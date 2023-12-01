афлиберсепт является рекомбинантным гибридным белком, состоящим из частей внеклеточных доменов 1-го и 2-го рецепторов сосудистого эндотелиального фактора роста (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) человека, соединенных с Fc-фрагментом человеческого IgG1. Афлиберсепт вырабатывается клетками К1 яичника китайского хомячка по технологии рекомбинантной ДНК.

Афлиберсепт действует как растворимый рецептор-ловушка, связывающий сосудистый эндотелиальный фактор роста-А (VEGF-A) и плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor - PlGF) со значительно более высоким сродством, чем при связывании этих факторов с природными рецепторами, и, таким образом, может ингибировать связывание и активацию этих родственных VEGF-рецепторов.

Механизм действия. VEGF-A и PlGF являются членами VEGF-семейства ангиогенных факторов, которые могут влиять на эндотелиальные клетки как сильнодействующие факторы митоза и хемотаксиса, а также в качестве факторов проницаемости сосудов. VEGF реализует свое действие через два тирозинкиназных рецептора - VEGFR-1 и VEGFR-2, расположенных на поверхности эндотелиальных клеток. PlGF связывается только с VEGFR-1, который также расположен на поверхности лейкоцитов. Чрезмерная активация VEGF-A этих рецепторов может вызвать патологическую неоваскуляризацию и крайне высокую проницаемость сосудов. В вышеуказанных процессах PlGF может действовать синергично с VEGF-A и способствовать лейкоцитарной инфильтрации и воспалению сосудов.