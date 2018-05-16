изменения баланса электролитов. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении Диокора с калийсберегающими диуретиками, калиевыми добавками, калийсодержащими заменителями пищевой соли, а также с лекарственными средствами, которые могут вызвать повышение уровня калия в крови (например гепарином).

Во время лечения тиазидными диуретиками сообщалось о случаях гипокалиемии.

Рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг уровня калия в сыворотке крови. Лечение тиазидными диуретиками часто связано с возникновением гипонатриемии и гипохлоремического алкалоза. Тиазиды усиливают выведение магния с мочой, что в результате может привести к гипомагниемии.

Как и у любых пациентов, получающих лечение диуретиками, через надлежащие промежутки времени следует периодически определять сывороточные уровни электролитов.

Пациенты с дефицитом в организме натрия и/или ОЦК. У больных с выраженным дефицитом в организме натрия и/или ОЦК, например у принимавших диуретики в высоких дозах, изредка в начале лечения препаратом может возникать артериальная гипотензия с клиническими проявлениями. Поэтому перед началом лечения препаратом Диокор рекомендуется провести коррекцию содержания в организме натрия и/или ОЦК.

В случае развития гипотензии пациента следует перевести в горизонтальное положение и при необходимости провести в/в инфузию физиологического р-ра. После стабилизации АД лечение препаратом Диокор может быть продолжено.

Пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью либо другими случаями активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. У пациентов, почечные функции которых зависят от деятельности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например у пациентов с тяжелой застойной сердечной недостаточностью), лечение ингибиторами АПФ может вызвать олигурию и/или прогрессивную азотемию, в отдельных случаях — привести к развитию ОПН. Применение препарата у больных с тяжелой хронической сердечной недостаточностью не обосновано, поскольку не может быть исключено, что из-за подавления ренин-ангиотензин-альдостероновой системы применение валсартана также может быть связанным с нарушением функции почек, препарат Диокор не следует применять у таких пациентов.

Первичный гиперальдостеронизм. Не следует применять препарат у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, поскольку их ренин-ангиотензиновая система не активирована.

Аортальный и митральный стеноз, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и с другими вазодилататорами, следует быть особенно осторожными при применении препарата пациентам с аортальным и митральным стенозом или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Стеноз почечной артерии. У пациентов с односторонним или двусторонним стенозом почечной артерии, или стенозом артерии единственной почки валсартан может привести к повышению уровня креатинина в плазме или мочевины в крови, поэтому его не следует применять данной категории пациентов.

Нарушение функции почек. При назначении препарата пациентам с легким или умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина ≥30 мл/мин) коррекции дозы не требуется, однако рекомендуется периодический контроль содержания калия в плазме крови, креатинина и мочевой кислоты. Тиазидные диуретики могут провоцировать азотемию у пациентов с хроническим нарушением функции почек. Они неэффективны в качестве монотерапии при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин), однако их можно применять с надлежащей осторожностью в комбинации с петлевыми диуретиками даже у пациентов с клиренсом креатинина <30 мл/мин.

Одновременное применение антагонистов рецепторов ангиотензина, включая валсартан, или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента с алискиреном у пациентов с нарушением функции почек (скорость гломерулярной фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) противопоказано. Трансплантация почки. Нет данных о безопасности применения валсартана у пациентов с недавно проведенной трансплантацией почки.

Системная красная волчанка. Есть сообщения о том, что тиазидные диуретики могут вызывать обострение системной красной волчанки.

Другие метаболические нарушения. Тиазидные диуретики могут вызывать изменение толерантности к глюкозе, а также повышение концентрации ХС, ТГ и мочевой кислоты в крови. Больным диабетом может понадобиться коррекция дозы инсулина или пероральных гипогликемических средств.

Тиазиды могут уменьшить экскрецию кальция с мочой и привести к интермиттирующему и небольшому повышению уровня кальция в сыворотке крови при отсутствии известных нарушений метаболизма кальция. Значительная гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Применение тиазидов следует прекратить до проведения теста функции паращитовидных желез.

Нарушение функции печени. У пациентов с незначительными и умеренными нарушениями функции печени без холестаза коррекции дозы не требуется. Однако препарат следует принимать с осторожностью. Заболевания печени существенно не изменяют фармакокинетические параметры гидрохлоротиазида.

Фоточувствительностъ. Были сообщения о случаях фотосенсибилизации при приеме тиазидных диуретиков. Если во время лечения возникает реакция фоточувствительности, следует прекратить лечение препаратом. Если есть необходимость в повторном введении диуретика, рекомендуется защитить уязвимые участки от солнца или искусственного ультрафиолетового облучения.

Немеланомный рак кожи. Известно, что в двух эпидемиологических исследованиях, основанных на данных Датского национального реестра онкологических заболеваний, выявлен повышенный риск развития немеланомного рака кожи (базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы) после применения более высоких суммарных доз гидрохлоротиазида.

Фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида может выступать как возможный механизм развития немеланомного рака кожи. Пациентов, принимающих гидрохлоротиазид, следует проинформировать о риске развития немеланомного рака кожи, о необходимости регулярной проверки кожных покровов на наличие новых очагов и необходимости немедленно сообщать о любых подозрительных новообразования на коже. Для снижения риска развития рака кожи пациентам следует сообщить о возможных профилактических мероприятиях, таких как ограничение влияния солнечного света и УФ-лучей, а в случае их воздействия осуществлять адекватную защиту кожных покровов. Необходимо в кратчайшие сроки обследовать подозрительные поражения кожных покровов, включая гистологическое исследование биопсийного материала. У пациентов, ранее перенесших немеланомный рак кожи, также может понадобиться пересмотреть применение гидрохлоротиазида.

Беременность. В период беременности не следует начинать применение антагонистов рецепторов ангиотензина II. Если только продолжения терапии антагонистами рецепторов ангиотензина II не считается необходимым, пациенток, планирующих беременность, следует перевести на альтернативные виды антигипертензивного лечения, имеющих установленный профиль безопасности для применения в период беременности. При выявлении беременности лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II следует немедленно прекратить и при необходимости начать альтернативную терапию.

Общие. Следует быть особенно осторожными при применении препарата пациентам, у которых была отмечена гиперчувствительность к другим антагонистам рецепторов ангиотензина II. Аллергические реакции на гидрохлоротиазид, вероятнее всего, возникают у пациентов с аллергией и БА.

Ангионевротический отек. О возникновении отека Квинке (в том числе отека гортани и голосовой щели, что приводит к обструкции дыхательных путей, и/или отека лица, губ, глотки и/или языка) сообщалось у пациентов, получавших валсартан. Некоторые из них имели в анамнезе отек Квинке при применении других препаратов, в том числе других антагонистов рецепторов ангиотензина II. При развитии отека Квинке лечение препаратом следует немедленно прекратить. Противопоказано повторное применение препарата.

Острая закрытоугольная глаукома. Применение гидрохлоротиазида, сульфонамида было связано с возникновением идиосинкратической реакции, которая может привести к острой транзиторной близорукости и острой закрытоугольной глаукоме. Отмечается резкое снижение остроты зрения или боль в глазах. Эта симптоматика обычно продолжается в течение нескольких часов в неделю при применении препарата. Нелеченная глаукома может привести к необратимой потере зрения. Следует немедленно прекратить применение препарата так быстро, как это возможно. Вероятно, понадобится медикаментозное или хирургическое лечение. Фактором риска развития острой закрытоугольной глаукомы является аллергическая реакция на применение сульфонамида или пенициллина. Для пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется. Гидрохлоротиазид может снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови.

Гидрохлоротиазид способен повышать концентрацию свободного билирубина в сыворотке крови.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Валсартан. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II противопоказано беременным и женщинам, планирующим беременность. Женщинам, планирующим беременность, следует назначать альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности относительно применения в период беременности. Если беременность выявлена в период лечения Диокором, препарат следует немедленно отменить и при необходимости заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.

Учитывая механизм действия антагонистов рецепторов ангиотензина II, нельзя исключить риск для плода при применении препарата Диокор в I триместр. Известно, что применение антагонистов рецепторов ангиотензина II в течение II и III триместра может индуцировать фетотоксичность (снижение функции почек, маловодие, задержка оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия).

Если антагонисты рецепторов ангиотензина II применяли, начиная со II триместра беременности, рекомендуется проведение ультразвукового контроля функции почек и черепа. Младенцам, матери которых принимали антагонисты рецепторов ангиотензина II, требуется тщательное наблюдение относительно гипотензии.

Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. На основании фармакологических механизмов действия гидрохлоротиазида его применение во II и III триместр беременности может привести к нарушению фетоплацентарного кровообращения и вызвать у плода и новорожденного такие эффекты, как желтуха, нарушение электролитного баланса и тромбоцитопения.

Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли валсартан в грудное молоко. Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко в незначительном количестве. Тиазиды в высоких дозах вызывают диурез, который может привести к снижению продуцирования грудного молока. В период кормления грудью следует отдавать предпочтение альтернативным методам лечения с более изученным профилем безопасности относительно применения в период кормления грудью.

Если применение препарата крайне необходимо, кормление грудью следует прекратить.

Дети. Безопасность и эффективность применения Диокора у детей не установлены, поэтому препарат не следует применять в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В начале терапии препаратом (период определяется индивидуально врачом) запрещается управлять автомобилем и выполнять работу, которая может привести к несчастному случаю. Позже степень запрета определяется врачом.