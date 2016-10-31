следует осторожно назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы, особенно лицам с узловым или многоузловым зобом в возрасте от 40 лет, в связи с риском декомпенсации функциональной автономии щитовидной железы (за исключением указанных в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Сироп содержит сорбит, поэтому пациентам с наследственной непереносимостью некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат.

Сорбит также может оказывать мягкое слабительное действие. Энергетическая ценность 1 г сорбита — 2,6 ккал.

Это лекарственное средство содержит в минимальной суточной дозе (15 мл) 1,89 ммоль (или 43,5 мг) натрия. Следует быть осторожными при применении пациентам, соблюдающим натрий-контролируемую диету.

Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано применение препарата в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте с 3 лет (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не предназначен для применения у этой категории пациентов.