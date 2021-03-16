не превышать рекомендованные дозы. С осторожностью применять больным с инфарктом миокарда, заболеваниями сердца или сердечной недостаточностью. В таких случаях применяют низкие начальные дозы, проводят клиническое наблюдение, и ЭКГ-мониторинг. Не применять при удлинении интервала Q–T, поскольку при этом возникает риск развития нарушения ритма желудочков.

При длительном применении винкамина следует контролировать функцию печени.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Дети. Таблетки Виноксин МВ не рекомендуется применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Винкамин может влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.