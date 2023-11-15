ВИНКАМИН (VINCAMINUM) Действующее вещество
средство, улучшающее мозговое кровообращение. Винкамин — алкалоид, выделенный из барвинка малого (Vinca minor L), расширяет сосуды головного мозга, улучшает мозговой кровоток, в частности на капиллярном уровне, улучшает снабжение мозга кислородом, способствует улучшению обменных процессов и снижает АД в физиологических пределах.
состояние после подострой, транзиторной или при хронической церебральной гипоксии; локализованные формы церебральных нарушений с первичной неврологической симптоматикой — гемиплегия, афазия, апраксия, агнозия, психоавтономные расстройства; психозы, вызванные поражением головного мозга; гипертоническая энцефалопатия; вертебробазилярная недостаточность; эмболия центральной артерии сетчатки, острая ретинопатия и нарушение кровотока в сосудах сетчатки; нарушения кровотока в сосудах внутреннего уха, болезнь Меньера, головокружение или шум в ушах кохлеовестибулярного происхождения.
по 30 мг 2 раза в сутки; при тяжелых состояниях, особенно в начале лечения, можно принимать по 30 мг 3 раза в сутки.
опухоли мозга, повышенное внутричерепное давление, период беременности.
возможны нарушения со стороны пищеварительного тракта.
при патологии сердечно-сосудистой системы винкамин можно применять в качестве дополнительного средства на фоне терапии базисными кардиологическими препаратами, например дигоксином.