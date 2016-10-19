линимент наносят тонким слоем на кожу, слегка массируя пораженные места. Площадь нанесения зависит от величины и локализации очага поражения. Количество аппликаций —2–3 раза в сутки. Курс лечения — 5–15 дней. При необходимости через 1–2 нед проводят повторный курс.