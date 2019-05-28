Дона® (Dona®) (200175) - инструкция по применению ATC-классификация
Дона инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество, глюкозамина сульфат, представляет собой соль аминомоносахарида глюкозамина, который в физиологических условиях содержится в организме человека и используется вместе с сульфатами для биосинтеза гиалуроновой кислоты, синовиальной жидкости и гликозаминогликанов основной субстанции суставного хряща.
Таким образом, механизм действия глюкозамина сульфата заключается в стимуляции синтеза гликозаминогликанов и, соответственно, суставных протеогликанов. Кроме того, глюкозамин оказывает противовоспалительное действие и подавляет процесс разрушения суставного хряща главным образом благодаря возможным проявлениям собственных метаболических свойств, способности к подавлению активности интерлейкина 1 (IL-1), что, с одной стороны, влияет на симптомы остеоартрита, а с другой — потенциально задерживает структурные повреждения суставов, о чем свидетельствуют данные долгосрочных клинических исследований.
По данным первоначальных исследований in vitro и in vivo, экзогенное введение глюкозамина сульфата стимулирует биосинтез протеогликанов, который является недостаточным при остеоартрите, способствует фиксации ионов серы при синтезе гликозаминогликанов и улучшает трофику суставного хряща.
Последующие исследования показали, что глюкозамина сульфат подавляет синтез веществ, которые разрушают ткани, таких как супероксидные радикалы, а также активность лизосомальных ферментов в дополнение к ферментам, способным разрушать ткань суставного хряща, таким как коллагеназы и фосфолипазы А2. Данное действие вызывает умеренный противовоспалительный эффект, который наблюдается в моделях на животных in vivo, в том числе в некоторых случаях при экспериментальном остеоартрите, даже без угнетения ЦОГ, в отличие от НПВП.
Более поздние исследования показали, что большинство приведенных выше метаболических и противовоспалительных эффектов могут быть связаны с угнетением трансдукции внутриклеточного сигнала стимуляции IL-1, одного из цитокинов, вовлеченных в патогенез остеоартрита, с последующим угнетением генной транскрипции, индуцированной цитокином. Глюкозамина сульфат при концентрации в плазме крови и синовиальной жидкости, описанной у пациентов с остеоартритом, может фактически ингибировать индуцированную IL-1 генную экспрессию серии провоспалительных ферментов в тканях суставов, а также продегенеративных ферментов в хряще, таких как некоторые металлопротеазы, включая аггреканазы. Возможное потенциальное влияние ионов серы на упомянутые фармакодинамические свойства глюкозамина окончательно не выяснено.
Все вышеперечисленные свойства оказывают благотворное воздействие на дегенеративные процессы в хрящах, которые лежат в основе патогенеза остеоартрита, а также на клиническую картину заболевания.
Краткосрочные исследования и исследования средней продолжительности показали, что эффективность глюкозамина сульфата в отношении симптомов остеоартрита проявляется уже через 2–3 нед после начала его применения.
С другой стороны, эффективность лечения глюкозамина сульфатом в отношении симптоматики по сравнению с обычными анальгетиками и НПВП оптимальна после курса непрерывного применения в течение 6 мес или после курса применения в течение 3 мес с очевидным эффектом последействия в течение 2 мес после отмены.
Результаты клинических исследований ежедневного непрерывного лечения в течение 3 лет свидетельствуют о прогрессивном повышении его эффективности, учитывая симптомы и замедление структурного повреждения суставов, что подтверждается с помощью рентгенологического исследования.
Глюкозамина сульфат продемонстрировал хорошую переносимость. Какого-либо существенного влияния глюкозамина сульфата на сердечно-сосудистую, дыхательную, вегетативную или центральную нервную систему не выявлено.
Фармакокинетика. Исследования, проведенные у людей и на животных, показали, что после приема 14С-глюкозамина перорально радиоактивно меченные элементы быстро и почти полностью всасываются на системном уровне. У человека всасывается около 90% радиоактивно меченной дозы препарата. Абсолютная биодоступность глюкозамина у крыс после введения глюкозамина сульфата перорально составила 26% вследствие эффекта первого прохождения через печень. Абсолютная биодоступность у человека неизвестна, но согласно аллометрическим расчетам она аналогична наблюдаемой у крыс, то есть 20–30%.
У здоровых добровольцев после многократного перорального приема глюкозамина сульфата в дозе 1500 мг/сут равновесная Cmax, ssв плазме крови составляла 1602±425 нг/мл (8,9 μM). Данная концентрация достигалась через 1,5–4 ч (медиана 3 ч) после введения (tmax). В равновесном состоянии показатель AUC плазменных концентраций относительно времени составлял 14 564±4138 нг·ч/мл. Данные параметры были получены при применении лекарственного средства натощак, поэтому неизвестно, способен ли прием пищи в значительной степени повлиять на всасывание препарата.
При пероральном применении после абсорбции глюкозамин в основном распределяется во внесосудистой среде (в том числе в синовиальной жидкости), с объемом распределения примерно в 37 раз выше общего количества воды в теле человека. Связывания глюкозамина с белками не выявлено.
Метаболический профиль глюкозамина не исследовали, поскольку данное лекарственное средство, будучи натуральным веществом, которое содержится в организме человека, используется для биосинтеза некоторых компонентов суставного хряща.
Установлен лишь конечный элиминационный T½ глюкозамина из плазмы крови человека, исходя из результатов исследования уровней глюкозамина в плазме крови, которые измерялись в течение 48 ч после приема препарата. Рассчитанное значение составляло около 15 ч.
После перорального применения 14С-глюкозамина выделение с мочой радиоактивно меченных элементов у человека составило 10±9% введенной дозы, в то время как экскреция с калом составила 11,3±0,1%. Уровень экскреции неизмененного глюкозамина с мочой у человека после перорального применения в среднем был низким (около 1% введенной дозы). Данные результаты указывают, что почки не играют существенной роли в выведении глюкозамина и/или его метаболитов и/или продуктов его распада.
При многократном применении в дозе 750–1500 мг/сут фармакокинетика глюкозамина была линейной, в то время как при применении в дозе 3000 мг уровни глюкозамина в плазме крови были ниже, чем ожидалось в соответствии с повышением дозы. Фармакокинетика глюкозамина в равновесном состоянии не зависела от времени, без кумуляции или снижения биодоступности, по сравнению с фармакокинетическим профилем, наблюдаемым после однократного введения.
Фармакокинетика глюкозамина у мужчин и женщин аналогична, различий фармакокинетики у здоровых добровольцев и у пациентов с остеоартритом коленного сустава не установлено. У последних средняя концентрация в плазме крови через 3 ч после приема последней дозы 1500 мг при многократном применении 1 раз в сутки составила 7,2 μM и была подобна выявленной у здоровых добровольцев, в то время как средняя концентрация в синовиальной жидкости была только на 25% ниже и, следовательно, также находилась в диапазоне 10 μM. У пациентов с почечной или печеночной недостаточностью фармакокинетика глюкозамина не исследовалась, поскольку, учитывая профиль безопасности препарата, и в связи с незначительным участием почек в элиминации глюкозамина, снижение дозы у больных данных групп не предусмотрено.
Равновесные концентрации глюкозамина в плазме крови и синовиальной жидкости после многократного применения 1 раз в сутки в дозе 1500 мг находятся в диапазоне 10 μM и, следовательно, соответствуют тем, для которых была показана фармакологическая активность при исследованиях в экспериментальных моделях in vitro, что подтверждает механизм действия и клинический эффект препарата.
Показания Дона
для облегчения симптомов при легком и умеренном остеоартрите колена.
Применение Дона
порошок для орального р-ра. Применяют внутрь.
Взрослые пациенты и пациенты пожилого возраста: содержимое 1 саше, эквивалентное 1500 мг глюкозамина сульфата, растворить в стакане воды и принимать 1 раз в сутки, желательно во время еды.
Глюкозамин не предназначен для лечения острых болевых симптомов. Уменьшение выраженности симптомов (особенно облегчение боли) может наступить только после нескольких недель применения, а в некоторых случаях — дольше.
Если какого-либо уменьшения выраженности симптомов не наблюдалось через 2–3 мес приема, необходимо пересмотреть лечение.
Дети. Не применять у детей и подростков (в возрасте до 18 лет), поскольку безопасность и эффективность препарата для таких пациентов не установлены.
Р-р для инъекций. Для в/м применения! Препарат не предназначен для в/в введения.
Взрослые пациенты и лица пожилого возраста. Перед применением смешать р-р В (растворитель 1 мл) с р-ром А (р-р препарата 2 мл) в одном шприце.
Приготовленный р-р препарата вводить в/м по 3 мл или 6 мл (р-р А + В) 3 раза в неделю в течение 4–6 нед.
Наличие желтоватой окраски р-ра в ампуле А не влияет на эффективность и переносимость препарата.
Инъекции препарата можно сочетать с пероральным приемом препарата в форме порошка для приготовления р-ра.
Глюкозамин не показан для лечения острого болевого синдрома.
Уменьшение выраженности симптомов (особенно болевых ощущений) может отмечаться только после нескольких недель лечения, а в некоторых случаях — даже после более длительного приема.
Если уменьшение выраженности симптомов не наблюдалось через 2–3 мес применения, необходимо пересмотреть лечение.
Применение у пациентов пожилого возраста. Каких-либо исследований относительно кинетики препарата с участием пациентов пожилого возраста не проводилось.
Пациенты с почечной и/или печеночной недостаточностью. Каких-либо исследований относительно кинетики препарата для данной популяции не проводилось (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Не применять у детей и подростков, поскольку безопасность и эффективность препарата для таких пациентов не установлены.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ, нарушение функции печени и почек в стадии декомпенсации. склонность к кровотечениям.
Препарат Дона нельзя применять у пациентов с аллергией на моллюски, поскольку действующее вещество получено из панцирей моллюсков, такие пациенты могут быть более склонными к развитию аллергических реакций на глюкозамин с возможным обострением симптомов их заболевания.
В состав инъекционной формы препарата входит вспомогательное вещество лидокаин, которое имеет следующие противопоказания: кардиогенный шок, выраженная артериальная гипотензия, тяжелые формы хронической сердечной недостаточности, сниженная функция левого желудочка, AV-блокада II–III степени, тяжелая брадикардия, нарушение свертываемости крови, синдром Вольфа ― Паркинсона ― Уайта, синдром Адамса — Стокса, судороги в анамнезе, вызванные применением лидокаина, синдром слабости синусного узла, тяжелые нарушения функции печени, гиповолемия, миастения, инфекции в месте инъекции, повышенная чувствительность к другим анестетикам амидного типа (поскольку существует повышенный риск развития перекрестных реакций гиперчувствительности).
Побочные эффекты
критерии оценки частоты развития побочной реакции лекарственного средства: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до ≤1/10), нечасто (от ≥1/1000 до ≤1/100), редко (от ≥1/10 000 до ≤1/1000), очень редко (≤1/10 000), неизвестно (частоту невозможно оценить на основании доступных данных).
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — аллергические реакции (гиперчувствительность);
со стороны обмена веществ и питания: частота неизвестна — негативное влияние на мониторинг уровня глюкозы в крови, гипергликемия у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе;
психические расстройства: частота неизвестна — бессонница;
со стороны нервной системы: часто — цефалгия (головная боль), сонливость, частота неизвестна — головокружение;
со стороны органа зрения: частота неизвестна — нарушения зрения;
со стороны сердца: частота неизвестна — аритмия сердца, например тахикардия;
со стороны сосудистой системы: нечасто — покраснение;
со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, боль в животе, нарушение пищеварения, диарея, запор, метеоризм, ощущение тяжести в желудке и боль; диспепсия;
со стороны кожи и ее структур: нечасто — эритема, сыпь, зуд; частота неизвестна — выпадение волос, ангионевротический отек, крапивница;
со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: частота неизвестна — БА, обострение БА;
со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — желтуха;
общие расстройства и нарушения в месте введения: часто — утомляемость, частота неизвестна — отек, периферический отек, реакция в месте введения;
результаты исследований: частота неизвестна — повышение уровня печеночных ферментов, повышение уровня глюкозы в крови, повышение АД, колебания показателя международного нормализованного отношения (МНО).
Сообщалось об единичных спонтанных случаях гиперхолестеринемии, однако причинно-следственная связь не установлена.
Инъекционная форма препарата содержит лидокаин. В исключительных случаях возможны побочные реакции, характерные для этого компонента:
со стороны пищеварительной системы: тошнота, очень редко — рвота;
со стороны нервной системы: онемение языка и губ, светобоязнь, диплопия, головная боль, спутанность сознания, мышечные подергивания, после применения в высоких дозах — шум в ушах, возбужденное состояние, беспокойство, парестезии, судороги, потеря сознания, кома, гиперакузия;
со стороны органа зрения: нарушение зрения, конъюнктивит; при применении в высоких дозах ― нистагм;
психические расстройства: неизвестно ― нарушение сна;
со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, поперечная блокада сердца; неизвестно ― повышение АД; при применении в высоких дозах ― аритмия, брадикардия, замедление проводимости сердца, остановка сердечной деятельности, периферическая вазодилатация, коллапс, тахикардия, боль в области сердца;
со стороны иммунной системы: угнетение иммунной системы, аллергические реакции, влючая отек, кожные реакции, зуд; очень редко — крапивница, реакции гиперчувствительности, включая анафилактоидные реакции (в том числе анафилактический шок), генерализованный эксфолиативный дерматит;
со стороны дыхательной системы: угнетение или остановка дыхания, одышка;
другие: ощущение жара, холода или онемения конечностей, злокачественная гипертермия; при применении в высоких дозах ― ринит;
местные реакции: покалывание кожи в месте инъекции, абсцесс, ощущение легкого жжения (исчезает с развитием анестезирующего эффекта в течение 1 мин), тромбофлебит.
Особые указания
введение препарата могут осуществлять только медицинские работники.
У пациентов с известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется мониторинг уровня липидов в крови, поскольку у пациентов, получавших глюкозамин, в нескольких случаях выявлена гиперхолестеринемия.
Следует с осторожностью назначать пациентам с непереносимостью глюкозы. В начале лечения пациентам с сахарным диабетом целесообразно проводить контроль уровня глюкозы в крови.
Известны случаи обострения симптомов БА после начала приема глюкозамина (симптомы обострения исчезали после отмены глюкозамина). Поэтому следует с осторожностью применять при лечении пациентов с БА, поскольку они могут быть более склонны к развитию аллергических реакций на глюкозамин с возможным обострением симптомов заболевания. Специальных исследований у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью не проводилось. Однако применение глюкозамина у пациентов с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью следует контролировать.
Порошок для приготовления орального раствора содержит аспартам, который является производным фенилаланина, что представляет опасность для больных фенилкетонурией.
Порошок для орального раствора содержит сорбит. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы эту фармацевтическую форму применять не рекомендуется.
Одна доза р-ра для инъекций содержит 40,3 мг натрия.
1 саше содержит 6,6 ммоль (151 мг) натрия. Это следует учитывать при назначении пациентам, которым показана строгая бессолевая диета.
Чтобы избежать случайного интравазального введения препарата, рекомендуется проводить аспирационную пробу.
Безопасность применения анестетиков группы лидокаина сомнительна для больных, склонных к злокачественной гипертермии, поэтому такого применения следует избегать.
Перед применением лидокаина при заболеваниях сердца (гипокалиемия снижает эффективность лидокаина) необходимо нормализовать уровень калия в крови и проводить контроль ЭКГ.
Активность КФК в сыворотке крови может возрасти после в/м инъекции препарата, что может привести к ошибке при установлении диагноза острого инфаркта миокарда.
В случае нарушения деятельности синусного узла, удлинения интервала P–Q , расширения QRS или в случае возникновения или обострения аритмии дозу следует снизить или отменить препарат.
Следует соблюдать особую осторожность при применении препарата у пациентов с недостаточностью кровообращения, артериальной гипотензией, аритмиями в анамнезе, умеренными нарушениями функции печени и/или почек. Учитывая наличие в составе лидокаина, также необходимо соблюдать осторожность при назначении пациентам пожилого возраста, больным эпилепсией, при нарушении проводимости сердца, дыхательной недостаточности.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные по применению препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому применение препарата у этой категории пациентов противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не проводили. При применении глюкозамина могут развиваться головокружение, сонливость, усталость, цефалгия или нарушение зрения, поэтому следует избегать управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
следует избегать использования смесей содержимого ампул препарата с другими инъекционными лекарственными средствами.
Специфических исследований лекарственного взаимодействия не проводилось. Однако учитывая физико-химические и фармакокинетические свойства глюкозамина сульфата, можно предположить низкий потенциал взаимодействий. Кроме того, установлено, что глюкозамина сульфат не приводит ни к угнетению, ни к повышению активности основных ферментов цитохрома 450 человека.
Фактически препарат не конкурирует за механизмы абсорбции, после абсорбции он не связывается с белками плазмы крови, а метаболизируется путем включения в качестве эндогенного вещества в протеогликаны или расщепляется без участия ферментов системы цитохрома, вследствие чего вряд ли может вступать во взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Существуют ограниченные данные о возможном взаимодействии лекарственных средств с глюкозамином, однако отмечено повышение показателя МНО при применении антагонистов перорального витамина К. Поэтому за состоянием пациентов, получающих антагонисты перорального витамина К, следует внимательно следить в начале или при прекращении терапии глюкозамином. Сочетанное лечение глюкозамином может усилить абсорбцию и, следовательно, повысить концентрацию тетрациклинов в сыворотке крови. Однако клиническая значимость этого взаимодействия, вероятно, ограничена.
Препарат совместим с НПВП и ГКС.
Возможно усиление желудочно-кишечного всасывания тетрациклина.
В состав инъекционной формы препарата входит вспомогательное вещество лидокаин. Циметидин, пептидин, бупивакаин, пропранолол, хинидин, дизопирамид, амитриптилин, нортриптилин, хлорпромазин, имипрамин повышают уровень лидокаина в сыворотке крови, снижая его печеночный метаболизм. Норадреналин проявляет синергический эффект при взаимодействии с лидокаином.
Следует с осторожностью применять ингибиторы МАО, поскольку они повышают риск развития артериальной гипотензии и пролонгируют местноанестезирующее действие последнего.
При одновременном применении с антиаритмическими препаратами IА класса (в том числе с хинидином, прокаинамидом, дизопирамидом) происходит удлинение интервала Q–T, в очень редких случаях возможно развитие AV-блокады или фибрилляции желудочков.
Ослабляется кардиотонический эффект применения сердечных гликозидов.
При одновременном применении с седативными средствами успокаивающие эффекты усиливаются.
Фенитоин усиливает кардиодепрессивное действие лидокаина.
При одновременном применении с прокаинамидом возможны бред, галлюцинации.
Лидокаин может усиливать действие препаратов, вызывающих блокаду нервно-мышечной передачи, поскольку последние снижают проводимость нервных импульсов.
Этанол усиливает угнетающее действие лидокаина на дыхание.
Передозировка
случаи передозировки не отмечены. В случае передозировки следует провести симптоматическое лечение, направленное на восстановление водно-электролитного баланса.
В состав инъекционной формы препарата входит вспомогательное вещество лидокаин. Первыми симптомами передозировки лидокаина гидрохлорида со стороны ЦНС могут быть онемение языка и губ, возбужденное состояние, эйфория, тревожность, шум в ушах, головокружение, нечеткость зрения, нистагм, тремор, депрессия, сонливость, потеря сознания, вплоть до комы, тонико-клонические судороги. Как указано в литературных источниках, симптомами передозировки, связанными с лидокаина гидрохлоридом, со стороны сердечно-сосудистой системы и дыхательной функции могут быть снижение АД, коллапс, AV-блокада и угнетение дыхательной деятельности. Необходимо контролировать сердечно-сосудистую и дыхательную функции пациента.
Изменение этих параметров может указывать на передозировку препарата, поэтому пациенту следует немедленно обеспечить доступ кислорода. Все осложнения требуют симптоматического лечения.
Условия хранения
порошок для орального р-ра — при температуре не выше 30 °С; р-р для инъекций — не выше 25 °С.
Актуальная информация
Остеоартрит (ОА) ― наиболее распространенная форма артрита, которая приводит к боли, скованности и функциональным ограничениям — потере трудоспособности. Поскольку заболевание распространено среди лиц среднего и пожилого возраста, а средняя продолжительность жизни стремительно увеличивается, оно становится существенной проблемой медицины. ОА тазобедренного и коленного сустава занимают 11-е место в перечне причин инвалидности. Поэтому ESCEO разработало алгоритм лечения ОА самой распространенной локализации — коленного сустава. Он предоставляет врачу поэтапные рекомендации, которые пригодны для использования во всем мире (Bruyere O., 2019), причем каждому вмешательству была присвоена категория «сильной» или «слабой» рекомендации. Рекомендации базировались на комплексной оценке предшествующих и текущих доказательств, в том числе величины эффекта, соотношения его пользы и вреда для важных клинических результатов; качества доказательств (чем выше качество доказательств, тем более вероятна «сильная» рекомендация); ценности и преимуществ для пациентов; стоимости лечения (даже если формальная оценка стоимости членам рабочей группы не предоставлялась), а также расположение вмешательства в алгоритме.
В алгоритме лечения ОА коленного сустава есть 4 этапа лечения.
1-й этап предусматривает фоновое системное медикаментозное лечение с включением в схему симптоматических медленно действующих препаратов для лечения ОА (хондропротекторов), топических НПВП, ортопедических устройств (коленные шины, стельки, трость и т.д.) и мероприятий физиотерапии (гимнастика или другие виды лечебной физкультуры, бандажи, гидротерапия и т.д.).
На 1-м этапе лечения специалисты присвоили «сильную» рекомендацию применению рецептурного кристаллического глюкозамина Дона® и рецептурного хондроитина сульфата в качестве альтернативы рецептурному кристаллическому глюкозамина сульфату Дона®, причем рецептурные препараты следует отличать от безрецептурных средств низкого качества. Также была присвоена «сильная» рекомендация отказу от назначения каких-либо других форм глюкозамина, кроме рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона®. Альтернативным медикаментозным средствам лечения (диацереин, производные авокадо и сои, комбинированные препараты глюкозамина и хондроитина) была присвоена категория «слабой» рекомендации.
На 2-м этапе в схемах лечения увеличивается удельный вес НПВП, которым присвоена «сильная» рекомендация, и добавляется внутрисуставное введение кортикостероидов (с противовоспалительным действием) и гиалуроновой кислоты. Но ESCEO присваивает категорию «слабой» рекомендации методикам внутрисуставных инъекций из-за ограниченного терапевтического эффекта и краткосрочности обезболивания.
3-й этап представляет собой последнюю попытку фармакологического лечения с включением в схему лечения слабых опиоидов (кратковременно). Как альтернатива опиоидам предлагается дулоксетин. Но рабочая группа ESCEO присваивает категорию «слабой» рекомендации средствам 3-го этапа, поскольку их эффект не превосходит эффект НПВП в вопросах улучшения функции сустава и обезболивания ― это связано с центральной сенситизацией у пациентов.
На 4-м этапе лечения остается только хирургия (полное или частичное протезирование коленного сустава), а при наличии противопоказаний к ней ― опиоидные анальгетики. Тотальное эндопротезирование коленного сустава относится к категории «сильная» рекомендация ESCEO, поскольку решает проблемы хронической боли и нарушения функции сустава.
Таким образом, в соответствии с рекомендациями ESCEO стартовое лечение ОА должно начинаться с препаратов рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® ― по данным метаанализа установлены однозначные доказательства эффективности фоновой терапии этим веществом на ранних стадиях ОА. Таким образом, препарат Дона® предназначен именно для длительного фонового лечения ОА, преимущественно на 1-м этапе, когда деструктивные изменения в костной и хрящевой ткани еще обратимы.
Состав и лечебные эффекты
Препарат Дона® является монокомпонентным препаратом, действие которого реализуется за счет кристаллического (стабильного) глюкозамина сульфата. Кристаллический глюкозамина сульфат представляет собой сложное полусинтетическое вещество ― аминосахарид, который имеет стабильно высокую биодоступность и достигает плазменной концентрации, которая обеспечивает клинический эффект. Механизм действия препарата заключается в том, что он является субстратом для синтеза цепей глюкозаминогликаном, в частности суставных протеогликанов (Reginster J.Y., 2012). Результатами этого становятся противовоспалительное действие и замедление процессов разрушения суставного хряща. Таким образом препарат задерживает развитие структурных нарушений ОА и уменьшает выраженность его ведущих симптомов. Исследованиями подтверждено, что величина обезболивающего эффекта рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® превосходит таковую у парацетамола (0,14) и составляет 0,27, то есть является приближенной к показателю обезболивания НПВП (0,32). При назначении рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® в качестве базисной терапии 1-й линии доказанно удается снизить потребность в приеме НПВП как минимум на 36%. Кроме того, патентованный стабильный кристаллический глюкозамина сульфат в препарате Дона® достигает терапевтической концентрации не только в плазме крови (8,9 нмоль/л), но и в синовиальной жидкости (4,34 нмоль/л), что поясняет принципиальную разницу в эффективности по сравнению с другими формами глюкозамина.
Базовые принципы лечения ОА крупных суставов, в частности коленного, предусматривают уменьшение массы тела при ее избытке, программу физических упражнений и медикаментозную терапию. Преимуществом рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® является то, что он считается безопасным и не повышает риск развития побочных эффектов по сравнению с плацебо.
Показания
Дона® назначается для облегчения симптомов при легком и умеренном ОА колена (инструкция МЗ Украины).
Выводы
ОА ― заболевание, прогресс которого можно значительно затормозить при корректном терапевтическом подходе. Именно Дона® является уникальным современным препаратом, который дает возможность замедлить развитие структурных нарушений и клинических проявлений ОА. Препарат Дона® безопасен при длительном применении и уменьшает потребность в обезболивающих препаратах, благодаря чему обеспечивает поддержание стабильного качества жизни и сохранение трудоспособности на длительный период.
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