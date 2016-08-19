Диагнол® (Diagnol) (200196) - инструкция по применению ATC-классификация
Диагнол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Путем образования водородных связей с молекулами воды макрогол удерживает ее в кишечнике. Вода разжижает и увеличивает содержимое кишечника по всей его длине. После этого препарат полностью эвакуируется из кишечника вместе с его содержимым.
Фармакокинетика. Препарат не всасывается и не метаболизируется. Выводится из организма в неизмененном виде с калом.
Показания Диагнол
очищение кишечника для подготовки пациентов к проведению:
- эндоскопических и рентгенологических исследований кишечника;
- хирургических вмешательств на кишечнике.
Применение Диагнол
для перорального применения.
Препарат применять взрослым. Содержимое каждого пакетика растворить в 1 л воды до полного растворения порошка.
Дозу устанавливать из расчета приблизительно 1 л р-ра на 15–20 кг массы тела. Доза составляет 3–4 л р-ра в зависимости от массы тела пациента.
Препарат можно применять одноэтапно или в два этапа при условии, что восстановленный р-р употребляется полностью (в среднем 3–4 л р-ра в зависимости от массы тела пациента).
Схема подготовки
Одноэтапная подготовка: 4 л вечером перед процедурой, возможен перерыв на 1 ч после первых 2 л.
Двухэтапная подготовка: 2 л вечером и 2 л утром перед процедурой, последний стакан принимать за 3–4 ч перед процедурой, или 3 л вечером и 1 л утром перед процедурой, последний стакан принимать за 3–4 ч перед процедурой.
Рекомендуемая норма применения препарата составляет 1–1,5 л в 1 ч (250 мл каждые 10–15 мин).
Врач может индивидуально определять рекомендованную норму применения препарата в соответствии с клиническим состоянием пациента и возможными сопутствующими заболеваниями.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Обезвоживание организма, тяжелая сердечная недостаточность, карцинома или какие-либо другие тяжелые заболевания кишечника, сопровождающиеся повреждением слизистой оболочки (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит), кишечная непроходимость или возможность развития кишечной непроходимости, перфорация кишечника или угроза ее возникновения. Токсический мегаколон, боль в животе неясного происхождения.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: в начале приема иногда отмечают тошноту и рвоту, метеоризм, которые потом исчезают. Иногда возникает ощущение вздутия живота.
Со стороны кожи и иммунной системы: редко возникают аллергические реакции, включая зуд, крапивницу, сыпь, отек Квинке. Зафиксированы единичные случаи анафилактического шока.
Особые указания
лицам пожилого возраста рекомендуется применять препарат под наблюдением врача.
Диагнол не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом, а также лицам, из рациона которых исключается галактоза.
Препарат необходимо применять осторожно пациентам с риском нарушений водно-электролитного баланса (например пациентам с нарушением функции печени, почек, при сочетанном приеме диуретиков). Зафиксированы единичные случаи нарушений водно-электролитного баланса у пациентов группы риска.
Лицам, склонным к аспирации, прикованным к постели, или пациентам с неврологическими нарушениями акта глотания рекомендуется применять препарат с осторожностью, под наблюдением врача, только в сидячем положении и через назогастральный зонд, поскольку у таких больных возможно развитие аспирационной пневмонии.
У пациентов с сердечной или почечной недостаточностью может развиться острый отек легких в связи с чрезмерным поступлением гидроксида натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Опыт применения препарата в период беременности недостаточный, поэтому применять его в этот период можно только в случае крайней необходимости.
Кормление грудью. Поскольку не происходит значительного всасывания макрогола 4000, Диагнол можно применять в период кормления грудью, если, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.
Дети. Не применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Не установлена.
Взаимодействия
применять другие лекарственные прпараты во время приема препарата нецелесообразно, поскольку они могут быть выведены из ЖКТ, их всасывание может быть снижено или полностью прекращено. Если по показаниям эти лекартсвенные препараты жизненно необходимы, следует избегать их приема в пероральной форме, применять в другой лекарственной форме или найти альтернативу.
Передозировка
проявляется диареей. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.