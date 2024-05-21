Ацидолак/Ацидолак Беби/Ацидолак Юниор (Acidolak/Acidolak Baby/Acidolak Junior) (200204) - инструкция по применению Диетические добавки
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Ацидолак/Ацидолак Беби/Ацидолак Юниор инструкция по применению
Характеристика
Ацидолак способствует повышению иммунной устойчивости организма. Может быть рекомендован для нормализации микрофлоры кишечника, в частности во время и после применения антибиотиков.
Ацидолак Беби — комбинация пробиотика (живые штаммы молочнокислых бактерий Bifidobacterium ВВ-12) и пребиотика (фруктоолигосахарида — ФОС) для нормализации микрофлоры кишечника, улучшения процессов пищеварения, в частности, во время и после применения антибиотиков и при сниженном иммунитете организма.
Ацидолак Юниор — содержит 2 пробиотических штамма молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophillus и Bifidobacterium bifidum и пребиотик (ФОС). Является источником пробиотических лакто- и бифидобактерий. Создает оптимальные диетологические условия для нормализации микрофлоры кишечника, функционирования ЖКТ, в том числе после применения антибиотиков.
Рекомендации по употреблению
Ацидолак
Дети в возрасте от 1 до 3 лет — по 1 саше в сутки. Содержимое саше растворить в не менее 100 мл жидкости.
Дети в возрасте от З лет и взрослые — по 1–2 саше в сутки. Содержимое саше предварительно растворить в воде, молоке или йогурте, употреблять сразу после приготовления.
Длительность употребления: в период антибиотикотерапии, а также в течение 2–3 нед после ее завершения. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.
Ацидолак Беби
Дети в возрасте от 1 мес до 3 лет — по 1 саше в сутки. Содержимое саше растворить в не менее 100 мл жидкости.
Дети в возрасте от 3 лет и взрослые — по 1–2 саше сутки (можно употреблять в несколько заходов). Содержимое саше можно употреблять непосредственно после того или предварительно растворив в небольшом количестве воды, молока или йогурта.
Рекомендуемое суточное количество — 4–8 млрд Bifidobacterium ВВ-12.
Длительность употребления: в период антибиотикотерапии, а также в течение 2–3 нед после ее завершения. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.
Ацидолак Юниор. Взрослые и дети в возрасте старше 3 лет — по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Таблетку необходимо разжевывать. Для максимальной эффективности интервал между употреблением Ацидолак Юниор и приемом антибиотиков должен составлять 3 ч. Курс употребления — 2–3 нед. При необходимости его можно повторить.
Противопоказания
непереносимость компонентов продукта.
Особые указания
Ацидолак. Не следует превышать суточную дозу.
Ацидолак Беби. Необходимо соблюдать осторожность при употреблении продукта у детей с иммунными нарушениями или врожденным пороком сердца. Не следует употреблять в случаях установленной непереносимости к некоторым видам сахара или гиперчувствительности к другим компонентам продукта. Не следует растворять продукт в горячей или замороженной жидкости. Употреблять во время еды, не желательно это делать после еды.
Условия хранения
Ацидолак и Ацидолак Беби — в сухом месте при температуре не выше 25 °С.
Ацидолак Юниор — в сухом месте при температуре от 15 до 25 °С.