лицам пожилого возраста рекомендуется применять препарат под наблюдением врача.

Диагнол не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом, а также лицам, из рациона которых исключается галактоза.

Препарат необходимо применять осторожно пациентам с риском нарушений водно-электролитного баланса (например пациентам с нарушением функции печени, почек, при сочетанном приеме диуретиков). Зафиксированы единичные случаи нарушений водно-электролитного баланса у пациентов группы риска.

Лицам, склонным к аспирации, прикованным к постели, или пациентам с неврологическими нарушениями акта глотания рекомендуется применять препарат с осторожностью, под наблюдением врача, только в сидячем положении и через назогастральный зонд, поскольку у таких больных возможно развитие аспирационной пневмонии.

У пациентов с сердечной или почечной недостаточностью может развиться острый отек легких в связи с чрезмерным поступлением гидроксида натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . Опыт применения препарата в период беременности недостаточный, поэтому применять его в этот период можно только в случае крайней необходимости.

Кормление грудью . Поскольку не происходит значительного всасывания макрогола 4000, Диагнол можно применять в период кормления грудью, если, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Дети. Не применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Не установлена.