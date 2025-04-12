Для полоскания рта при пародонтозе и при зубной боли 1 чайную ложку препарата разводить в 200 мл теплой кипяченой воды.

Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально врачом.