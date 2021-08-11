фармакодинамика. Дексмедетомидин является высокоселективным агонистом α 2 -рецептора с широким спектром фармакологических свойств. Он проявляет сильный симпатолитический эффект благодаря снижению высвобождения норадреналина из окончаний симпатических нервов. Седативные эффекты обусловлены сниженным возбуждением голубого пятна, основного норадренергического ядра, которое находится в стволе головного мозга. Благодаря воздействию на этот участок дексмедетомидин вызывает седативный эффект (подобный природному сну без быстрого движения глаз), приобретая способность оказывать седативное действие и одновременно позволяя пациенту находиться в пробужденном и активном состоянии. Дексмедетомидин оказывает анестезирующее и умеренное обезболивающее действие; обезболивающее действие было продемонстрировано у пациентов с хронической болью в нижней части спины. Влияние на сердечно-сосудистую систему зависит от дозы; при более низких скоростях инфузии доминирует центральное действие, которое приводит к снижению частоты сердцебиения и АД. При более высоких дозах преобладают периферические сосудосуживающие эффекты, что приводит к повышению системного сосудистого сопротивления и АД, в то время как брадикардический эффект становится более выраженным. Дексмедетомидин практически не оказывает угнетающего действия на дыхательную систему.

Седация в госпитальных условиях (в отделении интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации). Доказательства эффективности в педиатрической группе были получены в плацебо-контролируемом ICU исследовании в большой послеоперационной популяции в возрасте от 1 мес до ≤17 лет. Около 50% пациентов, получавших дексомедетомидин, не требуют добавления мидазолама во время среднего периода лечения 20,3 ч, не превышающего 24 ч. Данные о лечении в течение более 24 ч недоступны. Данные о новорожденных (28–44 нед внутриутробного развития) очень незначительные и ограничиваются низкими дозами (≤0,2 мкг/кг/ч). Новорожденные могут быть особенно чувствительными к брадикардическим эффектам Дексдора при гипотермии и в условиях, когда сердечный ритм зависит от сердечного выброса.

Процедурная седация. Безопасность и эффективность дексмедетомидина для седации пациентов, которым не проводилась интубация до и/или во время хирургических и диагностических процедур, оценивали в двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых многоцентровых клинических исследованиях.

В исследовании 1 рандомизировали пациентов, проходивших плановые хирургические операции/процедуры под контролируемой анестезией и локальной/регионарной анестезией для получения нагрузочной инфузии дексмедетомидина 1 мкг/кг (n=129) или 0,5 мкг/кг (n=134) или плацебо (физиологический раствор n=63) в течение 10 мин, после чего проводилась поддерживающая инфузия, которая начиналась с дозы 0,6 мкг/кг/ч.

Дозу поддерживающей инфузии исследуемого лекарственного средства титровали от 0,2 мкг/кг/ч до 1 мкг/кг/ч. Часть пациентов, достигших целевого уровня седации (≤4 по шкале оценки активности и седации) без необходимости введения резервной дозы мидазолама, составила 54% в группе применения дексмедетомидина в дозе 1 мкг/кг и 40% в группе применения дексмедетомидина в дозе 0,5 мкг/кг массы тела по сравнению с 3% в группе плацебо. Разница рисков в количестве пациентов, рандомизированных в группу применения дексмедетомидина в дозах 1 и 0,5 мкг/кг, которые не нуждались в дополнительной терапии мидазоламом, составила 48% (95% ДИ: 37–57%) и 40% (95% ДИ: 28–48%), соответственно, по сравнению с плацебо. Медиана (диапазон) дополнительной дозы мидазолама составила 1,5 (0,5–7,0) мг в группе дексмедетомидина 1,0 мкг/кг, 2,0 (0,5–8,0) мг — в группе дексмедетомидина 0,5 мкг/кг и 4,0 (0,5–14,0) мг — в группе плацебо. Разница средних значений дополнительной дозы мидазолама в группах применения дексмедетомидина в дозе 1 и 0,5 мкг/кг по сравнению с плацебо была −3,1 мг (95% ДИ: 3,8 –(−2,5)) и −2,7 мг ( 95% ДИ: −3,3–(−2,1)), соответственно, в пользу дексмедетомидина. Средний период до введения первой дополнительной дозы составил 114 мин в группе дексмедетомидина 1,0 мкг/кг, 40 мин — в группе дексмедетомидина 0,5 мкг/кг и 20 мин — в группе плацебо.

В исследование 2 рандомизировали пациентов, которым проводили фиброоптическую интубацию трахеи в сознании при местной анестезии для получения нагрузочной инфузии дексмедетомидина в дозе 1 мкг/кг (n=55) или плацебо (физиологический раствор) (n=50) в течение 10 мин с последующей фиксированной поддерживающей инфузией в дозе 0,7 мкг/кг/ч. Для поддержания уровня >2 по шкале седации Рамсея 53% пациентов, получавших дексмедетомидин, не требовалась дополнительная терапия мидазоламом по сравнению с 14% пациентов в группе плацебо. Разница рисков в количестве пациентов, рандомизированных в группу дексмедетомидина, которые не нуждались в дополнительной терапии мидазоламом, составила 43% (95% ДИ: 23–57%) по сравнению с плацебо. Средняя дополнительная доза мидазолама составила 1,1 мг в группе дексмедетомидина и 2,8 мг в группе плацебо. Разница в средних значениях дополнительной дозы мидазолама составила −1,8 мг (95% ДИ: −2,7–(−0,86)) в пользу дексмедетомидина.

Фармакокинетика. Фармакокинетику дексмедетомидина оценивали после кратковременного в/в применения у здоровых добровольцев и после долговременной инфузии у пациентов в отделении интенсивной терапии. Дексмедетомидин демонстрирует 2-компартментную модель распределения. У здоровых добровольцев он вызывает быструю фазу распределения с центральным оцениваемым периодом полураспределения около 6 мин. Оцениваемый терминальный T ½ составляет около 2,1 (±0,43) ч, а оцениваемый равновесный объем распределения (Vss) — около 91 (±25,5) л. Оцениваемая величина плазменного клиренса (Cl) составляет около 39 (±9,9) л/ч. Средняя масса тела, которая ассоциировалась с этими оценками Vss и Cl, составляла 69 кг. Плазменная фармакокинетика дексмедетомидина подобна у пациентов отделений интенсивной терапии после инфузии >24 ч. Оцениваемые фармакокинетические параметры следующие: T ½ — около 1,5 ч, Vss — около 93 л и Cl — около 43 л/ч. Фармакокинетика дексмедетомидина является линейной в пределах доз 0,2–1,4 мкг/кг/ч, он не кумулируется при лечении, которое длится на протяжении периода до 14 дней. Дексмедетомидин на 94% связывается с белками плазмы крови. Связывание с белками плазмы крови является постоянным в пределах концентрации 0,85–85 нг/мл. Дексмедетомидин связывается с человеческим сывороточным альбумином и α 1 -кислым гликопротеином, причем альбумин плазмы крови является основным белком связывания дексмедетомидина в плазме крови.

Дексмедетомидин обширно метаболизируется печенью. Существует три типа начальных метаболических реакций: прямая N-глюкуронидация, прямое N-метилирование и окисление, катализированные цитохромом P450. Метаболитами дексмедетомидина, циркулирующими в наибольшем количестве, являются два изомерных N-глюкуронида, один из которых образуется путем окисления имидазольного кольца, а другой является продуктом таких последовательных процессов: N-метилирование, гидроксилирование метиловой группы и O-глюкуронидация. Имеющиеся данные свидетельствуют, что образование окисленных метаболитов опосредуется CYP-формами (CYP 2A6, CYP 1A2, CYP 2E1, CYP 2D6 и CYP 2C19). Эти метаболиты проявляют незначительную фармакологическую активность.

После в/в применения радиомаркированного дексмедетомидина через 9 дней в среднем 95% радиоактивности определяли в моче и 4% — в кале. Основными метаболитами в моче являются два изомерных N-глюкуронида, которые вместе составляют около 34% дозы, и N-метилированный O-глюкуронид, который равен 14,51% дозы. Второстепенные метаболиты карбоновой кислоты, 3-гидрокси- и O-глюкуронидные метаболиты отдельно составляют 1,11–7,66% дозы. Менее 1% неизмененного исходного вещества оказывалось в моче. Около 28% метаболитов, выявленных в моче, являются неидентифицированными полярными метаболитами.

Не отмечено существенного фармакокинетического различия в зависимости от пола или возраста пациента.

Связывание дексмедетомидина с белками плазмы крови сниженное у лиц с нарушением функции печени по сравнению со здоровыми добровольцами. Средний процент несвязанного дексмедетомидина в плазме крови составлял от 8,5% у здоровых добровольцев до 17,9% у больных с тяжелым нарушением функции печени. Лица с разной степенью нарушений функции печени (класс A, B или C по шкале Чайлда — Пью) имели пониженный печеночный клиренс дексмедетомидина и удлиненный T ½ из плазмы крови. Средняя величина клиренса у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции печени составляла 74; 64 и 53% таковой у здоровых добровольцев соответственно. Средний T ½ у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции печени увеличивался до 3,9; 5,4 и 7,4 ч соответственно. Хотя дексмедетомидин применяют до наступления эффекта, может возникнуть необходимость рассмотреть целесообразность снижения начальной/поддерживающей дозы для пациентов с нарушением функции печени в зависимости от степени нарушения и клинического ответа.

Фармакокинетика дексмедетомидина у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) является неизмененной.

Данные о применении у детей — от новорожденных (родившихся в сроки 28–44 нед внутриутробного развития) до 17 лет ограничены. T ½ дексмедетомидина у детей (в возрасте от 1 мес до 17 лет), вероятно, сравним со взрослыми, но у новорожденных (родившихся в сроки 28–44 нед внутриутробного развития) он кажется выше, но снижается в более старшем возрасте. В возрастных группах от 1 мес до 6 лет скорректированный по массе тела плазменный клиренс кажется выше, но снижается в более старшем возрасте. Вследствие незрелости у новорожденных (в возрасте младше 1 мес) плазменный клиренс может быть ниже (0,9 л/ч/кг), чем в более старших возрастных группах.