Фармакодинамика. Афлиберсепт действует как растворимый рецептор-ловушка, который связывает VEGF-А и плацентарный фактор роста (PlGF) с более значительным cродством, чем при связывании природными рецепторами. Таким образом происходит конкурентное ингибирование связывания с естественными рецепторами в организме человека и блокируется активация VEGF-рецепторов.

Фармакокинетика. Всасывание/распределение. Афлиберсепт после его интравитреального введения всасывается в системный кровоток медленно, основное количество его находится в системном кровотоке в виде неактивного стабильного комплекса с VEGF; но только свободный афлиберсепт способен связывать эндогенный VEGF.

В дополнительном исследовании фармакокинетических свойств с частым забором образцов отмечена низкая C max свободного афлиберсепта в плазме крови (системная C max ), которая составляла в среднем около 0,02 мкг/мл (диапазон от 0 до 0,054) в течение 1–3 сут после интравитреальной инъекции 2 мг афлиберсепта, и не выявлена почти ни у кого из пациентов через 2 нед после инъекции. Таким образом, афлиберсепт не накапливается в плазме крови при интравитреальном введении 1 раз в 4 нед.

При интравитреальном введении афлиберсепта в дозе 2 мг средняя C max в плазме крови «свободного афлиберсепта» в 100 раз ниже, чем необходимо для полумаксимального связывания системного VEGF. Поэтому системные фармакодинамические эффекты маловероятны.

Выведение. В связи с тем, что Айлия является протеинсодержащим (на основе протеина) препаратом, исследование его метаболизма не проводили. Свободный афлиберсепт связывает VEGF с образованием стабильного инертного комплекса. Как и другие белки с большой молекулярной массой, свободный и связанный афлиберсепт выводится из организма путем протеолитического распада.