцесс в месте инъекции.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — тромбоцитопения, лейкопения, анемия (включая гемолитическую и апластическую анемию), агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: редко — гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции (включая артериальную гипотонию и шок); очень редко — ангионевротический отек (включая отек лица).
Психические расстройства: очень редко — дезориентация, депрессия, бессонница, ночные кошмары, раздражительность и другие психические расстройства.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; редко — сонливость, утомляемость; очень редко — парестезии, нарушения памяти, судороги, тревожность, тремор, асептический менингит, расстройство чувства вкуса, инсульт; частота неизвестна — спутанность сознания, галлюцинации, нарушение чувствительности, общее недомогание.
Со стороны органа зрения: очень редко — нарушение зрения, затуманивание зрения, диплопия; частота неизвестна — неврит зрительного нерва.
Со стороны органов слуха и лабиринта: часто — вертиго; очень редко — звон в ушах, нарушение слуха.
Со стороны сердца: нечасто* — сердцебиение, боль в груди, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, частота неизвестна — синдром Коуниса;
*Частота отражает данные длительного лечения высокими дозами (150 мг/сут).
Со стороны сосудистой системы: часто — артериальная гипертензия; очень редко — артериальная гипотензия, васкулит.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: редко — астма (включая диспноэ); очень редко — пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, метеоризм, уменьшение аппетита; редко — гастрит, кишечные кровотечения, рвота с примесью крови, геморрагическая диарея, мелена, язва желудка или кишечника (с кровотечением или без, гастроинтестинальным стенозом или перфорацией (иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста), которые могут привести к перитониту); очень редко — колит (включая геморрагический колит, ишемический колит и обострение язвенного колита или болезнь Крона), запор, стоматит, глоссит, нарушения со стороны пищевода, мембранные стриктуры кишечника, панкреатит.
Гепатобилиарные нарушения: часто — повышение уровня трансаминаз; редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко — молниеносный гепатит, гепатонекроз, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — кожная сыпь; редко — крапивница; очень редко — буллезная сыпь, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный дерматит, потеря волос, реакция фоточувствительности, пурпура, аллергическая пурпура Шенлейна-Геноха, зуд.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — задержка жидкости, отек; очень редко — острое повреждение почек (острая почечная недостаточность), гематурия, протеинурия, нефротический синдром, тубулоинтерстициальный нефрит, почечный папиллярный некроз.
Общие нарушения и нарушения в месте введения препарата: часто — реакция в месте инъекции, боль в месте инъекции, затвердевание; редко — отек, некроз в месте инъекции; очень редко — абсцесс в месте инъекции.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: редко — импотенция.
Мета-анализ данных клинических исследований и фармакоэпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске артериальных тромботических осложнений (например, инфаркт миокарда или инсульт), связанный с применением диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг в сутки) и при длительном применении (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зрительные нарушения.
Такие зрительные нарушения, как ухудшение зрения, помутнение зрения и диплопия, является эффектами класса НПВС и, как правило, обратимы после отмены препарата. Наиболее вероятным механизмом нарушений зрения является ингибирование синтеза простагландинов и других родственных соединений, которые, нарушая регуляцию ретинального кровотока, способствуют развитию визуальных нарушений. Если такие симптомы возникают во время применения диклофенака, необходимо провести офтальмологическое исследование для исключения других возможных причин.
Особые указания
общие. Желудочно-кишечные язвы, кровотечение или перфорация могут возникать в любое время при лечении нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), независимо от селективности к циклооксигеназе-2 (ЦОГ-2), даже при отсутствии предупреждающих симптомов или благоприятного анамнеза. Следует избегать применения препарата Вольтарен® с системными НПВС, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, из-за возможности развития дополнительных побочных эффектов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нежелательные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение наименьшего возможного срока, необходимого для контроля симптомов.
Плацебо-контролируемые исследования выявили повышенный риск развития тромботических сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений при применении определенных селективных ингибиторов ЦОГ-2. Непосредственная корреляция этого риска с селективностью отдельных НПВС к ЦОГ-1/ЦОГ-2 пока не установлена. Из-за отсутствия сопоставимых данных клинических исследований долгосрочного лечения максимальными дозами диклофенака возможность подобного повышенного риска нельзя исключать. При отсутствии таких данных перед использованием диклофенака следует проводить тщательную оценку риска и пользы у пациентов с клинически подтвержденной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными нарушениями, окклюзионными заболеваниями периферических артерий или значительными факторами риска (например артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение). Учитывая этот риск, следует вводить минимальную эффективную дозу в течение возможно наиболее короткого срока лечения.
Влияние НПВС на почки включают задержку жидкости с отеками и/или артериальной гипертензией. Поэтому диклофенак следует применять с осторожностью пациентам с нарушением сердечной функции и другими состояниями, которые способствуют задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность у пациентов, принимающих сопутствующие диуретики или ингибиторы АПФ, или подвержены повышенному риску развития гиповолемии.
Реакции гиперчувствительности могут также прогрессировать до синдрома Коуниса, серьезной аллергической реакции, которая может привести к инфаркту миокарда. Симптомы таких реакций могут включать боль в груди, которая возникает в сочетании с аллергической реакцией на диклофенак.
Последствия, как правило, являются более серьезными у пациентов пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата лицам пожилого возраста. В частности, для людей пожилого возраста со слабым здоровьем и для пациентов с низким индексом массы тела рекомендуется применять самые низкие эффективные дозы. В случае возникновения желудочно-кишечных кровотечений или язвы у пациентов, получающих лечение препаратом Вольтарен®, его применение следует прекратить.
Как и другие НПВС, Вольтарен® благодаря своим фармакодинамическим свойствам может маскировать признаки и симптомы инфекции.
Метабисульфит натрия в растворе для инъекций может привести к отдельным тяжелым реакциям гиперчувствительности.
Влияние на пищеварительную систему. При применении всех НПВС, включая диклофенак, были зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), образование язвы или перфорации, которые могут быть летальными и наблюдаться в любое время в процессе лечения как с предупреждающими симптомами, так и без них, а также при наличии в анамнезе серьезных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, получающих диклофенак, наблюдаются желудочно-кишечные кровотечения или образование язвы, применение препарата необходимо прекратить.
Как и при применении всех НПВС, включая диклофенак, необходимо тщательное медицинское наблюдение; особую осторожность следует проявлять при назначении диклофенака пациентам с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта, или с наличием язвы желудка или кишечника, кровотечения и перфорации в анамнезе (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск желудочно-кишечных кровотечений выше при увеличении дозы НПВС, а также у пациентов с наличием в анамнезе язвы, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста имеют повышенную частоту нежелательных реакций при применении НПВС, особенно таких, как желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.
Чтобы снизить риск токсического воздействия на пищеварительную систему у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста, лечение начинают и поддерживают низкими эффективными дозами.
Для таких пациентов, а также больных, которые требуют сопутствующего применения лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (АСК) или других лекарственных средств, которые, вероятно, повышают риск нежелательного воздействия на пищеварительную систему, следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных лекарственных средств (например, ингибиторов протонного насоса или мизопростола).
Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечения в пищеварительном тракте). Предостережение также необходимы для больных, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), антитромботические средства (например, ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
НПВС, включая диклофенак, могут быть связаны с повышенным риском возникновения желудочно-кишечной несостоятельности анастомоза. Рекомендуется тщательное медицинское наблюдение и осторожность при применении лекарственного средства Вольтарен® после операции на желудочно-кишечном тракте.
Влияние на печень. Необходим тщательный медицинский контроль, если Вольтарен® назначают пациентам с нарушением функции печени, поскольку их состояние может обостриться (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Как и при применении других НПВС, включая диклофенак, уровень одного или более печеночных ферментов может повышаться. Это очень часто наблюдалось при применении диклофенака в клинических исследованиях (примерно у 15% пациентов), но очень редко сопровождалось клиническими симптомами. Большинство из этих случаев связаны с повышениями до границы нормы. Часто (в 2,5% случаев) наблюдалось умеренное повышение (≥3 до <8 раз выше верхней границы нормы), тогда как частота выраженных увеличений (≥8 раз выше верхней границы нормы) оставалась примерно на уровне 1%. Повышенный уровень печеночных ферментов сопровождался клинически выраженным повреждением печени в 0,5% случаев в вышеупомянутых клинических исследованиях. Повышенная концентрация ферментов была, как правило, обратимой после отмены препарата. У пациентов, которым применяют диклофенак, течение заболеваний, таких как гепатиты, может протекать без продромальных симптомов.
Предостережения необходимы в случае, если Вольтарен® применяют у пациентов с печеночной порфирией, из-за вероятности провокации приступа.
Влияние на почки. Вследствие важности простагландинов для поддержки почечного кровотока длительное лечение большими дозами НПВС, включая диклофенак, часто (1-10%) приводит к отекам и артериальной гипертензии.
Поскольку при лечении НПВС, включая диклофенак, сообщалось о задержке жидкости и отеке, особое внимание следует уделить больным с нарушением функции сердца или почек, артериальной гипертензией в анамнезе, больным пожилого возраста, больным, получающих терапию диуретиками или препаратами, которые существенно влияют на почечную функцию, и пациентам с существенным снижением внеклеточного объема жидкости по любой причине, например до или после серьезного хирургического вмешательства (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). В таких случаях в качестве меры предосторожности при применении препарата Вольтарен® рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно приводит возвращение к состоянию, которое предшествовало лечению.
Влияние на кожу. В связи с применением НПВС, в том числе препарата Вольтарен®, очень редко были зарегистрированы серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальными), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Очевидно, наиболее высокий риск развития этих реакций наблюдается в начале курса терапии, в большинстве случаев — в течение первого месяца лечения. Применение препарата Вольтарен® необходимо прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или любых других признаков повышенной чувствительности.
Как и при применении других НПВС, редко без предварительной экспозиции диклофенака могут также возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные реакции.
Системная красная волчанка (СКВ) и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с СКВ и смешанными заболеваниями соединительной ткани может наблюдаться повышенный риск развития асептического менингита.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например, артериальная гипертония, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки.
Лечение НПВС, включая диклофенак, особенно в высоких дозах и длительное время, может быть связано с несколько повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых тромботических явлений (включая инфаркт миокарда и инсульт).
Лечение препаратом Вольтарен®, как правило, не рекомендуется пациентам с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями (сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий) или неконтролируемой артериальной гипертензией. В случае необходимости такого лечения пациентам с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, неконтролируемой гипертензией или значительными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) Вольтарен® следует назначать только после тщательной оценки и только в дозах до 100 мг сутки при курсе лечения более 4 недель.
Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с увеличением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять как можно более короткий период и в самой эффективной дозе. Следует периодически просматривать потребности пациента в применении диклофенака для облегчения симптомов и ответ на терапию, особенно когда лечение продолжается более 4 недель. С осторожностью применять пациентам в возрасте от 65 лет.
Для пациентов с наличием в анамнезе артериальной гипертензии и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего мониторинга и рекомендации, поскольку в связи с приемом НПВС, включая диклофенак, были зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) в течение длительного времени, может быть связано с незначительным увеличением риска развития артериальных тромботических событий (например, инфаркта миокарда или инсульта).
Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, стойкой ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью назначать диклофенак не рекомендуется, при необходимости применение возможно только после тщательной оценки риск-пользы только в дозе не более 100 мг в сутки. Подобную оценку следует выполнить перед началом долгосрочного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых явлений (например, артериальной гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом и курением).
Пациенты должны быть проинформированы о признаках и симптомах серьезных артериальных тромбоэмболических явлений (например, боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут наблюдаться без предупреждающтх симптомов. В этом случае надо немедленно обратиться к врачу.
Влияние на гематологические показатели. При длительном применении препарата, как и других НПВС, рекомендуется мониторинг анализа крови.
Как и другие НПВС, диклофенак может временно подавлять агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать за больными с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
Влияние на дыхательную систему (астма в анамнезе). У больных с бронхиальной астмой, сезонным аллергическим ринитом, пациентов с отеком слизистой оболочки носа (назальные полипы), хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно связанными с аллергическими, подобными ринитам симптомами) чаще, чем у других, возникают реакции на НПВС, похожие на обострение астмы (так называемая непереносимость анальгетиков/анальгетическое астма), отек Квинке, крапивница. В связи с этим таким больным рекомендованы специальные меры (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается больных с аллергией на другие вещества, которые проявляется кожными реакциями, зудом или крапивницей.
Особая осторожность рекомендуется в случае парентерального применения препарата Вольтарен® у пациентов с бронхиальной астмой, поскольку симптомы могут обостряться.
Как и другие препараты, ингибирующие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия и другие НПВС могут спровоцировать развитие бронхоспазма у пациентов, страдающих бронхиальной астмой или у пациентов с бронхиальной астмой в анамнезе.
Фертильность у женщин Применение препарата Вольтарен® может привести к нарушению фертильности у женщин и не рекомендуется женщинам, которые стремятся забеременеть. В отношении женщин, которые могут иметь трудности с зачатием или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть вопрос об отмене препарата Вольтарен®
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. В I и II триместрах беременности препарат Вольтарен® можно назначать только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, только в минимальной эффективной дозе, продолжительность лечения должна быть настолько короткой, насколько это возможно. Как и другие НПВС, препарат противопоказан в последнем триместре беременности (возможно угнетение сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода).
Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на беременности и/или развития эмбриона/плода.
Ингибирование синтеза простагландинов может негативно сказаться на беременности и/или развития эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидышей и/или риске развития сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности.
Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков увеличился с менее чем 1% до 1,5%.
Риск увеличивается при увеличении дозы и продолжительности лечения. Было показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и летальности эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, была зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если Вольтарен® применяют у женщин, которые планируютзабеременеть, или в первом или втором триместре беременности, доза препарата должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
Во время третьего триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
— сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией)
— нарушение функций почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом.
На мать и новорожденного, а также в конце беременности:
— возможные удлинения времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может наблюдаться даже при очень низких дозах
— торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинение родов.
Следовательно, Вольтарен® противопоказан во время третьего триместра беременности.
Период кормления грудью. Как и другие нестероидные противовоспалительные средства, диклофенак проникает в грудное молоко в небольшом количестве. Таким образом, чтобы избежать нежелательного влияния на младенца, Вольтарен® не следует применять во время кормления грудью. Если лечение считается необходимым, ребенка следует перевести на искусственное вскармливание.
Фертильность. Вольтарен® может повлиять на фертильность женщины. Препарат не рекомендуют женщинам, планирующим беременность. Женщины, которые имеют осложнения с оплодотворением, или те, кто проходил обследование в результате инфертильности, должны прекратить применение препарата Вольтарен®.
На основании соответствующих данных исследований у животных невозможно исключить нарушения репродуктивной функции у самцов. Актуальность этих данных для человека не установлена.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Пациенты, у которых во время лечения Вольтарен® наблюдаются нарушения зрения, головокружение, сонливость или другие нарушения со стороны центральной нервной системы, должны воздерживаться от управления автотранспортом и работы с механизмами.
Взаимодействия
ниже приведены взаимодействия, которые наблюдались при применении препарата Вольтарен®, раствора для инъекций и/или других лекарственных форм диклофенака.
Литий. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрации лития в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня лития в сыворотке крови.
Дигоксин. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрации дигоксина в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня дигоксина в сыворотке крови.
Диуретики и антигипертензивные средства. Как и другие НПВС, одновременное применение диклофенака с диуретиками и антигипертензивными средствами (например, бета-блокаторами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)) может привести к снижению их антигипертензивного действия. Таким образом, подобную комбинацию применяют с осторожностью, а пациенты, особенно больные пожилого возраста должны находиться под тщательным наблюдением за артериальным давлением. Пациенты должны получать надлежащую гидратацию, рекомендуется также мониторинг функции почек после начала сопутствующей терапии и регулярно после нее, особенно в отношении диуретиков и ингибиторов АПФ, учитывая увеличение риска нефротоксичности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Препарат, которые, как известно, вызывают гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может быть связано с увеличением уровня калия в сыворотке крови, поэтому мониторинг состояния пациентов следует проводить более часто (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антикоагулянты и антитромботические средства. Рекомендуется соблюдать меры предосторожности, поскольку сопутствующее введение может повысить риск кровотечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Хотя клинические исследования не свидетельствуют о влиянии диклофенака на активность антикоагулянтов, существуют отдельные данные об увеличении риска кровотечения у пациентов, получающих диклофенак и антикоагулянты одновременно.
Поэтому рекомендуется тщательный мониторинг состояния таких пациентов.
Другие НПВС и кортикостероиды. Одновременное назначение диклофенака и других системных НПВС или кортикостероидов может повысить частоту желудочно-кишечных побочных эффектов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Сопутствующее назначение системных НПВС и СИОЗС может повысить риск кровотечения в пищеварительном тракте (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противодиабетические препараты. Клинические исследования показали, что диклофенак можно применять вместе с пероральными противодиабетическими средствами без влияния на их клиническое действие. Однако известны отдельные случаи как гипогликемического, так и гипергликемического влияния после введения диклофенака, требующих изменения дозы противодиабетических препаратов при лечении диклофенаком. При таких состояниях необходим мониторинг уровня глюкозы в крови, что является мерой предосторожности при сопутствующей терапии.
Также имеются отдельные сообщения о случаях метаболического ацидоза при одновременном применении с диклофенаком, особенно у пациентов с уже существующими нарушениями функции почек.
Метотрексат. При введении НПВС, включая диклофенак, менее чем за 24 часа до лечения метотрексатом следует быть осторожными, поскольку может возрастать концентрация метотрексата в крови и увеличиваться токсичность этого вещества.
Циклоспорин и такролимус. Диклофенак, как и другие НПВС, может увеличивать нефротоксичность циклоспорина и такролимуса путем влияния на простагландины почек. В связи с этим его следует применять в более низких дозах, чем для больных, не получающих циклоспорин или такролимус.
Антибактериальные хинолины. Существуют отдельные данные в отношении судорог, которые могут быть результатом сопутствующего применения хинолонов и НПВС.
Фенитоин. При применении фенитоина одновременно с диклофенаком рекомендуется проводить мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови в связи с ожидаемым увеличением экспозиции фенитоина.
Колестипол и колестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшения всасывания диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак по меньшей мере за час до или через 4-6 ч после применения колестипола/колестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВС может усилить сердечную недостаточность, снизить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВС не следует применять в течение 8-12 дней после применения мифепристона, поскольку НПВС могут уменьшить его эффект.
Ингибиторы CYP2C9. Необходима осторожность при совместном назначении диклофенака с ингибиторами CYP2C9 (например, с вориконазолом). Это может привести к значительному увеличению максимальной концентрации в плазме крови и экспозиции диклофенака.
Индукторы CYP2C9. Необходима осторожность при совместном назначении диклофенака с индукторами CYP2C9 (например, рифампицин). Это может привести к значительному увеличению концентрации в плазме крови и экспозиции диклофенака.
Несовместимость. Как правило, Вольтарен®, раствор для инъекций, нельзя смешивать с другими растворами для инъекций.
Растворы натрия хлорида 0,9% или глюкозы 5% для инфузий без бикарбоната натрия в качестве добавки обладают риском перенасыщения, что может привести к образованию кристаллов или осадка. Нельзя применять другие растворы для инфузий, кроме рекомендованных.
Передозировка
симптомы. Типичная клиническая картина последствий передозировки диклофенака отсутствует. Передозировка может вызвать такие симптомы, как рвота, гастроинтестинальное кровотечение, диарея, головокружение, звон в ушах или судороги. В случае тяжелого отравления возможна острая почечная недостаточность и поражение печени.
Лечение. Лечение острого отравления НПВС, включая диклофенак, состоит главным образом из поддерживающих мер и симптоматического лечения. Поддерживающие меры и симптоматическое лечение необходимы для устранения таких осложнений как гипотензия, почечная недостаточность, судороги, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и угнетение дыхания.
Особые меры, такие как форсированный диурез, диализ или гемоперфузия, не могут гарантировать выведение НПВС, включая диклофенак, вследствие их высокого связывания с белками плазмы крови и интенсивного метаболизма.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
Актуальная информация
Препарат Вольтарен относится к группе лекарственных средств, влияющих на опорно-двигательный аппарат, к НПВП и противоревматическим препаратам. Действующим веществом препарата Вольтарен является диклофенак натрия. Препарат выпускается в следующих лекарственных формах: р-р для инъекций, таблетки, суппозитории, эмульгель. Парентеральное введение препарата часто является предпочтительным, когда пациенты не могут переносить или принимать пероральные лекарства и/или необходимо быстрое наступление обезболивающего эффекта.
Диклофенак натрия, действующее вещество препарата Вольтарен ― это хорошо известный НПВП, проявляющий анальгетическое, противовоспалительное и жаропонижающее действие. По сравнению с другими НПВП, независимо от специфичности к ЦОГ, диклофенак проявляет большее ингибирование агрегации тромбоцитов и действует как конкурентный антагонист тромбоксан-простаноидных рецепторов, что указывает на потенциальную сердечно-сосудистую безопасность (Selg E. et al., 2007; Gan T.J., 2010). Вольтарен отпускается по рецепту.
Диклофенак был впервые одобрен в США в 1988 г., и в настоящее время на него ежегодно выписывается более 5 млн рецептов.
Актуальность проблемы
В настоящее время остеоартрозом (ОА) страдают около 300 млн человек во всем мире. Поскольку известно, что факторы риска этого заболевания включают пожилой возраст и ожирение, поэтому с возрастом распространенность данного заболевания растет.
ОА является гетерогенным заболеванием с широким спектром нарушений, которые в конечном итоге приводят к повреждению суставов. По этой причине ОА можно описать как сложный синдром, а не как отдельное заболевание (Kornaat P.R. et al., 2006). ОА включает структурные изменения в суставном хряще, субхондральной кости, связках, суставной капсуле, синовиальной мембране и периартикулярной мышце (Tan A.L. et al., 2006). В дополнение к механическим и метаболическим факторам в настоящее время считается, что воспаление является ключевым медиатором ОА, который способствует потере хрящевой ткани и прогрессирующей дегенерации пораженных суставов (Sohn D.H. et al., 2013). В результате доклинических исследований было установлено, что аномальный механический стресс в суставе преобразуется в активированную внутриклеточную передачу сигналов, что приводит к сверхэкспрессии медиаторов воспаления, таких как простагландины, хемокины и цитокины (Orita S. et al., 2013). Таким образом, ОА больше не считается невоспалительным артритом или болезнью «износа» (Sohn D.H. et al., 2012).
ОА, связанный с разрушением суставов и воспалением, вызывает боль, которая обусловливает функциональные ограничения, повышение затрат на восстановление организма после болезни и снижение качества жизни у пациентов с этим состоянием. Национальные и международные англоязычные рекомендации по лечению ОА подтверждают роль НПВП в симптоматической терапии боли у пациентов с ОА. Так, например, в Руководстве Американской коллегии ревматологии 2019 г. отмечается, что актуальные НПВП следует применять до перорального приема НПВП на том основании, что предпочтительнее назначать препараты с наименьшим системным воздействием (Kolasinski S.L. et al., 2020).
Диклофенак натрия, назначаемый наружно, всасывается через кожу и проникает в подкожные ткани, в том числе синовиальные (действует непосредственно в месте боли и воспаления). За счет ингибирования ферментов преимущественно ЦОГ-2, которые отвечают за превращение арахидоновой кислоты в простагландины, тромбоксаны и простациклины, диклофенак натрия снижает уровень простагландина, тем самым ограничивая связанную с простагландином сенсибилизацию периферических ноцицепторов болевыми/механическими раздражителями (Bariguian Revel F. et al., 2020).
Комбинация фиксированной дозы трамадола/диклофенака
Острая боль является наиболее распространенным типом боли со сложной этиологией, которая может отрицательно влиять на качество жизни.
Международная ассоциация по изучению боли определяет боль как «неприятный сенсорный и эмоциональный опыт, связанный с фактическим или потенциальным повреждением ткани». Острая боль является наиболее распространенным видом боли и может возникать из-за травмы, острого заболевания, хирургического вмешательства или артрита, что делает ее этиологию сложной и трансдисциплинарной проблемой. Боль в связи с нарушениями/повреждениями опорно-двигательного аппарата является еще одной распространенной формой острой боли. Ряд исследований демонстрируют, что сочетание опиоидов и НПВП повышает эффективность и снижает дозу отдельных препаратов по сравнению с монотерапией.
Большинство доступных обезболивающих препаратов имеют мономодальные механизмы обезболивания. Тем не менее комбинация трамадол/диклофенак с фиксированной дозой является анальгетической комбинацией, которая продемонстрировала многообещающую клиническую активность благодаря своим мультимодальным механизмам действия. Рекомендуемая доза трамадола/диклофенака составляет 1 таблетку 2 р/сут после еды в течение 5 дней (не превышать данный период). Эта комбинация показана для симптоматического уменьшения выраженности сильной боли у взрослых при различных травмах, послеоперационной боли, боли в пояснице и костно-мышечной боли (Shah D.D., Sorathia Z.H., 2020).
Актуальная анальгезия с применением лидокаина и диклофенака
У более 70% пациентов, перенесших операцию, отмечают умеренную или сильную послеоперационную боль, даже если они получают обезболивающие препараты. В доброкачественной аноректальной хирургии (BARS) 50% пациентов отмечают более выраженную боль, чем ожидалось после геморроидэктомии. Устойчивые эпизоды умеренной и сильной боли после операции повышают заболеваемость и риск развития хронического послеоперационного болевого синдрома. Учитывая, что проблема развития послеоперационной боли в доброкачественной аноректальной хирургии не была полностью решена, поиски продолжаются. Некоторые ученые применяли бальзамы, кремы с разными действующими веществами, чтобы уменьшить спазмы анального сфинктера. Также применялась местная мазь метронидазола, чтобы уменьшить выраженность боли с третьего дня после геморроидэктомии. Все эти актуальные методы лечения помогают уменьшить выраженность боли, однако они не освобождают от побочных эффектов, таких как головная боль, денервация, ортостатическая гипотензия или брадикардия.
Послеоперационное обезболивание можно оптимизировать, учитывая его физиопатологию в зависимости от хирургического вмешательства и оперируемой области. Таким образом, включение специфической терапии в мультимодальное анальгетическое лечение в BARS соответствует рекомендациям группы PROSPECT. Они направлены на улучшение послеоперационной болевой анальгезии и минимизацию побочных эффектов, таких как сонливость, головокружение, тошнота и рвота в соответствии с предпочтениями пациента.
Лидокаин и диклофенак обладают обезболивающим, противовоспалительным и антибиотическим действием. Эти свойства подходят для симптоматического лечения трех послеоперационных болевых компонентов: ноцицептивной боли (соматической и висцеральной), воспалительной и боли, вызванной суперинфекцией загрязненной области. Поскольку лидокаин и диклофенак обладают синергетическим анальгетическим эффектом и их комбинация до сих пор не оценена при послеоперационной боли, было проведено двойное слепое рандомизированное клиническое исследование «CLIFE-2010FV», чтобы продемонстрировать, что комбинация диклофенак натрия с лидокаином в фиксированной дозе более эффективна, чем один лидокаин, для лечения боли после BARS в течение первой послеоперационной недели. В результате этого клинического исследования было установлено, что местное лечение комбинацией НПВП ― диклофенак натрия плюс местный анестетик — лидокаин обладает более высокой анальгетической эффективностью, чем местное лечение одним лидокаином в течение первых 3 послеоперационных суток в BARS и в течение всей первой недели после операции (Linares-Gil M.J. et al., 2018).
Острая мигрень у детей и подростков
Мигрень все чаще признают чрезвычайно обременительным и приводящим к инвалидности расстройством как у детей, так и у подростков. Соответствующий план терапии данной патологии необходим для повышения качества жизни как детей, так и их семей, а также для минимизации риска прогрессирования заболевания. Было проведено большое количество исследований. Добавление в схему лечения НПВП повышает эффективность триптана. А диклофенак натрия уже назначают при тяжелых приступах мигрени у взрослых. Поэтому пришли к выводам, что необходимо изучить и провести более детальные исследования, направленные на изучение влияния НПВП, в частности диклофенака натрия, так как небольшие плацебо-контролируемые исследования уже подтвердили эффективность ибупрофена, который тоже относится к группе НПВП (Barbanti P. et al., 2018).
Вольтарен в форме суппозиториев для детей
В плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании был изучен жаропонижающий эффект препарата Вольтарен (диклофенак натрия) у 43 детей в возрасте 2–10 лет. Все пациенты были госпитализированы из-за острого заболевания, связанного с высокой температурой тела (38,5–40,4 °С; в среднем 39,3 °С) из-за вирусных или бактериальных инфекций. Препарат применяли в форме суппозиториев, содержащих 25 мг диклофенака натрия, или в виде плацебо у детей в возрасте 2–5 лет. Дети в возрасте 6–10 лет получали диклофенак натрия по 50 мг в одном суппозитории или плацебо. Температуру тела и частоту пульса измеряли во время введения и через ½, 1, 2, 4 и 6 ч. В результате был зафиксирован возврат к нормальным значениям температуры через 2 ч у всех пациентов, получавших диклофенак натрия, тогда как в группе плацебо наблюдали только минимальные изменения. О нежелательных эффектах не сообщалось (Polman H.A. et al., 1981).
Вольтарен ― oбезболивающий эффект после удаления миндалин
В двухцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании оценивали эффективность суппозиториев с диклофенаком. В исследовании принимали участие 97 пациентов (47 в группе диклофенака и 50 в группе плацебо). Серии из 2 центров и пациентов в 2 группах лечения были сопоставимыми. Сразу после операции пациенты получали 100 мг диклофенака, затем 50 мг вечером и 50 мг утром в форме суппозиториев или суппозиториев-плацебо. Эффективность оценивалась как пациентами, так и медицинским персоналом с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). В результате статистического анализа было установлено, что диклофенак значительно (р <0,001) уменьшает выраженность боли, связанной с глотанием, и на общее состояние пациентов. Терапевтический прирост был рассчитан до 50%. В результате этого исследования лечение диклофенаком было введено в ЛОР-отделениях (Dommerby H. et al., 1984).
Заключение
НПВП применяются в течение длительного времени и сегодня входят в число наиболее часто назначаемых препаратов во всем мире. Поскольку НПВП обладают убедительной эффективностью и широко доступны, эти обезболивающие препараты являются важными составляющими в ревматологии. НПВП незаменимы при лечении острой и хронической боли, а также воспаления в случаях ОА, ревматоидного артрита (РА) и других состояний. ОА и РА являются наиболее распространенными типами артрита у взрослых (Zingler G. et al., 2018).