настойку применяют наружно для растираний как раздражающее и отвлекающее средство; внутрь — по 10–20 капель 2–3 раза в сутки за 30 мин до еды.

Мазь наносят 2–3 раза в сутки на кожу (только на болезненный участок) до появления в ней ощущения тепла или легкого покалывания в количестве примерно 0,2 г на 1 см2 и слегка втирают с помощью аппликатора. Для усиления действия препарата возможно использование сухого согревающего укутывания болезненных мест. Длительность применения определяется индивидуально врачом и обычно составляет от 1 до 10 сут.

Для полоскания рта при пародонтозе и при зубной боли 1 чайную ложку препарата в форме р-ра разводят в 200 мл теплой кипяченой воды. Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально.