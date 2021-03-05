Афлодерм крем применяют для лечения при острых, мокрых дерматозах.

В случае, если при применении препарата наблюдаются реакции гиперчувствительности (раздражение кожи, сопровождающееся зудом, жжением и покраснением), терапию следует немедленно прекратить.

Длительное применение препарата на больших участках кожи не рекомендуется, особенно с использованием окклюзионных повязок; необходимо тщательное наблюдение из-за возможности проявления повышенной абсорбции алклометазона, а также системных проявлений. Пациентам, которые входят в группу риска системных побочных эффектов, вызванных алклометазоном (дети с дисфункцией печени и больные, требующие длительного лечения), следует периодически контролировать функции системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники (тест свободного кортизола в моче и плазме крови, тест АКТГ-стимуляции). Если будет установлено угнетение, необходимо прекратить прием препарата, снизить частоту применения.

Афлодерм крем нельзя применять для лечения глаз и вокруг глаз вследствие возможного возникновения глаукомы или катаракты.

В случаях грибковой или бактериальной суперинфекции кожи необходимо также дополнительное местное назначение антибиотиков или противогрибковых средств.

Применение препарата не рекомендуется в пеленках (подгузниках), так как они могут повысить системную абсорбцию активных веществ препарата, поскольку действуют как окклюзионные повязки.

Некоторые места на теле, такие как пах, подмышки, перианальные участки, где существует естественная окклюзия, чувствительны к возникновению растяжек при лечении алклометазоном.

Поэтому применение на таких участках должно быть максимально ограничено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами. Данные о влиянии препарата Афлодерм крем на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами отсутствуют.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Местное применение крема Афлодерм в период беременности допускается только в случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для беременной преобладает над возможным риском для плода. В таких случаях применение должно быть кратковременным и ограничиваться небольшим участком поверхности тела.

Период кормления грудью. По решению врача Афлодерм крем можно применять в период кормления грудью, но препарат нельзя наносить на кожу молочных желез перед кормлением.

Дети. Применение у детей возможно только по назначению и под наблюдением врача. Поскольку отношение поверхности кожи тела относительно массы тела у детей выше, чем у взрослых, возможна повышенная абсорбция при местном применении, что может привести к системным токсическим проявлениям угнетения функции надпочечников, снижения экскреции гормона роста. Поэтому применять препарат у детей необходимо с большой осторожностью и в минимально короткий срок (до 2–3 нед).