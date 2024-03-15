Активные вещества — “П”ПАЗОПАНИБ (PAZOPANIBUM) ПАЗОПАНИБ (PAZOPANIBUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Вотриент™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 30 Novartis Pharma В 24 аптеках от 15784,97 грн Цены в аптеках Вотриент™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, флакон, № 30 Novartis Pharma В 19 аптеках от 7945,61 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ПАЗОПАНИБ