Зилола® (Zilola)
Зилола инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (тип 102), лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;
оболочка: опадри белый (гипромеллоза (Е464), титана диоксид (Е171), макрогол 400).
Левоцетиризина дигидрохлорид - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левоцетиризин — это активный стабильный R-энантиомер цетиризина, относящийся к группе конкурентных и селективных антагонистов Н1-гистаминовых рецепторов. Фармакологическое действие обусловлено блокированием Н1-рецепторов. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам левоцетиризина в 2 раза выше, чем цетиризина. Влияет на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия.
Данные ЭКГ не показали соответствующего влияния левоцетиризина на интервал Q–T.
Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры левоцетиризина меняются линейно, являются дозо- и временезависимыми, обладают низкой индивидуальной вариабельностью у разных пациентов. Фармакокинетический профиль при введении единого энантиомера такой же, как и при применении цетиризина. В процессе абсорбции или выведения не отмечают хоральной инверсии.
Всасывание. Левоцетиризин быстро и интенсивно всасывается после приема внутрь. Степень всасывания препарата не зависит от дозы и не меняется с приемом пищи, но Сmax препарата уменьшается и достигает своего максимального значения позже. Биодоступность достигает 100%.
У 50% больных действие препарата развивается через 12 мин после приема однократной дозы, а у 95% — через 0,5–1 ч. Сmах в плазме крови достигается через 50 мин после однократного приема внутрь терапевтической дозы. Равновесная концентрация в крови достигается после 2 дней приема препарата. Сmах составляет 270 нг/мл после однократного применения и 308 нг/мл — после повторного применения в дозе 5 мг соответственно.
Распределение. Отсутствует информация о распределении препарата в тканях человека, а также о проникновении левоцетиризина через ГЭБ. В ходе исследований на животных самая высокая концентрация зафиксирована в печени и почках, а самая низкая — в тканях ЦНС. Объем распределения — 0,4 л/кг. Связывание с белками плазмы крови человека — 90%.
Биотрансформация. В организме человека метаболизму подвергается <14% дозы левоцетиризина, поэтому отличие в результате генетического полиморфизма или сопутствующего применения ферментных ингибиторов, как ожидается, будет незначительным. Процесс метаболизма включает ароматическую оксидацию, N- и О-деалкилирование и соединение с таурином. Деалкилирование, в первую очередь, происходит при участии цитохрома CYP 3A4, в то время как в процессе окисления задействован целый ряд цитохромных изоформ CYP. Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 в концентрациях, которые превышают максимальные после принятия дозы 5 мг перорально. Поскольку степень метаболизма низкая и нет усиления угнетающего действия, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами (и наоборот) маловероятно.
Выведение. Экскреция препарата происходит в основном за счет клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Т½ у взрослых составляет 7,9±1,9 ч, общий клиренс — 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма происходит с мочой, что составляет в среднем 85,4% дозы препарата. С калом выводится только 12,9% дозы препарата.
Особые популяции. Нарушение функции почек. Клиренс левоцетиризина для организма коррелирует с клиренсом креатинина. Поэтому у пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек рекомендуется подбирать интервалы между приемами левоцетиризина с учетом клиренса креатинина. При анурии при конечной терминальной стадии заболевания почек общий клиренс организма пациентов, по сравнению с общим клиренсом организма у лиц без таких нарушений, уменьшается примерно на 80%. Количество левоцетиризина, которое выводится при стандартной 4-часовой процедуре гемодиализа, составило <10%.
Показания Зилола
симптоматическое лечение аллергического ринита, в том числе круглогодичного аллергического ринита, хроническая идиопатическая крапивница.
Применение Зилола
препарат назначают взрослым и детям в возрасте старше 6 лет.
Взрослые и дети в возрасте старше 6 лет: рекомендуемая суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой).
Больным пожилого возраста при нормальной функции почек снижения дозы не требуется. Коррекция дозы рекомендуется у пациентов пожилого возраста с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью (см. Пациенты с нарушенной функцией почек).
Взрослые пациенты с нарушением функции почек. Интервалы дозирования должны быть индивидуализированы в зависимости от степени нарушения функции почек.
Для применения этой таблицы дозирования необходимо оценить клиренс креатинина пациента в мл/мин. Клиренс креатинина (мл/мин) должен быть оценен по содержанию креатинина в плазме крови (мг/дл).
Коррекция дозы препарата для больных с нарушением функции почек
|Функция почек
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза и кратность приема
|Нормальная функция почек
|≥80
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушение функции почек легкой степени
|50–79
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушение функции почек средней степени
|30–49
|5 мг 1 раз в сутки каждые 2 сут
|Нарушение функции почек тяжелой степени
|<30
|5 мг 1 раз в сутки каждые 3 сут
|Терминальная стадия почечной недостаточности, пациенты на гемодиализе
|<10
|Противопоказано
Больным с печеночной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется.
Больным с печеночной и почечной недостаточностью корректируют режим дозирования согласно таблице, приведенной выше, после консультации с врачом.
У детей с почечной недостаточностью коррекцию дозы необходимо проводить индивидуально, исходя из показателя клиренса креатинина и массы тела пациента. Специальные данные по режиму приема препарата детьми с почечной недостаточностью отсутствуют.
Продолжительность применения. Пациентов с периодическим аллергическим ринитом (длительность проявления симптомов заболевания составляет менее 4 дней в неделю или менее 4 нед в году) следует лечить в соответствии с течением заболевания и анамнезом; лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно восстановить снова при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет более 4 дней в неделю или более 4 нед в году) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года.
Способ применения. Принимать таблетку необходимо внутрь, независимо от приема пищи. Таблетку следует глотать целиком, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется применять суточную дозу за один прием.
Противопоказания
повышенная чувствительность к левоцетиризину, другим производным пиперазина, гидроксизину и другим производным пиперазина или любому другому компоненту препарата.
Тяжелая почечная недостаточность при клиренсе креатинина <10 мл/мин.
Тяжелая наследственная непереносимость галактозы, дефицит фермента лактазы (β-галактозидазы) или нарушения усвоения глюкозы и галактозы.
Период беременности и кормления грудью.
Детский возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
побочные реакции, выявленные во время применения препарата, описаны ниже.
Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, повышенная утомляемость, слабость, астения, судороги, парестезия, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия.
Со стороны психики: нарушения сна, агрессивность, возбуждение, галлюцинации, депрессия, бессонница, суицидальные мысли.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения.
Со стороны органа слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, тахикардия.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, рвота, запор, сухость во рту, тошнота, боль в животе.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, устойчивые медикаментозные высыпания, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: боль в мышцах, артралгия.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: дизурия, задержка мочи.
Нарушение питания и обмена веществ: повышенный аппетит.
Общие нарушения и состояние места введения: отек.
Результаты исследований: увеличение массы тела, отклонение функциональных показателей печеночных проб от нормы.
Прием препарата следует прекратить в случае появления любого из вышеуказанных побочных эффектов и обратиться к врачу.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является очень важным. Это позволяет постоянно наблюдать за соотношением польза/риск препарата. Медицинских работников просят сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
с осторожностью применяют у пациентов с ХПН (требуется коррекция режима дозирования); пациентов пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации).
Во время применения препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При назначении препарата необходимо обратить внимание на наличие у пациента определенных факторов, провоцирующих задержку мочи (например травмы спинного мозга, гиперплазия предстательной железы), поскольку левоцетиризин может повысить риск задержки мочи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Левоцетиризин противопоказан для применения в период беременности. Препарат проникает в грудное молоко, поэтому при необходимости применения препарата в период лактации кормление грудью следует прекратить.
Фертильность. Нет данных относительно влияния левоцетиризина на фертильность.
Дети. Препарат в форме таблеток не применять у детей в возрасте до 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Для данной категории пациентов рекомендуется левоцетиризин в лекарственный форме, показанной для применения в педиатрии.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими потенциально опасными механизмами в период лечения препаратом.
Взаимодействия
одновременное применение с феназином, псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипезидом или диазепамом не вызывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий. Сочетанное применение с теофиллином (400 мг/сут) снижает на 16% общий клиренс левоцетиризина, при этом кинетика теофиллина не изменяется. При сочетанном введении ритонавира и цетиризина степень экспозиции цетиризина увеличивалась, тогда как распределение ритонавира несколько изменялось (–11%).
Одновременное применение левоцетиризина и алкоголя или других препаратов, угнетающих функцию ЦНС, у чувствительных пациентов может вызвать дополнительное снижение внимания и способности к выполнению работы. Следует воздерживаться от применения седативных средств во время проведения терапии.
Передозировка
симптомы передозировки могут включать сонливость у взрослых и первоначальное возбуждение и повышенную раздражительность с последующей сонливостью у детей.
Лечение. Специфического антидота левоцетиризина нет. В случае появления симптомов передозировки рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия. Можно рассмотреть необходимость промывания желудка через короткое время после применения препарата. Гемодиализ для выведения левоцетиризина из организма неэффективен.
Условия хранения
не требует специальных температурных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.