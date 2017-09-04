Гентамицин-Здоровье (Gentamicin-Zdorovye) (1757) - инструкция по применению ATC-классификация
Гентамицин-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: gentamicin;
1 мл раствора содержит гентамицин сульфат в пересчете на гентамицин 40 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит (Е 223), динатрия эдетат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или со слегка зеленовато-желтым оттенком раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного использования. Аминогликозиды. Гентамицин. Код ATС J01G B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гентамицин — антибиотик группы аминогликозидов II поколения с широким спектром действия.
Оказывает бактерицидное действие. Активно проникая через клеточную мембрану бактерий, необратимо связывается с субъединицей 30S бактериальных рибосом, препятствуя образованию комплекса транспортной и матричной РНК, нарушающей синтез белка возбудителя.
Высокоэффективен в отношении различных видов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Proteus spp. (индолположительный и индолотрицательный), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. и Staphylococcus spp. (включая пенициллин- и метициллинрезистентные штаммы).
К гентамицину устойчивы: Streptococcus pneumoniae, большинство других видов стрептококков, энтерококков, Treponema pallidum и анаэробные микроорганизмы, такие как Bacteroides spp. или Clostridium spp.
Гентамицин является одним из основных средств борьбы с тяжелой гнойной инфекцией, особенно обусловленной резистентной грамотрицательной флорой. В некоторых случаях гентамицин эффективен при недостаточной активности других антибиотиков. По сравнению со стрептомицином более нефротоксический, но менее ото- и вестибулотоксический. Резистентность микроорганизмов к гентамицину развивается медленно, однако штаммы, устойчивые к неомицину и канамицину, устойчивы также и к гентамицину (перекрестная стойкость).
Фармакокинетика.
Гентамицин при парентеральном введении легко абсорбируется, достигая Сmax в плазме крови через 30 мин после окончания внутривенной инфузии и через 0,5–2 ч после внутримышечного введения.
Терапевтические концентрации в крови (не менее 6–10 мкг/мл) сохраняются в течение 6–8 часов.
При внутривенном капельном введении концентрация гентамицина в плазме крови в течение первых часов превышает концентрацию, достигаемую после внутримышечного применения препарата. Связывание с белками крови составляет 20–30%. Объем распределения — 0,25 л/кг.
В терапевтических концентрациях определяется в ткани почек, легких, в плевральном и перитонеальном экссудатах. В норме гентамицин плохо проходит через гематоэнцефалический барьер, но при менингите концентрация в спинномозговой жидкости повышается.
Приблизительно 70% гентамицина в течение суток экскретируется в неизмененном состоянии в мочу с помощью клубочковой фильтрации. Период полувыведения из плазмы составляет у взрослых с нормальной функцией печени 2–4 часа, у детей — 2,5–4 часа, у новорожденных — 5–8 часов. При нарушении выделительной функции почек концентрация гентамицина в крови существенно повышается и увеличивается период полувыведения (до 70 часов и более).
Показания
Учитывая ограниченную терапевтическую широту гентамицина, его следует применять в случаях, когда микроорганизмы резистентны к более безопасным антибиотикам.
Гентамицин назначать для лечения инфекций, вызванных чувствительными к нему возбудителями, в том числе:
- септицемия (включая неонатальный сепсис);
- осложненные урогенитальные инфекционные заболевания;
- инфекционные заболевания нижних отделов дыхательных путей;
- инфекционные заболевания кожи, костей, суставов, мягких тканей; инфицированные ожоговые раны;
- инфекционные заболевания центральной нервной системы (включая менингит) в сочетании с β-лактамными антибиотиками;
- инфекции брюшной полости (включая перитонит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата/антибиотикам группы аминогликозидов, хроническая почечная недостаточность с азотемией и уремией, неврит слухового нерва, миастения, паркинсонизм, ботулизм (гентамицин может вызывать нарушение нервно-мышечной передачи, что может привести к дальнейшему ослаблению скелетной мускулатуры), пожилой возраст, предварительное лечение ототоксическими препаратами. Ограничением применения препарата является острая почечная недостаточность.
Особенности применения
В связи с широким спектром действия гентамицин можно назначать при смешанной инфекции, а также в случаях, когда возбудитель не установлен, обычно в сочетании с полусинтетическими пенициллинами (ампициллином, карбенициллином).
Быстрое прямое введение препарата не рекомендуется.
Во время лечения препаратом, особенно в больших дозах или в течение длительного времени, для избегания его токсичности и обеспечения клинической эффективности (особенно у пациентов с нарушенной функцией почек) необходимо регулярно осуществлять анализ крови, а также контролировать клубочковую фильтрацию каждые 3 дня (при уменьшении этого показателя на 50% препарат следует отменить. Регулярно (1 или 2 раза в неделю, а у больных, получающих большие дозы или находящихся на лечении более 10 дней — ежедневно) следует контролировать функцию почек. Рекомендуется 1–2 раза в неделю проводить исследования вестибулярной функции или определение потери слуха на высоких частотах. Симптомы нарушения функции почек или поражения слухового или вестибулярного аппарата требуют прекращения терапии гентамицином или, в исключительных случаях, коррекции его дозы. В некоторых случаях слуховые нарушения могут возникать после окончания лечения.
Гентамицин сульфат следует применять с осторожностью пациентам с дегидратацией, ботулизмом, паркинсонизмом, диабетом, средним отитом (в том числе в анамнезе), гипокальциемией, ожирением, а также у больных пожилого возраста и пациентов, принимавших ранее ототоксические лекарственные средства.
Во время лечения следует употреблять достаточное количество жидкости.
Необходимо сообщить врачу о наличии следующих симптомов: ощущение любой потери слуха, ощущение звона или шума в ушах, головокружение, нарушение координации движений, онемение, покалывание кожи, мышечные подергивания, судороги в любой момент во время лечения. Это может свидетельствовать о развитии неврологических побочных эффектов.
В связи с небольшим клиническим опытом не рекомендуется введение всей суточной дозы гентамицина при таких состояниях: ожоги площадью более 20%, цистофиброз, асцит, эндокардит, почечная недостаточность с применением гемодиализа, сепсис.
Среди антибиотиков группы аминогликозидов возможна перекрестная гиперчувствительность.
На фоне лечения может развиться резистентность микроорганизмов. В этом случае необходимо отменить препарат и исследовать чувствительность микроорганизмов к другим антибиотикам.
Метабисульфит натрия (Е 223) редко может вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Препарат назначать внутримышечно и внутривенно.
Доза, способ введения и интервалы между введениями зависят от локализации и тяжести инфекции, возраста пациента и функции почек. Дозовый режим рассчитывается исходя из массы тела пациента. При улучшении клинического состояния или развитии побочных эффектов дозу следует снижать.
Взрослые и дети в возрасте старше 14 лет. Обычно суточная доза для пациентов с умеренным/тяжелым течением инфекционного процесса составляет 3 мг/кг массы тела внутримышечно, распределена на 2–3 введения. Максимальная суточная дозировка для взрослых составляет 5 мг/кг, распределенная на 3–4 введения. Обычная продолжительность применения препарата для всех пациентов — 7–10 дней.
При тяжелых и осложненных инфекциях курс терапии может быть продолжен при необходимости. В таких случаях рекомендуется осуществлять контроль функции почек, органов слуха и вестибулярного аппарата, поскольку токсичность препарата проявляется после его применения более 10 суток.
Расчет массы тела, на которую нужно назначать препарат. Дозу рассчитывать по фактической массе тела (ФМТ), если у пациента нет избыточной массы тела (т.е. дополнительно не более 20% к идеальной массе тела (ИМТ)). Учитывая, что гентамицин плохо распределяется в жировой ткани, если у пациента есть избыток массы тела, дозу рассчитывать по формуле: ИМТ + 0,4 (ФМТ — ИМТ).
При нарушении функции почек необходимо изменить режим дозирования препарата, чтобы он гарантировал терапевтическую адекватность лечения. При каждой возможности следует контролировать концентрацию гентамицина в сыворотке крови, которая через 30–60 минут после внутримышечного введения должна составлять 5–10 мкг/мл.
Перед назначением гентамицина необходимо определить клиренс креатинина. Начальная разовая доза для пациентов со стабильной ХПН составляет 1–1,5 мг/кг, в дальнейшем дозу и интервал между введениями следует определять в зависимости от клиренса креатинина.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Все последующие дозы (% от начальной дозы)
|Интервал между введениями, часы
|70
|100
|8
|40–69
|100
|12
|30–39
|50
|8
|20–29
|50
|12
|15–19
|50
|16
|10–14
|50
|24
|5–9
|50
|36
Взрослым пациентам с бактериальной инфекцией, которые находятся на диализе, назначать 1–1,5 мг/кг после завершения каждого диализа. При перитонеальном диализе добавлять 1 мг гентамицина в 2 л диализного раствора.
Дети. Детям в возрасте младше 3 лет гентамицина сульфат назначать исключительно по жизненным показаниям.
Суточные дозы составляют: новорожденным и детям в возрасте младше 1 года — 2–5 мг/кг, детям в возрасте 1 — 5 лет — 1,5–3 мг/кг, в возрасте 6–14 лет — 3 мг/кг. Максимальная суточная доза для детей всех возрастов составляет 5 мг/кг. Препарат вводить 2–3 раза в сутки в течение 7–10 дней.
Для внутривенного введения разовую дозу препарата разводить растворителем. Обычный объем растворителя (стерильный изотонический раствор хлорида натрия или 5% раствор глюкозы) для взрослых составляет 50–300 мл; для детей объем растворителя нужно соответственно снизить. Концентрация гентамицина в растворе не должна превышать 1 мг/мл (0,1%). Продолжительность внутривенной инфузии — 1–2 часа; вводить со скоростью 60–80 капель/мин. Внутривенные инфузии проводить 2–3 дня, затем переходить на внутримышечное введение.
Дети
Детям в возрасте младше 3 лет препарат назначать только по жизненным показаниям.
Побочные реакции
Ототоксичность (повреждение восьмого пара черепно-мозговых нервов): может развиваться снижение остроты/потеря слуха и поражение вестибулярного аппарата. Проявляется головокружением или вертиго. Шум в ушах, потеря слуха. Особый риск может вызвать продленный курс лечения гентамицином — 2–3 недели.
Нефротоксичность: частота и степень тяжести повреждений почек зависит от величины разовой дозы, длительности лечения и индивидуальных особенностей пациента, качества контроля над терапией и одновременного приема других нефротоксических лекарственных средств. Поражение почек проявляется протеинурией, азотемией, олигурией, и, как правило, носит обратимый характер. Также возможны интерстициальный нефрит, почечная недостаточность, почечный тубулярный некроз.
Со стороны нервной системы: головная боль, спутанность сознания, сонливость, периферическая нейропатия, мышечная боль, боли в суставах, блокада нервно-мышечной проводимости, общая слабость, судороги, энцефалопатия, депрессия, галлюцинации, летаргия.
Со стороны пищеварительного тракта: рвота, повышение уровня печеночных трансаминаз (АлАТ, АсАТ), гипербилирубинемия, тошнота, повышенное слюноотделение, потеря аппетита/массы тела, стоматит, псевдомембранозный колит.
Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия, лейкопения, пурпура.
Со стороны обмена веществ: гипомагниемия, гипокалиемия, гипокальциемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая кожный зуд/сыпь, крапивница, лихорадка, анафилактические реакции (в т. ч. снижение артериального давления, одышка), отек Квинке.
В месте внутримышечного введения возможны боли, атрофия/некроз подкожной клетчатки; при внутривенном введении — развитие флебитов и перифлебитов.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл в ампулах №10 в коробке, №5х2 в блистерах в коробке; по 2 мл в ампулах №10 в коробке, №5х2, №10 в блистере в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.