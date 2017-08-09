решение о назначении препарата Дарилия следует принимать с учетом индивидуальных факторов риска женщины, которые существуют на данный момент, в том числе факторов риска развития ВТЭ, а также риска ВТЭ, связанного с приемом препарата Дарилия по сравнению с другими КПК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Предупреждение. При наличии любых состояний или факторов риска, указанных ниже, следует обсудить с женщиной целесообразность применения препарата Дарилия.

При обострении или первом возникновении любого из указанных ниже состояний или факторов риска женщине рекомендуется обратиться к врачу, который может принять решение о необходимости прекращения применения препарата.

В случае подозреваемой или подтвержденной ВТЭ или артериальной тромбоэмболии следует прекратить применение КГК. Если начата антикоагулянтная терапия, следует обеспечить альтернативную адекватную контрацепцию ввиду тератогенного влияния антикоагулянтов (кумарины).

Нарушения со стороны системы кровообращения. Риск ВТЭ. Применение любых КГК повышает риск развития ВТЭ у женщин по сравнению с теми, которые их не применяют. Применение препаратов, содержащих левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон, ассоциируются с более низким риском возникновения ВТЭ. Применение других препаратов, таких как Дарилия, может приводить к повышению риска вдвое. Решение о применении препаратов, кроме имеющих низкий риск развития ВТЭ, следует принимать только после обсуждения с женщиной. Необходимо убедиться, что она осознает риск развития ВТЭ, ассоциированный с применением препарата Дарилия, степень влияния имеющихся у нее факторов риска и тот факт, что вероятность возникновения ВТЭ является самой высокой в течение первого года применения. По некоторым данным, риск развития ВТЭ может возрастать при восстановлении применения КГК после перерыва в 4 нед или дольше.

Среди женщин, которые не применяют КГК и не беременны, частота возникновения ВТЭ составляет примерно 2 случая на 10 000 женщин в год. Однако у любой отдельно взятой женщины уровень риска может быть значительно выше в зависимости от имеющихся у нее основных факторов риска (см. ниже).

Согласно оценкам1 частота развития ВТЭ среди женщин, применяющих КГК, содержащие дроспиренон, в течение одного года, составляет 9–12 случаев на 10 000 женщин в год. Это сопоставимо с показателем 62 у женщин, применяющих КГК, содержащих левоноргестрел. В обоих случаях зарегистрированное количество случаев ВТЭ меньше, чем ожидаемое количество случаев ВТЭ в период беременности или послеродовой период.

Венозная тромбоэмболия приводит к летальному исходу в 1–2% случаев.







Рис. 1. Количество случаев ВТЭ на 10 000 женщин за один год.

1Эти показатели получены на основании всех данных эпидемиологических исследований с учетом относительных рисков, связанных с приемом различных КГК по сравнению с применением КГК, содержащих левоноргестрел.

2В среднем 5–7 случаев на 10 000 женщино-лет на основе расчета относительного риска применения КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с таковым у женщин, которые не получают КГК (около 2,3–3,6 случаев).

Среди женщин, применяющих КГК, очень редко наблюдались тромбозы других кровеносных сосудов, например печеночных, мезентериальных, почечных, вен сетчатки и артерий.

Факторы риска развития ВТЭ. На фоне применения КГК риск развития венозных тромбоэмболических осложнений может значительно повышаться у женщин с дополнительными факторами риска, особенно при наличии множественных факторов риска (табл. 3).

Препарат Дарилия противопоказан женщинам со множественными факторами риска, в связи с чем пациентку можно отнести к группе высокого риска развития венозного тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если женщина имеет более одного фактора риска, его возрастание может быть выше, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития ВТЭ. КГК не следует назначать, если соотношение пользы/риска неблагоприятное (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Таблица 3. Факторы развития ВТЭ



Фактор риска Примечание Ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2 Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела пациентки.

Особенно требует внимания наличие других факторов риска Длительная иммобилизация, большое оперативное вмешательство, любая операция на нижних конечностях или в области малого таза, нейрохирургические вмешательства или обширная травма.

Примечание: временная иммобилизация, включая воздушный перелет больше 4 ч, также может быть фактором риска возникновения ВТЭ, особенно для женщин с наличием других факторов риска развития ВТЭ Рекомендуется прекратить применение препарата (в случае планового оперативного вмешательства, по крайней мере за 4 нед до него) и не начинать применение ранее чем через 2 нед после полного восстановления двигательной активности. Чтобы избежать нежелательной беременности, следует применять другие методы контрацепции.

Антитромбическое лечение может быть целесообразным, если применение препарата Дарилия не было прекращено заранее Семейный анамнез (ВТЭ у родного брата/сестры или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, например до 50 лет) При наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КПК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом Другие медицинские состояния, связанные с ВТЭ Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хроническая воспалительная болезнь кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия Возраст Особенно старше 35 лет



Единого мнения относительно возможной роли варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита в возникновении или прогрессировании венозного тромбоза нет.

Следует также учитывать, что риск тромбоэмболических осложнений повышается в период беременности и в первые 6 нед после родов (см. Применение в период беременности и кормления грудью).

Симптомы ВТЭ (тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии). В случае возникновения соответствующих симптомов женщине следует срочно обратиться за медицинской помощью, а также проинформировать врача, что она принимает КПК.

Симптомы тромбоза глубоких вен могут включать:

односторонний отек ноги и/или стопы или отек вдоль вены на ноге;

боль или мучительная чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;

ощущение жара в пораженной ноге; покраснение или изменение цвета кожи на ноге.

Симптомы эмболии легочной артерии могут включать:

внезапный приступ одышки по неизвестной причине или учащенное дыхание;

внезапный кашель, который может сопровождаться кровохарканьем;

внезапная боль в грудной клетке;

предобморочное состояние или головокружение;

быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими и могут быть неправильно оценены как более распространенные или менее тяжелые симптомы (например инфекции дыхательных путей).

Другие признаки окклюзии сосудов могут включать внезапную боль, отек, острый живот и незначительный цианоз конечностей.

Если окклюзия происходит в сосудах глаза, симптомы могут варьировать от безболезненной нечеткости зрения до потери зрения. Иногда потеря зрения развивается почти мгновенно.

Риск возникновения артериальной тромбоэмболии. Эпидемиологические исследования показали, что КГК повышают риск развития артериальной тромбоэмболии (инфаркт миокарда) или нарушения мозгового кровообращения (например транзиторная ишемическая атака, инсульт). Артериальные тромбоэмболические осложнения могут приводить к летальному исходу.

Факторы риска развития артериальной тромбоэмболии. Риск развития артериальных тромбоэмболических осложнений или цереброваскулярных событий при применении КГК повышается у женщин с факторами риска, описанными в табл. 4. Препарат Дарилия противопоказан, если у женщины отмечают один серьезный или множественные факторы риска развития артериальной тромбоэмболии, на основании которых ее можно отнести к группе высокого риска развития артериального тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если у женщины выявлено более одного фактора риска, повышение риска может быть большим, чем сумма рисков, ассоциированных с каждым отдельным фактором, поэтому следует принимать во внимание общий риск развития артериальной тромбоэмболии. КГК не следует назначать, если соотношение пользы/риска неблагоприятное (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Таблица 4. Факторы развития артериальной тромбоэмболии



Фактор риска Примечание Возраст Особенно старше 35 лет Курение Женщинам следует настойчиво рекомендовать отказаться от курения, если они хотят применять КПК.

Женщинам в возрасте старше 35 лет, которые продолжают курить, следует настойчиво рекомендовать другой метод контрацепции АГ Ожирение (индекс массы тела более 30 кг/м2) Риск значительно повышается при увеличении индекса массы тела. Особенно требует внимания наличие других факторов риска Семейный анамнез (артериальная тромбоэмболия у родного брата/сестры или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, например до 50 лет) При наличии наследственной предрасположенности перед применением любых КГК женщинам рекомендуется посоветоваться со специалистом Мигрень Повышение частоты или тяжести мигрени при применении КГК (что может быть продромальным состоянием перед цереброваскулярным событием) может требовать немедленного прекращения применения препарата Другие медицинские состояния, связанные с побочными эффектами со стороны сосудов Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, пороки клапанов сердца и фибрилляция предсердий, дислипопротеинемия и системная красная волчанка



Симптомы артериальной тромбоэмболии. В случае возникновения соответствующих симптомов женщине следует срочно обратиться за медицинской помощью, а также проинформировать врача о том, что она принимает КГК.

Симптомы цереброваскулярного расстройства могут включать:

внезапное онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела;

внезапные проблемы при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации;

внезапная спутанность сознания, проблемы с речью или ее восприятием;

внезапные проблемы со зрением одного или обоих глаз;

неожиданно выраженная или длительная головная боль без определенной причины;

потеря сознания или обморок, с судорогами или без таковых.

Временный характер симптомов может свидетельствовать о транзиторной ишемической атаке.

Симптомы инфаркта миокарда могут включать:

боль, дискомфорт, давление, тяжесть, ощущение сдавливания или распирания в груди, руке или ниже грудины;

дискомфортное ощущение с иррадиацией в спину, челюсть, горло, руки, живот;

ощущение переполненности желудка, нарушение пищеварения или удушье;

усиленное потоотделение, тошнота, рвота и головокружение;

выраженная слабость, беспокойство или одышка;

учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Опухоли. Результаты некоторых эпидемиологических исследований указывают на дополнительное повышение риска развития рака шейки матки при длительном (более 5 лет) применении КПК, однако окончательно не выяснено, насколько результаты исследований учитывают половое поведение и сопутствующие факторы риска, например инфицирование вирусом папилломы человека.

Метаанализ данных 54 эпидемиологических исследований свидетельствует о незначительном повышении относительного риска (ОР=1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КПК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания приема КПК.

Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет отмечается редко, увеличение количества случаев диагностирования рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших КПК, является незначительным по сравнению с общим риском развития рака молочной железы, а известные результаты исследований не подтверждают наличия причинно-следственной связи. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КПК, так и биологическим действием КПК или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция к тому, что рак молочной железы, выявленный у женщин, когда-либо принимавших КПК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не принимал КПК.

В редких случаях у женщин, применяющих КПК, отмечали доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени. В отдельных случаях эти опухоли приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения выраженной боли в эпигастральной области, увеличения печени или признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих КПК.

Прием КПК в высоких дозах (50 мкг этинилэстрадиола) снижает риск развития рака эндометрия и яичника. Касается ли это КПК, окончательно не установлено.

Другие состояния. Депрессивное настроение и депрессия являются частыми побочными реакциями при применении гормональных контрацептивов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Депрессия может быть тяжелой и является известным фактором риска суицидального поведения и суицида. Женщин следует информировать о необходимости обратиться к врачу в случае перепадов настроения и симптомов депрессии, даже если они возникают вскоре после начала лечения.

Прогестероновый компонент препарата является антагонистом альдостерона с калийсберегающими свойствами. В большинстве случаев не отмечается увеличения содержания калия в плазме крови. Однако в клиническом исследовании у некоторых пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции почек и в случае сопутствующего применения калийсберегающих лекарственных средств при приеме дроспиренона отмечено небольшое увеличение содержания калия в плазме крови. Таким образом, рекомендуется контролировать содержание калия в плазме крови во время первого цикла приема препарата у пациентов с почечной недостаточностью. Указанным пациенткам также рекомендовано перед началом применение препарата удерживать уровень калия сыворотки крови не выше верхнего предела нормы, особенно при одновременном применении калийсберегающих препаратов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Женщинам с гипертриглицеридемией или тем, кто имеет это нарушение в семейном анамнезе, следует учитывать возможный повышенный риск развития панкреатита при применении КПК.

Хотя незначительное повышение АД было описано у многих женщин, принимающих КПК, клинически значимое повышение АД является единичным явлением. Лишь в редких случаях необходимо немедленное прекращение приема КПК. Если во время применения КПК в случае существующей ранее АГ значения АД постоянно повышены или пациент с значительно повышенным АД адекватно не реагирует на гипотензивную терапию, прием КПК следует прекратить. В случае необходимости применение КПК может быть продлено, если с помощью антигипертензивной терапии достигнуты нормальные значения АД.

Сообщалось о возникновении или обострении указанных ниже заболеваний в период беременности и при применении КПК, но их взаимосвязь с применением КПК не является окончательно установленной: желтуха и/или зуд, связанный с холестазом; образование камней в желчном пузыре; порфирия; системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром; хорея Сиденгама; герпес беременных; потеря слуха, связанная с отосклерозом.

У женщин с наследственным ангионевротическим отеком экзогенные эстрогены могут вызвать или усилить симптомы ангионевротического отека.

При острых или хронических нарушениях функции печени может возникнуть необходимость в прекращении применения КПК, пока показатели функции печени не вернутся к норме.

При рецидиве холестатической желтухи и/или зуда, вызванного холестазом, которые впервые возникли в период беременности или предыдущего приема половых гормонов, применение КПК следует прекратить.

Хотя КПК могут влиять на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, нет данных относительно необходимости изменять терапевтический режим для женщин с сахарным диабетом, принимающих низкодозированные КПК (содержащие ≤0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины с сахарным диабетом должны быть под постоянным наблюдением в течение всего периода применения КПК.

Известны случаи возникновения болезни Крона и язвенного колита на фоне применения КПК. Также сообщалось об ухудшении состояния при эндогенной депрессии и эпилепсии на фоне применения КПК.

Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время приема КПК.

Вспомогательные вещества. 1 активная таблетка содержит 48,53 мг лактозы моногидрата, 1 таблетка плацебо содержит 37,26 мг лактозы безводной. Пациенткам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы, которые находятся на безлактозной диете, следует учитывать указанное количество лактозы.

Препарат Дарилия содержит соевый лецитин (0,07 мг в 1 таблетке), поэтому пациенткам с гиперчувствительностью к арахису или сое не следует принимать этот препарат.

Таблетки плацебо содержат краситель «желтый запад» (Е110), который может вызвать аллергические реакции.

Медицинское обследование. Перед началом применения или в случае повторного назначения препарата Дарилия необходимо тщательно изучить анамнез пациентки, включая семейный, провести медицинское обследование и исключить беременность. Следует измерить АД, провести объективное исследование, учитывая противопоказания (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и особенности применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Важно обратить внимание женщин на риск возникновения венозного и артериального тромбоза, включая риск при приеме препарата Дарилия по сравнению с таковым при применении других КПК, относительно симптомов ВТЭ и артериальной тромбоэмболии, известных факторов риска и действий, которые необходимо осуществить при подозрении на тромбоз.

Пациенткам рекомендуется внимательно прочитать инструкцию по применению лекарственного средства и придерживаться рекомендаций, содержащихся в ней.

Частота и характер медицинских осмотров должны основываться на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины.

Следует предупредить пациентку, что гормональные контрацептивы не защищают от заражения ВИЧ-инфекцией (СПИД) и других заболеваний, передающихся половым путем.

Снижение эффективности. Эффективность КПК может снижаться в случае пропуска приема активных таблеток, расстройств со стороны ЖКТ в период приема активных таблеток (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или при одновременном применении других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Ухудшение контроля цикла. При применении КПК возможны межменструальные кровотечения (небольшие кровянистые выделения или прорывные кровотечения), особенно в первые месяцы применения препарата. Учитывая это, обследование на предмет появления любого нерегулярного кровотечения следует проводить только после периода адаптации к препарату, который составляет 3 менструальных цикла.

Если нерегулярные кровотечения продолжаются или случаются после нескольких нормальных циклов, необходимо рассмотреть вопрос о негормональных причинах и провести соответствующие диагностические мероприятия (при необходимости — кюретаж) для исключения злокачественных новообразований или беременности.

У некоторых женщин может не наступить кровотечение отмены во время перерыва в приеме препарата. Если КПК принимали согласно указаниям, описанным в разделе ПРИМЕНЕНИЕ, то беременность маловероятна. Однако если применение контрацептива осуществлялось нерегулярно или если кровотечение отмены отсутствует в течение 2 циклов, то перед продолжением приема КПК необходимо исключить беременность.

Повышение уровня АлАТ. Во время клинических исследований с участием пациентов, проходивших курс лечения по поводу вирусного гепатита С, с помощью лекарственных средств, содержащих омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир, с рибавирином или без него, было отмечено значительное повышение уровня трансаминаз (АлАТ), что превышало верхнюю границу нормы в 5 раз. Это происходило со значительно большей частотой у женщин, получавших лекарственные средства, содержащие этинилэстрадиол, такие как КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Применение в период беременности и кормления грудью.

Беременность. Препарат Дарилия противопоказан в период беременности.

В случае наступления беременности во время применения препарата Дарилия его прием следует немедленно прекратить. Однако результаты эпидемиологических исследований не указывают на повышение риска появления врожденных пороков у детей, рожденных женщинами, которые принимали пероральные контрацептивы до беременности, так же, как и на существование тератогенного действия при непреднамеренном приеме пероральных контрацептивов в течение беременности. В исследованиях на животных были выявлены побочные эффекты в период беременности и лактации (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Основываясь на этих данных, нельзя исключить побочных эффектов, связанных с гормональным воздействием сочетания действующих веществ. Однако общий опыт применения КПК во время беременности не свидетельствует о существующем нежелательном воздействии у человека.

Данные по применению препарата Дарилия в период беременности слишком ограничены для того, чтобы можно было сделать выводы относительно негативного влияния препарата Дарилия на течение беременности, здоровье плода или новорожденного. В настоящее время нет никаких соответствующих эпидемиологических данных. При восстановлении применения препарата Дарилия следует учитывать повышение риска развития ВТЭ в послеродовой период (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью. КПК могут влиять на кормление грудью, поскольку под их влиянием может уменьшаться количество грудного молока, а также изменяться его состав. Исходя из этого, КПК не рекомендуется принимать в период кормления грудью. Небольшое количество контрацептивных стероидов и/или их метаболиты могут проникать в грудное молоко во время применения КПК. Это количество может повлиять на ребенка.

Фертильность. Препарат Дарилия показан для предотвращения беременности. Информацию по восстановлению фертильности см. в разделе ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не проводили исследований влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. У женщин, принимающих КПК, не сообщалось о влиянии на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

Дети. Препарат показан для применения по назначению врача только после наступления устойчивых менструаций.