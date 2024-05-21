Венодиол (Venodiol) (200105) - инструкция по применению Диетические добавки
Венодиол инструкция по применению
Характеристика
Венодиол — флеботропный продукт (микронизированная очищенная фракция флавоноида диосмина и гесперидина в комбинации с аскорбиновой кислотой), способствующая проявлению комплексного венопротекторного и лимфотонизирующего действия, необходимого для системного воздействия на нарушение венозного и лимфатического оттока из нижних конечностей. По своему химическому строению диосмин и гесперидин относятся к γ-бензопиронам, которые являются представителями группы биологически активных веществ — биофлавоноидов.
Биофлавоноиды — это соединения, получаемые из растительного сырья. Все они практически малорастворимы в воде, поэтому плохо всасываются в ЖКТ. Одним из путей улучшения всасывания вещества является уменьшение размеров его частиц, что повышает суммарную площадь контакта вещества со слизистой оболочкой ЖКТ и, следовательно, всасывание. Важной особенностью Венодиола, отличающей его от других веноактивных биофлавоноидов, является микронизация диосмина — специальная технологическая обработка, значительно уменьшающая доли активного ингредиента и обеспечивающая высокую скорость его всасывания в ЖКТ. Профилактическая концентрация продукта в крови определяется уже через 4 ч после употребления.
Входящая в состав продукта аскорбиновая кислота (витамин С) способствует улучшению эластичности сосудов, нормализации проницаемости капилляров, нормальному кроветворению и повышению защитных сил организма.
Венодиол способствует повышению тонуса вен и, что чрезвычайно важно, ускорению лимфатического транспорта. Относительно клеточных и молекулярных механизмов этого продукта важна его способность способствовать угнетению аутоагрессивности лейкоцитов и макрофагов, а также блокированию синтеза местных медиаторов воспаления.
При систематическом применении венодиол способствует уменьшению выраженности клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы.
Рекомендации по употреблению
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов и витамина С с целью общего укрепления организма, повышения иммунитета, нормализации венозного и лимфатического кровообращения в нижних конечностях. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав Венодиола, имеет общеукрепляющее, ангиопротекторное и лимфотонизирующее свойства: способствует повышению тонуса и эластичности венозных сосудов, нормализации проницаемости капилляров, ускорению лимфатического транспорта, угнетению аутоагрессивности лейкоцитов и макрофагов, а также блокированию синтеза местных медиаторов воспаления, нормализации кроветворения и повышению защитных сил организма.
Употреблять взрослым во время еды. Таблетки глотать не разжевывая; запивать 1 стаканом (200 мл) питьевой воды.
Способы употребления:
- по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение всего периода употребления;
- по 1 таблетке 2 раза в сутки первые 2 нед, а затем по 2 таблетки 1 раз в сутки.
Курс употребления — 2 мес, далее 2 мес перерыва. При необходимости курс можно повторять 2–3 раза в год. Перед использованием рекомендовано проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам диетической добавки; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Особые указания
не превышать рекомендованную суточную дозу.
Диетическую добавку не следует употреблять как замену полноценного рациона питания
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.