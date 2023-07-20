ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ ОДНОЛЕТНИЙ* (CAPSICUM ANNUUM*) Действующее вещество
плоды стручкового перца содержат капсаицин (транс-8-метил-N-ванилил-6-ноненамид), который обусловливает его местно-раздражающее действие. Настойка перца стручкового оказывает отвлекающее действие при болевом синдроме у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, вызывает локальное усиление кровотока и гиперемию тканей в месте нанесения, способствует выделению эндогенных биологически активных веществ.
наружно — при миозите, артралгии, невралгии, ишиасе, люмбаго, обморожениях, гнездной алопеции; препарат в форме мази также при пояснично-крестцовом радикулите, ушибах без нарушения целостности кожного покрова, лечении последствий переломов; внутрь — для повышения аппетита при анорексии. Препарат в форме р-ра для ротовой полости — для полоскания рта при пародонтозе, зубной боли.
настойку применяют наружно для растираний как раздражающее и отвлекающее средство; внутрь — по 10–20 капель 2–3 раза в сутки за 30 мин до еды.
Мазь наносят 2–3 раза в сутки на кожу (только на болезненный участок) до появления в ней ощущения тепла или легкого покалывания в количестве примерно 0,2 г на 1 см2 и слегка втирают с помощью аппликатора. Для усиления действия препарата возможно использование сухого согревающего укутывания болезненных мест. Длительность применения определяется индивидуально врачом и обычно составляет от 1 до 10 сут.
Для полоскания рта при пародонтозе и при зубной боли 1 чайную ложку препарата в форме р-ра разводят в 200 мл теплой кипяченой воды. Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально.
гастрит, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (для приема внутрь), дерматит, наличие микротравм и гнойничковых заболеваний кожи в месте предполагаемого нанесения настойки, период беременности и кормления грудью, детский возраст.
ощущение сильного жжения, контактный дерматит, кожная сыпь в месте нанесения настойки.
избегать попадания в глаза; после втирания тщательно вымыть руки.