Виноксин МВ (Vinoxin MR) (173397) - инструкция по применению ATC-классификация
Виноксин МВ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Винкамин оказывает селективный вазорегулирующий эффект на мозговое кровообращение, способствуя адаптации мозгового кровообращения к метаболическим потребностям мозга. Препарат улучшает метаболизм мозга за счет усиления окисления глюкозы, увеличивая тем самым выработку энергии и способствуя повышению общей активности организма. Винкамин повышает снабжение кислородом нейронов, находящихся в состоянии гипоксии. Препарат снижает и стабилизирует периферическое сопротивление сосудов головного мозга. Доказано, что винкамин не оказывает биологической, гематологической токсичности и побочного действия на почки и печень.
Фармакокинетика. Быстро абсорбируется в пищеварительном тракте, T½ — 60–90 мин, связывание с белками плазмы крови — 64%. Винкамин полностью метаболизируется в печени, лишь 4–6% выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Виноксин МВ
для нормализации и адаптации церебрального кровообращения в соответствии с метаболическими потребностями мозга: для улучшения, регуляции и поддержания функций головного мозга при таких состояниях:
- ухудшение памяти;
- нарушение концентрации внимания;
- диабетическая ангиопатия;
- атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга;
- посттравматические черепно-мозговые нарушения;
- после острого нарушения мозгового кровообращения;
- церебральные нарушения после ишемии мозга;
- гипертоническая энцефалопатия;
- нарушение слуха и зрения сосудистого генеза;
- нарушение ориентации в пространстве и времени, эмоциональные нарушения, являющиеся последствиями различных психических нарушений.
Применение Виноксин МВ
взрослым назначают внутрь 1 таблетку 2 раза в сутки. Срок лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от течения заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Опухоль мозга (или болезни, которые вызывают повышение внутричерепного давления), судорожные нарушения, острый инсульт, нарушение сердечного ритма, тяжелые электролитные нарушения (гипокалиемия или гипокальциемия).
Побочные эффекты
психические нарушения: незначительное повышение психической активности.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: удлинение интервала Q–T, трепетание-фибрилляция желудочков (torsade des pointes).
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, изжога, диарея, запор, сухость во рту.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек.
Со стороны кожи и подкожной ткани: эритема, зуд, аллергический дерматит, крапивница, папулезные высыпания.
Особые указания
не превышать рекомендованные дозы. С осторожностью применять больным с инфарктом миокарда, заболеваниями сердца или сердечной недостаточностью. В таких случаях применяют низкие начальные дозы, проводят клиническое наблюдение, и ЭКГ-мониторинг. Не применять при удлинении интервала Q–T, поскольку при этом возникает риск развития нарушения ритма желудочков.
При длительном применении винкамина следует контролировать функцию печени.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.
Дети. Таблетки Виноксин МВ не рекомендуется применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Винкамин может влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
следует избегать совместного применения с лекарственными препаратами, которые могут провоцировать torsade des pointes. Если это сделать невозможно, рекомендуется тщательный клинический и ЭКГ-мониторинг.
Взаимодействия, характерные для vinca alkaloid.
Квинупристин и дальфопристин являются сильными ингибиторами цитохрома Р450 ЗА4 и могут повышать концентрацию vinca alkaloid при их совместном применении. Пациенты должны находиться под наблюдением для выявления побочных симптомов vinca alkaloid, и соответственно, следует скорригировать дозу винкамина.
Возможным механизмом взаимодействия между итраконазолом и vinca alkaloid является ингибиция цитохрома Р450 итраконазолом. Итраконазол также может ингибировать Р- гликопротеиновый насос, ответственный за выведение vinca alkaloid. Поэтому при совместном применении итраконазола и винкамина пациенты должны находиться под тщательным наблюдением.
Передозировка
в случае передозировки рекомендуют тщательное клиническое наблюдение, ЭКГ-мониторинг, симптоматическое лечение и поддержание жизненно важных функций организма. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.