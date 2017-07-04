фармакодинамика. Амизон — производное изоникотиновой кислоты. Оказывает ингибирующее влияние на вирусы гриппа, обладает интерфероногенными свойствами, повышает резистентность организма к вирусным инфекциям, оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее действие.

Противовирусное действие амизона связано с непосредственным его влиянием на гемагглютинины вируса гриппа, вследствие чего вирион утрачивает способность присоединяться к клеткам-мишеням для дальнейшей репликации.

Противовоспалительное действие является результатом стабилизации клеточных и лизосомальных мембран, замедления дегрануляции базофилов, антиоксидантного действия, нормализации уровня простагландинов, циклических нуклеотидов и энергетического обмена в очаге воспаления. Жаропонижающие свойства этого средства обусловлены влиянием на терморегулирующие центры мозга. Анальгезирующее действие препарата осуществляется через ретикулярную формацию ствола мозга.

Амизон усиливает персистирующий иммунитет путем повышения уровня эндогенного интерферона в плазме крови в 3–4 раза, лизоцима и увеличения титра антител к возбудителям инфекций, а также клеточного иммунитета — за счет стимуляции функциональной активности Т-лимфоцитов и макрофагов. Данное средство является мощным индуктором эндогенного интерферона.

Фармакокинетика. После перорального применения амизон быстро попадает в кровь, C max в крови наблюдается через 2–2,5 ч после приема. Амизон и его метаболиты долго циркулируют в кровеносном русле (T ½ = 13,5–14 ч), метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей (T ½ = 2–3 ч). Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.