Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Клофелин-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: clonidine;
1 таблетка содержит клонидина гидрохлорида 150 мкг (0,15 мг);
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал кукурузный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Гипотензивные средства. Антиадренергические средства центрального действия. Агонисты имидазолиновых рецепторов.
Код АТС С02А С01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гипотензивное средство, которое действует на уровне нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса. После прохождения через гематоэнцефалический барьер клонидин селективно стимулирует α2-адренорецепторы ядер сосудодвигательного центра продолговатого мозга, за счет чего тормозит симпатическую импульсацию из центральной нервной системы, вызывая вазодилатацию и снижение артериального давления. Снижение симпатической активности сопровождается снижением уровня катехоламинов (особенно норадреналина) в плазме крови и моче, хотя клонидин не оказывает прямого воздействия на синтез катехоламинов, а угнетает высвобождение норадреналина из нервных окончаний благодаря механизму отрицательной обратной связи в результате стимуляции центральных α2-адренорецепторов.
Клонидин является агонистом имидазолиновых рецепторов.
Применение клонидина приводит к снижению частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления, а также общего периферического сопротивления сосудов. Минутный объем крови и ударный объем сердца уменьшаются незначительно. Длительное применение клонидина приводит к уменьшению гипертрофии миокарда и улучшение функции левого желудочка.
Клонидин проявляет седативный и умеренный анальгезирующее эффект. За счет центрального действия способен устранять соматовегетативные проявления опиатной и алкогольной абстиненции.
Клонидин снижает внутриглазное давление за счет уменьшения секреции и улучшения оттока водянистой влаги глаза. Длительное применение сопровождается задержкой жидкости в организме.
Фармакокинетика.
После приема внутрь гипотензивный эффект начинает проявляться через 30–60 минут. Максимальный эффект развивается через 2–4 часа и сохраняется примерно 5–12 часов. Продолжительность действия у некоторых пациентов — 24–36 часов. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта независимо от приема пищи, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,5–2,5 часа. Биодоступность при длительном применении — около 65%. Связывание с белками плазмы крови — 20–40%. Метаболизируется в печени (около 50% дозы всасывается). Период полувыведения при нормальной функции почек — 12–16 часов, при нарушении функции почек — увеличивается до 41 часов. Легко проходит через гистогематические барьеры, включая гематоэнцефалический и плацентарный, проникает в грудное молоко. Выводится почками (40–60%), а также через кишечник (20%). При гемодиализе практически не выделяется (до 5%).
Показания
Гипертонические кризы (за исключением гипертонического криза при феохромоцитоме) редко — для лечения артериальной гипертензии (в составе комплексной терапии); абстинентный синдром при опиоидной наркомании (в составе комплексной терапии).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к клонидину или к любому из вспомогательных компонентов препарата; артериальная гипотензия, кардиогенный шок, нарушение AV-проводимости (блокада II и III степени), выраженная брадикардия, синдром слабости синусового узла, тяжелая ишемическая болезнь сердца, недавний инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, тяжелые нарушения периферического кровообращения, облитерирующие заболевания периферических артерий (в т.ч. синдром Рейно), депрессивные состояния (в том числе в анамнезе), одновременное применение трициклических антидепрессантов, выраженные нарушения функции почек, прием алкоголя.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При совместном применении с препаратами, угнетающими центральную нервную систему (транквилизаторы, снотворные средства), возможно усиление седативного эффекта, взаимное усиление депримирующего влияния на центральную нервную систему и развитие депрессивных расстройств. Гипотензивный эффект клонидина ослабляют кортикостероиды, трициклические антидепрессанты, анорексигенные (за исключением фенфлурамина), симпатомиметики, НПВП и нифедипин; повышают — анестетики, вазодилататоры, диуретики, антигистаминные средства. Блокаторы β-адренорецепторов и сердечные гликозиды повышают риск развития брадикардии или (в отдельных случаях) приводят к развитию AV-блокады. При одновременном применении с атенололом, пропранололом развиваются аддитивный гипотензивный эффект, седативное действие и сухость во рту. Гормональные контрацептивы при приеме внутрь могут усиливать седативный эффект препарата. Клонидин может снижать эффективность леводопы и пирибедила у пациентов с болезнью Паркинсона. Клонидин может повышать концентрацию циклоспорина, а также концентрацию глюкозы в крови за счет снижения секреции инсулина, что необходимо учитывать при одновременном применении с инсулином. Не назначать вместе с α-адреноблокаторами. Не рекомендуется назначать одновременно с антиаритмическими средствами, производными фенотиазина, наркотическими анальгетиками, норадреналином, резерпином, сердечными гликозидами, пероральными гипогликемическими средствами, антацидами.
Особенности применения
В ходе лечения запрещается употреблять алкогольные напитки.
Внезапное прекращение применения препарата может привести к развитию синдрома отмены: повышение артериального давления, нервозности, головной боли, тошноты, поэтому отмену препарата следует проводить только постепенно, в течение 1–2 недель с учетом сопутствующей терапии другими лекарственными средствами. При развитии синдрома отмены сразу возвращаются к применению препарата и в дальнейшем его отменяют постепенно, заменяя другими гипотензивными средствами. Для предупреждения синдрома отмены препарат не следует назначать пациентам, которые не имеют условий для его регулярного применения.
Если при комбинированном применении клонидина и блокатора β-адренорецепторов требуется временное прекращение лечения, то блокатор β-адренорецепторов следует отменить раньше, чтобы предотвратить симпатической гиперреактивности, а затем постепенно отменять клонидин, особенно если его применяли в больших дозах.
С осторожностью назначать клонидин больным сахарным диабетом, поскольку он может маскировать симптомы гипогликемии и уменьшать секрецию инсулина.
С осторожностью назначать пациентам пожилого возраста, поскольку возможна повышенная чувствительность к препарату; у пациентов с почечной недостаточностью возможна задержка выведения препарата. Возможно транзиторное повышение концентрации соматотропного гормона. Применение клонидина может привести к уменьшению и угнетение слюноотделение, что способствует развитию кариеса, пародонтоза, кандидоза полости рта.
При лечении клонидином рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление. Следует быть осторожным при длительной физической нагрузке, особенно в вертикальном положении, при жаркой погоде из-за риска ортостатических реакций.
Препарат следует применять с осторожностью пациентам с полинейропатией, запорами.
Пациентов следует предупредить, что седативный эффект препарата усиливается при одновременном применении барбитуратов или других седативных препаратов.
Пациентов, которые носят контактные линзы, нужно предупредить, что при лечении может возникнуть уменьшение секреции слезных желез.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Применяют внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи. Дозу следует подбирать строго индивидуально.
Артериальная гипертензия. Начальная доза составляет 75 мкг (применяют препараты клонидина другой дозировки) 2 раза в сутки. При необходимости дозу постепенно увеличивают по указанию врача до эффективной терапевтической дозы, в среднем составляет 150 мкг 2–3 раза в сутки. Разовые дозы клонидина, превышающие 300 мкг, допустимо назначать только в исключительных случаях и, если возможно, в условиях стационара.
Продолжительность лечения врач определяет индивидуально, в зависимости от течения болезни, клинической эффективности и переносимости препарата.
Гипертонический криз. По 150–300 мкг сублингвально (при отсутствии выраженной сухости во рту).
Абстинентный синдром. Назначают в условиях стационара в суточной дозе 300–750 мкг, разделенной на 4–6 приемов, при ежедневном контроле артериального давления и частоты пульса.
Дети
Препарат противопоказан для применения в педиатрической практике.
Побочные реакции
Со стороны нервной системы: повышенная утомляемость, сонливость, замедление скорости психических и двигательных реакций, тревожность, нервозность, депрессия, яркие или кошмарные сновидения, головокружение, астения, временные состояния спутанности сознания, нарушение восприятия, галлюцинации, делирий, головная боль, парестезии, тремор, расстройства сна, в т.ч. бессонницы.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, тахикардия, ортостатическая гипотензия, застойная сердечная недостаточность, изменения ЭКГ (блокада синусового узла, узловая брадикардия, высокая степень AV-блокады, аритмии), пальпитация, обмороки. О случаях синусовой брадикардии и AV-блокады сообщалось как при одновременном применении сердечных гликозидов, так и без них, синдром Рейно (бледность, похолодниння конечностей).
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, снижение аппетита, тошнота, рвота, запор, снижение желудочной секреции, анорексия, боль в животе, псевдообструкция толстого кишечника, боль в слюнных железах, в т.ч. околоушной железе, паротит, умеренные преходящие нарушения функциональных тестов печени, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: бледность/гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек, алопеция.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: периодические судороги икроножных мышц, миалгии, артралгии.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, зуд при сублингвальному применении (при гипертоническом кризе) — отек слизистых оболочек, затруднение дыхания.
Со стороны органов дыхания: сухость слизистой оболочки носа, нарушение дыхания.
Со стороны органов зрения: нарушение аккомодации, нечеткость зрения, уменьшение слезоотделения, сухость глаз, ощущение жжения в глазах.
Другие: тромбоцитопения, транзиторное повышение уровня глюкозы, креатинфосфокиназы в сыворотке крови, задержка ионов натрия и воды, проявляется отеками нижних конечностей, увеличением массы тела, заложенность носа, никтурия, задержка мочеиспускания, эректильная дисфункция, гинекомастия у мужчин, лихорадка, недомогание, слабоположительная проба Кумбса, повышение чувствительности к алкоголю. При внезапной отмене — синдром отмены (резкое повышение артериального давления, нервозность, головная боль, тошнота).
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 10х3, № 30 в блистере в коробке, № 30 в блистере.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.