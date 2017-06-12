Боризол (Borizolum) (200177) - инструкция по применению ATC-классификация
Боризол инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Рилузол — производное бензотиазола, проявляет многостороннее влияние на механизм глутаматной нейротрансмиссии. Рилузол влияет на процессы нервной передачи в структурах головного мозга, контролирующих двигательные и чувствительные функции организма. Механизм его действия до конца не выяснен. Предположительно, рилузол блокирует процесс высвобождения глутаматов. Глутамат (основной нейротрансмиттер процессов возбуждения ЦНС) играет определенную роль в гибели клеток. Активация синтеза глутамата имеет патогенетическое значение при нейродегенеративных заболеваниях мозга, то есть глутамат оказывает повреждающее действие на нейроны и может опосредствовать гибель клеток при повреждениях различной этиологии. Активация глутаматной передачи приводит к ослаблению спонтанной локомоции, а уменьшение глутаматных влияний усиливает моторику.
Применение Боризола способствует возможности самостоятельно передвигаться, активизирует моторные функции, отодвигает срок необходимости проведения трахеотомии, искусственной вентиляции легких у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом.
Фармакокинетика. Рилузол быстро всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 60–90 мин после приема. Всасываемость рилузола составляет 90%, абсолютная биодоступность — 60%. Уровень и степень абсорбции снижаются после приема препарата вместе с пищей, содержащей большое количество жира.
Рилузол распределяется во всех тканях организма. Проникает через ГЭБ и в грудное молоко. В крови 97% рилузола связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбуминами и липопротеинами. Метаболизм рилузола осуществляется в печени в два этапа: гидроксилирование цитохромом Р450 с последующей глюкуронизацией. T½ составляет 9–15 ч. Около 90% рилузола выводится с мочой (60% из них — в виде глюкуронидов), 10% — с калом.
Показания Боризол
боковой амиотрофический склероз.
Применение Боризол
применять взрослым внутрь 100 мг/сут (по 50 мг каждые 12 ч). Продолжительность курса лечения определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к рилузолу и к другим компонентам препарата;
почечная недостаточность;
печеночная недостаточность;
повышение активности печеночных трансаминаз в 3 раза выше верхней границы нормы.
Побочные эффекты
наиболее часто наблюдались такие побочные реакции, как астения, тошнота и отклонение от нормы показателей функциональных проб печени.
Побочные реакции, информация о которых приведена ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте их возникновения: очень часто (≥10%); часто (≥1% и <10%); нечасто (≥0,1% и <1%); редко (≥0,01% и <0,1%); очень редко (<0,01%), с неизвестной частотой (нельзя определить на основании имеющихся данных).
Со стороны крови: нечасто — анемия; были сообщения о развитии тяжелой нейтропении.
Со стороны иммунной системы: нечасто — анафилактоидные реакции, реакции анафилаксии, в том числе ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение, периоральная парестезия, сонливость, вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — тахикардия; сообщалось о случаях умеренного повышения АД.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — снижение легочной функции, интерстициальные заболевания легких, включая гиперсенситивный пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — тошнота; часто — диарея, абдоминальная боль, рвота; нечасто — панкреатит. Возможна анорексия.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень часто — повышение уровня печеночных ферментов, в том числе АлАТ, в сыворотке крови обычно в течение 3 мес от начала лечения рилузолом; это повышение может ассоциироваться с желтухой; при длительном применении препарата в течение 2–6 мес уровень АлАТ может постепенно снизиться до начальных величин. Сообщалось о случаях гепатита.
Общие нарушения: очень часто — астения; часто — боль различной локализации; сообщалось о случаях развития ригидности мышц.
Большинство побочных реакций рилузола являются дозозависимыми.
Особые указания
Боризол следует с осторожностью применять у пациентов с острыми заболеваниями печени, с повышенным уровнем трансаминаз или билирубина в сыворотке крови, у лиц, перенесшим активную форму гепатита. При исходном повышении нескольких показателей функции печени (особенно билирубина) не следует применять рилузол.
Рекомендуется определять уровень сывороточных трансаминаз, в том числе АлАT, до начала лечения, ежемесячно в течение первых 3 мес терапии, в дальнейшем — 1 раз в 3 мес в течение 1-го года лечения и периодически после этого. У пациентов, у которых отмечался повышенный уровень АлАТ, исследования следует проводить чаще.
Если уровень АлАТ в >5 раз превышает верхнюю границу нормы, препарат следует отменить. Повторное применение Боризола в подобной ситуации не рекомендуется.
При развитии любых фебрильных состояний требуется постоянный мониторинг картины крови и прекращение приема препарата при выявлении нейтропении.
Случаи интерстициальных заболеваний легких зарегистрированы у пациентов, получавших рилузол; некоторые из них были тяжелыми. При появлении таких симптомов, как сухой кашель и/или одышка, следует сделать рентгенографию органов грудной клетки. При наличии признаков интерстициальных заболеваний легких применение рилузола следует немедленно прекратить. В большинстве случаев симптомы исчезали после отмены препарата и проведения симптоматического лечения.
В период лечения Боризолом не следует употреблять алкоголь.
Фармакокинетические данные показали, что нет необходимости в коррекции дозировки препарата у пациентов пожилого возраста, однако его следует применять с осторожностью, учитывая возрастное снижение функции печени и почек.
Нет специальных рекомендаций по коррекции доз у лиц с нарушением функции почек, однако применять рилузол пациентам этой группы следует с осторожностью. При почечной недостаточности применение препарата противопоказано.
Нет специальных рекомендаций по дозированию рилузола для лиц различной расовой принадлежности.
Применение в период беременности и кормления грудью
Применение Боризола в период беременности противопоказано.
Рилузол проникает в грудное молоко, поэтому при лечении женщин, кормящих грудью, рекомендуется прекратить грудное вскармливание.
Дети. Безопасность и эффективность применения рилузола у детей и подростков не изучались, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами
Следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работе с механизмами, поскольку во время лечения могут наблюдаться головокружение и сонливость.
Взаимодействия
Боризол может влиять на фармакодинамику препаратов, связывающихся с альбуминами и липопротеинами. Ингибиторы цитохрома Р450 (кофеин, диклофенак, диазепам, имипрамин, флувоксамин, фенацетин, теофиллин, амитриптилин, хинолоны) потенциально способны замедлять элиминацию рилузола. Индукторы цитохрома Р450 (рифампицин, омепразол) и табакокурение способны ускорять элиминацию рилузола из организма.
Передозировка
при передозировке возможны неврологические и психиатрические симптомы, острая токсическая энцефалопатия со ступором, коматозным состоянием, а также метгемоглобинемия.
Специфического антидота нет. При передозировке рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.