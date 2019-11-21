Дофамин-Дарница (Dofamin-Darnitsa) (1802) - инструкция по применению ATC-классификация
Дофамин-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. По химическому происхождению допамин является предшественником биосинтеза норадреналина и оказывает специфическое стимулирующее влияние на дофаминовые рецепторы, а в высоких дозах стимулирует также α- и β-адренорецепторы. Под влиянием препарата Дофамин-Дарница повышается ОПСС и систолическое АД, усиливаются сердечные сокращения, увеличивается сердечный выброс. ЧСС меняется относительно мало. Повышается потребность миокарда в кислороде, но в связи с увеличением коронарного кровотока обеспечивается повышенная доставка кислорода. Дофамин-Дарница уменьшает сопротивление почечных сосудов с увеличением в них кровотока, повышает клубочковую фильтрацию, экскрецию натрия. Регистрируемые фармакологические эффекты зависят от концентрации действующего вещества в крови. В низких дозах (0,5–2 мкг/кг/мин) влияет в основном на дофаминовые рецепторы. Расширяет мезентериальные, мозговые, коронарные сосуды, уменьшает сопротивление почечных сосудов, увеличивает клубочковую фильтрацию, увеличивает диурез и выведение натрия из организма.
В интервале средних доз (2–10 мкг/кг/мин) стимулирует β1-адренорецепторы, чем вызывает положительный инотропный эффект, увеличивает минутный объем сердца.
В дозах 10 мкг/кг/мин и выше больше влияет на α1-адренорецепторы, чем увеличивает ОПСС, сужает почечные сосуды, повышает АД, снижает диурез.
После прекращения введения эффект длится не более 5–10 мин.
Фармакокинетика. Поскольку допамин является естественным промежуточным продуктом синтеза норадреналина, отследить его фармакокинетику в организме в большинстве случаев невозможно.
После введения Т½ составляет до 5 мин (в среднем 2 мин). Метаболизируется практически во всех тканях. 75% введенной дозы выводится из организма в течение первых суток почками в виде неактивных метаболитов. До 25% введенного допамина путем механизма обратного захвата в нейровезикулы используется для синтеза норадреналина. Начало действия — в пределах 5 мин после начала введения, окончание — через 5–10 мин после прекращения инфузии.
Показания Дофамин-Дарница
шок или состояния, угрожающие возникновением шока:
- сердечная недостаточность, вызванная острым инфарктом миокарда (кардиогенный шок);
- тяжелые инфекции (инфекционно-токсический шок);
- состояние шока после операций;
- выраженное снижение АД (тяжелая артериальная гипотензия) любого генеза;
- реакции гиперчувствительности (анафилактический шок).
Применение Дофамин-Дарница
дозы препарата врач назначает индивидуально, учитывая степень тяжести шока, реакцию больного на лечение допамином и побочные эффекты. Для получения желаемого эффекта допамина на гемодинамику дозу каждому пациенту следует тщательно подбирать путем титрования.
До начала курса лечения необходимо восстановить ОЦК. Одновременно с применением допамина следует контролировать электролитный баланс.
Если врач не назначил другое, рекомендуются следующие дозы: взрослым пациентам, которые, вероятно, могут отвечать на умеренное поддержание функционирования сердца и кровообращения, можно проводить вливание допамина в начальной дозе 2–5 мг/кг массы тела в минуту.
В этом случае тяжелобольным пациентам начальная доза должна составлять 5 мг/кг массы тела, и при необходимости, ее можно понемногу повышать (например каждые 15–30 мин) до 5–10 мг/кг массы тела в минуту до максимальной 20–50 мг/кг массы тела в минуту.
У большинства больных удается достичь удовлетворительного состояния при применении доз допамина ниже 20 мг/кг массы тела в минуту. Применение препарата в дозе 20 мг/кг массы тела в минуту может сопровождаться сокращением почечного кровотока.
В случае ухудшения сердечной недостаточности допамин следует применять в виде инфузии в дозе не более 50 мг/кг массы тела в минуту.
Если есть необходимость в применении дозы выше, чем 50 мг/кг массы тела в минуту, следует контролировать диурез.
Необходимо отдавать предпочтение увеличению скорости введения препарата с низкими концентрациями перед введением более концентрированного р-ра.
Ниже приведены таблицы, где указана скорость введения препарата для различных дозировок и различных начальных концентраций.
Если 1 ампула Дофамин-Дарница, концентрата для приготовления р-ра для инфузий, 40 мг/мл, разведена в 50 мл р-ра для инфузий, 1 мл этого р-ра содержит 4000 мкг допамина гидрохлорида.
|Дозы, мг/кг/мин
|50 кг массы тела, мл/ч
|70 кг массы тела, мл/ч
|90 кг массы тела, мл/ч
|2
|1,5
|2,1
|2,7
|5
|3,75
|5,25
|6,75
|10
|7,5
|10,5
|13,5
|20
|15
|21
|27
|50
|37,5
|52,5
|67,5
Если 1 ампула Дофамин-Дарница, концентрата для приготовления р-ра для инфузий, 40 мг/мл, разведена в 500 мл р-ра для инфузий, 1 мл этого р-ра содержит 400 мкг допамина гидрохлорида.
|Дозы, мг/кг/мин
|50 кг массы тела, мл/ч (капель/мин)
|70 кг массы тела, мл/ч (капель/мин)
|90 кг массы тела, мл/ч (капель/мин)
|2
|15 (5)
|21 (7)
|27 (9)
|5
|37,5 (2½)
|52,5 (17½)
|67,5 (22½)
|10
|75 (25)
|105 (35)
|135 (45)
|20
|150 (50)
|210 (70)
|270 (90)
|50
|375
|525
|675
Продолжительность лечения зависит от клинического состояния пациента и определяется врачом.
Перед началом лечения допамином у пациентов с гиповолемией следует восстановить ОЦК. Учитывая, что допамин улучшает предсердно-желудочковую проводимость, пациентам с фибрилляцией и быстрым ответом перед назначением допамина следует ввести сердечные гликозиды.
При лечении пациентов, находящихся в бессознательном состоянии, в связи с риском аспирации нужно контролировать проходимость дыхательных путей. Пациентам с повышенными пред- и постнагрузкой с целью уменьшения нагрузки на сердце следует дополнительно применить нитроглицерин.
Перед введением препарат необходимо развести. Объем разведения — 1 ампула на 250 мл или 500 мл растворителя, рекомендуемого для применения (0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы).
Р-р для инфузий необходимо готовить непосредственно перед применением, используя только прозрачные р-ры, которые не меняют свой цвет после добавления препарата Дофамин-Дарница. Инфузию, если возможно, следует проводить, используя центральный венозный катетер.
Готовый р-р должен быть использован в течение 12 ч.
Противопоказания
повышенная чувствительность к допамину или другим компонентам препарата. Феохромоцитома, тиреотоксикоз. Тахиаритмия, фибрилляция желудочков, а также состояния, сопровождающиеся механическим сопротивлением наполнению желудочков. Гиповолемия (перед началом лечения необходимо восстановить дефицит ОЦК). Глаукома. Гиперплазия предстательной железы с задержкой мочи. Необходимо избегать анестезии циклопропаном и галогенизированными углеводородами.
Побочные эффекты
развитие побочных реакций при применении допамина связано с фармакологическим действием препарата.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, беспокойство, тревожность, ощущение страха, тремор, пилоэрекция.
Со стороны органов чувств: мидриаз.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, кровотечения из ЖКТ.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, нарушение сердечного ритма, в том числе тахикардия (желудочковая, суправентрикулярная и синусовая), брадикардия, аритмия (экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, желудочковая аритмия), эктопический сердечный ритм, аберрантная желудочковая проводимость, нарушение сердечной проводимости, AV-блокада, расширение QRS-комплекса; боль за грудиной, ангинальная боль, ишемия миокарда, стенокардия, повышение давления в желудочках, повышение АД, артериальная гипотензия, спазм периферических артерий, вазоконстрикция, кровотечения.
Со стороны мочевыделительной системы: полиурия.
Со стороны органов дыхания: одышка. У пациентов с дыхательной недостаточностью наблюдается увеличение гипоксемии, характерной для увеличенного кровообращения гиповентилированных альвеолярных участков (легочный встроенный шунт).
Метаболические нарушения: азотемия, повышение уровня мочевины в крови.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, гиперемия, зуд, жжение кожи, у лиц с БА — бронхоспазм, нарушение сознания, шок. Вспомогательное вещество натрия метабисульфит в очень редких случаях может привести к тяжелым реакциям гиперчувствительности и бронхоспазму.
Местные реакции: в месте введения, при попадании препарата под кожу — некроз кожи, подкожной клетчатки. Также возможно развитие периферической ишемической гангрены у пациентов с уже существующими сосудистыми расстройствами.
Пациентам с закупоркой артериальных сосудов в анамнезе (артериосклероз, артериальная эмболия, болезнь Рейно, холодовые травмы, такие как обморожение, диабетическая микроангиопатия или болезнь Винивартера — Бюргера) следует тщательно контролировать любые изменения цвета или температуры кожи конечностей. Наличие изменений цвета или температуры кожи может быть признаком дальнейшего ухудшения кровообращения кожи.
Особые указания
гипоксия, гиперкапния и ацидоз снижают эффективность препарата, повышая вероятность возникновения побочных эффектов. Лечение следует проводить параллельно с коррекцией этих состояний.
Введение допамина следует проводить под контролем ЧСС, АД, ЭКГ, величины диуреза, следует также контролировать ударный объем сердца, давление наполнения желудочков, центральное венозное давление, давление в легочной артерии.
При длительном парентеральном лечении во всех случаях, независимо от изменения состояния пациента, минутного объема и лабораторных анализов, необходимо регулярно контролировать электролитный и кислотно-щелочной баланс, функции печени и почек.
Перед применением препарата больным в состоянии шока гиповолемия должна быть скорректирована введением плазмы крови и других кровезамещающих жидкостей. Инфузию следует проводить под кардиомониторным контролем. Уменьшение диуреза без артериальной гипотензии, чрезмерное повышение диастолического АД или появление аритмии указывают на необходимость снижения дозы или прекращения инфузии.
Различные типы гиповолемий должны быть скорректированы до начала терапии допамином.
Особое внимание следует уделять пациентам с органическими поражениями сердца и кровеносных сосудов, например:
пациенты с ИБС, стенокардией;
пациенты с облитерирующими заболеваниями артерий (атеросклероз, тромбоэмболия, болезнь Рейно, обморожение, диабетическая микроангиопатия или болезнь Винивартера — Бюргера);
пациенты с аритмиями.
Поскольку препарат улучшает AV-проводимость, больным с мерцательной аритмией до начала лечения допамином необходимо назначить препараты наперстянки.
При шоке вследствие острого инфаркта миокарда следует применять низкие дозы допамина.
Если наблюдается непропорциональное повышение диастолического АД (то есть выраженное уменьшение ударного объема сердца), скорость инфузии следует уменьшить, а пациентов оставлять под наблюдением врача, так как это может быть обусловлено повышением периферического сосудистого сопротивления.
Введение допамина, даже в низких дозах, следует проводить постепенно для предотвращения нежелательной артериальной гипотензии, которая, как правило, проходит после повышения скорости инфузии.
Необходимо постоянно корректировать дозу введения в зависимости от изменений состояния больного, диуреза, минутного объема крови и АД. Если у больного, которому вводится допамин, повышается диастолическое АД (то есть заметное уменьшение амплитуды АД), ему следует уменьшить скорость введения и он подлежит тщательному наблюдению на предмет дальнейших признаков вазоконстрикции, но только в случае достижения желаемого эффекта. В случае чрезмерного повышения диастолического АД, уменьшения диуреза или появления аритмии необходимо снизить дозу допамина. При стабилизации функции сердца и АД может потребоваться снижение доз с целью обеспечения оптимального мочеиспускания.
Предотвращение ишемии может быть проведено путем введения фентоламина (5–10 мг фентоламина в 10–15 мл 0,9% физиологического р-ра) в шприце с тонкой иглой в пораженный участок. При прекращении инфузии может возникнуть необходимость в постепенном снижении дозы допамина из-за угрозы возникновения артериальной гипотензии.
Допамин не следует вводить в/а и в виде болюсной инъекции.
Пациентов с заболеваниями периферических сосудов в анамнезе необходимо тщательно контролировать по поводу любых изменений цвета или температуры кожи конечностей.
Вследствие введения допамина, особенно пациентам с облитерирующими заболеваниями периферических сосудов и/или синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, может возникнуть сильное поражение кровеносных сосудов, что приводит к некрозу кожи и гангрене. Необходимо обеспечить тщательный контроль за состоянием этих больных; при появлении у них признаков периферической ишемии следует немедленно прекратить введение допамина. Необходимо также контролировать состояние больных с нарушением функции почек или печени.
Больным в коматозном состоянии необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей.
Р-р глюкозы следует с осторожностью применять у больных сахарным диабетом.
Чтобы предотвратить возникновение экстравазации, рекомендуется вводить допамин в большую вену. Случайное введение препарата в мягкие ткани может вызвать их некроз. При появлении экстравазации можно предотвратить некроз путем инфильтрации пораженных тканей фентоламином.
После оперативного вмешательства на ЖКТ или у больных с геморрагическим диатезом существует риск кровотечений из-за перераспределения кровообращения.
При прекращении инфузии может возникнуть необходимость в постепенном снижении дозы допамина из-за угрозы возникновения артериальной гипотензии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендован к применению в период беременности, поскольку информации о его безопасности и эффективности недостаточно.
Неизвестно, проникает ли допамин в грудное молоко, также неизвестно, как он влияет на младенца.
Дети. Информация по применению допамина у детей отсутствует, поэтому препарат нельзя применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Дофамин-Дарница — препарат для применения в стационарных условиях с очень коротким Т½. После выписки из стационара возможность влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами отсутствует.
Взаимодействия
симпатомиметики, гуанетидин — усиливается симпатомиметический эффект Дофамин-Дарница.
Ингибиторы МАО потенцируют эффекты допамина и пролонгируют действие препарата. С большой осторожностью следует применять допамин для лечения пациентов, принимающих или принимавших в течение последних 2 нед ингибиторы МАО. Таким пациентам следует назначить значительно более низкую дозу допамина (начальная доза — 1/10 обычной терапевтической дозы).
Трициклические антидепрессанты и мапротилин. Допамин увеличивает количество высвобожденного норадреналина в нервных окончаниях. Трициклические антидепрессанты ингибируют обратный захват норадреналина в нервных окончаниях и тем самым потенцируют эффекты допамина. Для пациентов, принимающих антидепрессанты, доза допамина должна быть снижена в связи с потенцированием эффектов.
Допамин может усиливать действие мочегонных препаратов.
Анестезирующие средства — повышается риск развития кардиальных побочных эффектов.
Бутирофенон, пропранолол — снижается риск развития кардиальных побочных эффектов.
Галотан и циклопропан. При применении допамина в комбинации с галотаном, циклопропаном и некоторыми другими анестетиками, повышающими чувствительность сердечной мышцы, могут развиться желудочковая аритмия и АГ. Следует избегать одновременного применения этих препаратов.
Препараты щитовидной железы уменьшают выраженность положительного хронотропного действия препарата Дофамин-Дарница.
Фенитоин или трициклические антидепрессанты — одновременное применение с допамином может привести к повышению АД и брадиаритмии.
Селигилин (применяется при болезни Паркинсона) — нежелательно одновременное применение селигинина с допамином.
Блокаторы β-адренорецепторов (пропранолол, метопролол) — снижают кардиальные эффекты допамина.
Блокаторы α-адренорецепторов короткого действия (фентоламин) — снижают периферическую вазоконстрикцию, вызванную допамином.
Ингибиторы катехин-О-метилтрансферазы (КОМТ), например энтакапон, могут усиливать хронотропные и аритмогенные эффекты катехоламинов, включая препарат Дофамин-Дарница. Клиническое значение потенцирования взаимодействия не определено.
Пациенты, получавшие терапию энтакапоном за 1–2 дня до введения допамина, должны получать более низкие дозы препарата.
Добутамин — при одновременном введении добутамина и препарата Дофамин-Дарница может наблюдаться более ощутимое повышение АД, но давление наполнения желудочков сердца при этом снижается или остается неизменным.
Дофамин-Дарница снижает антиангинальное влияние нитратов, гипотензивное действие блокаторов α-, β-адренорецепторов и других гипотензивных средств.
Дофамин-Дарница можно сочетать с назначением сердечных гликозидов, а также диуретиков (фуросемид). При гиповолемическом шоке Дофамин-Дарница сочетают с введением плазмы крови, плазмозаменителей или крови.
Допамин не следует применять у пациентов, принимающих алкалоиды спорыньи.
Несовместимость. Допамин чувствителен к действию щелочей, поэтому его нельзя смешивать со щелочными р-рами (рН выше 7), такими как, например, гидрокарбонат натрия.
Альтеплаза и амфотерицин Б неустойчивы при наличии допамина.
Кроме того, известна физико-химическая несовместимость с нижеследующими веществами: ацикловир; альтеплаза; амикацин; амфотерицин Б; ампициллин; цефалотин; дакарбазин; теофиллин этилендиамин (эуфиллин); кальциевый р-р теофиллина (кальциевый р-р эуфиллина); фуросемид; гентамицин; гепарин; соли железа; нитропруссид натрия; бензилпенициллин; тобрамицин; окислители; тиамин (способствует разрушению витамина).
Передозировка
симптомы передозировки обычно обусловлены симпатомиметическими эффектами допамина.
При применении высоких доз увеличивается возбуждение α-рецепторов в сочетании с антагонистическим эффектом на β-рецепторы, сосудосуживающие эффекты наблюдаются вконце.
Симптомы: чрезмерное повышение АД, тахикардия, аритмия, увеличение диастолического давления в левом желудочке с последующим отеком легких, приступы стенокардии (особенно у пациентов с сердечной недостаточностью), неопределенная боль в груди, сердцебиение, тошнота, рвота, ощущение похолодения конечностей, цианоз.
Лечение: снижение дозы или кратковременное прекращение вливания, поскольку продолжительность действия допамина очень короткая. Если этих мер недостаточно, следует применять блокаторы β-адренорецепторов или нитроглицерин. В случае необходимости вводить фентоламин.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.