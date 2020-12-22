Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом (Vicks Active Balsam with menthol and eucalyptus) (173394) - инструкция по применению ATC-классификация
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Викс Актив бальзам с ментолом и эвкалиптом содержит смесь эфирных масел, пары которых постепенно высвобождаются из липофильной основы мази (парафина). Благодаря этому воздух в носовой полости наполняется парами эфирных масел, которые вместе с вдыхаемым воздухом попадают к месту влияния — рецепторам на поверхности слизистой оболочки носа, глотки и бронхов. Пары лекарственных веществ, в состав которых входят ментол, камфора, эвкалиптовое масло (основным компонентом которого является эвкалиптол) и очищенное терпентиновое масло, при попадании в дыхательные пути могут вызвать гиперемию и проявляют секретолитический эффект. Эвкалиптовое масло обладает отхаркивающим и слабовыраженным спазмолитическим эффектом, терпентиновое масло оказывает антисептическое действие. Результаты исследования влияния постоянной комбинации действующих веществ свидетельствуют о дополнительном противокашлевом действии.
Высвобождение паров происходит постепенно при нанесении на кожу в виде втираний или быстро и интенсивно после добавления горячей воды и использования в качестве ингаляций.
При применении препарата наблюдается уменьшение заложенности носа и облегчение носового дыхания до 8 ч.
Фармакокинетика. Благодаря своей липофильной основе абсорбция препарата происходит медленно и в незначительном количестве. Выделение препарата происходит частично через дыхательные пути и частично — через почки.
Показания Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом
в составе комплексной терапии при острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся насморком, заложенностью носа, фарингитом и кашлем.
Применение Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом
препарат предназначен только для наружного применения или для ингаляций.
Втирания. 2–4 раза в сутки наносить на кожу над грудиной, шею и спину и осторожно втирать легкими массажными движениями.
Взрослые: 2 или 3 чайные ложки (10–15 мл) бальзама втирать свободными легкими движениями, без усилий, по всей поверхности кожи над грудиной, шеи и спины.
Дети в возрасте от 2 лет: ½–1 чайную ложку бальзама (2,5–5 мл) втирать легкими движениями в кожу спины и над грудиной.
Желательно надевать легкую одежду для облегчения ингаляции пара. Особенно рекомендуется применять мазь перед сном, поскольку эфирные масла, входящие в состав мази, испаряются в течение 8 ч.
Ингаляция. Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет: добавить 1–2 чайные ложки бальзама (5–10 мл) в посуду с широкой поверхностью. Подогреть 1 л воды (но только не в микроволновой печи), не доводя до кипения, и залить горячую воду в подготовленную посуду. Пар, который образуется, следует использовать для ингаляции в течение 10–15 мин.
В течение ингаляции воду следует нагревать дополнительно; также не рекомендуется повторно подогревать и использовать р-р.
Детей во время ингаляции нельзя оставлять без присмотра, поскольку существует опасность ожога.
Ингаляции следует проводить с закрытыми глазами или прикрывать глаза во избежание возможного раздражения конъюнктивы глаза.
Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если кашель или другие симптомы не проходят в течение 3–6 дней, возвращаются или сопровождаются повышенной температурой тела, кожными высыпаниями, постоянной головной болью.
Дети. В виде втираний препарат применяют детям в возрасте от 2 лет; в виде ингаляций — детям в возрасте от 6 лет.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- раздражение или воспаление кожи, открытые раны, ожоги или дерматоз; детские болезни с высыпаниями;
- БА, коклюш, ложный круп и другие заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся повышенной чувствительностью дыхательных путей (при ингаляции действующие вещества могут приводить к возникновению судорог бронхиальных мышц);
- судороги, эпилептические приступы в прошлом;
- не использовать для ингаляций при острых воспалениях легких;
- дети в возрасте до 2 лет (риск возникновения ларингоспазма);
- не использовать для ингаляций детям в возрасте до 6 лет.
Побочные эффекты
местные реакции: покраснение, раздражение глаз, кожи и слизистой оболочки, боль в глазах, повышенное слезотечение (во время ингаляции), аллергический дерматит, реакции гиперчувствительности; возможны местные реакции в виде покраснения кожи, сопровождающиеся зудом (контактный дерматит), крапивницы, высыпаний.
Раздражение кожи или аллергические реакции обычно не выражены и возникают очень редко. Ингаляция паров, а также вдыхание паров во время втирания может вызвать такие рефлекторно обусловленные симптомы, как свистящее дыхание, кашель, одышка и затруднение дыхания вследствие сужения дыхательных путей. Это может привести к астматическому состоянию и остановке дыхания.
Со стороны нервной системы: галлюцинации, судороги.
Общие нарушения и реакции в месте применения: ожоги в месте применения, частота их возникновения неизвестна.
Системные реакции: учитывая рекомендуемый способ применения, системное действие является очень слабым и побочные реакции, обусловленные системным действием, не отмечались. В случае возникновения побочных реакций пациент должен немедленно прекратить применение препарата, удалить остатки препарата бумажной салфеткой и начать соответствующее лечение кожных расстройств.
Особые указания
не глотать. Не наносить на поврежденную кожу, открытые раны, слизистую оболочку носа и ротовой полости. Не использовать на лице. Следует избегать попадания препарата в глаза. Не нагревать препарат. Не накладывать плотные повязки, не использовать одновременно с индивидуальными грелками, не применять согревающие повязки поверх бальзама.
Пациентам с персистирующим или хроническим кашлем из-за табакокурения, БА, эмфиземы легких, хронического бронхита или если кашель сопровождается чрезмерным выделением мокроты, следует проконсультироваться с врачом.
При случайном проглатывании препарата или передозировке следует немедленно обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности не применять препарат без предварительной консультации с врачом. Не следует применять препарат на область молочных желез кормящей ребенка грудью, поскольку существует потенциальная угроза рефлекторного апноэ у ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
эвкалиптовое масло усиливает активность ферментов печени, может усиливать действие других препаратов или пролонгировать продолжительность их действия. Это не исключено при длительном применении препарата.
Передозировка
при передозировке возможно возникновение раздражения кожи.
Препарат обычно не оказывает системного токсического действия при превышении рекомендуемой дозы, однако чрезмерное наружное применение на больших площадях может потенциально вызвать токсические симптомы, такие как нефротоксичность, нарушения со стороны ЦНС (непосредственно после применения камфоры).
При случайном попадании препарата в нос или на лицо младенцев и детей может возникнуть апноэ из-за спазма голосовой щели (ларингоспазм), это состояние, требующее неотложной медицинской помощи.
Случайное проглатывание препарата может вызвать такие расстройства ЖКТ, как рвота и диарея. Лечение симптоматическое.
В случае возникновения симптомов камфорной интоксикации (при случайном проглатывании большого количества препарата), таких как тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, головокружение, ощущение жара или покраснение лица, возбуждение, галлюцинации, судороги, угнетение дыхания и кома, показан уход за пациентом в стационаре. В случае проявлений угнетения дыхания строго рекомендуется интубация, при необходимости — вспомогательное искусственное дыхание и обеспечение мероприятий интенсивной терапии.
Пациенты с тяжелыми желудочно-кишечными или неврологическими симптомами отравления требуют медицинского наблюдения и симптоматического лечения. Не следует вызывать рвоту.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.