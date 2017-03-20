влияние на печень. Есть сообщения о случаях развития печеночной недостаточности (в том числе с летальным исходом) на фоне применения препарата Вотриент. В ходе клинических исследований на фоне применения препарата отмечали повышение уровня трансаминаз (АлАТ, АсАТ) и билирубина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В большинстве случаев регистрировали изолированное повышение уровней АлАТ и АсАТ без сопутствующего повышения уровня ЩФ или билирубина. В абсолютном большинстве случаев (>90%) повышение уровня трансаминаз какой-либо степени тяжести развивалось в первые 18 нед применения препарата.

Необходимо определить уровни печеночных ферментов в плазме крови до начала лечения Вотриентом и хотя бы каждые 4 нед в течение первых 4 мес лечения препаратом, а также при наличии клинических показаний. В дальнейшем эти показатели следует также периодически контролировать.

Для пациентов с исходным (до начала лечения препаратом) уровнем общего билирубина в ≤1,5 раза выше ВГН и АсАТ, АлАТ ≤2 раза выше ВГН следует придерживаться таких рекомендаций по применению препарата:

пациенты с изолированным повышением уровня АлАТ в диапазоне от 3 до ≤8 выше ВГН могут продолжать лечение Вотриентом при условии еженедельного контроля состояния функции печени, пока уровень АлАТ не снизится до I степени или не вернется к исходному уровню.

Пациенты с АлАТ >8 выше ВГН должны прекратить прием Вотриента, пока уровень этого показателя не снизится до I степени или не вернется к исходному уровню. Если потенциальные преимущества повторного приема Вотриента расценены как преобладающие над риском развития проявлений гепатотоксичности препарата, можно снова начать лечение Вотриентом в низкой дозе (400 мг 1 раз в сутки), контролируя при этом уровень в плазме крови печеночных ферментов еженедельно в течение 8 нед (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Если после повторного применения Вотриента вновь отмечается повышение уровня АлАТ >3 выше ВГН, необходимо окончательно отменить препарат.

Если повышение уровня АлАТ >3 выше ВГН отмечается одновременно с повышением уровня билирубина >2 выше ВГН, необходимо окончательно отменить Вотриент. У таких пациентов необходимо проводить мониторинг этих показателей, пока они не снизятся до I степени или не вернутся к исходному значению. Пазопаниб является ингибитором UGT 1 A 1 . У пациентов с синдромом Жильбера на фоне применения препарата может развиться легкая гипербилирубинемия за счет непрямого (несвязанного) билирубина. Ведение пациентов только с легкой непрямой гипербилирубинемией, ранее диагностированным синдром Жильбера или при наличии подозрений на него и повышении уровня АлАТ >3 выше ВГН следует осуществлять в соответствии с рекомендациями, приведенными для случаев изолированного повышения уровня АлАТ.

Сочетанное применение Вотриента и симвастатина увеличивает риск повышения уровня АлАТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) и должно осуществляться осторожно и с тщательным наблюдением.

Кроме указанного в рекомендациях, пациентам с легкой степенью печеночной недостаточности назначают 800 мг Вотриента 1 раз в сутки и больным с умеренной печеночной недостаточностью следует снизить начальную дозу до 200 мг/сут. Дальнейших рекомендаций по коррекции дозы, которые основываются на результатах печеночных тестов для больных с уже существующей печеночной недостаточностью, пока не разработано.

АГ. В ходе клинических исследований пазопаниба отмечали случаи развития АГ, включая гипертонические кризы. АД должно быть хорошо контролируемым еще до начала лечения пазопанибом. У пациентов необходимо регулярно контролировать уровень АД в самом начале лечения (не позднее чем через неделю после начала лечения Вотриентом) и потом с частотой, необходимой для обеспечения контроля за АД, и быстро назначить стандартную антигипертензивную терапию в комбинации со снижением дозы или перерывом в лечении Вотриентом в соответствии с клиническим состоянием больного (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

АГ (уровень систолического АД ≥150 или диастолического АД ≥100 мм рт. ст.) на фоне лечения Вотриентом развивается в ранние сроки (в около 40% случаев — до 9 сут, а у около 90% случаев — в первые 18 нед). Вотриент необходимо отменить при наличии признаков гипертонического криза или тяжелой персистирующей, резистентной к терапии АГ, несмотря на уже проведенное снижение дозы Вотриента.

Синдром задней обратной энцефалопатии/задней обратной лейкоэнцефалопатии. При применении Вотриента сообщалось о случаях синдрома задней обратной энцефалопатии/задней обратной лейкоэнцефалопатии. Синдром может проявляться головной болью, АГ, судорогами, летаргией, спутанностью сознания, слепотой и другими расстройствами зрения и неврологическими нарушениями и может иметь летальный исход. В случае возникновения этого синдрома лечение Вотриентом следует прекратить навсегда.

Нарушение функции сердца. В клинических исследованиях с пазопанибом отмечены случаи нарушения функции сердца, такие как застойная сердечная недостаточность и уменьшение фракции выброса левого желудочка. Застойная сердечная недостаточность выявлена у 3 (1%) из 240 пациентов в ходе клинических исследований III фазы с участием больных карциномой мягких тканей. В этом исследовании уменьшение фракции выброса левого желудочка у субъектов исследования, которые проходили измерения после получения результатов, зафиксировано в 11% (16/142) в группе, получавшей Вотриент, по сравнению с 5% (2/40) в группе, в которой применяли плацебо. У 14 из 16 лиц, получавших Вотриент, была сопутствующая АГ, которая могла заострять сердечные нарушения у пациентов с факторами риска (например предварительно леченных антрациклинами) путем увеличения сердечной постнагрузки. Следует контролировать АД и быстро его корректировать, применяя комбинацию антигипертензивных средств и Вотриента, меняя дозировку (перерыв в лечении и повторное начало в сниженной дозе соответственно клиническому состоянию). Следует тщательно контролировать состояние пациента для выявления симптомов застойной сердечной недостаточности. У пациентов с факторами риска нарушения функции сердца рекомендуется проверять исходный уровень фракции выброса левого желудочка и контролировать его в дальнейшем.

Удлинение интервала Q–T и полиморфная желудочковая тахикардия по типу пируэт (torsade de pointes). В ходе клинических исследований Вотриента описаны случаи удлинения интервала Q–T и развития torsade de pointes на фоне приема препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Вотриент следует применять с осторожностью у пациентов с наличием в анамнезе указаний на удлинение интервала Q–T, принимающих противоаритмические препараты или другие лекарственные средства, которые могут быть потенциальной причиной удлинения интервала Q–T, или с существенными сердечно-сосудистыми заболеваниями. При назначении Вотриента следует провести ЭКГ до начала лечения, повторять это исследование периодически во время терапии и поддерживать уровень электролитов (кальция, магния, калия) в пределах нормы.

Артериальный тромбоз. В ходе клинических исследований Вотриента описаны случаи развития инфаркта миокарда, стенокардии, ишемического инсульта и транзиторных ишемических атак на фоне приема препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В результате этих осложнений отмечали случаи смерти. Вотриент следует применять с осторожностью у пациентов с высоким риском развития тромботических осложнений или с таковыми состояниями в анамнезе. Решение о проведении терапии у таких пациентов должно основываться на оценке соотношения польза/риск для каждого отдельного больного.

Венозная тромбоэмболия. Во время клинических исследований действия Вотриента зафиксированы случаи развития венозной тромбоэмболии, включая венозный тромбоз и летальные случаи тромбоэмболии легочной артерии. Их частота в группе пациентов с карциномой мягких тканей была выше (5%), чем в группе ПКК (2%).

Тромботическая микроангиопатия. Сообщалось о случаях тромботической микроангиопатии в ходе клинических исследований применения Вотриента в качестве монотерапии, в комбинации с бевацизумабом и в комбинации с топотеканом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае возникновения у больного тромботической микроангиопатии лечение Вотриентом следует прекратить навсегда. После прекращения терапии Вотриентом отмечено обратное развитие тромботической микроангиопатии. Вотриент не предназначен для лечения в комбинации с другими лекарственными средствами.

Геморрагические осложнения. Результаты клинических исследований Вотриента содержат сообщения о случаях возникновения геморрагических осложнений на фоне приема препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В результате этих осложнений отмечали случаи смерти. Применение Вотриента не изучали у пациентов с указанием в анамнезе на эпизоды кровохарканья, внутричерепные кровоизлияния или клинически значимые желудочно-кишечные кровотечения в течение предыдущих 6 мес. Вотриент следует применять с осторожностью у пациентов с существенным риском геморрагических осложнений.

Перфорации и фистулы ЖКТ. В ходе клинических исследований Вотриента описаны случаи возникновения перфораций и образования фистул ЖКТ на фоне приема препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Отмечали случаи летальности после перфораций. Вотриент следует применять с осторожностью у пациентов с риском возникновения перфораций и образования фистул ЖКТ.

Заживление ран. Информация об исследованиях влияния терапии Вотриентом на заживление ран отсутствует. Поскольку ингибиторы VEGFR могут ухудшать процесс заживления ран, терапию Вотриентом следует прекратить минимум за 7 дней до запланированного хирургического вмешательства. Решение о возобновлении лечения Вотриентом должно основываться на клинической оценке, свидетельствующей об адекватном заживлении послеоперационной раны. Вотриент необходимо отменить при наличии у пациентов открытых ран.

Гипотиреоидизм. В ходе клинических исследований Вотриента были случаи развития гипотиреоидизма на фоне приема препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Рекомендуется проактивный (упреждающий) мониторинг функции щитовидной железы.

Протеинурия. В ходе клинических исследований Вотриента сообщали о случаях развития протеинурии на фоне приема препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Рекомендуют делать анализ мочи до начала лечения и периодически в ходе терапии, а также контролировать возможность увеличения выраженности исходной протеинурии. Вотриент следует отменить, если у пациента развивается нефротический синдром.

Пневмоторакс. В клинических исследованиях с вовлечением пациентов с распространенной саркомой мягких тканей сообщалось о случаях пневмоторакса (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Во время лечения пазопанибом пациентов следует тщательно обследовать на наличие признаков и симптомов пневмоторакса.

Инфекции. Сообщалось о случаях серьезных инфекций (с нейтропенией или без нее), иногда летальных.

Комбинация с другими системными противоопухолевыми препаратами. Клинические исследования действия Вотриента в сочетании с пеметрекседом (немелкоклеточный рак легкого) и лапатинибом (рак шейки матки) были приостановлены ранее из-за предосторожности относительно повышенной токсичности и/или смертности. Безопасной и эффективной комбинации доз этих препаратов установить не удалось. Вотриент не предназначен для применения в комбинации с этими препаратами.

Ювенильная токсичность животных. Учитывая механизм действия, Вотриент может сильно влиять на развитие органов и созревание в ранний постнатальный период, поэтому Вотриент нельзя назначать детям в возрасте до 2 лет.

Беременность. Доклинические исследования на животных показали репродуктивную токсичность препарата. Если Вотриент применяется в период беременности или если пациентка забеременела во время лечения, необходимо информировать пациентку о потенциальной опасности препарата для плода. Женщинам детородного возраста следует рекомендовать избегать беременности во время лечения пазопанибом (см. Период беременности и кормления грудью).

Взаимодействия. Следует избегать сочетанного применения с сильными ингибиторами CYP 3А4 или Р-gp из-за риска повышения экспозиции пазопаниба (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Следует рассмотреть возможность применения альтернативных лекарственных средств с отсутствующим или минимальным потенциалом ингибирования CYP 3А4 или Р-gp.

Следует избегать сочетанного применения с индукторами CYP 3А4 из-за риска снижения экспозиции пазопаниба.

При сочетанном применении с кетоконазолом отмечены случаи гипергликемии.

С осторожностью следует применять пазопаниб с субстратами UGT1A1 (например иринотеканом), поскольку пазопаниб является ингибитором UGT1A1 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Следует избегать употребления грейпфрутового сока во время лечения пазопанибом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Фертильность. Вотриент может нарушать фертильность у мужчин и женщин. При исследовании на крысах отмечено снижение фертильности у самок.

Беременность. В настоящее время отсутствуют убедительные, основанные на доказательствах данные о применении Вотриента у беременных. Экспериментальные исследования на животных продемонстрировали репродуктивную токсичность препарата. Потенциальный риск воздействия препарата на человека пока остается неизвестным. Вотриент не следует применять в период беременности, за исключением случаев, когда потенциальная польза от применения превышает риск. Если Вотриент применяют в период беременности или если пациентка забеременела на фоне приема данного препарата, необходимо информировать ее о потенциальной опасности препарата для плода. Женщинам детородного возраста следует рекомендовать применять эффективные методы контрацепции.

Период кормления грудью. В настоящее время безопасность применения Вотриента в период кормления грудью не исследована. Неизвестно, экскретируется ли пазопаниб в грудное молоко человека, поэтому во время лечения Вотриентом необходимо прекратить кормление грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения Вотриента у детей в настоящее время не изучены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. До настоящего времени таких исследований не проводили. С учетом фармакологических свойств пазопаниба его неблагоприятное влияние на такие виды деятельности маловероятно. При оценке способности пациента выполнять задания, которые при принятии решений требуют наличия определенного уровня моторных и когнитивных навыков, необходимо учитывать клинический статус больного и профиль побочных эффектов Вотриента.