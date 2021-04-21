парацетамол . В случае передозировки лекарственного средства симптомы, вызванные парацетамолом, будут наиболее выраженными. Риск передозировки выше у пожилых пациентов, детей, пациентов с заболеваниями печени, при хроническом алкоголизме, хроническом недоедании.

Если пациент принял препарат в дозе, превышающей рекомендованную, следует немедленно обратиться к врачу из-за риска поражения печени, что может привести к летальному исходу.

Поражение печени возможно у взрослых, принявших ≥10 г парацетамола, и у детей, принявших >150 мг/кг массы тела. Также к поражению печени может привести прием ≥5 г парацетамола, если пациент проходит длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими препаратами, которые индуцируют печеночные ферменты; постоянно употребляет алкоголь или есть подозрение на наличие глутатионового истощения, например при нарушении режима питания, муковисцидозе, ВИЧ-инфекции, голодании, кахексии.

Симптомы. Симптомами передозировки при применении парацетамола в первые 24 ч являются бледность, тошнота, рвота, анорексия и абдоминальная боль. Поражение печени может наступить через 12–72 ч после приема. Возможны нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать до энцефалопатии, кровоизлияния, гипогликемии, отека головного мозга и смерти. ОПН с острым тубулярным некрозом, на которую указывает боль в пояснице, гематурия и протеинурия, может развиться даже при отсутствии тяжелого повреждения печени. Были сообщения о сердечной аритмии и панкреатите.

При длительном применении препарата в высоких дозах со стороны органов кроветворения могут развиться апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения. При приеме препарата в высоких дозах со стороны ЦНС — головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).

Лечение. При лечении состояний после передозировки парацетамола, несмотря на отсутствие тяжелых ранних симптомов, пациентов необходимо немедленно госпитализировать для оказания неотложной медицинской помощи. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой и не отражать тяжести передозировки или опасность поражения органов.

Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через ≥4 ч после приема (более ранние концентрации являются недостоверными).

Рекомендуется введение донаторов SH-группы и предшественников синтеза глутатиона (таких как метионин, N-ацетилцистеин) в/в в дозах, которые определяются в зависимости от концентрации парацетамола в крови, а также от времени, прошедшего после его приема.

Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в течение 8 ч после приема.

Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту в/в следует вводить N-ацетилцистеин, согласно установленному перечню доз. При отсутствии рвоты можно применять метионин перорально как соответствующую альтернативу в отдаленных районах вне больницы.

Фенилэфрина гидрохлорид . При передозировке возможно усиление проявлений побочных реакций, особенно при длительном применении. Признаки тяжелой передозировки фенилэфрина включают раздражительность, возбуждение, тремор, нарушение сна, беспокойство, тревогу, нервозность, головную боль, судороги, ощущение сердцебиения, парестезии, неадекватное поведение, психозы с галлюцинациями, спутанность сознания, слабость, анорексию, тошноту, рвоту, олигурию, задержку мочеиспускания, болезненое или затрудненное мочеиспускание, гиперемию лица, ощущение холода в конечностях, гипепирексию, боль и дискомфорт в области сердца, повышение АД и ассоциированную рефлекторную брадикардию и аритмию, бледность кожных покровов, пилоэрекцию, повышенную потливость, гипергликемию, гипокалиемию, сужение периферических сосудов, уменьшение притока крови к жизненно важным органам, что может привести к ухудшению кровоснабжения почек, метаболическому ацидозу, росту нагрузки на сердце вследствие увеличения ОПСС. Симптомы тяжелой передозировки включают тяжелую периферическую и висцеральную вазоконстрикцию с кардиоваскулярным коллапсом. Тяжелые последствия сужения сосудов чаще возможны у пациентов с гиповолемией и тяжелой брадикардией.

Терапия включает раннее промывание желудка, а также симптоматические и поддерживающие мероприятия.

Гвайфенезин . Передозировка невысокими или умеренными дозами может вызвать головокружение, желудочно-кишечные нарушения. Очень высокие дозы могут вызвать такие симптомы, как возбуждение, помутнение сознания и угнетение дыхания.