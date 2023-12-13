РИЛУЗОЛ (RILUZOLUM)

в связи с возможностью появления сонливости или головокружения пациенты, принимающие рилузол, не должны управлять транспортными средствами или работать с другими потенциально опасными механизмами.

Безопасность и эффективность рилузола при нейродегенеративных процессах у детей и подростков не изучены.

Рилузол следует применять с осторожностью у пациентов с острыми заболеваниями печени. Рекомендуется определять активность плазменных трансфераз до начала лечения и регулярно контролировать его в течение первых 3 мес терапии, а в дальнейшем — 1 раз в 3 мес в течение первого года лечения и периодически после этого. У пациентов с повышенным уровнем АлАТ исследования нужно проводить чаще. Если уровень АлАТ более чем в 5 раз превышает значение верхнего предела нормы, рилузол следует отменить. Повторное назначение рилузола в подобной ситуации не рекомендуется.