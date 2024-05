фармакодинамика. Индекс Перля контрацептивных неудач: 0,41 (верхний двусторонний 95% доверительный интервал: 0,85).

Общий индекс Перля (контрацептивные неудачи + ошибки со стороны пациенток): 0,80 (верхний двусторонний 95% доверительный интервал: 1,30).

Контрацептивный эффект препарата Дарилия основывается на взаимодействии различных факторов, наиболее важными из которых являются торможение овуляции и изменение эндометрия.

Дарилия, таблетки, покрытые пленочной оболочкой — это комбинированный пероральный контрацептив (КПК), содержащий этинилэстрадиол и прогестоген дроспиренон. В терапевтической дозе дроспиренон обладает антиандрогенными и слабыми антиминералокортикоидными свойствами. Он лишен какой-либо эстрогенной, глюкокортикоидной и антиглюкокортикоидной активности. Это обеспечивает дроспиренону фармакологический профиль, крайне похожий на натуральный гормон прогестерон. Слабые антиминералокортикоидные свойства препарата вызывают слабый антиминералокортикоидный эффект.

Фармакокинетика

Дроспиренон (3 мг)

Всасывание. При пероральном применении дроспиренон быстро и почти полностью абсорбируется. C max активного вещества в плазме крови — 38 нг/мл — достигается через 1–2 ч после однократного приема. Биодоступность — 76–85%. Прием пищи не влияет на биодоступность дроспиренона.

Распределение. После перорального применения плазменные концентрации дроспиренона снижались с конечным T ½ 31 ч. Дроспиренон связывается с сывороточным альбумином и не связывается с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ), или кортикостероидсвязывающим глобулином. Только 3–5% общей плазменной концентрации активного вещества представляет собой свободный гормон. Индуцированное этинилэстрадиолом повышение ГСПГ не влияет на связывание дроспиренона с белками плазмы крови. Средний предполагаемый объем распределения составляет 3,7±1,2 л/кг.

Метаболизм. После перорального приема дроспиренон экстенсивно метаболизируется. Большая часть метаболитов в плазме крови представлены кислотными формами дроспиренона, образовавшимися при раскрытии лактонового кольца, и 4,5-дигидро-дроспиренон-3-сульфатом, который образуется путем восстановления и дальнейшего сульфатирования. Дроспиренон также подвергается окислительному метаболизму, который катализируется CYP 3A4. In vitro дроспиренон может слабо или умеренно подавлять ферменты цитохрома P450: CYP 1A1, CYP 2C9, CYP 2C19 и CYP 3A4.

Выведение. Скорость метаболического клиренса дроспиренона в плазме крови составляет 1,5±0,2 мл/мин/кг. Дроспиренон выделяется только в следовых количествах в неизмененном виде. Метаболиты дроспиренона экскретируются с калом и мочой в соотношении примерно 1,2:1,4; T ½ метаболитов составляет около 40 ч.

Равновесная концентрация. Во время одного цикла приема равновесная C max дроспиренона в плазме крови (около 70 нг/мл) достигается через 8 дней. Плазменные концентрации дроспиренона повышались приблизительно в 3 раза как следствие отношения (или пропорции) конечного T ½ и интервала дозирования.

Отдельные категории пациенток

Недостаточность функции почек. Равновесный уровень дроспиренона в плазме крови женщин со слабой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) был сравним с таковым у женщин с нормальной функцией почек (>80 мл/мин). Уровень дроспиренона в плазме крови в среднем был на 37% выше у женщин со средней степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина 30–50 мл/мин) по сравнению с таковым у женщин с нормальной функцией почек. Терапия дроспиреноном хорошо переносилась пациентками с почечной недостаточностью легкой и средней степени и не оказывала клинически значимого влияния на концентрацию калия в плазме крови.

Недостаточность функции печени. Известно, что у добровольцев с умеренными нарушениями функции печени клиренс одной дозы после перорального применения был снижен примерно на 50% по сравнению с таким показателем у добровольцев. Выявленное уменьшение клиренса дроспиренона у добровольцев с умеренной почечной недостаточностью не приводит к каким-либо значимым расхождениям концентрации калия в плазме крови. Даже при сахарном диабете и одновременном лечении спиронолактоном (два фактора, которые могут провоцировать предрасположенность к развитию гипергликемии) не отмечено повышения концентрации калия в плазме крови выше верхнего предела нормы. Можно сделать вывод, что дроспиренон хорошо переносится пациентами с легкой и умеренной печеночной недостаточностью (класс В по Чайлда — Пью).

Этинилэстрадиол (0,02 мг)

Всасывание. Этинилэстрадиол после перорального применения быстро и полностью абсорбируется. C max в плазме крови после однократного приема одной дозы достигается через 1–2 ч и составляет около 33 пкг/мл. Aбсолютная биодоступность варьирует и составляет около 60%.

Одновременный прием пищи снижал биодоступность этинилэстрадиола примерно у 25% обследованных пациенток, а у остальных изменений не отмечено.

Распределение. Концентрация этинилэстрадиола в плазме крови снижалась двухфазно, в фазе конечного распределения T ½ составляет около 24 ч. Этинилэстрадиол хорошо, но неспецифически связывается с сывороточным альбумином (около 98,5%) и индуцирует повышение концентрации в плазме крови ГСПГ и кортикостероидсвязывающего глобулина. Предполагаемый объем распределения — около 5 л/кг.

Метаболизм. Этинилэстрадиол подвергается значительному пресистемному метаболизму в тонкой кишке и печени. Первоначально этинилэстрадиол метаболизируется путем ароматического гидроксилирования, при этом образуется широкий спектр гидроксилированных и метилированных метаболитов, выявляемых в виде свободных метаболитов и конъюгатов с глюкуронидами и сульфатами. Скорость клиренса метаболитов этинилэстрадиола составляет около 5 мл/мин/кг.

Исследования in vitro показали, что этинилэстрадиол является обратным ингибитором CYP 2C19, CYP 1A1 и CYP 1A2, а также на основе механизма действия — ингибитором CYP 3A4/5, CYP 2C8 и CYP 2J2.

Выведение. Этинилэстрадиол практически не выводится в неизмененном виде. Метаболиты этинилэстрадиола выводятся с мочой и желчью в соотношении 4:6. T ½ для метаболитов составляет около 1 сут.

Равновесная концентрация. Состояние равновесной концентрации достигается в течение второй половины цикла, причем сывороточный уровень этинилэстрадиола аккумулируется с кратностью около 2–2,3.

Этнические группы . Известно, что клинически значимых отличий в фармакокинетике дроспиренона и этинилэстрадиола у женщин европеоидной и монголоидной рас не отмечено.

Доклинические данные по безопасности. У лабораторных животных эффекты дроспиренона и этинилэстрадиола были ограничены теми, которые ассоциировались с известным фармакологическим действием. В частности, исследования по выявлению репродуктивной токсичности у животных показали наличие видоспецифического эмбриотоксического и фетотоксического воздействия. При экспозиции дроспиренона и этинилэстрадиола, превышающей терапевтическую, отмечено влияние на половую дифференциацию у эмбрионов крыс, но не у обезьян.