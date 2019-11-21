дозы препарата врач назначает индивидуально, учитывая степень тяжести шока, реакцию больного на лечение допамином и побочные эффекты. Для получения желаемого эффекта допамина на гемодинамику дозу каждому пациенту следует тщательно подбирать путем титрования.

До начала курса лечения необходимо восстановить ОЦК. Одновременно с применением допамина следует контролировать электролитный баланс.

Если врач не назначил другое, рекомендуются следующие дозы: взрослым пациентам, которые, вероятно, могут отвечать на умеренное поддержание функционирования сердца и кровообращения, можно проводить вливание допамина в начальной дозе 2–5 мг/кг массы тела в минуту.

В этом случае тяжелобольным пациентам начальная доза должна составлять 5 мг/кг массы тела, и при необходимости, ее можно понемногу повышать (например каждые 15–30 мин) до 5–10 мг/кг массы тела в минуту до максимальной 20–50 мг/кг массы тела в минуту.

У большинства больных удается достичь удовлетворительного состояния при применении доз допамина ниже 20 мг/кг массы тела в минуту. Применение препарата в дозе 20 мг/кг массы тела в минуту может сопровождаться сокращением почечного кровотока.

В случае ухудшения сердечной недостаточности допамин следует применять в виде инфузии в дозе не более 50 мг/кг массы тела в минуту.

Если есть необходимость в применении дозы выше, чем 50 мг/кг массы тела в минуту, следует контролировать диурез.

Необходимо отдавать предпочтение увеличению скорости введения препарата с низкими концентрациями перед введением более концентрированного р-ра.

Ниже приведены таблицы, где указана скорость введения препарата для различных дозировок и различных начальных концентраций.

Если 1 ампула Дофамин-Дарница, концентрата для приготовления р-ра для инфузий, 40 мг/мл, разведена в 50 мл р-ра для инфузий, 1 мл этого р-ра содержит 4000 мкг допамина гидрохлорида.



Дозы, мг/кг/мин 50 кг массы тела, мл/ч 70 кг массы тела, мл/ч 90 кг массы тела, мл/ч 2 1,5 2,1 2,7 5 3,75 5,25 6,75 10 7,5 10,5 13,5 20 15 21 27 50 37,5 52,5 67,5



Если 1 ампула Дофамин-Дарница, концентрата для приготовления р-ра для инфузий, 40 мг/мл, разведена в 500 мл р-ра для инфузий, 1 мл этого р-ра содержит 400 мкг допамина гидрохлорида.



Дозы, мг/кг/мин 50 кг массы тела, мл/ч (капель/мин) 70 кг массы тела, мл/ч (капель/мин) 90 кг массы тела, мл/ч (капель/мин) 2 15 (5) 21 (7) 27 (9) 5 37,5 (2½) 52,5 (17½) 67,5 (22½) 10 75 (25) 105 (35) 135 (45) 20 150 (50) 210 (70) 270 (90) 50 375 525 675



Продолжительность лечения зависит от клинического состояния пациента и определяется врачом.

Перед началом лечения допамином у пациентов с гиповолемией следует восстановить ОЦК. Учитывая, что допамин улучшает предсердно-желудочковую проводимость, пациентам с фибрилляцией и быстрым ответом перед назначением допамина следует ввести сердечные гликозиды.

При лечении пациентов, находящихся в бессознательном состоянии, в связи с риском аспирации нужно контролировать проходимость дыхательных путей. Пациентам с повышенными пред- и постнагрузкой с целью уменьшения нагрузки на сердце следует дополнительно применить нитроглицерин.

Перед введением препарат необходимо развести. Объем разведения — 1 ампула на 250 мл или 500 мл растворителя, рекомендуемого для применения (0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы).

Р-р для инфузий необходимо готовить непосредственно перед применением, используя только прозрачные р-ры, которые не меняют свой цвет после добавления препарата Дофамин-Дарница. Инфузию, если возможно, следует проводить, используя центральный венозный катетер.

Готовый р-р должен быть использован в течение 12 ч.