Дексдор (Dexdor) (173426) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексдор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дексмедетомидин является высокоселективным агонистом α2-рецептора с широким спектром фармакологических свойств. Он проявляет сильный симпатолитический эффект благодаря снижению высвобождения норадреналина из окончаний симпатических нервов. Седативные эффекты обусловлены сниженным возбуждением голубого пятна, основного норадренергического ядра, которое находится в стволе головного мозга. Благодаря воздействию на этот участок дексмедетомидин вызывает седативный эффект (подобный природному сну без быстрого движения глаз), приобретая способность оказывать седативное действие и одновременно позволяя пациенту находиться в пробужденном и активном состоянии. Дексмедетомидин оказывает анестезирующее и умеренное обезболивающее действие; обезболивающее действие было продемонстрировано у пациентов с хронической болью в нижней части спины. Влияние на сердечно-сосудистую систему зависит от дозы; при более низких скоростях инфузии доминирует центральное действие, которое приводит к снижению частоты сердцебиения и АД. При более высоких дозах преобладают периферические сосудосуживающие эффекты, что приводит к повышению системного сосудистого сопротивления и АД, в то время как брадикардический эффект становится более выраженным. Дексмедетомидин практически не оказывает угнетающего действия на дыхательную систему.
Седация в госпитальных условиях (в отделении интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации). Доказательства эффективности в педиатрической группе были получены в плацебо-контролируемом ICU исследовании в большой послеоперационной популяции в возрасте от 1 мес до ≤17 лет. Около 50% пациентов, получавших дексомедетомидин, не требуют добавления мидазолама во время среднего периода лечения 20,3 ч, не превышающего 24 ч. Данные о лечении в течение более 24 ч недоступны. Данные о новорожденных (28–44 нед внутриутробного развития) очень незначительные и ограничиваются низкими дозами (≤0,2 мкг/кг/ч). Новорожденные могут быть особенно чувствительными к брадикардическим эффектам Дексдора при гипотермии и в условиях, когда сердечный ритм зависит от сердечного выброса.
Процедурная седация. Безопасность и эффективность дексмедетомидина для седации пациентов, которым не проводилась интубация до и/или во время хирургических и диагностических процедур, оценивали в двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых многоцентровых клинических исследованиях.
В исследовании 1 рандомизировали пациентов, проходивших плановые хирургические операции/процедуры под контролируемой анестезией и локальной/регионарной анестезией для получения нагрузочной инфузии дексмедетомидина 1 мкг/кг (n=129) или 0,5 мкг/кг (n=134) или плацебо (физиологический раствор n=63) в течение 10 мин, после чего проводилась поддерживающая инфузия, которая начиналась с дозы 0,6 мкг/кг/ч.
Дозу поддерживающей инфузии исследуемого лекарственного средства титровали от 0,2 мкг/кг/ч до 1 мкг/кг/ч. Часть пациентов, достигших целевого уровня седации (≤4 по шкале оценки активности и седации) без необходимости введения резервной дозы мидазолама, составила 54% в группе применения дексмедетомидина в дозе 1 мкг/кг и 40% в группе применения дексмедетомидина в дозе 0,5 мкг/кг массы тела по сравнению с 3% в группе плацебо. Разница рисков в количестве пациентов, рандомизированных в группу применения дексмедетомидина в дозах 1 и 0,5 мкг/кг, которые не нуждались в дополнительной терапии мидазоламом, составила 48% (95% ДИ: 37–57%) и 40% (95% ДИ: 28–48%), соответственно, по сравнению с плацебо. Медиана (диапазон) дополнительной дозы мидазолама составила 1,5 (0,5–7,0) мг в группе дексмедетомидина 1,0 мкг/кг, 2,0 (0,5–8,0) мг — в группе дексмедетомидина 0,5 мкг/кг и 4,0 (0,5–14,0) мг — в группе плацебо. Разница средних значений дополнительной дозы мидазолама в группах применения дексмедетомидина в дозе 1 и 0,5 мкг/кг по сравнению с плацебо была −3,1 мг (95% ДИ: 3,8 –(−2,5)) и −2,7 мг ( 95% ДИ: −3,3–(−2,1)), соответственно, в пользу дексмедетомидина. Средний период до введения первой дополнительной дозы составил 114 мин в группе дексмедетомидина 1,0 мкг/кг, 40 мин — в группе дексмедетомидина 0,5 мкг/кг и 20 мин — в группе плацебо.
В исследование 2 рандомизировали пациентов, которым проводили фиброоптическую интубацию трахеи в сознании при местной анестезии для получения нагрузочной инфузии дексмедетомидина в дозе 1 мкг/кг (n=55) или плацебо (физиологический раствор) (n=50) в течение 10 мин с последующей фиксированной поддерживающей инфузией в дозе 0,7 мкг/кг/ч. Для поддержания уровня >2 по шкале седации Рамсея 53% пациентов, получавших дексмедетомидин, не требовалась дополнительная терапия мидазоламом по сравнению с 14% пациентов в группе плацебо. Разница рисков в количестве пациентов, рандомизированных в группу дексмедетомидина, которые не нуждались в дополнительной терапии мидазоламом, составила 43% (95% ДИ: 23–57%) по сравнению с плацебо. Средняя дополнительная доза мидазолама составила 1,1 мг в группе дексмедетомидина и 2,8 мг в группе плацебо. Разница в средних значениях дополнительной дозы мидазолама составила −1,8 мг (95% ДИ: −2,7–(−0,86)) в пользу дексмедетомидина.
Фармакокинетика. Фармакокинетику дексмедетомидина оценивали после кратковременного в/в применения у здоровых добровольцев и после долговременной инфузии у пациентов в отделении интенсивной терапии. Дексмедетомидин демонстрирует 2-компартментную модель распределения. У здоровых добровольцев он вызывает быструю фазу распределения с центральным оцениваемым периодом полураспределения около 6 мин. Оцениваемый терминальный T½ составляет около 2,1 (±0,43) ч, а оцениваемый равновесный объем распределения (Vss) — около 91 (±25,5) л. Оцениваемая величина плазменного клиренса (Cl) составляет около 39 (±9,9) л/ч. Средняя масса тела, которая ассоциировалась с этими оценками Vss и Cl, составляла 69 кг. Плазменная фармакокинетика дексмедетомидина подобна у пациентов отделений интенсивной терапии после инфузии >24 ч. Оцениваемые фармакокинетические параметры следующие: T½ — около 1,5 ч, Vss — около 93 л и Cl — около 43 л/ч. Фармакокинетика дексмедетомидина является линейной в пределах доз 0,2–1,4 мкг/кг/ч, он не кумулируется при лечении, которое длится на протяжении периода до 14 дней. Дексмедетомидин на 94% связывается с белками плазмы крови. Связывание с белками плазмы крови является постоянным в пределах концентрации 0,85–85 нг/мл. Дексмедетомидин связывается с человеческим сывороточным альбумином и α1-кислым гликопротеином, причем альбумин плазмы крови является основным белком связывания дексмедетомидина в плазме крови.
Дексмедетомидин обширно метаболизируется печенью. Существует три типа начальных метаболических реакций: прямая N-глюкуронидация, прямое N-метилирование и окисление, катализированные цитохромом P450. Метаболитами дексмедетомидина, циркулирующими в наибольшем количестве, являются два изомерных N-глюкуронида, один из которых образуется путем окисления имидазольного кольца, а другой является продуктом таких последовательных процессов: N-метилирование, гидроксилирование метиловой группы и O-глюкуронидация. Имеющиеся данные свидетельствуют, что образование окисленных метаболитов опосредуется CYP-формами (CYP 2A6, CYP 1A2, CYP 2E1, CYP 2D6 и CYP 2C19). Эти метаболиты проявляют незначительную фармакологическую активность.
После в/в применения радиомаркированного дексмедетомидина через 9 дней в среднем 95% радиоактивности определяли в моче и 4% — в кале. Основными метаболитами в моче являются два изомерных N-глюкуронида, которые вместе составляют около 34% дозы, и N-метилированный O-глюкуронид, который равен 14,51% дозы. Второстепенные метаболиты карбоновой кислоты, 3-гидрокси- и O-глюкуронидные метаболиты отдельно составляют 1,11–7,66% дозы. Менее 1% неизмененного исходного вещества оказывалось в моче. Около 28% метаболитов, выявленных в моче, являются неидентифицированными полярными метаболитами.
Не отмечено существенного фармакокинетического различия в зависимости от пола или возраста пациента.
Связывание дексмедетомидина с белками плазмы крови сниженное у лиц с нарушением функции печени по сравнению со здоровыми добровольцами. Средний процент несвязанного дексмедетомидина в плазме крови составлял от 8,5% у здоровых добровольцев до 17,9% у больных с тяжелым нарушением функции печени. Лица с разной степенью нарушений функции печени (класс A, B или C по шкале Чайлда — Пью) имели пониженный печеночный клиренс дексмедетомидина и удлиненный T½ из плазмы крови. Средняя величина клиренса у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции печени составляла 74; 64 и 53% таковой у здоровых добровольцев соответственно. Средний T½ у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции печени увеличивался до 3,9; 5,4 и 7,4 ч соответственно. Хотя дексмедетомидин применяют до наступления эффекта, может возникнуть необходимость рассмотреть целесообразность снижения начальной/поддерживающей дозы для пациентов с нарушением функции печени в зависимости от степени нарушения и клинического ответа.
Фармакокинетика дексмедетомидина у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) является неизмененной.
Данные о применении у детей — от новорожденных (родившихся в сроки 28–44 нед внутриутробного развития) до 17 лет ограничены. T½ дексмедетомидина у детей (в возрасте от 1 мес до 17 лет), вероятно, сравним со взрослыми, но у новорожденных (родившихся в сроки 28–44 нед внутриутробного развития) он кажется выше, но снижается в более старшем возрасте. В возрастных группах от 1 мес до 6 лет скорректированный по массе тела плазменный клиренс кажется выше, но снижается в более старшем возрасте. Вследствие незрелости у новорожденных (в возрасте младше 1 мес) плазменный клиренс может быть ниже (0,9 л/ч/кг), чем в более старших возрастных группах.
Показания Дексдор
для седации в госпитальных условиях (в отделениях интенсивной терапии, анастезиологии и реанимации) пациентов, которым необходим уровень седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию.
Для седации пациентов во время диагностических или хирургических процедур, для которых требуется седация/процедурная седация.
Применение Дексдор
для седации в госпитальных условиях (в отделениях интенсивной терапии, анастезиологии и реанимации) пациентов, которым необходим уровень седации не глубже, чем пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию. Только для госпитального применения.
Доза для взрослых. Пациентов, которым уже проведена интубация и которые находятся в состоянии седации, можно переводить на Дексдор с начальной скоростью инфузий 0,7 мкг/кг/ч, которую можно постепенно корректировать в пределах дозы 0,2–1,4 мкг/кг/ч для достижения желаемого уровня седации. Для ослабленных пациентов следует рассмотреть целесообразность применения самой низкой начальной скорости инфузий. Следует отметить, что дексмедетомидин является очень сильнодействующим, следовательно, скорость инфузии указывается на 1 ч.
Нельзя превышать максимальную дозу 1,4 мкг/кг/ч. Пациентов, которые не смогли достичь надлежащего уровня седации при максимальной дозе Дексдора, необходимо перевести на альтернативное седативное средство.
Применение нагрузочной дозы Дексдора для седации не рекомендуется, поскольку это связано с повышенным уровнем развития побочных эффектов. При необходимости можно применять пропофол или мидазолам до достижения клинического эффекта дексмедетомидина.
Продолжительность курса лечения зависит от необходимости пребывания пациента в состоянии седации. Отсутствует опыт применения Дексдора в течение периода более 14 дней. При применении препарата более 14 дней необходимо регулярно оценивать состояние пациента.
Для седации пациентов во время диагностических или хирургических процедур, для которых требуется седация/процедурная седация
Дексдор должны вводить только медицинские работники, обладающие необходимой квалификацией в проведении анестезии пациентам в операционных или во время диагностических процедур. Когда вводят Дексдор для седации с сохранением сознания, пациенты должны постоянно находиться под контролем лиц, не задействованных в выполнении диагностической или хирургической процедуры. Необходимо осуществлять постоянный надзор за состоянием пациентов для выявления ранних признаков артериальной гипотензии, АГ, брадикардии, угнетения дыхания, обструкции дыхательных путей, остановки дыхания, одышки и/или кислородной десатурации (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Необходимо обеспечить наличие дополнительного кислорода, который должен быть немедленно применен при наличии показаний. Сатурацию кислородом следует контролировать с помощью пульсовой оксиметрии.
Дексдор вводят в виде нагрузочной инфузии, за которой следует поддерживающая инфузия. В зависимости от процедуры может понадобиться сопутствующая местная анестезия или анальгезия для достижения желаемого клинического эффекта. Рекомендуется применять дополнительную анальгезию или седативные средства (например опиоиды, мидазолам или пропофол) при проведении болезненных процедур или при необходимости большей глубины седации. Фармакокинетический период полураспределения Дексдора оценивают примерно в 6 мин, что можно принять во внимание вместе с эффектами других введенных лекарственных средств для оценки соответствующего времени, необходимого для титрования до желаемого клинического эффекта Дексдора.
Инициирование процедурной седации. Нагрузочная инфузия 1,0 мкг/кг в течение 10 мин. В случае менее инвазивных процедур, таких как офтальмологические хирургические операции, можно применять нагрузочную инфузию 0,5 мкг/кг массы тела в течение 10 мин.
Поддержание процедурной седации. Поддерживающую инфузию в целом начинают с 0,6–0,7 мкг/кг/ч и титруют для достижения желаемого клинического эффекта в диапазоне доз 0,2–1 мкг/кг/ч. Скорость поддерживающей инфузии нужно корректировать до достижения целевого уровня седации.
Пациенты пожилого возраста. Для пациентов пожилого возраста обычно коррекции дозы не требуется (см. Фармакокинетика). У пациентов пожилого возраста возможен повышенный риск развития артериальной гипотензии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), однако ограниченные имеющиеся данные результатов процедурной седации не указывают на четкую зависимость от дозы.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек коррекции дозы обычно не требуется.
Нарушение функции печени. Дексдор метаболизируется в печени, поэтому его следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции печени. Следует рассмотреть целесообразность применения сниженной поддерживающей дозы.
Длительность курса применения зависит от необходимости пребывания пациента в состоянии седации. Нет опыта применения Дексдора в течение периода более 14 дней.
Способ применения. Дексдор должны вводить лица, которые имеют опыт лечения пациентов, требующих интенсивной терапии. Препарат следует применять только в виде разведенной в/в инфузии с использованием контролируемого инфузионного устройства. Ампулы и флаконы предназначены только для индивидуального применения одному пациенту.
Приготовление р-ра. Перед применением Дексдор можно разбавлять в 5% р-ре глюкозы, р-ре Рингера, маннитоле или 0,9% р-ре натрия хлорида для достижения желаемой концентрации или 4 мкг/мл, или 8 мкг/мл. В таблице ниже приведены объемы, необходимые для приготовления инфузии.
Для достижения концентрации 4 мкг/мл:
|Объем Дексдора, концентрата для приготовления р-ра для инфузий, мл
|Объем растворителя, мл
|Общий объем инфузии, мл
|2
|48
|50
|4
|96
|100
|10
|240
|250
|20
|480
|500
Для достижения концентрации 8 мкг/мл:
|Объем Дексдора, концентрата для приготовления р-ра для инфузий, мл
|Объем растворителя, мл
|Общий объем инфузии, мл
|4
|46
|50
|8
|92
|100
|20
|230
|250
|40
|460
|500
Осторожно встряхнуть, чтобы хорошо перемешать р-р.
Перед применением препараты для парентерального применения следует визуально проверить на наличие посторонних частиц и изменения цвета.
Дексдор совместим со следующими в/в жидкостями и препаратами: лактатный р-р Рингера, 5% р-р глюкозы, 0,9% р-р натрия хлорида, 20% маннитол, тиопентал натрия, этомидат, векурония бромид, панкурония бромид, сукцинилхолин, атракурия бесилат, мивакурия хлорид, рокурония бромид, гликопиролата бромид, фенилэфрина гидрохлорид, атропина сульфат, допамин, норэпинефрин, добутамин, мидазолам, морфина сульфат, фентанила цитрат и заменитель плазмы (Haemaccel).
Дети. Безопасность и эффективность препарата Дексдор у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные о применении у детей приведены в разделах ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, но рекомендации по дозированию не могут быть даны.
Противопоказания
повышенная чувствительность к дексмедетомидину или какому-либо из вспомогательных веществ препарата. AV-блокада II–III степени (при отсутствии искусственного водителя ритма). Неконтролируемая артериальная гипотензия. Острая цереброваскулярная патология.
Побочные эффекты
седация взрослых пациентов в отделении интенсивной терапии. Побочными реакциями, о которых чаще всего сообщалось при применении Дексдора, являются артериальная гипотензия, АГ и брадикардия, возникающие приблизительно у 25; 15 и 13% пациентов соответственно. Артериальная гипотензия и брадикардия также являлись наиболее частыми, обусловленными дексмедетомидином серьезными побочными реакциями, возникавшими соответственно у 1,7 и 0,9% рандомизированных пациентов отделений интенсивной терапии, анастезиологии и реанимации соответственно.
Процедурная седация. Побочные реакции, о которых чаще всего сообщалось при применении дексмедетомидина при процедурной седации, перечислены ниже (в протоколах исследования III фазы содержались предварительно определенные предельные уровни изменений АД, частоты дыхания и ЧСС, принадлежащие к побочным эффектам):
- артериальная гипотензия (55% в группе дексмедетомидина по сравнению с 30% в группе плацебо, которые получали резервную терапию мидазоламом и фентанилом);
- угнетение дыхания (38% в группе дексмедетомидина по сравнению с 35% в группе плацебо, которые получали резервную терапию мидазоламом и фентанилом);
- брадикардия (14% в группе дексмедетомидина в сравнении с 4% в группе плацебо, которые получали резервную терапию мидазоламом и фентанилом).
Частота возникновения побочных реакций имеет следующую классификацию: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Со стороны метаболизма и питания: часто — гипергликемия, гипогликемия; нечасто — метаболический ацидоз, гипоальбуминемия.
Психические расстройства: часто — ажитация; нечасто — галлюцинации.
Со стороны сердца: очень часто — брадикардия1,2; часто — ишемия или инфаркт миокарда, тахикардия; нечасто — AV-блокада I степени, уменьшение МОК.
Со стороны сосудов: очень часто — артериальная гипотензия1,2, АГ1,2.
Со стороны дыхательной системы: часто — угнетение дыхания2,3; нечасто — диспноэ, апноэ.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота2, рвота, сухость во рту2; нечасто — вздутие живота.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: частота неизвестна — полиурия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — синдром отмены, гипертермия; нечасто — неэффективность препарата, жажда.
1Описание отдельных побочных реакций.
2Побочная реакция наблюдалась также в исследованиях процедурной седации.
3Частота «часто» в исследованиях в условиях отделения интенсивной терапии
У относительно здоровых добровольцев, которые не находились в отделении интенсивной терапии, при применении Дексдора брадикардия иногда приводила к прекращению активности синусного узла или к синусовой паузе. Симптомы устранялись после поднятия нижних конечностей и применения антихолинергических средств, таких как атропин или гликопирролат. В отдельных случаях брадикардия прогрессировала до периодов асистолии у пациентов с брадикардией в анамнезе.
АГ ассоциировалась с применением нагрузочной дозы. Эту реакцию можно уменьшить, избегая нагрузочной дозы или снижая скорость инфузии или размер нагрузочной дозы.
Педиатрическая группа. При длительности введения до 24 ч у пациентов в возрасте старше 1 мес, преимущественно послеоперационных, находящихся в отделении интенсивной терапии, препарат демонстрирует профиль безопасности, сходный с таковым у взрослых. Данные у новорожденных (родившихся в сроки 28–44 нед внутриутробного развития) незначительны, а также ограничены пределами поддерживающей дозы ≤0,2 мкг/кг/ч. В публикациях описан единичный случай гипотермической брадикардии у новорожденного.
Особые указания
Дексдор предназначен для применения в госпитальных условиях (в отделениях интенсивной терапии, анастезиологии и реанимации), операционных и во время проведения диагностических процедур, его применение в других условиях не рекомендуется.
Во время инфузии препарата должен осуществляться непрерывный мониторинг сердечной деятельности. У неинтубированных пациентов должен осуществляться мониторинг дыхания в связи с риском угнетения дыхания и в некоторых случаях — развития апноэ.
Время восстановления после применения дексмедетомидина составляет около 1 ч. При применении в амбулаторных условиях тщательный контроль нужно продолжать в течение не менее 1 ч (или дольше в зависимости от состояния пациента), медицинский надзор должен продолжаться в течение еще одного дополнительного часа для обеспечения безопасности пациента.
Общие предостережения. Дексдор не следует вводить болюсно, а в отделениях интенсивной терапии применение нагрузочной дозы не рекомендуется. Поэтому необходима готовность медицинского персонала использовать альтернативное седативное средство для немедленного контроля возбуждения или во время процедур, особенно в течение первых нескольких часов лечения. Во время процедурной седации можно применять невысокую болюсную дозу другого седативного средства, если необходимо быстро повысить уровень седации.
У некоторых пациентов, получающих Дексдор, наблюдалось легкое пробуждение и они быстро приходили в сознание после стимуляции. При отсутствии других клинических симптомов данный признак отдельно не должен рассматриваться как неэффективность препарата.
Обычно дексмедетомидин не вызывает глубокой седации, поэтому пациентов можно легко разбудить. Таким образом, дексмедетомидин не подходит для пациентов, которым нужна постоянная глубокая седация.
Дексдор не должен применяться в качестве общего анестетического средства индукции интубации или для обеспечения седации при применении миорелаксантов.
Дексдор, по всей вероятности, не подавляет судорожную активность и поэтому не должен применяться в монотерапии при эпилептическом статусе.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении дексмедетомидина с лекарственными средствами, обладающими седативным эффектом или влияющими на сердечно-сосудистую систему, вследствие возможного аддитивного эффекта.
Дексдор не рекомендуется применять для контролируемой пациентом седации. Если Дексдор применяют в амбулаторных условиях, выписка пациента возможна под надзор третьей стороны. Пациентам следует посоветовать воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других опасных задач и, если это возможно, избегать применения других средств с седативным эффектом (например бензодиазепинов, опиоидов, алкоголя) в течение определенного периода, в зависимости от возникающих эффектов дексметомидина, процедуры, сопутствующих лекарственных средств, возраста и состояния пациента.
Следует соблюдать осторожность при применении дексмедетомидина у пациентов пожилого возраста. Пациенты старше 65 лет могут быть более склонны к развитию артериальной гипотензии при применении дексмедетомидина, в том числе при введении нагрузочной дозы и при проведении процедур. Следует рассмотреть возможность снижения дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Влияние на сердце и сосуды. Предостережения. Дексдор снижает ЧСС и АД (центральное симпатолитическое действие), но в более высоких концентрациях вызывает периферическую вазоконстрикцию, приводящую к повышению АД. Вследствие этого Дексдор не подходит пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При введении дексмедетомидина пациентам с сопутствующей брадикардией следует соблюдать осторожность. Данные о влиянии препарата на пациентов с ЧСС <60 уд. ограничены, поэтому таким пациентам требуется усиленное наблюдение. Брадикардия, как правило, не требует лечения, но обычно хорошо купируется введением М-холиноблокаторов и снижением дозы препарата. Пациенты, занимающиеся спортом и имеющие низкую ЧСС, могут быть особенно чувствительны к отрицательному хронотропному эффекту агонистов α2-рецепторов; были описаны случаи остановки синусного узла.
У пациентов с сопутствующей артериальной гипотензией (особенно рефрактерной к вазоконстрикторам), в том числе хронической, гиповолемией или сниженным функциональным резервом, как-то пациенты с тяжелой желудочковой дисфункцией и лица пожилого возраста, гипотензивный эффект препарата Дексдор может быть более выраженным, это требует особого ухода за такими пациентами. Снижение АД, как правило, не требует особых мер, но при необходимости следует быть готовым к снижению дозы, введению средств для восполнения ОЦК и/или вазоконстрикторов.
У пациентов с поражением периферической автономной нервной системы (например вследствие травмы спинного мозга) гемодинамические эффекты после введения препарата Дексдор могут быть более выраженными и требовать особого ухода за пациентом.
При введении нагрузочной дозы дексмедетомидина наблюдалось транзиторное повышение АД с одновременным периферическим вазоконстрикторным эффектом, поэтому введение нагрузочной дозы не рекомендуется.
Лечение повышенного АД, как правило, не требуется, однако следует рассмотреть возможность снижения скорости введения препарата.
Очаговая вазоконстрикция при повышенной концентрации может иметь большее значение у пациентов с ИБС или тяжелыми цереброваскулярными заболеваниями, таких пациентов следует пристально наблюдать. У пациентов с признаками ишемии миокарда или головного мозга следует рассмотреть возможность снижения дозы препарата или отмены его введения.
Следует соблюдать осторожность при введении дексмедетомидина вместе со спинальной и эпидуральной анестезией из-за возможного повышенного риска артериальной гипотензии и брадикардии.
Пациенты с нарушением функции печени. Относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью следует соблюдать осторожность, поскольку в результате сниженного клиренса дексмедетомидина избыточное введение препарата может привести к повышению риска развития побочных реакций и чрезмерной седации.
Пациенты с неврологическими расстройствами. Опыт применения препарата Дексдор при таких тяжелых неврологических состояниях, как травма головы и послеоперационный период после нейрохирургических операций, ограничен, поэтому его следует применять при таких состояниях с осторожностью, особенно при необходимости глубокой седации. При выборе терапии следует учитывать, что Дексдор снижает церебральный кровоток и внутричерепное давление.
Другие предостережения. При резкой отмене агонистов α2-рецепторов после длительного их применения в редких случаях возникал синдром отмены. При развитии ажитации и повышении АД сразу после отмены дексмедетомидина следует учитывать возможность возникновения данного состояния.
Дексмедетомидин может вызвать гипертермию, которая может быть устойчивой к традиционным методам охлаждения. Следует прекратить применение дексмедетомидина при развитии устойчивой лихорадки неясной этиологии. Дексмедетомидин не рекомендуется применять пациентам, склонным к злокачественной гипертермии.
Дексдор содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на 1 мл.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Данные о применении дексмедетомидина у беременных отсутствуют или ограничены. В исследованиях на животных не выявлено репродуктивной токсичности. Дексдор не следует применять во время беременности, если клиническое состояние женщины не требует лечения дексмедетомидином.
Период кормления грудью. Дексмедетомидин выделяется в грудное молоко, однако его уровни находятся ниже предела обнаружения через 24 ч после прекращения введения препарата. Риск для младенца не может быть исключен. Решение о прекращении грудного вскармливания или отмене терапии дексмедетомидином должно быть принято с учетом пользы грудного вскармливания для младенца и пользы терапии дексмедетомидином для матери.
Фертильность. Исследования фертильности на крысах не выявили влияния дексмедетомидина на фертильность самцов или самок. Данные о влиянии на фертильность человека отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или выполнения других опасных задач в течение определенного времени после введения препарата Дексдор для процедурной седации.
Взаимодействия
исследования лекарственных взаимодействий проводились только у взрослых.
Одновременное применение дексмедетомидина с анестетиками, седативными, снотворными средствами и опиоидами может привести к усилению их эффекта. Данное предположение подтверждено исследованиями с изофлураном, пропофолом, альфентанилом и мидазоламом.
Фармакокинетических взаимодействий между дексмедетомидином и изофлураном, пропофолом, альфентанилом и мидазоламом не выявлено. Однако вследствие возможных фармакодинамических взаимодействий при применении таких средств в комбинации с дексмедетомидином может потребоваться снижение дозы дексмедетомидина или сопутствующего анестетика, седативного, снотворного средства или опиоида.
В исследованиях на микросомах печени человека изучалась способность дексмедетомидина ингибировать цитохром P450, включая изофермент CYP 2B6. Согласно исследованиям in vitro существует потенциальная возможность взаимодействия между дексмедетомидином и субстратами (главным образом изофермента CYP 2B6) in vivo.
Индуцирование дексмедетомидина изоферментами CYP 1A2, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9 и CYP 3A4 наблюдалось in vitro, поэтому не исключена вероятность такого взаимодействия in vivo.
У пациентов, принимающих лекарственные средства, вызывающие снижение АД и брадикардию, например блокаторы β-адренорецепторов, следует учитывать возможность усиления указанных эффектов (однако дополнительные эффекты в исследовании взаимодействия с применением эсмолола были умеренными).
Передозировка
в рамках клинических и постмаркетинговых исследований сообщалось о нескольких случаях передозировки дексмедетомидина. Согласно имеющимся данным скорость введения в таких случаях достигала 60 мкг/кг/ч в течение 36 мин и 30 мкг/кг/ч – в течение 15 мин у 20-месячного ребенка и у взрослого соответственно. Наиболее частыми побочными реакциями вследствие передозировки в этих случаях были брадикардия, артериальная гипотензия, АГ, чрезмерная седация, угнетение дыхания, сонливость и остановка сердца.
В случае передозировки с клиническими симптомами введение Дексдора следует уменьшить или прекратить. Ожидаемые эффекты являются главным образом сердечно-сосудистыми и должны купироваться согласно клиническим показаниям. При высоких концентрациях повышение АД может преобладать над его снижением. В клинических исследованиях остановка синусного узла разрешалась самостоятельно или в ответ на введение атропина или гликопирролата. В отдельных случаях тяжелой передозировки, сопровождавшейся остановкой сердца, требовалось проведение реанимационных мероприятий.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Хранить ампулы или флаконы во внешней пачке для защиты от действия света.