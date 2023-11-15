состояние после подострой, транзиторной или при хронической церебральной гипоксии; локализованные формы церебральных нарушений с первичной неврологической симптоматикой — гемиплегия, афазия, апраксия, агнозия, психоавтономные расстройства; психозы, вызванные поражением головного мозга; гипертоническая энцефалопатия; вертебробазилярная недостаточность; эмболия центральной артерии сетчатки, острая ретинопатия и нарушение кровотока в сосудах сетчатки; нарушения кровотока в сосудах внутреннего уха, болезнь Меньера, головокружение или шум в ушах кохлеовестибулярного происхождения.