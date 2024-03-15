Все аптеки Украины
Активные вещества — “П”ПАЗОПАНИБ (PAZOPANIBUM)

ПАЗОПАНИБ (PAZOPANIBUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Вотриент™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 30; Novartis Pharma
Вотриент™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 30 Novartis Pharma
В 24 аптеках
от 15784,97 грн
Цены в аптеках
Вотриент™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 30; Novartis Pharma
Вотриент™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 30 Novartis Pharma
В 19 аптеках
от 7945,61 грн
Цены в аптеках