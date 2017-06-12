Боризол следует с осторожностью применять у пациентов с острыми заболеваниями печени, с повышенным уровнем трансаминаз или билирубина в сыворотке крови, у лиц, перенесшим активную форму гепатита. При исходном повышении нескольких показателей функции печени (особенно билирубина) не следует применять рилузол.

Рекомендуется определять уровень сывороточных трансаминаз, в том числе АлАT, до начала лечения, ежемесячно в течение первых 3 мес терапии, в дальнейшем — 1 раз в 3 мес в течение 1-го года лечения и периодически после этого. У пациентов, у которых отмечался повышенный уровень АлАТ, исследования следует проводить чаще.

Если уровень АлАТ в >5 раз превышает верхнюю границу нормы, препарат следует отменить. Повторное применение Боризола в подобной ситуации не рекомендуется.

При развитии любых фебрильных состояний требуется постоянный мониторинг картины крови и прекращение приема препарата при выявлении нейтропении.

Случаи интерстициальных заболеваний легких зарегистрированы у пациентов, получавших рилузол; некоторые из них были тяжелыми. При появлении таких симптомов, как сухой кашель и/или одышка, следует сделать рентгенографию органов грудной клетки. При наличии признаков интерстициальных заболеваний легких применение рилузола следует немедленно прекратить. В большинстве случаев симптомы исчезали после отмены препарата и проведения симптоматического лечения.

В период лечения Боризолом не следует употреблять алкоголь.

Фармакокинетические данные показали, что нет необходимости в коррекции дозировки препарата у пациентов пожилого возраста, однако его следует применять с осторожностью, учитывая возрастное снижение функции печени и почек.

Нет специальных рекомендаций по коррекции доз у лиц с нарушением функции почек, однако применять рилузол пациентам этой группы следует с осторожностью. При почечной недостаточности применение препарата противопоказано.

Нет специальных рекомендаций по дозированию рилузола для лиц различной расовой принадлежности.

Применение в период беременности и кормления грудью

Применение Боризола в период беременности противопоказано.

Рилузол проникает в грудное молоко, поэтому при лечении женщин, кормящих грудью, рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Дети. Безопасность и эффективность применения рилузола у детей и подростков не изучались, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами

Следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работе с механизмами, поскольку во время лечения могут наблюдаться головокружение и сонливость.