Фармакодинамика.

Гипотензивное средство, которое действует на уровне нейрогуморальной регуляции сосудистого тонуса. После прохождения через гематоэнцефалический барьер клонидин селективно стимулирует α2-адренорецепторы ядер сосудодвигательного центра продолговатого мозга, за счет чего тормозит симпатическую импульсацию из центральной нервной системы, вызывая вазодилатацию и снижение артериального давления. Снижение симпатической активности сопровождается снижением уровня катехоламинов (особенно норадреналина) в плазме крови и моче, хотя клонидин не оказывает прямого воздействия на синтез катехоламинов, а угнетает высвобождение норадреналина из нервных окончаний благодаря механизму отрицательной обратной связи в результате стимуляции центральных α2-адренорецепторов.

Клонидин является агонистом имидазолиновых рецепторов.

Применение клонидина приводит к снижению частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления, а также общего периферического сопротивления сосудов. Минутный объем крови и ударный объем сердца уменьшаются незначительно. Длительное применение клонидина приводит к уменьшению гипертрофии миокарда и улучшение функции левого желудочка.

Клонидин проявляет седативный и умеренный анальгезирующее эффект. За счет центрального действия способен устранять соматовегетативные проявления опиатной и алкогольной абстиненции.

Клонидин снижает внутриглазное давление за счет уменьшения секреции и улучшения оттока водянистой влаги глаза. Длительное применение сопровождается задержкой жидкости в организме.

Фармакокинетика.

После приема внутрь гипотензивный эффект начинает проявляться через 30–60 минут. Максимальный эффект развивается через 2–4 часа и сохраняется примерно 5–12 часов. Продолжительность действия у некоторых пациентов — 24–36 часов. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта независимо от приема пищи, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,5–2,5 часа. Биодоступность при длительном применении — около 65%. Связывание с белками плазмы крови — 20–40%. Метаболизируется в печени (около 50% дозы всасывается). Период полувыведения при нормальной функции почек — 12–16 часов, при нарушении функции почек — увеличивается до 41 часов. Легко проходит через гистогематические барьеры, включая гематоэнцефалический и плацентарный, проникает в грудное молоко. Выводится почками (40–60%), а также через кишечник (20%). При гемодиализе практически не выделяется (до 5%).