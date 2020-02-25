Дитилин-Дарница (Dithylinum-Darnitsa) (1797) - инструкция по применению ATC-классификация
Дитилин-Дарница инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: suxamethonium iodide;
1 мл раствора содержит: суксаметония йодида (дитилина) — 20 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, динатрия эдетат, кислота аскорбиновая, кислота хлористоводородная разбавленная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Миорелаксанты. Производные холина. Код АТХ M03A B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дитилин является деполяризирующим миорелаксантом короткого действия. По химическому строению дитилин можно рассматривать как удвоенную молекулу ацетилхолина. Обладает высоким сродством к постсинаптическому нервно-мышечному рецептору, конкурентно блокирует нервно-мышечную передачу, вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны и кратковременную релаксацию скелетных мышц. Быстро разрушается псевдохолинэстеразой с образованием холина и янтарной кислоты, из-за чего эффект дитилина кратковременный.
После внутривенного введения действие препарата проявляется через 2–3 минуты и сохраняется в полном объеме до 3 минут. Приблизительно через 5 минут после окончания введения препарата эффект полностью прекращается.
Быстрое наступление эффекта и последующее быстрое восстановление тонуса мышц позволяет создавать контролируемую и управляемую релаксацию скелетных мышц.
Фармакокинетика.
Данные по фармакокинетике дитилина существенно ограничены из-за короткого времени действия препарата. Сразу же после внутривенного введения препарат подвергается воздействию псевдохолинэстеразы крови. Распадается на холин, который в последующем используется для синтеза ацетилхолина, и на янтарную кислоту, которая принимает участие в процессах тканевого дыхания. Препарат проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.
Показания
Применять с целью миорелаксации при интубации трахеи, эндоскопических процедурах (бронхо-, эзофаго-, ларинго-, цистоскопия), кратковременных операциях, требующих миорелаксации (вправление вывихов, репозиция отломков кости), для поддержания миоплегии при оперативных вмешательствах (гинекологических, торакальных, абдоминальных), устранении судорог при столбняке.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, глаукома, миастения, острая печеночная недостаточность, выраженная анемия, злокачественная гипертермия в анамнезе, атипичная активность холинэстеразы плазмы крови; гиперкалиемия при обширных травмах или ожогах, при длительной иммобилизации больного, параличе скелетных мышц; гиперкалиемия, связанная с почечной недостаточностью; открытая травма глаза и случаи, когда повышение внутриглазного давления является нежелательным; миопатия скелетных мышц, рабдомиолиз.
Одновременное применение препаратов, повышающих чувствительность к суксаметонию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Перечисленные ниже лекарственные вещества и химические соединения снижают активность холинэстеразы в плазме крови, чем повышают интенсивность и длительность миорелаксирующего действия Дитилина-Дарница. К ним относятся: фосфорорганические инсектециды и метрифонат; глазные капли с эхотифатом; триметафан; специфические антихолинэстеразные агенты: неостигмин, пиридостигмин, физостигмин, эдрофониум; такрина гидрохлорид; цитотоксические лекарственные средства: циклофосфамид, мехлоретамин, триэтиленмеламин, тиотепа; лекарственные средства, которые применяются в психиатрической практике: фенелзин, пропазин, хлорпромазин; анестезирующие лекарственные средства: кетамин, морфин, антагонисты морфина, петидин, панкуроний, пропанидид.
К другим лекарственным средствам, которые могут негативно повлиять на активность псевдохолинэстеразы в плазме крови, относятся апротинин, дифенингидрамин, прометазин, эстрогены, окситоцин, глюкокортикостероиды (в высоких дозах), оральные контрацептивы, тербуталин, метоклопрамид.
Приведенные ниже лекарственные вещества и химические соединения повышают интенсивность и длительность миорелаксирующего действия Дитилина-Дарница путями, которые не связаны со сменой активности холинэстеразы в плазме крови. К ним относятся: соли магния; лития карбонат; азатиоприн; хинин и хлорхинин; антибиотики аминогликозидного ряда, клиндамицин, полимиксины; противоаритмические препараты: хинидин, прокаинамид, верапамил, бета-адреноблокаторы, лидокаин, прокаин; летучие и ингаляционные анестезирующие лекарственные средства: галотан, энфлуран, десфлуран, изофлуран, диетилэфир и метоксифлуран — имеют незначительный эффект на І фазу блокировки нервно-мышечной передачи Дитилином-Дарница, однако ускоряют начало и повышают интенсивность ІІ фазы блокировки нервно-мышечной передачи суксаметонием.
При одновременном применении с сердечными гликозидами повышается эффект последних.
При одновременном применении со средствами для лечения миастении снижается эффективность последних.
Галогенсодержащие средства для общей анестезии повышают нежелательный эффект дитилина на сердечно-сосудистую систему.
Тиопентал натрия, атропин снижают нежелательный эффект дитилина на сердечно-сосудистую систему.
Особенности применения
Применять только в условиях специализированного отделения стационара по решению и под тщательным контролем опытного анестезиолога и при наличии аппаратуры для проведения немедленной интубации трахеи, ингаляции кислорода и искусственной вентиляции легких.
Имеются сведения о случаях необратимой остановки сердца после применения суксаметония хлорида у детей и подростков, имевших ранее не обнаруженные нейромышечные заболевания. Ввиду опасности побочных явлений рекомендуется ограничить применение суксаметония хлорида, кроме случаев, при которых требуется немедленная интубация или освобождение дыхательных путей в критических ситуациях.
Следует учитывать, что в больших дозах дитилин может вызвать «двойной блок», когда после деполяризующего действия развивается антидеполяризующий эффект. Потому после последней инъекции дитилина действие долгое время (до 25–30 минут) не проходит и самостоятельное дыхание не восстанавливается.
Для купирования последнего после предварительного введения атропина вводить прозерин или галантамин. Следует помнить, что прозерин и другие антихолинэстеразные препараты, подавляя активность холинэстеразы, действие дитилина удлиняют.
С осторожностью применять при известной гиперчувствительности к другим миорелаксантам или к какому-либо компоненту общей анестезии.
Около 0,05% населения имеет наследственную сниженную активность холинэстеразы плазмы. Действие суксаметония может быть пролонгировано у таких пациентов, а также при состояниях, которые сопровождаются снижением активности холинэстеразы: беременность и послеродовый период; тяжелое течение столбняка, туберкулеза, а также других тяжелых и/или хронических инфекционных заболеваний; массивные ожоги; злокачественные новообразования; хроническая анемия и недоедание; терминальные стадии печеночной недостаточности; острая или хроническая почечная недостаточность; аутоиммунные заболевания: микседема, коллагеновые заболевания; после массивной трансфузии плазмы; после проведения плазмафереза, а также в результате некоторой сопутствующей терапии (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
После повторного введения суксаметония возможно возникновение привыкания к препарату.
Применение суксаметония может сопровождаться последующими мышечными болями, интенсивность которых слабо коррелирует с видимыми мышечными сокращениями при введении препарата. Инъекции недеполяризующих миорелаксантов за несколько минут до введения Дитилина-Дарница могут способствовать уменьшению проявления мышечных болей. Этот метод может требовать введения дозы суксаметония более 1 мг/кг массы тела для достижения удовлетворительных условий для эндотрахеальной интубации.
Больные с тяжелым сепсисом склонны к развитию гиперкалиемии, что необходимо иметь ввиду при применении Дитилина-Дарница.
Не рекомендуется назначать Дитилин-Дарница пациентам с миастенией gravis ввиду высокого риска развития «двойного блока». Пациенты с миастеническим синдромом Итона-Ламберта более чувствительны к действию суксаметония, что может потребовать снижения дозы препарата.
У здоровых пациентов (взрослых и детей) суксаметоний иногда может вызвать брадикардию, которую можно предупредить предшествующим внутривенным введением атропина.
При отсутствии гиперкалиемии редко, но могут возникать желудочковые аритмии, связанные с применением суксаметония. Однако пациенты, которые принимают препараты дигиталиса, более склонны к развитию таких аритмий. Действие суксаметония на сердце может приводить к изменению сердечного ритма, включая остановку сердца.
Следует учитывать, что у больных с генетически обусловленным дефицитом холинэстеразы, а также с гипокалиемией Дитилин-Дарница может вызвать пролонгированное угнетение дыхания.
С осторожностью препарат следует использовать для лечения пациентов с заболеваниями печени, анемией, кахексией.
Способ применения и дозы
Применять внутривенно болюсно и в виде инфузий или внутримышечно.
Введение Дитилина-Дарница допускается только при наличии всех условий для проведения искусственной вентиляции легких.
Взрослые. Дозы устанавливает врач индивидуально, с учетом массы тела, реакции пациента, степени необходимой мышечной релаксации, пути введения.
Для проведения эндотрахеальной интубации вводить внутривенно в дозе 1 мг/кг массы тела. Эта доза обычно вызывает мышечную релаксацию через 30–60 секунд длительностью от 2 до 6 минут. Большие дозы вызывают более длительную мышечную релаксацию, но удвоение дозы не обязательно приводит к удвоению продолжительности релаксации. Дополнительные дозы дитилина, составляющие от 50% до 100% от исходной дозы, следует вводить с интервалами от 5 до 10 минут, будут поддерживать мышечную релаксацию в течение кратковременного хирургического вмешательства под общей анестезией.
Для длительного расслабления мускулатуры на протяжении всей операции Дитилин-Дарница можно вводить в виде инфузий 0,1–0,2% раствора, разведенного в 5% растворе глюкозы или 0,9% растворе натрия хлорида со скоростью 2,5–4 мг/минуту. Скорость инфузии необходимо скорректировать в зависимости от реакции конкретного пациента. Общая доза Дитилина-Дарница при повторных внутривенных инъекциях или непрерывной инфузии не должна превышать 500 мг/час.
Дети в возрасте от 1 года. Пациенты этой возрастной группы более устойчивы к действию дитилина по сравнению с взрослыми. Рекомендованная внутривенная доза составляет — 1 мг/кг массы тела.
При введении Дитилина-Дарница детям путем внутривенной инфузии дозу следует определять, как для взрослых, но начальную скорость инфузии снижать пропорционально массе тела.
Рекомендуемая внутримышечная доза для детей в возрасте от 1 года — до 4 мг/кг массы тела. Эти дозы вызывают мышечную релаксацию, что длится примерно 3 минуты. Суммарная доза не должна превышать 150 мг.
Применение пожилым пациентам: дозы Дитилина-Дарница для людей пожилого возраста аналогичны дозам для взрослых. Пожилые люди более предрасположены к возникновению сердечных аритмий, особенно если они принимают сердечные гликозиды.
Дети
Препарат применять детям с 1 года. Следует проявлять осторожность при применении препарата пациентам этой возрастной группы, потому что у детей чаще диагностируется миопатия, они более склонны к развитию злокачественной гипертермии и рабдомиолиза и имеют повышенный риск развития серьезных побочных реакций после введения суксаметония.
Побочные реакции
Со стороны органов чувств: повышение внутриглазного давления.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: повышенное слюноотделение, повышение внутрижелудочного давления (и, как следствие, увеличение риска регургитации и попадания желудочного содержимого в дыхательные пути).
Со стороны печени и желчевыводящих путей: нарушение функции печени.
Метаболические нарушения: гипергликемия, транзиторное повышение уровня калия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия или гипотензия, приливы, кратковременная брадикардия, асистолия, тахикардия, аритмия (включая желудочковые аритмии), нарушения сердечной проводимости, кардиогенный шок, остановка сердца, коллапс.
Со стороны органов дыхания: апноэ, бронхоспазм, пролонгированный паралич дыхательных мышц (связанный с генетически обусловленным нарушением продуцирования псевдохолинэстеразы).
Со стороны опорно-двигательного аппарата: появление мышечных болей через 10–12 часов после введения дитилина, фасцикуляции мышц, тризм, рабдомиолиз с последующим развитием миоглобинемии и миоглобинурии.
Дерматологические нарушения: покраснение кожи, сыпь.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, анафилактический шок.
Со стороны организма в целом: гипертермия, изменения в месте введения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 °С до 8 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл в ампуле; по 10 ампул в коробке; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.