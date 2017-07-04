Амизон® Макс (Amizon Max) (200193) - инструкция по применению ATC-классификация
Амизон Макс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амизон — производное изоникотиновой кислоты. Оказывает ингибирующее влияние на вирусы гриппа, обладает интерфероногенными свойствами, повышает резистентность организма к вирусным инфекциям, оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и анальгезирующее действие.
Противовирусное действие амизона связано с непосредственным его влиянием на гемагглютинины вируса гриппа, вследствие чего вирион утрачивает способность присоединяться к клеткам-мишеням для дальнейшей репликации.
Противовоспалительное действие является результатом стабилизации клеточных и лизосомальных мембран, замедления дегрануляции базофилов, антиоксидантного действия, нормализации уровня простагландинов, циклических нуклеотидов и энергетического обмена в очаге воспаления. Жаропонижающие свойства этого средства обусловлены влиянием на терморегулирующие центры мозга. Анальгезирующее действие препарата осуществляется через ретикулярную формацию ствола мозга.
Амизон усиливает персистирующий иммунитет путем повышения уровня эндогенного интерферона в плазме крови в 3–4 раза, лизоцима и увеличения титра антител к возбудителям инфекций, а также клеточного иммунитета — за счет стимуляции функциональной активности Т-лимфоцитов и макрофагов. Данное средство является мощным индуктором эндогенного интерферона.
Фармакокинетика. После перорального применения амизон быстро попадает в кровь, Cmax в крови наблюдается через 2–2,5 ч после приема. Амизон и его метаболиты долго циркулируют в кровеносном русле (T½ = 13,5–14 ч), метаболизируется в печени, но быстро выводится из тканей (T½ = 2–3 ч). Выводится из организма на 90–95% с мочой в виде метаболитов.
Показания Амизон Макс
лечение гриппа и ОРВИ.
Применение Амизон Макс
Амизон Макс принимают внутрь после еды, не разжевывая.
Взрослым назначают по 1 капсуле 2–4 раза в сутки на протяжении 5–7 дней.
Максимальная разовая доза — 1 г, суточная — 2 г.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препаратам йода и другим компонентам препарата. Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергена в анамнезе. Тяжелые органические поражения печени и почек.
Побочные эффекты
аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, крапивницу, ангионевротический отек, зуд;
со стороны системы пищеварения: сухость и горечь во рту, отек слизистой оболочки полости рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, тяжесть в правом подреберье, понос, вздутие живота;
со стороны системы дыхания: одышка, ощущение жжения в горле;
другие: головная боль, головокружение, слабость, колебание АД.
Особые указания
следует осторожно назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной железы, особенно при гипертиреозе.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в I триместр беременности. Применение во II и III триместр возможно только по назначению врача. Данные относительно применения препарата у женщин, кормящих грудью, отсутствуют.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме у детей не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Прием препарата Амизон Макс не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
Амизон Макс усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразной является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также Амизон Макс можно назначать одновременно с применением рекомбинантного интерферона.
Передозировка
о случаях передозировки Амизона Макс не сообщалось. При передозировке возможно усиление проявлений побочных реакций: окрашивание слизистой оболочки в коричневый цвет, рефлекторная рвота, боль в животе и диарея. Возможно развитие отеков, эритемы, угреподобных и буллезных высыпаний, лихорадки.
Лечение: промывание желудка, симптоматическое лечение.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.