фармакодинамика. Венитан®, гель, содержит β-эсцин. Эсцин — это естественная смесь тритерпеновых сапонинов, полученных из семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), которые обладают противоотечными, венотоническими свойствами и противовоспалительной активностью. Кроме того, эсцин действует на начальной стадии воспалительного процесса, которая связана с повышенной мембранной и капиллярной проницаемостью и продукцией экссудата в прилегающие ткани.

Эсцин проявляет антисеротониновый и антигистаминный эффект.

Эсцин ингибирует активность простагландинсинтетазы. Этот фермент необходим для образования простагландинов, которые играют важную роль в механизме воспаления.

Эсцин предотвращает снижение содержания АТФ в эндотелиальных клетках и повышает активность фосфолипазы А 2 , фермента, который отвечает за высвобождение предшественников медиаторов воспаления.

Эсцин снижает активность лизосомальных ферментов, которые расщепляют протеогликаны в стенках капилляров. Это повышает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, уменьшая таким образом количество экссудата и образование отеков.

Венитан Форте®. Комбинированное ангиопротекторное средство для наружного применения, содержащее β-эсцин — экстракт из семян конского каштана, и гепарин — антикоагулянт прямого действия.

Эсцин — это естественная смесь тритерпеновых сапонинов, которые получают из семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), обладающих противоотечными, венотоническими свойствами и противовоспалительной активностью. Кроме того, эсцин действует на начальной стадии воспалительного процесса, что связано с повышенной мембранной и капиллярной проницаемостью и продукцией экссудата в прилегающие ткани.

Эсцин проявляет антисеротониновый и антигистаминный эффект.

Эсцин ингибирует активность простагландинсинтетазы. Этот фермент необходим для образования простагландинов, которые играют важную роль в механизме воспаления.

Эсцин предотвращает снижение содержания АТФ в эндотелиальных клетках и повышает активность фосфолипазы А 2 , фермента, который отвечает за высвобождение предшественников медиаторов воспаления.

Эсцин снижает активность лизосомальных ферментов, которые расщепляют протеогликаны в стенках капилляров. Это повышает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, уменьшая тем самым количество экссудата и образование отеков.

Гепарин блокирует биосинтез тромбина, предупреждает образование фибрина из фибриногена, оказывает антитромботическое, антиэкссудативное и умеренное противовоспалительное действие при местном применении.

Препарат способствует улучшению обмена веществ в месте применения, ускоряет эпителизацию кожи при трофических язвах голени, применяется наружно как смягчающее средство.

Согласно рекомендациям ВОЗ уровень выявленной эффективности геля Венитан Форте можно классифицировать как тип Ib (уровень А).

Фармакокинетика. Венитан Форте®. В связи с ограниченной степенью всасывания лекарственных веществ, входящих в состав геля, они не оказывают системного действия.