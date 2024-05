фармакодинамика. Вотриент — средство для перорального применения, мощный политаргетный ингибитор тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor receptors — VEGFR)-1, -2 и -3, рецепторов тромбоцитарного фактора роста (platelet-derived growth factor receptors — PDGFR)-α и -β и рецепторов фактора стволовых клеток (c-KIT), для которых IC 50 препарата составляет 10; 30; 47; 71; 84 и 74 нмоль/мл соответственно. При проведении доклинических экспериментальных исследований пазопаниб дозозависимо ингибировал лиганд-индуцированное аутофосфорилирование рецепторов VEGFR-2, c-Kit и PDGFR-β в клетках. При исследовании in vivo пазопаниб ингибировал VEGF-индуцированное VEGFR-2 фосфорилирование в легких животных, ангиогенез у животных в разных экспериментальных моделях и рост множественных ксенотрансплантатов опухоли человека у животных.

Фармакокинетика. Абсорбция. Пазопаниб всасывается с медианой времени, необходимого для достижения С max препарата в крови, 2–4 ч после приема внутрь. Ежедневный прием препарата обусловливает увеличение AUC в 1,23–4 раза. При повышении дозы Вотриента свыше 800 мг соответствующее увеличение AUC и C max отсутствует.

Системная абсорбция пазопаниба повышается при приеме во время еды. Прием пищи, в зависимости от высокого или низкого содержания жиров, обусловливает увеличение AUC и C max Вотриента примерно в 2 раза. Исходя из этого, Вотриент следует принимать по крайней мере за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

При приеме одной размельченной таблетки пазопаниба 400 мг показатель AUC (0–72) увеличивался на 46%, C max — примерно в 2 раза, а также Tmax сократился приблизительно на 1,5 ч по сравнению с приемом целой таблетки препарата. Эти данные свидетельствуют о том, что биодоступность пазопаниба и уровень его абсорбции при пероральном применении повышаются при приеме размельченной таблетки по сравнению с приемом целой таблетки препарата. Поэтому, принимая во внимание такое возможное повышение абсорбции препарата, таблетки Вотриента не следует измельчать (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Распределение. Связывание пазопаниба с белками плазмы крови у человека in vivo составляет более 99% независимо от концентрации препарата в крови в пределах диапазона 10–100 мкг/мл. Исследования in vitro показали, что пазопаниб является субстратом P-гликопротеина (P-gp) и белка резистентности рака молочной железы (breast cancer resistance protein — BCRP).

Метаболизм. Результаты исследований in vitro показали, что метаболизм пазопаниба обеспечивает преимущественно CYP 3A4 при незначительном участии CYP 1A2 и CYP 2C8.

Элиминация. Пазопаниб выводится из организма медленно, средний Т ½ составляет 30,9 ч после приема рекомендуемой дозы 800 мг. Элиминация препарата происходит преимущественно с калом, при этом с мочой выводится <4% принятой дозы.