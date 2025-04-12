препарат назначают взрослым и детям в возрасте старше 6 лет.

Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой).

Больным пожилого возраста при нормальной функции почек снижения дозы не требуется. Коррекция дозы рекомендуется у пациентов пожилого возраста с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью (см. Пациенты с нарушенной функцией почек).

Взрослые пациенты с нарушением функции почек. Интервалы дозирования должны быть индивидуализированы в зависимости от степени нарушения функции почек.

Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить клиренс креатинина пациента в мл/мин. Клиренс креатинина (мл/мин) должен быть оценен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл).







Коррекция дозы препарата для больных с нарушением функции почек



Функция почек Клиренс креатинина, мл/мин Доза и кратность приема Нормальная функция почек ≥80 5 мг 1 раз в сутки Нарушение функции почек легкой степени 50–79 5 мг 1 раз в сутки Нарушение функции почек средней степени 30–49 5 мг 1 раз в сутки каждые 2 сут Нарушение функции почек тяжелой степени <30 5 мг 1 раз в сутки каждые 3 сут Терминальная стадия почечной недостаточности, пациенты на гемодиализе <10 Противопоказано



Больным с печеночной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется.

Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректируют режим дозирования согласно таблице, приведенной выше, после консультации с врачом.

У детей с почечной недостаточностью коррекцию дозы необходимо проводить индивидуально, исходя из показателя клиренса креатинина и массы тела пациента. Специальные данные по режиму приема препарата детьми с почечной недостаточностью отсутствуют.

Продолжительность применения. Пациентов с периодическим аллергическим ринитом (длительность проявления симптомов заболевания составляет менее 4 дней в неделю или менее 4 нед в году) следует лечить в соответствии с течением заболевания и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно восстановить снова при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет более 4 дней в неделю или более 4 нед в году) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года.

Способ применения. Принимать таблетку необходимо внутрь, независимо от приема пищи. Таблетку следует глотать целиком, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется применять суточную дозу за один прием.