АЛКЛОМЕТАЗОН (ALCLOMETASONUM) Действующее вещество
алклометазон — синтетический, нефторированный, умеренно действующий ГКС для местного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, иммуносупрессивное и антипролиферативное действие.
Противовоспалительная активность связана с производством, высвобождением и активностью факторов посредников воспаления, таких как хинин, гистамин, лизосомальные ферменты, простагландины, лейкотриены, которые способствуют развитию воспалительного процесса.
ГКС предотвращают расширение кровеносных сосудов и увеличение их пористости, соответственно, уменьшается миграция воспалительных клеток к клетке поврежденной ткани. Данный эффект уменьшает экстравазацию плазмы крови и возникновение отека.
Иммуносупрессивный эффект проявляется в торможении реакций ранней чрезмерной чувствительности (III и IV типа). Механизм активности проявляется в снижении токсического действия комплекса антиген — антитело, который оседает на стенках кровеносных сосудов и приводит к возникновению аллергического контактного дерматита, с одной стороны, и снижению активности лимфокинов целевых клеток и макрофагов, которые вместе приводят к развитию реакции аллергического контактного дерматита, — с другой стороны.
ГКС также препятствуют доступу сенсибилизированных Т-лимфоцитов и макрофагов к целевым клеткам.
Антипролиферативный эффект алклометазона проявляется в уменьшении количества гиперпластических тканей, которые являются типичными для псориаза.
болезни кожи, при которых показано местное лечение ГКС (в том числе атопический, аллергический и контактный дерматит, псориаз, экзема).
применяют только наружно. Крем или мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженный участок 2–3 раза в сутки. Не следует использовать в течение длительного времени с применением окклюзионных повязок, на больших участках с пораженной кожей, поскольку возможно усиление абсорбции алклометазона, за исключением случаев лечения больных с тяжелым и устойчивым (резистентным) дерматитом. После ослабления симптомов терапию необходимо прекратить.
повышенная чувствительность к алклометазону или другим компонентам препарата. Туберкулез кожи, кожные реакции после вакцинации, вирусных поражений кожи (особенно Herpes Simplex), ветряной оспы (chicken pox), периоральный дерматит, розацеа и акне.
местное применение алклометазона в терапевтических дозах хорошо переносится и редко вызывает побочные эффекты. У 1–2% пациентов при местном применении препарат может вызвать сыпь, зуд, эритему или сухость кожи, раздражение и акне. Очень редко могут возникать изменения кожи, подобные акне, гиперпигментация, фолликулит, атрофические изменения кожи, стрии, расширение поверхностных сосудов (особенно на лице), гипертрихоз, аллергический контактный дерматит и вторичные инфекции кожи. Местные побочные реакции чаще происходят под окклюзионной повязкой. Системные побочные эффекты при применении алклометазона могут подавлять функции надпочечников, что, возможно, является следствием длительного применения на больших участках кожи.
в случае нанесения алклометазона на большие поврежденные участки кожи, в течение длительного периода, при применении окклюзионной повязки, а также при длительном применении у детей может возникнуть повышенная абсорбция препарата и проявление системных эффектов: гипергликемии, глюкозурии, угнетение системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники с замедлением роста, интракраниальной гипертензией (которая возникает только у детей) и синдромом Кушинга. Очень редко возможны симптомы проявления, такие как лихорадка, миалгия, артралгия, слабость, что требует системного заместительного применения ГКС.
Лечение при передозировке: препарат необходимо отменить, терапия симптоматическая.