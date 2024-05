Остеоартрит (ОА) ― наиболее распространенная форма артрита, которая приводит к боли, скованности и функциональным ограничениям — потере трудоспособности. Поскольку заболевание распространено среди лиц среднего и пожилого возраста, а средняя продолжительность жизни стремительно увеличивается, оно становится существенной проблемой медицины. ОА тазобедренного и коленного сустава занимают 11-е место в перечне причин инвалидности. Поэтому ESCEO разработало алгоритм лечения ОА самой распространенной локализации — коленного сустава. Он предоставляет врачу поэтапные рекомендации, которые пригодны для использования во всем мире (Bruyere O., 2019), причем каждому вмешательству была присвоена категория «сильной» или «слабой» рекомендации. Рекомендации базировались на комплексной оценке предшествующих и текущих доказательств, в том числе величины эффекта, соотношения его пользы и вреда для важных клинических результатов; качества доказательств (чем выше качество доказательств, тем более вероятна «сильная» рекомендация); ценности и преимуществ для пациентов; стоимости лечения (даже если формальная оценка стоимости членам рабочей группы не предоставлялась), а также расположение вмешательства в алгоритме.

В алгоритме лечения ОА коленного сустава есть 4 этапа лечения.

1-й этап предусматривает фоновое системное медикаментозное лечение с включением в схему симптоматических медленно действующих препаратов для лечения ОА (хондропротекторов), топических НПВП, ортопедических устройств (коленные шины, стельки, трость и т.д.) и мероприятий физиотерапии (гимнастика или другие виды лечебной физкультуры, бандажи, гидротерапия и т.д.).

На 1-м этапе лечения специалисты присвоили «сильную» рекомендацию применению рецептурного кристаллического глюкозамина Дона® и рецептурного хондроитина сульфата в качестве альтернативы рецептурному кристаллическому глюкозамина сульфату Дона®, причем рецептурные препараты следует отличать от безрецептурных средств низкого качества. Также была присвоена «сильная» рекомендация отказу от назначения каких-либо других форм глюкозамина, кроме рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона®. Альтернативным медикаментозным средствам лечения (диацереин, производные авокадо и сои, комбинированные препараты глюкозамина и хондроитина) была присвоена категория «слабой» рекомендации.

На 2-м этапе в схемах лечения увеличивается удельный вес НПВП, которым присвоена «сильная» рекомендация, и добавляется внутрисуставное введение кортикостероидов (с противовоспалительным действием) и гиалуроновой кислоты. Но ESCEO присваивает категорию «слабой» рекомендации методикам внутрисуставных инъекций из-за ограниченного терапевтического эффекта и краткосрочности обезболивания.

3-й этап представляет собой последнюю попытку фармакологического лечения с включением в схему лечения слабых опиоидов (кратковременно). Как альтернатива опиоидам предлагается дулоксетин. Но рабочая группа ESCEO присваивает категорию «слабой» рекомендации средствам 3-го этапа, поскольку их эффект не превосходит эффект НПВП в вопросах улучшения функции сустава и обезболивания ― это связано с центральной сенситизацией у пациентов.

На 4-м этапе лечения остается только хирургия (полное или частичное протезирование коленного сустава), а при наличии противопоказаний к ней ― опиоидные анальгетики. Тотальное эндопротезирование коленного сустава относится к категории «сильная» рекомендация ESCEO, поскольку решает проблемы хронической боли и нарушения функции сустава.

Таким образом, в соответствии с рекомендациями ESCEO стартовое лечение ОА должно начинаться с препаратов рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® ― по данным метаанализа установлены однозначные доказательства эффективности фоновой терапии этим веществом на ранних стадиях ОА. Таким образом, препарат Дона® предназначен именно для длительного фонового лечения ОА, преимущественно на 1-м этапе, когда деструктивные изменения в костной и хрящевой ткани еще обратимы.

Состав и лечебные эффекты

Препарат Дона® является монокомпонентным препаратом, действие которого реализуется за счет кристаллического (стабильного) глюкозамина сульфата. Кристаллический глюкозамина сульфат представляет собой сложное полусинтетическое вещество ― аминосахарид, который имеет стабильно высокую биодоступность и достигает плазменной концентрации, которая обеспечивает клинический эффект. Механизм действия препарата заключается в том, что он является субстратом для синтеза цепей глюкозаминогликаном, в частности суставных протеогликанов (Reginster J.Y., 2012). Результатами этого становятся противовоспалительное действие и замедление процессов разрушения суставного хряща. Таким образом препарат задерживает развитие структурных нарушений ОА и уменьшает выраженность его ведущих симптомов. Исследованиями подтверждено, что величина обезболивающего эффекта рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® превосходит таковую у парацетамола (0,14) и составляет 0,27, то есть является приближенной к показателю обезболивания НПВП (0,32). При назначении рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® в качестве базисной терапии 1-й линии доказанно удается снизить потребность в приеме НПВП как минимум на 36%. Кроме того, патентованный стабильный кристаллический глюкозамина сульфат в препарате Дона® достигает терапевтической концентрации не только в плазме крови (8,9 нмоль/л), но и в синовиальной жидкости (4,34 нмоль/л), что поясняет принципиальную разницу в эффективности по сравнению с другими формами глюкозамина.

Базовые принципы лечения ОА крупных суставов, в частности коленного, предусматривают уменьшение массы тела при ее избытке, программу физических упражнений и медикаментозную терапию. Преимуществом рецептурного кристаллического глюкозамина сульфата Дона® является то, что он считается безопасным и не повышает риск развития побочных эффектов по сравнению с плацебо.

Показания

Дона® назначается для облегчения симптомов при легком и умеренном ОА колена (инструкция МЗ Украины).

Выводы

ОА ― заболевание, прогресс которого можно значительно затормозить при корректном терапевтическом подходе. Именно Дона® является уникальным современным препаратом, который дает возможность замедлить развитие структурных нарушений и клинических проявлений ОА. Препарат Дона® безопасен при длительном применении и уменьшает потребность в обезболивающих препаратах, благодаря чему обеспечивает поддержание стабильного качества жизни и сохранение трудоспособности на длительный период.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.