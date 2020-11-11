фармакодинамика. Дорзоламид — сильный ингибитор карбоангидразы II (CA-II) человека. После местного применения он снижает повышенное внутриглазное давление, связанное или не связанное с глаукомой. Повышенное внутриглазное давление является главным фактором риска в патогенезе повреждения зрительного нерва и глаукоматозного сужения поля зрения.

Снижение внутриглазного давления при применении дорзоламида не сопровождается развитием таких распространенных побочных реакций, характерных для миотиков, как ночная слепота, аккомодационный спазм и сужение зрачка. Не влияет или оказывает незначительное влияние на АД и частоту пульса.

В отличие от пероральных препаратов ингибиторов карбоангидразы, при местном применении дорзоламид действует непосредственно в глазу при существенно меньших концентрациях, и поэтому такое применение сопровождается меньшим системным действием.

Эффективность дорзоламида, который применяли у больных с глаукомой или глазной гипертензией в качестве монотерапии 3 раза в сутки (первичное внутриглазное давление ≥23 мм рт. ст.) или 2 раза в сутки в качестве дополнительной терапии при лечении местными блокаторами β-адренорецепторов (первичное внутриглазное давление ≥22 мм рт. ст.), была подтверждена в клинических исследованиях. При применении как в качестве монотерапии, так и в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов дорзоламид снижал внутриглазное давление в течение всего дня, и этот эффект сохранялся на протяжении длительного времени. Эффективность дорзоламида после длительного применения как монотерапии была подобна эффективности бетаксолола и лишь незначительно меньше, чем эффективность тимолола. При применении дорзоламида как дополнительной терапии при лечении местными блокаторами β-адренорецепторов отмечалось дополнительное снижение внутриглазного давления, аналогичное таковому при применении пилокарпина 2% 4 раза в сутки.

Фармакокинетика. При местном применении дорзоламид попадает в системный кровоток.

Умеренно связывается с белками плазмы крови (около 33%). При длительном применении дорзоламид кумулируется в эритроцитах в результате селективного связывания с CA-II, тогда как в плазме крови поддерживается чрезвычайно низкая концентрация свободного действующего вещества. Дорзоламид образует один N-дезэтилированный метаболит, который ингибирует CA-II в меньшей степени, чем исходное соединение, но также ингибирует менее активный изофермент CA-I. Метаболит также кумулируется в эритроцитах, где он связывается преимущественно с CA-I.

Выводится с мочой преимущественно в неизмененном виде; метаболит также выводится с мочой. После прекращения применения происходит нелинейное вымывание дорзоламида из эритроцитов, что сначала приводит к быстрому снижению концентрации дорзоламида, после чего наступает более медленная фаза выведения с T ½ , составляющим около 4 мес.