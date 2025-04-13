Гриппоцитрон Ринос (Grippocitron Rinis)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гриппоцитрон Ринос спрей назальный, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
120,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
112,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Гриппоцитрон Ринос спрей назальный, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
120,80
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
Гриппоцитрон Ринос спрей назальный, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
129,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
48.5 км
Гриппоцитрон Ринос спрей назальный, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
89.8 км
Гриппоцитрон Ринос спрей назальный, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Гриппоцитрон Ринос капли назальные, раствор флакон 15 мл №1
Корпорация Здоровье
122,00 грн