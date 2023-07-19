алклометазон — синтетический, нефторированный, умеренно действующий ГКС для местного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, иммуносупрессивное и антипролиферативное действие.

Противовоспалительная активность связана с производством, высвобождением и активностью факторов посредников воспаления, таких как хинин, гистамин, лизосомальные ферменты, простагландины, лейкотриены, которые способствуют развитию воспалительного процесса.

ГКС предотвращают расширение кровеносных сосудов и увеличение их пористости, соответственно, уменьшается миграция воспалительных клеток к клетке поврежденной ткани. Данный эффект уменьшает экстравазацию плазмы крови и возникновение отека.

Иммуносупрессивный эффект проявляется в торможении реакций ранней чрезмерной чувствительности (III и IV типа). Механизм активности проявляется в снижении токсического действия комплекса антиген — антитело, который оседает на стенках кровеносных сосудов и приводит к возникновению аллергического контактного дерматита, с одной стороны, и снижению активности лимфокинов целевых клеток и макрофагов, которые вместе приводят к развитию реакции аллергического контактного дерматита, — с другой стороны.

ГКС также препятствуют доступу сенсибилизированных Т-лимфоцитов и макрофагов к целевым клеткам.

Антипролиферативный эффект алклометазона проявляется в уменьшении количества гиперпластических тканей, которые являются типичными для псориаза.