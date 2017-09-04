Фармакодинамика.

Гентамицин — антибиотик группы аминогликозидов II поколения с широким спектром действия.

Оказывает бактерицидное действие. Активно проникая через клеточную мембрану бактерий, необратимо связывается с субъединицей 30S бактериальных рибосом, препятствуя образованию комплекса транспортной и матричной РНК, нарушающей синтез белка возбудителя.

Высокоэффективен в отношении различных видов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Proteus spp. (индолположительный и индолотрицательный), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp. и Staphylococcus spp. (включая пенициллин- и метициллинрезистентные штаммы).

К гентамицину устойчивы: Streptococcus pneumoniae, большинство других видов стрептококков, энтерококков, Treponema pallidum и анаэробные микроорганизмы, такие как Bacteroides spp. или Clostridium spp.

Гентамицин является одним из основных средств борьбы с тяжелой гнойной инфекцией, особенно обусловленной резистентной грамотрицательной флорой. В некоторых случаях гентамицин эффективен при недостаточной активности других антибиотиков. По сравнению со стрептомицином более нефротоксический, но менее ото- и вестибулотоксический. Резистентность микроорганизмов к гентамицину развивается медленно, однако штаммы, устойчивые к неомицину и канамицину, устойчивы также и к гентамицину (перекрестная стойкость).

Фармакокинетика.

Гентамицин при парентеральном введении легко абсорбируется, достигая Сmax в плазме крови через 30 мин после окончания внутривенной инфузии и через 0,5–2 ч после внутримышечного введения.

Терапевтические концентрации в крови (не менее 6–10 мкг/мл) сохраняются в течение 6–8 часов.

При внутривенном капельном введении концентрация гентамицина в плазме крови в течение первых часов превышает концентрацию, достигаемую после внутримышечного применения препарата. Связывание с белками крови составляет 20–30%. Объем распределения — 0,25 л/кг.

В терапевтических концентрациях определяется в ткани почек, легких, в плевральном и перитонеальном экссудатах. В норме гентамицин плохо проходит через гематоэнцефалический барьер, но при менингите концентрация в спинномозговой жидкости повышается.

Приблизительно 70% гентамицина в течение суток экскретируется в неизмененном состоянии в мочу с помощью клубочковой фильтрации. Период полувыведения из плазмы составляет у взрослых с нормальной функцией печени 2–4 часа, у детей — 2,5–4 часа, у новорожденных — 5–8 часов. При нарушении выделительной функции почек концентрация гентамицина в крови существенно повышается и увеличивается период полувыведения (до 70 часов и более).