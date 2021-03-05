фармакодинамика. Гамалате В 6 содержит комбинацию активных веществ: ГАМК, амино-β-оксимасляную кислоту, витамин В 6 (пиридоксина гидрохлорид), которые являются естественными компонентами тканей главного мозга, и магния глутамата гидробромид (МГГ). Препарат оказывает нейрорегулирующее действие на процессы в головном мозгу, вызывает легкий седативный и церебротонический эффекты.

ГАМК образуется в мозгу за счет декарбоксилирования глутаминовой кислоты. Эта реакция катализируется ферментом глутаминдекарбоксилазой (ГДК) и коэнзимом — витамином В 6 . В результате реакции образуется амино-β-оксимасляная кислота (ГАБОМ). ГАБОМ оказывает антиконвульсантное действие, которое реализуется через холинергический механизм, улучшает память и способность к обучению.

Кроме того, ГАМК может снова превращаться в своего предшественника (глутаминовую кислоту) посредством механизма трансаминирования, который катализируется ферментом ГАМК-α-кетоглутарат-трансаминазой (ГАМК-Т), коэнзимом также выступает витамин В 6 . Через этот механизм трансаминирования ГАМК принимает участие в оксигенации головного мозга.

ГАМК превращается в глутаминовую кислоту, которая превращается в аспарагиновую кислоту, образующую в мозгу субстрат для цикла Кребса.

Таким образом, уровень ГАМК в ЦНС зависит от баланса ферментов ГДК и ГАМК-Т.

При нарушении работы головного мозга возникает дефицит торможения, который связан со снижением уровня ГАМК — основного тормозящего нейромедиатора. Прием Гамалате В 6 обеспечивает экзогенное поступление ГАМК в нервную систему, а высокий уровень ГАМК, в свою очередь, обеспечивает следующие эффекты:

выполняет нейротрансмиттерную функцию и угнетает процессы возбуждения;

принимает участие в транспорте и утилизации глюкозы в мозгу;

принимает участие в клеточном дыхании и оксидативном фосфорилировании;

способствует соединению определенных аминокислот (лейцин, аланин, фенилаланин) в белки;

принимает участие в регуляции синтеза протеинов в головном мозгу.