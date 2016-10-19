Алором (Aloromum) (1907) - инструкция по применению ATC-классификация
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Алором инструкция по применению
Фармакологические свойства
обладает противовоспалительным и болеутоляющим свойствами, улучшает трофические процессы, что обусловлено комплексным влиянием входящих в его состав физиологически активных веществ растений (флавоноиды, дубильные вещества, антрахиноины и др.). Препарат способствует репарации тканей, рассасыванию гематом.
Показания Алором
артрит, плексит, радикулит, миозит, тендовагинит, миалгия, профилактика пролежней.
Применение Алором
линимент наносят тонким слоем на кожу, слегка массируя пораженные места. Площадь нанесения зависит от величины и локализации очага поражения. Количество аппликаций —2–3 раза в сутки. Курс лечения — 5–15 дней. При необходимости через 1–2 нед проводят повторный курс.
Противопоказания
линимент нельзя наносить на поврежденную кожу.
Побочные эффекты
не описаны.
Особые указания
для усиления лечебного действия линимента рекомендуется сухое согревающее укутывание болезненных участков.
Условия хранения
в сухом, прохладном месте.