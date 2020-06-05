Гриппоцитрон Ринос (Grippocitron Rinis) (173420) - инструкция по применению ATC-классификация
Гриппоцитрон Ринос инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: диметиндена малеат, фенилэфрин;
1 мл препарата содержит диметиндена малеата 0,25 мг, фенилэфрина 2,5 мг;
вспомогательные вещества: кислота лимонная моногидрат, натрия гидрофосфат безводный; сорбит (Е 420); бензалкония хлорид, масло мяты перечной; вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли назальные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная раствор от бесцветного до слегка желтоватого цвета со специфическим запахом. Допускается опалесценция.
Фармакотерапевтическая группа
Противоотечные и другие ринологические препараты для местного применения. Симпатомиметики, комбинации, за исключением кортикостероидов.
Код ATС R01A B.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат, содержащий фенилэфрин и диметинден.
Препарат уменьшает выделения из носа и способствует очищению носовых ходов, не нарушая при этом физиологических функций мерцательного эпителия и слизистой оболочки носа.
Фенилэфрин относится к симпатомиметическим аминам. Применяется как назальный деконгестант с умеренным сосудосуживающим действием, селективно стимулирует α1-адренорецепторы кавернозной венозной ткани слизистой оболочки носа. Таким образом, быстро и надолго устраняет отек слизистой оболочки носа и его придаточных пазух.
Диметинден — антагонист гистаминовых Н1-рецепторов — оказывает противоаллергическое действие. Эффективен при применении в низких дозах, хорошо переносится.
Фармакокинетика.
Препарат применяется местно, поэтому его активность не коррелирует с концентрацией активных веществ в плазме крови. При случайном пероральном всасывании биодоступность фенилэфрина уменьшалась и составляла около 38% из-за метаболизма при первом прохождении в кишечнике и печени, период полувыведения — около 2,5 часа. Системная биодоступность диметиндена после приема внутрь в растворе составляет около 70%, период полувыведения — около 6 часов.
Показания
У взрослых и детей в возрасте старше 2 лет:
cимптоматическое лечения простуды, заложенности носа, острых и хронических ринитов, сезонного (сенная лихорадка) и несезонного аллергического ринита, острых и хронических синуситов, вазомоторных ринитов.
Вспомогательная терапия при остром среднем отите.
Подготовка к хирургическому вмешательству в области носа и устранение отека слизистой оболочки носа и придаточных пазух после хирургического вмешательства.
Противопоказания
Гиперчувствительность к фенилэфрину, диметиндену малеату или к любым вспомогательным веществам препарата. Из-за содержания фенилэфрина препарат, как и другие сосудосуживающие средства, противопоказан при атрофическом рините, закрытоугольной глаукоме, а также пациентам, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), или принимавших их предыдущие 14 дней.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение препарата с ингибиторами МАО и в течение 14 дней после их применения противопоказано.
Следует с осторожностью назначать сосудосуживающие средства с трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами и антигипертензивными препаратами, такими как блокаторы β-адренорецепторов, поскольку их одновременный прием может усиливать пресорний эффект фенилэфрина.
Особенности применения
Препарат, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью применять пациентам с выраженной реакцией на адренергические вещества, проявляется такими признаками как бессонница, головокружение, тремор, сердечные аритмии или повышение артериального давления.
Препарат не следует применять непрерывно более 3 дней. Если симптомы не исчезают более 3 дней или ухудшаются, следует обратиться к врачу. Длительное или чрезмерное применение препарата может вызвать тахифилаксию и эффект «рикошета» (медикаментозный ринит).
Как и при применении других сосудосуживающих средств, не следует превышать рекомендуемую дозу препарата. Чрезмерное применение препарата, особенно детям и пациентам пожилого возраста, может вызвать проявления системного действия препарата.
Следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больным артериальной гипертензией, гипертиреозом, сахарным диабетом и пациентам с обструкцией шейки мочевого пузыря (например, гипертрофией предстательной железы).
Из-за содержания H1-антигистаминного средства диметиндена малеата препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией.
Способ применения и дозы
Перед введением препарата следует тщательно прочистить нос.
Пациент должен отклонить голову назад, сидя или стоя, или в сторону, если он лежит в постели. После закапывания капель желательно оставить голову отклоненной на несколько минут, чтобы дать возможность препарата распределиться в носовой полости.
Следует вымыть и высушить крышку-капельницу перед навинчиванием на флакон.
Дети в возрасте 2 — 6 лет.
По 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в день.
Дети в возрасте старше 6 лет и взрослые.
По 3–4 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в день.
Срок непрерывного лечения не должен превышать 3 дней и зависит от течения заболевания.
Применение препарата у детей в возрасте 2 — 12 лет следует проводить под наблюдением взрослых.
Дети
Препарат не рекомендуется применять детям в возрасте младше 2 лет.
Побочные реакции
Обычно препарат хорошо переносится.
Побочные реакции, указанные ниже, распределены по частоте следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до <1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100), редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (нельзя определить на основе имеющихся данных).
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — дискомфорт в носовой полости, сухость носовой полости, кровотечение из носа.
Общие нарушения и реакции в месте введения: редко — чувство жжения в месте нанесения, очень редко — общая слабость, развитие аллергических реакций (в частности местных со стороны кожи, зуд тела, отек век, лица).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 мл во флаконе с крышкой-капельницей со стеклянной пипеткой в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.