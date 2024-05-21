Ацидолак

Дети в возрасте от 1 до 3 лет — по 1 саше в сутки. Содержимое саше растворить в не менее 100 мл жидкости.

Дети в возрасте от З лет и взрослые — по 1–2 саше в сутки. Содержимое саше предварительно растворить в воде, молоке или йогурте, употреблять сразу после приготовления.

Длительность употребления: в период антибиотикотерапии, а также в течение 2–3 нед после ее завершения. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Ацидолак Беби

Дети в возрасте от 1 мес до 3 лет — по 1 саше в сутки. Содержимое саше растворить в не менее 100 мл жидкости.

Дети в возрасте от 3 лет и взрослые — по 1–2 саше сутки (можно употреблять в несколько заходов). Содержимое саше можно употреблять непосредственно после того или предварительно растворив в небольшом количестве воды, молока или йогурта.

Рекомендуемое суточное количество — 4–8 млрд Bifidobacterium ВВ-12.

Длительность употребления: в период антибиотикотерапии, а также в течение 2–3 нед после ее завершения. В дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Ацидолак Юниор. Взрослые и дети в возрасте старше 3 лет — по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Таблетку необходимо разжевывать. Для максимальной эффективности интервал между употреблением Ацидолак Юниор и приемом антибиотиков должен составлять 3 ч. Курс употребления — 2–3 нед. При необходимости его можно повторить.