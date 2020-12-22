препарат предназначен только для наружного применения или для ингаляций.

Втирания . 2–4 раза в сутки наносить на кожу над грудиной, шею и спину и осторожно втирать легкими массажными движениями.

Взрослые: 2 или 3 чайные ложки (10–15 мл) бальзама втирать свободными легкими движениями, без усилий, по всей поверхности кожи над грудиной, шеи и спины.

Дети в возрасте от 2 лет: ½–1 чайную ложку бальзама (2,5–5 мл) втирать легкими движениями в кожу спины и над грудиной.

Желательно надевать легкую одежду для облегчения ингаляции пара. Особенно рекомендуется применять мазь перед сном, поскольку эфирные масла, входящие в состав мази, испаряются в течение 8 ч.

Ингаляция . Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет: добавить 1–2 чайные ложки бальзама (5–10 мл) в посуду с широкой поверхностью. Подогреть 1 л воды (но только не в микроволновой печи), не доводя до кипения, и залить горячую воду в подготовленную посуду. Пар, который образуется, следует использовать для ингаляции в течение 10–15 мин.

В течение ингаляции воду следует нагревать дополнительно; также не рекомендуется повторно подогревать и использовать р-р.

Детей во время ингаляции нельзя оставлять без присмотра, поскольку существует опасность ожога.

Ингаляции следует проводить с закрытыми глазами или прикрывать глаза во избежание возможного раздражения конъюнктивы глаза.

Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если кашель или другие симптомы не проходят в течение 3–6 дней, возвращаются или сопровождаются повышенной температурой тела, кожными высыпаниями, постоянной головной болью.

Дети. В виде втираний препарат применяют детям в возрасте от 2 лет; в виде ингаляций — детям в возрасте от 6 лет.