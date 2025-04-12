Фитосепт (Fitosept)
Фитосепт инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл препарата содержит настойки плодов перца стручкового (Capsicum annum) (1:10) (экстрагент — этанол 90%) 0,025 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%.
Лекарственная форма
Раствор для полости рта.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло желто-оранжевого до светло красновато-оранжевого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для местного применения в стоматологии.
Код АТС A01A D11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает антисептическое и освежающее действие, обусловленное фармакологическими свойствами веществ, входящих в его состав.
Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах перца стручкового (ароматический амин капсаицин, масло эфирное), при местном применении оказывают местнораздражающее, отвлекающее действие, вызывают локальное усиление кровообращения и гиперемию тканей в месте нанесения, способствуют выделению эндогенных биологически активных веществ, проявляют умеренную антибактериальную активность.
Фармакокинетика.
Фармакокинетика препарата не изучалась.
Показания
Для полоскания рта при пародонтозе, при зубной боли.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата нарушение целостности слизистой оболочки.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
Не глотать.
Способ применения и дозы
Для полоскания рта при пародонтозе и при зубной боли 1 чайную ложку препарата разводить в 200 мл теплой кипяченой воды.
Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально врачом.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
Иногда могут возникать аллергические реакции, головокружение, сонливость, раздражение слизистой оболочки.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фитофарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 84500, Донецкая обл., г. Артемовск, ул. Сибирцева, 2.