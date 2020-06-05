Фармакодинамика.

Комбинированный препарат, содержащий фенилэфрин и диметинден.

Препарат уменьшает выделения из носа и способствует очищению носовых ходов, не нарушая при этом физиологических функций мерцательного эпителия и слизистой оболочки носа.

Фенилэфрин относится к симпатомиметическим аминам. Применяется как назальный деконгестант с умеренным сосудосуживающим действием, селективно стимулирует α1-адренорецепторы кавернозной венозной ткани слизистой оболочки носа. Таким образом, быстро и надолго устраняет отек слизистой оболочки носа и его придаточных пазух.

Диметинден — антагонист гистаминовых Н1-рецепторов — оказывает противоаллергическое действие. Эффективен при применении в низких дозах, хорошо переносится.

Фармакокинетика.

Препарат применяется местно, поэтому его активность не коррелирует с концентрацией активных веществ в плазме крови. При случайном пероральном всасывании биодоступность фенилэфрина уменьшалась и составляла около 38% из-за метаболизма при первом прохождении в кишечнике и печени, период полувыведения — около 2,5 часа. Системная биодоступность диметиндена после приема внутрь в растворе составляет около 70%, период полувыведения — около 6 часов.