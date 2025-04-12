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Фитосепт (Fitosept)

Фитосепт раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
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Характеристики
Производитель
Фитофарм
Форма выпуска
Раствор для ротовой полости
Условия продажи
По рецепту
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/11306/01/01 от 11.08.2020
Международное название

Фитосепт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 мл препарата содержит настойки плодов перца стручкового (Capsicum annum) (1:10) (экстрагент — этанол 90%) 0,025 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%.

Лекарственная форма

Раствор для полости рта.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло желто-оранжевого до светло красновато-оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местного применения в стоматологии.

Код АТС A01A D11.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает антисептическое и освежающее действие, обусловленное фармакологическими свойствами веществ, входящих в его состав.

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах перца стручкового (ароматический амин капсаицин, масло эфирное), при местном применении оказывают местнораздражающее, отвлекающее действие, вызывают локальное усиление кровообращения и гиперемию тканей в месте нанесения, способствуют выделению эндогенных биологически активных веществ, проявляют умеренную антибактериальную активность.

Фармакокинетика.

Фармакокинетика препарата не изучалась.

Показания

Для полоскания рта при пародонтозе, при зубной боли.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата нарушение целостности слизистой оболочки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Не глотать.

Способ применения и дозы

Для полоскания рта при пародонтозе и при зубной боли 1 чайную ложку препарата разводить в 200 мл теплой кипяченой воды.

Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально врачом.

Дети

Не применять детям.

Побочные реакции

Иногда могут возникать аллергические реакции, головокружение, сонливость, раздражение слизистой оболочки.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Фитофарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 84500, Донецкая обл., г. Артемовск, ул. Сибирцева, 2.