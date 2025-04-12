гипогликемия. Этот препарат следует применять только у тех пациентов, которые имеют возможность регулярно питаться (включая завтрак). Важно регулярно принимать углеводы, поскольку повышение риска гипогликемии возникает в случаях, когда пища принимается поздно, в неадекватном количестве, или если это пища с низким содержимым углеводов. Факторы, которые повышают риск возникновения гипогликемии:

пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается больных пожилого возраста);

неудовлетворительное, нерегулярное питание, периоды голодания и изменения диеты;

дисбаланс между физической нагрузкой и употреблением углеводов;

употребление алкоголя;

почечная недостаточность;

тяжелая печеночная недостаточность;

передозировка препарата;

нарушения эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы, гипопитуитаризм и адреналовая недостаточность;

одновременное применение отдельных лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Почечная и печеночная недостаточность: фармакокинетика и/или фармакодинамика гликлазида может меняться у пациентов с печеночной и тяжелой почечной недостаточностью. Эпизоды гипогликемии у таких пациентов могут быть продолжительными, поэтому необходимо соответствующее лечение.

Ухудшение контроля гликемии у пациентов, которые получают сахароснижающие препараты, может быть вызвано инфекцией, травмой или хирургическим вмешательством. В некоторых случаях может быть необходимо назначение инсулина.

Гипогликемическая эффективность любого перорального сахароснижающего лекарственного средства, в том числе гликлазида, способна со временем изменяться. Это может быть последствием прогрессирования заболевания или снижения ответа на лечение. Такой феномен известен как вторичная недостаточность, которая отличается от первичной — когда препараты являются неэффективными с начала лечения. Перед тем как делать вывод относительно развития вторичной недостаточности у пациента, необходимо проверить корректность назначенной дозы и соблюдения пациентом диеты.

Лабораторные показатели: для оценки контроля уровня глюкозы в крови рекомендовано определение уровня гликозилированного гемоглобина (или уровня глюкозы в крови натощак).

У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы применение препаратов сульфонилмочевины может вызвать возникновение гемолитической анемии. У таких больных гликлазид следует применять с осторожностью и рассмотреть вопрос относительно назначения альтернативной терапии без применения препаратов сульфонилмочевины.

В состав препарата входит лактоза, поэтому у пациентов с редчайшими наследственными формами непереносимости галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не рекомендовано применять этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Пероральные сахароснижающие препараты не следует применять в период беременности.

Опыт применения препарата Озиклид в период беременности отсутствует. При планировании или установлении беременности необходимо перевести женщину с пероральных гипогликемических препаратов на инсулин. Озиклид противопоказан в период кормления грудью в связи с возможностью возникновения гипогликемии у ребенка.

Дети. Гликлазид не рекомендуется применять у детей в связи с отсутствием исследований у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам следует знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае возникновения таковых быть осторожными во время управления транспортными средствами или работы с механизмами, особенно в начале лечения.