Айлия® (Eylea) (200126) - инструкция по применению ATC-классификация
Айлия инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Афлиберсепт действует как растворимый рецептор-ловушка, который связывает VEGF-А и плацентарный фактор роста (PlGF) с более значительным cродством, чем при связывании природными рецепторами. Таким образом происходит конкурентное ингибирование связывания с естественными рецепторами в организме человека и блокируется активация VEGF-рецепторов.
Фармакокинетика. Всасывание/распределение. Афлиберсепт после его интравитреального введения всасывается в системный кровоток медленно, основное количество его находится в системном кровотоке в виде неактивного стабильного комплекса с VEGF; но только свободный афлиберсепт способен связывать эндогенный VEGF.
В дополнительном исследовании фармакокинетических свойств с частым забором образцов отмечена низкая Cmax свободного афлиберсепта в плазме крови (системная Cmax), которая составляла в среднем около 0,02 мкг/мл (диапазон от 0 до 0,054) в течение 1–3 сут после интравитреальной инъекции 2 мг афлиберсепта, и не выявлена почти ни у кого из пациентов через 2 нед после инъекции. Таким образом, афлиберсепт не накапливается в плазме крови при интравитреальном введении 1 раз в 4 нед.
При интравитреальном введении афлиберсепта в дозе 2 мг средняя Cmax в плазме крови «свободного афлиберсепта» в 100 раз ниже, чем необходимо для полумаксимального связывания системного VEGF. Поэтому системные фармакодинамические эффекты маловероятны.
Выведение. В связи с тем, что Айлия является протеинсодержащим (на основе протеина) препаратом, исследование его метаболизма не проводили. Свободный афлиберсепт связывает VEGF с образованием стабильного инертного комплекса. Как и другие белки с большой молекулярной массой, свободный и связанный афлиберсепт выводится из организма путем протеолитического распада.
Показания Айлия
лечение неоваскулярной (влажной) возрастной макулодистрофии (ВМД).
Применение Айлия
Айлия применяется в виде интравитреальных инъекций (инъекции в стекловидное тело).
Инъекции выполняются квалифицированным врачом, который имеет опыт выполнения интравитреальных инъекций, согласно медицинским стандартам и соответствующим рекомендациям. Перед процедурой необходимо провести надлежащее обезболивание и обеспечить асептическую обработку места инъекции с применением антисептических средств широкого спектра действия. Рекомендуется также осуществлять предоперационную дезинфекцию рук, использовать стерильные перчатки, салфетки и расширитель век (или эквивалентное устройство).
После проведения пациентам интравитреальной инъекции следует контролировать у них уровень внутриглазного давления. Соответствующие мониторинговые мероприятия могут включать проверку кровоснабжения диска зрительного нерва или офтальмотонометрию. При необходимости может быть осуществлен стерильный парацентез.
После проведения интравитреальной инъекции пациенты должны быть предупреждены, что при возникновении каких-либо симптомов эндофтальмита (боль в глазах, покраснение глаз, светобоязнь, постинъекционное снижение остроты зрения) они должны немедленно сообщить об этом врачу.
Содержимое шприца или флакона используют для лечения только одного глаза.
Объем одной инъекции Айлия составляет 50 мкл и содержит 2 мг афлиберсепта.
Лечение с помощью Айлия следует начинать с одной инъекции 1 раз в месяц в течение 3 мес подряд, после этого следует продолжать лечение путем введения препарата 1 раз в 2 мес.
Инструкция по использованию. Содержимое шприца или флакона предназначено для одноразового использования при лечении одного глаза.
Перед введением препарата необходимо провести визуальный осмотр раствора для инъекций. Не следует использовать предварительно заполненный шприц или флакон, если в растворе присутствуют видимые частицы, раствор мутный или изменен его цвет.
Перед введением препарата закрытый флакон или блистерную упаковку со шприцем можно хранить при комнатной температуре (не выше 25 °С) не более 24 ч. После открытия флакона или блистерной упаковки Айлия все процедуры проводятся в асептических условиях.
Для выполнения интравитреальных инъекций используется игла 30G х ½ дюйма.
Предварительно заполненный шприц, содержащий препарат:
1. После приготовления к проведению интравитреальной инъекции открыть упаковку препарата Айлия и снять стерильную блистерную упаковку. Осторожно открыть блистерную упаковку, чтобы не нарушить стерильность ее содержимого. Держать шприц в стерильной кювете до его использования.
2. С обеспечением надлежащих асептических условий извлечь шприц из стерильной блистерной упаковки.
3. Чтобы снять защитную крышку, необходимо держать шприц одной рукой, а большим и указательным пальцами другой руки необходимо взяться за колпачок и отломить его. Внимание: не сгибать и не крутить колпачок!
4. Для того чтобы не нарушить стерильность препарата, следует не оттягивать поршень шприца назад.
Для обеспечения надлежащих асептических условий плотно прикрутить иглу для инъекций к наконечнику шприца с адаптером Люэра.
5. Снять пластиковый колпачок с иглы.
6. Держа шприц в положении иглой вверх, необходимо проверить его содержимое на наличие пузырьков воздуха. При их выявлении постучать пальцем по шприцу, пока пузырьки воздуха не поднимутся вверх.
7. Для удаления всех пузырьков с воздухом и излишков препарата медленно нажать на поршень, пока верхушка поршня не достигнет черной метки на корпусе шприца (которая равна 50 мкл).
Флакон, содержащий препарат:
1. Снять защитную пластиковую крышку и продезинфицировать наружную поверхность резиновой пробки флакона.
2. Присоединить фильтровальную иглу 18G 5 мкм, которая прилагается в упаковке, к стерильному шприцу объемом 1 мл с адаптером Люэра.
3. Вводить фильтровальную иглу в центр резиновой пробки флакона, пока она не достигнет его дна.
4. С обеспечением надлежащих асептических условий извлечь все содержимое Айлия из флакона в шприц, держа флакон в вертикальном положении, чуть наклонив в сторону, чтобы облегчить полное извлечение препарата из флакона.
5. Убедиться, что шток поршня был достаточно оттянут во время извлечения раствора из флакона, чтобы полностью опорожнить фильтровальную иглу.
6. Снять фильтровальную иглу и должным образом утилизировать ее.
Внимание: иглу для фильтрации нельзя использовать для интравитреальных инъекций.
7. С обеспечением надлежащих асептических условий плотно прикрутить иглу для инъекций 30G x ½ дюйма к наконечнику шприца с адаптером Люэра.
8. Снять пластиковый колпачок с иглы шприца непосредственно перед инъекцией препарата Айлия.
9. Проверить шприц на наличие пузырьков воздуха, держа его иглой вверх. Если они есть в шприце, необходимо постучать по нему пальцем, пока пузырьки не поднимутся.
10. Удалить все пузырьки и излишки раствора препарата, медленно нажимая на поршень, пока его кончик не достигнет отметки 0,05 мл на корпусе шприца.
Противопоказания
- окулярная или периокулярная инфекция;
- острое тяжелое воспаление интраокулярных структур;
- повышенная чувствительность к афлиберсепту или любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
безопасность и эффективность препарата Айлия оценивали в ходе 2 базовых многоцентровых рандомизированных двойных слепых исследований фазы III с активным контролем у пациентов с ВМД. Всего в 2 исследованиях по оценке эффективности терапии (VIEW 1 и VIEW 2) участвовали 2412 пациентов (из них 1817 пациентов получали препарат Айлия). В каждом из этих исследований рандомизация пациентов осуществлялась в соотношении 1:1:1:1 в 4 группы с такими режимами лечения:
1. Введение Айлия 2 мг каждые 8 нед (после 3 предыдущих инъекций с 4-недельным интервалом).
2. Введение Айлия 2 мг каждые 4 нед.
3. Введение Айлия 0,5 мг каждые 4 нед.
4. Введение ранибизумаба в дозе 0,5 мг каждые 4 нед.
Возраст пациентов — 49–99 лет, средний возраст — 76 лет.
Серьезные побочные реакции, связанные с проведением инъекции, отмечались с частотой менее 1 случая на 1000 инъекций Айлия или ранибизумаба и проявлялись в виде эндофтальмита, травматической катаракты и транзиторного повышения внутриглазного давления (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Наиболее распространенными побочными реакциями (отмечались по крайней мере у 5% пациентов, получавших Айлия) были кровоизлияния под конъюнктиву, боль в глазах, катаракта, отслоение стекловидного тела, нестабильность стекловидного тела и повышение внутриглазного давления. Эти побочные реакции выявляли с подобной частотой также и в группе, которая получала ранибизумаб.
Особые указания
Эндофтальмит. Интравитреальные инъекции, в том числе с использованием Айлия, ассоциируются с развитием эндофтальмита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Инъекцию препарата Айлия всегда следует проводить в надлежащих асептических условиях. Пациенты должны быть предупреждены, что в случае возникновения у них каких-либо симптомов, предполагающих наличие эндофтальмита, они должны немедленно сообщить об этом врачу, который должен предоставить соответствующую помощь.
Повышение внутриглазного давления. Повышение внутриглазного давления может возникнуть в течение 60 мин после проведения интравитреальной инъекции, в том числе при использовании Айлия (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с неконтролируемой глаукомой. Необходим постоянный контроль как за внутриглазным давлением, так и кровоснабжением диска зрительного нерва, следует принимать соответствующие меры при выявлении патологических отклонений.
Пациенты с печеночной/почечной недостаточностью. Не проводили специальных клинических исследований по применению препарата Айлия у пациентов с печеночной/почечной недостаточностью. Согласно имеющимся данным нет необходимости изменять дозу препарата Айлия у таких пациентов.
Пациенты пожилого возраста. Не выявлено дозозависимых особенностей препарата в указанной категории пациентов.
Исследования по изучению мутагенных или канцерогенных свойств афлиберсепта не проводились.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные об использовании афлиберсепта у беременных отсутствуют.
Исследования на животных показали токсическое воздействие на репродуктивную функцию при системном применении препарата.
В период беременности применение препарата Айлия не рекомендуется, за исключением случаев, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Во время лечения женщины репродуктивного возраста должны пользоваться эффективными средствами контрацепции.
Неизвестно, выделяется ли афлиберсепт с грудным молоком, следовательно, нельзя исключить возможные риски для младенцев, находящихся на естественном вскармливании. Таким образом, не рекомендуется введение препарата в период кормления грудью. Следует принять решение о прекращении грудного вскармливания или воздержаться от терапии препаратом Айлия.
Дети. Препарат Айлия не применяется у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. После интравитреальной инъекции препарата Айлия и ассоциированными с ней офтальмологическими манипуляциями у пациентов могут появиться временные нарушения зрительной функции. Не рекомендуется управлять транспортным средством или работать с механизмами, пока не восстановится зрительная функция.
Взаимодействия
раствор препарата Айлия не следует смешивать с другими лекарственными средствами.
Передозировка
клинические исследования показали, что дозы до 4 мг при их применении с месячным интервалом, равно как и в редких случаях дозы до 8 мг, обычно хорошо переносятся пациентами.
Передозировка при использовании большего объема инъекции может привести к повышению внутриглазного давления. Таким образом, в случае передозировки необходимо следить за уровнем внутриглазного давления и, при необходимости, начать соответствующее лечение.
Условия хранения
в холодильнике при температуре 2–8 °C. Не замораживать!
Хранить шприц с препаратом в блистере и картонной упаковке, флаконы — в картонной упаковке для защиты от света.
Более детальная информация изложена в инструкции по медицинскому применению препарата.