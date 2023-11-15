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Активные вещества — “В”ВИНКАМИН (VINCAMINUM)

ВИНКАМИН (VINCAMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Виноксин МВ таблетки пролонгированного действия, 30 мг, блистер, № 60; Асино Украина
Виноксин МВ Таблетки пролонгированного действия, 30 мг, блистер, № 60 Асино Украина
В 944 аптеках
от 359,78 грн
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Виноксин МВ таблетки пролонгированного действия, 30 мг, блистер, № 20; Асино Украина
Виноксин МВ Таблетки пролонгированного действия, 30 мг, блистер, № 20 Асино Украина
Нет в наличии

средство, улучшающее мозговое кровообращение. Винкамин — алкалоид, выделенный из барвинка малого (Vinca minor L), расширяет сосуды головного мозга, улучшает мозговой кровоток, в частности на капиллярном уровне, улучшает снабжение мозга кислородом, способствует улучшению обменных процессов и снижает АД в физиологических пределах.

состояние после подострой, транзиторной или при хронической церебральной гипоксии; локализованные формы церебральных нарушений с первичной неврологической симптоматикой — гемиплегия, афазия, апраксия, агнозия, психоавтономные расстройства; психозы, вызванные поражением головного мозга; гипертоническая энцефалопатия; вертебробазилярная недостаточность; эмболия центральной артерии сетчатки, острая ретинопатия и нарушение кровотока в сосудах сетчатки; нарушения кровотока в сосудах внутреннего уха, болезнь Меньера, головокружение или шум в ушах кохлеовестибулярного происхождения.

по 30 мг 2 раза в сутки; при тяжелых состояниях, особенно в начале лечения, можно принимать по 30 мг 3 раза в сутки.

опухоли мозга, повышенное внутричерепное давление, период беременности.

возможны нарушения со стороны пищеварительного тракта.

при патологии сердечно-сосудистой системы винкамин можно применять в качестве дополнительного средства на фоне терапии базисными кардиологическими препаратами, например дигоксином.