Венитан (Venitan) (200095) - инструкция по применению ATC-классификация
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Венитан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Венитан®, гель, содержит β-эсцин. Эсцин — это естественная смесь тритерпеновых сапонинов, полученных из семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), которые обладают противоотечными, венотоническими свойствами и противовоспалительной активностью. Кроме того, эсцин действует на начальной стадии воспалительного процесса, которая связана с повышенной мембранной и капиллярной проницаемостью и продукцией экссудата в прилегающие ткани.
Эсцин проявляет антисеротониновый и антигистаминный эффект.
Эсцин ингибирует активность простагландинсинтетазы. Этот фермент необходим для образования простагландинов, которые играют важную роль в механизме воспаления.
Эсцин предотвращает снижение содержания АТФ в эндотелиальных клетках и повышает активность фосфолипазы А2, фермента, который отвечает за высвобождение предшественников медиаторов воспаления.
Эсцин снижает активность лизосомальных ферментов, которые расщепляют протеогликаны в стенках капилляров. Это повышает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, уменьшая таким образом количество экссудата и образование отеков.
Венитан Форте®. Комбинированное ангиопротекторное средство для наружного применения, содержащее β-эсцин — экстракт из семян конского каштана, и гепарин — антикоагулянт прямого действия.
Эсцин — это естественная смесь тритерпеновых сапонинов, которые получают из семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), обладающих противоотечными, венотоническими свойствами и противовоспалительной активностью. Кроме того, эсцин действует на начальной стадии воспалительного процесса, что связано с повышенной мембранной и капиллярной проницаемостью и продукцией экссудата в прилегающие ткани.
Эсцин проявляет антисеротониновый и антигистаминный эффект.
Эсцин ингибирует активность простагландинсинтетазы. Этот фермент необходим для образования простагландинов, которые играют важную роль в механизме воспаления.
Эсцин предотвращает снижение содержания АТФ в эндотелиальных клетках и повышает активность фосфолипазы А2, фермента, который отвечает за высвобождение предшественников медиаторов воспаления.
Эсцин снижает активность лизосомальных ферментов, которые расщепляют протеогликаны в стенках капилляров. Это повышает резистентность капилляров, снижает их проницаемость, уменьшая тем самым количество экссудата и образование отеков.
Гепарин блокирует биосинтез тромбина, предупреждает образование фибрина из фибриногена, оказывает антитромботическое, антиэкссудативное и умеренное противовоспалительное действие при местном применении.
Препарат способствует улучшению обмена веществ в месте применения, ускоряет эпителизацию кожи при трофических язвах голени, применяется наружно как смягчающее средство.
Согласно рекомендациям ВОЗ уровень выявленной эффективности геля Венитан Форте можно классифицировать как тип Ib (уровень А).
Фармакокинетика. Венитан Форте®. В связи с ограниченной степенью всасывания лекарственных веществ, входящих в состав геля, они не оказывают системного действия.
Показания Венитан
Венитан®. Варикозное расширение вен; отеки ног и болевые ощущения, связанные с венозной недостаточностью; посттравматические гематомы и гематомы после в/в инъекций и инфузий.
Венитан Форте®. Симптоматическое лечение при венозных заболеваниях, таких как поверхностный тромбоз, тромбофлебит, флебит после в/в инъекций и инфузий, посттромботический синдром, варикозное расширение вен на ногах, трофические язвы голени.
Применяют наружно при закрытых травмах, таких как гематомы, повреждения от удара.
Применяют для профилактики и лечения рубцов на коже (послеоперационных и другого происхождения).
Применение Венитан
наносить тонкий слой крема/геля на поврежденный участок кожи и вокруг него 2–3 раза в сутки. Не втирать.
Нижние конечности при этом массируют в направлении снизу вверх. При трофических язвах голени гелем смазывают только края язвы, где нарушено кровообращение. Не следует наносить сразу все необходимое количество геля, его наносят постепенно, небольшими порциями. При воспалительных заболеваниях вен гель не втирают.
Предостережения. При варикозном расширении вен на ногах рекомендуется одновременное применение эластичного бандажа или эластичных чулок.
Продолжительность лечения зависит от выраженности лечебного эффекта. Если после 14 дней терапии улучшения не наступает, следует обратиться к врачу.
Венитан Форте®. Терапию можно продолжать до 8 нед или до уменьшения выраженности симптомов.
Противопоказания
Венитан®. Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, повреждения кожи (например ожоги, экзема, открытые раны).
Венитан Форте®. Повышенная чувствительность к компонентам препарата; трофические кровоточащие язвы ног; открытые и/или инфицированные раны; геморрагический диатез; пурпура; тромбоцитопения; гемофилия; склонность к кровотечениям; повреждения кожи (ожоги, экзема).
Побочные эффекты
возможны реакции гиперчувствительности, включая дерматит, в том числе аллергический, раздражение и припухлость кожи, кожные высыпания, крапивница, зуд, эритема, жжение кожи, бронхоспазм. Возможны ангионевротический отек, геморрагия, возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, которые быстро проходят после отмены препарата. При нанесении на большие участки кожи могут развиваться системные побочные реакции. В случае возникновения таких реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
не наносить гель на воспаленную кожу, открытые раны и слизистые оболочки. Не втирать при нанесении. При появлении воспаления кожи, тромбофлебита, сильной боли, внезапного отека одной или обеих ног, сердечной или почечной недостаточности следует немедленно обратиться к врачу. При внезапном появлении выраженных симптомов венозной недостаточности (отек, изменение цвета кожи, ощущение напряжения и боль), особенно на одной конечности, не исключен тромбоз вен нижних конечностей.
Применение геля при варикозном заболевании вен не заменяет другие профилактические или лечебные мероприятия (например ношение поддерживающих эластичных чулок, обливание холодной водой).
Следует избегать попадания геля в глаза и на слизистые оболочки. Тщательно мыть руки после каждого нанесения геля.
Венитан®. Гель содержит метилпарагидроксибензоат (E218), который может вызвать аллергическую реакцию (в том числе отсроченную), а в исключительных случаях — бронхоспазм, и пропиленгликоль, способный вызвать раздражение кожи.
Венитан Форте®. Гель содержит натрия метилпарабен (E219), который может вызвать аллергическую реакцию (в том числе отсроченную), а в исключительных случаях — бронхоспазм, и пропиленгликоль (E1520), способный вызвать раздражение кожи.
Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия данных гель не следует применять в период беременности или кормления грудью.
Дети. Опыта применения лекарственного средства у детей (до 18 лет) недостаточно, поэтому не рекомендуется применять его у пациентов этой возрастной категории.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестны. Не рекомендуется применять гель на одном участке кожи вместе с другими средствами для местного применения, например с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, с антикоагулянтами. Применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты.
Эффективность геля ослабляют препараты наперстянки, тетрациклины, никотин, антигистаминные препараты.
Передозировка
нет сообщений о передозировке. Вследствие случайного перорального применения геля у ребенка может возникнуть тошнота или рвота. В таком случае требуется промыть желудок, а при необходимости назначить симптоматическую терапию. Действие гепарина можно нейтрализовать с помощью протамина сульфата.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.