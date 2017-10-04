Айлия применяется в виде интравитреальных инъекций (инъекции в стекловидное тело).

Инъекции выполняются квалифицированным врачом, который имеет опыт выполнения интравитреальных инъекций, согласно медицинским стандартам и соответствующим рекомендациям. Перед процедурой необходимо провести надлежащее обезболивание и обеспечить асептическую обработку места инъекции с применением антисептических средств широкого спектра действия. Рекомендуется также осуществлять предоперационную дезинфекцию рук, использовать стерильные перчатки, салфетки и расширитель век (или эквивалентное устройство).

После проведения пациентам интравитреальной инъекции следует контролировать у них уровень внутриглазного давления. Соответствующие мониторинговые мероприятия могут включать проверку кровоснабжения диска зрительного нерва или офтальмотонометрию. При необходимости может быть осуществлен стерильный парацентез.

После проведения интравитреальной инъекции пациенты должны быть предупреждены, что при возникновении каких-либо симптомов эндофтальмита (боль в глазах, покраснение глаз, светобоязнь, постинъекционное снижение остроты зрения) они должны немедленно сообщить об этом врачу.

Содержимое шприца или флакона используют для лечения только одного глаза.

Объем одной инъекции Айлия составляет 50 мкл и содержит 2 мг афлиберсепта.

Лечение с помощью Айлия следует начинать с одной инъекции 1 раз в месяц в течение 3 мес подряд, после этого следует продолжать лечение путем введения препарата 1 раз в 2 мес.

Инструкция по использованию. Содержимое шприца или флакона предназначено для одноразового использования при лечении одного глаза.

Перед введением препарата необходимо провести визуальный осмотр раствора для инъекций. Не следует использовать предварительно заполненный шприц или флакон, если в растворе присутствуют видимые частицы, раствор мутный или изменен его цвет.

Перед введением препарата закрытый флакон или блистерную упаковку со шприцем можно хранить при комнатной температуре (не выше 25 °С) не более 24 ч. После открытия флакона или блистерной упаковки Айлия все процедуры проводятся в асептических условиях.

Для выполнения интравитреальных инъекций используется игла 30G х ½ дюйма.

Предварительно заполненный шприц, содержащий препарат:

1. После приготовления к проведению интравитреальной инъекции открыть упаковку препарата Айлия и снять стерильную блистерную упаковку. Осторожно открыть блистерную упаковку, чтобы не нарушить стерильность ее содержимого. Держать шприц в стерильной кювете до его использования.

2. С обеспечением надлежащих асептических условий извлечь шприц из стерильной блистерной упаковки.

3. Чтобы снять защитную крышку, необходимо держать шприц одной рукой, а большим и указательным пальцами другой руки необходимо взяться за колпачок и отломить его. Внимание: не сгибать и не крутить колпачок!

4. Для того чтобы не нарушить стерильность препарата, следует не оттягивать поршень шприца назад.

Для обеспечения надлежащих асептических условий плотно прикрутить иглу для инъекций к наконечнику шприца с адаптером Люэра.

5. Снять пластиковый колпачок с иглы.

6. Держа шприц в положении иглой вверх, необходимо проверить его содержимое на наличие пузырьков воздуха. При их выявлении постучать пальцем по шприцу, пока пузырьки воздуха не поднимутся вверх.

7. Для удаления всех пузырьков с воздухом и излишков препарата медленно нажать на поршень, пока верхушка поршня не достигнет черной метки на корпусе шприца (которая равна 50 мкл).

Флакон, содержащий препарат:

1. Снять защитную пластиковую крышку и продезинфицировать наружную поверхность резиновой пробки флакона.

2. Присоединить фильтровальную иглу 18G 5 мкм, которая прилагается в упаковке, к стерильному шприцу объемом 1 мл с адаптером Люэра.

3. Вводить фильтровальную иглу в центр резиновой пробки флакона, пока она не достигнет его дна.

4. С обеспечением надлежащих асептических условий извлечь все содержимое Айлия из флакона в шприц, держа флакон в вертикальном положении, чуть наклонив в сторону, чтобы облегчить полное извлечение препарата из флакона.

5. Убедиться, что шток поршня был достаточно оттянут во время извлечения раствора из флакона, чтобы полностью опорожнить фильтровальную иглу.

6. Снять фильтровальную иглу и должным образом утилизировать ее.

Внимание: иглу для фильтрации нельзя использовать для интравитреальных инъекций.

7. С обеспечением надлежащих асептических условий плотно прикрутить иглу для инъекций 30G x ½ дюйма к наконечнику шприца с адаптером Люэра.

8. Снять пластиковый колпачок с иглы шприца непосредственно перед инъекцией препарата Айлия.

9. Проверить шприц на наличие пузырьков воздуха, держа его иглой вверх. Если они есть в шприце, необходимо постучать по нему пальцем, пока пузырьки не поднимутся.

10. Удалить все пузырьки и излишки раствора препарата, медленно нажимая на поршень, пока его кончик не достигнет отметки 0,05 мл на корпусе шприца.