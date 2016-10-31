Амизончик® (Amizonchik) (200194) - инструкция по применению ATC-классификация
Амизончик инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Энисамиум йодид — производное изоникотиновой кислоты. Оказывает ингибирующее влияние на вирусы гриппа, проявляет интерфероногенные свойства, повышает резистентность организма к вирусным инфекциям, обладает противовоспалительным, жаропонижающим и анальгезирующим действием.
Противовирусное действие Амизончика связано с непосредственным его влиянием на гемагглютинины вируса гриппа, вследствие чего вирион утрачивает способность присоединяться к клеткам-мишеням для дальнейшей репликации.
Противовоспалительное действие является результатом стабилизации клеточных и лизосомальных мембран, замедления дегрануляции базофилов, антиоксидантного действия, нормализации уровня простагландинов, циклических нуклеотидов и энергетического обмена в очаге воспаления. Жаропонижающие свойства этого средства обусловлены влиянием на терморегулирующие центры мозга. Анальгезирующее действие средства осуществляется через ретикулярную формацию ствола мозга.
Энисамиум йодид усиливает персистирующий иммунитет путем повышения уровня эндогенного интерферона в плазме крови в 3–4 раза, лизоцима и увеличения титра антител к возбудителям инфекций, а также клеточного иммунитета — за счет стимуляции функциональной активности Т-лимфоцитов и макрофагов. Данное средство является мощным индуктором эндогенного интерферона.
Фармакокинетика. После перорального приема энисамиум йодид быстро попадает в кровь, Cmax отмечается через 2–2,5 ч после приема. T½ составляет 13,5–14 ч. Препарат метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей (T½ = 2–3 ч). Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.
Показания Амизончик
лечение при гриппе и ОРВИ.
Применение Амизончик
препарат рекомендован для лечения детей в возрасте с 3 лет. Сироп принимают внутрь, желательно после еды, запивая небольшим количеством воды.
Дети в возрасте 3–4 лет — по 5 мл (50 мг) 3 раза в сутки.
Дети в возрасте 4–5 лет — по 6 мл (60 мг) 3 раза в сутки.
Дети в возрасте 5–6 лет — по 7 мл (70 мг) 3 раза в сутки.
Детям в возрасте 6–12 лет препарат назначать в форме таблеток. Если ребенок не может глотать таблетки, препарат следует принимать по 12 мл (120 мг) 2–3 раза в сутки.
Не превышать рекомендованных доз.
Для дозирования сиропа прилагается дозирующая ложка объемом 5 мл с ценой деления 1 мл. Если необходимо отмерять дозу выше 5 мл, отмерять сначала первые 5 мл сиропа, а затем остаток дозы.
Курс лечения составляет 5–7 дней в зависимости от тяжести заболевания и терапевтического эффекта.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата и препаратам йода, наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе, тяжелые органические поражения печени и почек, туберкулез, герпетиформный дерматит Дюринга (синдром Дюринга — Брока), манифестный и латентный гипертиреоз, автономная аденома, фокальные и диффузные автономные очаги щитовидной железы, геморрагический диатез.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, эритема, ангионевротический отек;
со стороны ЖКТ: сухость во рту, дисгевзия (горький привкус во рту), отек слизистой оболочки полости рта, гиперсаливация, изменение цвета языка (окрашивание в желтый цвет), тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, боль в верхней части живота, вздутие живота;
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: диспноэ, раздражение горла;
со стороны нервной системы: головная боль, головокружение;
общие нарушения и нарушения в месте введения: астения, периферические отеки;
лабораторные и инструментальные данные: повышение АД, снижение АД.
Особые указания
следует осторожно назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы, особенно лицам с узловым или многоузловым зобом в возрасте от 40 лет, в связи с риском декомпенсации функциональной автономии щитовидной железы (за исключением указанных в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сироп содержит сорбит, поэтому пациентам с наследственной непереносимостью некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.
Сорбит также может оказывать мягкое слабительное действие. Энергетическая ценность 1 г сорбита — 2,6 ккал.
Это лекарственное средство содержит в минимальной суточной дозе (15 мл) 1,89 ммоль (или 43,5 мг) натрия. Следует быть осторожными при применении пациентам, соблюдающим натрий-контролируемую диету.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано применение препарата в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте с 3 лет (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не предназначен для применения у этой категории пациентов.
Взаимодействия
Амизончик усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразной является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Пациентам с нарушением функции щитовидной железы не рекомендуется применение препарата в комбинации с интерфероном.
Передозировка
при передозировке возможно усиление проявлений побочных реакций: окрашивание слизистой оболочки в коричневый цвет, рвота, боль в животе и диарея. Возможно развитие отеков, эритемы, угреподобных и буллезных высыпаний, лихорадки.
Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.