рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов и витамина С с целью общего укрепления организма, повышения иммунитета, нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав Венодиола, имеет общеукрепляющее, ангиопротекторное и лимфотонизирующее свойства: способствует повышению тонуса и эластичности венозных сосудов, нормализации проницаемости капилляров, ускорению лимфатического транспорта, угнетению аутоагрессивности лейкоцитов и макрофагов, а также блокированию синтеза местных медиаторов воспаления, нормализации кроветворения и повышению защитных сил организма.

Употреблять взрослым во время еды. Таблетки глотать не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл) питьевой воды.

Способы употребления:

по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение всего периода употребления;

по 1 таблетке 2 раза в сутки первые 2 нед, а затем по 2 таблетки 1 раз в сутки.

Курс употребления — 2 мес, далее 2 мес перерыва. При необходимости курс можно повторять 2–3 раза в год. Перед использованием рекомендовано проконсультироваться с врачом.

Не является лекарственным средством.