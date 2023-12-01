АФЛИБЕРСЕПТ (AFLIBERCEPT) Действующее вещество
афлиберсепт является рекомбинантным гибридным белком, состоящим из частей внеклеточных доменов 1-го и 2-го рецепторов сосудистого эндотелиального фактора роста (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) человека, соединенных с Fc-фрагментом человеческого IgG1. Афлиберсепт вырабатывается клетками К1 яичника китайского хомячка по технологии рекомбинантной ДНК.
Афлиберсепт действует как растворимый рецептор-ловушка, связывающий сосудистый эндотелиальный фактор роста-А (VEGF-A) и плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor - PlGF) со значительно более высоким сродством, чем при связывании этих факторов с природными рецепторами, и, таким образом, может ингибировать связывание и активацию этих родственных VEGF-рецепторов.
Механизм действия. VEGF-A и PlGF являются членами VEGF-семейства ангиогенных факторов, которые могут влиять на эндотелиальные клетки как сильнодействующие факторы митоза и хемотаксиса, а также в качестве факторов проницаемости сосудов. VEGF реализует свое действие через два тирозинкиназных рецептора - VEGFR-1 и VEGFR-2, расположенных на поверхности эндотелиальных клеток. PlGF связывается только с VEGFR-1, который также расположен на поверхности лейкоцитов. Чрезмерная активация VEGF-A этих рецепторов может вызвать патологическую неоваскуляризацию и крайне высокую проницаемость сосудов. В вышеуказанных процессах PlGF может действовать синергично с VEGF-A и способствовать лейкоцитарной инфильтрации и воспалению сосудов.
неоваскулярная (влажная) возрастная макулодистрофия; нарушения зрения из-за отека макулы, развившегося вследствие тромбоза вен сетчатки (ветви центральной вены сетчатки или центральной вены сетчатки); нарушения зрения вследствие диабетического отека макулы; нарушения зрения вследствие миопической хориоидальной неоваскуляризации.
афлиберсепт применяют только в виде интравитреальных инъекций (инъекции в стекловидное тело), которые выполняет квалифицированный врач с опытом проведения интравитреальных инъекций.
Влажная возрастная макулодистрофия (ВМД). Рекомендуемая доза афлиберсепта составляет 2 мг (50 микролитров). Лечение афлиберсептом следует начинать с 1 инъекции 1 раз в месяц в течение первых 3 месяцев с последующим применением 1 инъекции 1 раз в 2 месяца. Необходимость проведения мониторинга в период между выполнением инъекций отсутствует.
Отек макулы вследствие тромбоза вен сетчатки (ветви центральной вены сетчатки или центральной вены сетчатки). Рекомендуемая доза афлиберсепта составляет 2 мг (50 микролитров). После первой инъекции введение препарата следует проводить 1 раз в месяц. Минимальный интервал между введением 2 доз препарата составляет 1 месяц.
Диабетический отек макулы. Рекомендуемая доза афлиберсепта составляет 2 мг (50 микролитров). Лечение афлиберсептом начинают с введения 1 инъекции 1 раз в месяц в течение 5 месяцев подряд, после чего выполняют по 1 инъекции 1 раз в 2 месяца. Необходимость проведения мониторинга в период между выполнением инъекций отсутствует.
Миопическая хориоидальная неоваскуляризация. Рекомендуемая доза афлиберсепта - однократная интравитреальная инъекция 2 мг (50 микролитров). Если показатели зрительной функции и/или соответствующие результаты объективного исследования показывают, что заболевание сохраняется, может быть введена дополнительная доза препарата. Рецидивы лечатся как новые проявления заболевания.
повышенная чувствительность к афлиберсепту, активная или подозреваемая окулярная или периокулярная инфекция, активное тяжелое воспаление интраокулярных структур.
очень часто - снижение остроты зрения, кровоизлияние в конъюнктиву, боль в глазу;
часто - разрыв пигментного эпителия сетчатки (наблюдается только при ВМД), отслойка пигментного эпителия сетчатки, дегенеративные изменения сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, катаракта, ядерная катаракта, субкапсулярная катаракта, эрозия роговицы, абразия роговицы, повышение внутриглазного давления, нарушение четкости зрения, деструкция стекловидного тела, отслойка стекловидного тела, боль в месте инъекции, ощущение инородного тела в глазах, усиленное слезотечение, отек век, кровоизлияние в месте инъекции, точечный кератит, гиперемия конъюнктивы, гиперемия глаз;
нечасто - сыпь, зуд, крапивница, анафилактическая/анафилактоидная реакция, эндофтальмит, отслойка сетчатки, разрыв сетчатки, ирит, увеит, иридоциклит, помутнение хрусталика, повреждения эпителия роговицы, раздражение в месте инъекции, необычные ощущения в глазу, раздражение века, клеточная опалесценция в передней камере глаза, отек роговицы;
единичные - слепота, травматическая катаракта, витрит, гипопион.
пациенты пожилого возраста. Применение препарата у пациентов пожилого возраста не требует особых мер безопасности. Опыт применения препарата пациентам старше 75 лет с диабетическим отеком макулы ограничен.
Дети. Данных о безопасности и эффективности при применении препарата у детей нет, поэтому афлиберсепт детям при наличии патологических состояний, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ, не назначают.
Женщины репродуктивного возраста. Женщинам репродуктивного возраста необходимо использовать эффективные средства контрацепции в ходе лечения препаратом и в течение не менее 3 месяцев после последней интравитреальной инъекции афлиберсепта.
способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.Инъекции афлиберсепта вызывают незначительное влияние на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами вследствие возможных временных зрительных расстройств, связанных с инъекцией или офтальмологическим исследованием. Не рекомендуется управлять автотранспортным средством или работать с механизмами, пока зрительные функции не восстановятся.
исследований взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводили. Одновременное применение фотодинамической терапии с использованием вертепорфина и введение афлиберсерпта не изучали, поэтому данные о профиле безопасности совместного применения указанных методов лечения отсутствуют.
в клинических исследованиях применяли дозы до 4 мг с интервалом введения 1 месяц. Наблюдались отдельные случаи передозировки препарата при применении дозы 8 мг. Передозировка при использовании большого объема инъекции может вызвать повышение внутриглазного давления. Таким образом, в случае передозировки необходимо следить за уровнем внутриглазного давления и при необходимости начать соответствующее лечение, решение о котором принимает врач.