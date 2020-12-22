Аскорил (Ascoril) (173374) - инструкция по применению ATC-классификация
Аскорил инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Сальбутамол — прямой симпатомиметик, селективный агонист β2-адренорецепторов. Основное действие β-адреномиметиков заключается в способности стимулировать аденилатциклазу — фермент, который катализирует образование циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) из аденозинтрифосфата (АТФ). Увеличение количества цАМФ вызывает расслабление гладких мышц бронхов и подавляет выделение медиаторов немедленной гиперчувствительности из клеток, особенно тучных. Сальбутамол расслабляет гладкие мышцы бронхов, матки, сосудистого ложа скелетных мышц. Сальбутамол оказывает более сильное и длительное действие на β2-адренорецепторы, чем изопротеренол. Сальбутамол может также улучшать механизмы мукоцилиарного транспортировки.
Бромгексин оказывает отхаркивающее и муколитическое действие. Бромгексин — производное вещество бензиламина и вазицина. Увеличивает объем мокроты, снижает ее вязкость и способствует ее эвакуации из бронхов; стимулирует гидролитическую деполимеризацию мукопротеиновых волокон и стимулирует активность мерцательного эпителия. Известно, что бромгексин осуществляет высвобождение лизосомальных ферментов бронхиальными железами.
Известно также о других фармакологических эффектах бромгексина: повышение секреции экзокринных желез (например, слезоотделения) и увеличение продукции легочного сурфактанта. Одновременное применение бромгексина с окситетрациклином, эритромицином, ампициллином, амоксициллином приводит к повышению их концентрации в мокроте.
Считается, что увеличению секреции экзокринных желез при применении бромгексина может способствовать метаболит бромгексина, амброксол (NA-872).
Гвайфенезин. Действие гвайфенезина заключается в стимуляции рецепторов слизистой оболочки желудка и рефлекторном стимулировании секреции желез дыхательных путей. В результате этого увеличивается объем и снижается вязкость бронхиального секрета.
Фармакокинетика.
Сальбутамол хорошо абсорбируется в ЖКТ, его биодоступность составляет от 50% до 85%. После перорального применения Cmax в плазме крови наступает через 1–4 ч (Tmax). Пища не влияет на биодоступность сальбутамола. 10% сальбутамола связывается с белками плазмы крови в количестве. Объем распределения (Vd) составляет 156 ± 38 л. Сальбутамол метаболизируется в печени до неактивного сульфатного конъюгата. Выводится сальбутамол преимущественно почками. От 64% до 98% выводится с мочой и 1,2–7% — с калом. Т½ сальбутамола составляет 3–6,5 ч.
Бромгексин хорошо всасывается в ЖКТ. Cmax бромгексина в плазме крови наступает примерно через 1 ч после приема препарата. Метаболизируется в печени до активного метаболита — амброксола. Бромгексин выводится в основном с мочой в виде метаболитов, лишь незначительная его часть выводится в неизмененном состоянии. Т½ бромгексина — 6,5 ч.
Гвайфенезин хорошо абсорбируется в ЖКТ. 60% гвайфенезина гидролизуется в крови в течение 7 ч с образованием β(2-метоксифенокси)-молочной кислоты. Гвайфенезин выводится с мочой в форме метаболитов. Т½ гвайфенезина — 1 ч.
Показания Аскорил
Симптоматическое лечение продуктивного кашля при различных заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся бронхоспазмом.
Применение Аскорил
Взрослым и детям старше 12 лет применять внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: по ½ — 1 таблетке 3 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Дети. Не назначать лекарственное средство детям в возрасте до 6 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к сальбутамолу, другим симпатомиметикам, бромгексину, гвайфенезину или к любому из других компонентов лекарственного средства. Коронарная недостаточность, аритмия, другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертиреоз, тяжелые нарушения функции печени, язва желудка и двенадцатиперстной кишки или пептическая язва в анамнезе. Порфирия.
Побочные эффекты
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включающие в себя сыпь, зуд, анафилактические реакции, в том числе синдром медикаментозной гиперчувствительности с эозинофилией и системными симптомами, анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивницу, орофарингеальный отек, отек лица; в отдельных случаях - мультиформная эритема, синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны ЖКТ: диспепсические явления, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, обострение язвенной болезни желудка/язв кишечника, гастралгия, неприятный привкус во рту.
Со стороны нервной системы: тремор, миалгия, головная боль, гиперактивность, дисгевзия, головокружение, беспокойство, бессонница, парестезия ротоглотки.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия; периферическая вазодилатация; нарушения сердечного ритма, включая фибрилляцию желудочков, суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию; гипотензия или гипертензия; ощущение сердцебиения; ишемия миокарда; коллапс.
Со стороны дыхательной системы: нарушение дыхания, усиление кашля.
Сальбутамол может спровоцировать парадоксальный бронхоспазм, что является жизненно опасным состоянием. В случае его возникновения необходимо немедленно прекратить применение препарата и назначить альтернативное лечение.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: гипокалиемия. Потенциально применение β2-агонистов может обусловить выраженную гипокалиемию, повышение содержания лактата в сыворотке крови/лактатацидоз.
Другие: миоспазм, судороги мышц, ощущение давления в мышцах, гипертермия, озноб, мидриаз, атония мочевого пузыря, повышенная потливость, гипергликемия, тромбоцитопения.
У некоторых пациентов может развиться транзиторное повышение уровня аминотрансфераз в крови, вызванное бромгексином.
Особые указания
Сальбутамол, как и другие стимуляторы β-адренорецепторов, необходимо назначать с осторожностью пациентам с судорожными нарушениями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми нарушениями (АГ).
Сальбутамол может влиять на сердечно-сосудистую систему, что проявляется ускорением частоты пульса, повышением АД, изменениями на ЭКГ, такими как: сглаживание зубца Т, удлинение интервала QT, депрессия сегмента ST. Поэтому сальбутамол необходимо применять с осторожностью пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно при артериальной гипертензии.
У некоторых пациентов, как и после применения любых других агонистов β-адренорецепторов, могут наблюдаться клинически важные изменения систолического и диастолического АД.
Внезапное и прогрессирующее ухудшение течения БА является жизненно опасным состоянием, требующим применения кортикостероидов или увеличения их дозы. Потребность увеличения дозы сальбутамола свидетельствует об ухудшении контроля над астмой и требует пересмотра терапии, в случае необходимости — назначения кортикостероидов.
Сальбутамол может вызвать парадоксальный бронхоспазм с внезапным усилением одышки, что может быть опасным для жизни. В этом случае применение препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Сообщалось о единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например ИБС), которые лечатся сальбутамолом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов, как удушье и боль в груди, которые могут быть следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.
Результатом лечения β2-агонистами может быть тяжелая гипокалиемия. Особую осторожность следует соблюдать при тяжелой острой форме астмы, поскольку этот эффект может быть усилен сочетанным применением производных ксантина, стероидов, диуретиков и гипоксией. В таких случаях рекомендуется регулярно контролировать уровень концентрации калия в сыворотке крови.
Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамол может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например к увеличению уровня сахара в крови. В результате этого были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние. Перед началом лечения и во время лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.
С осторожностью нужно применять гвайфенезин в лечении кашля с чрезмерным выделением мокроты, персистирующего или хронического кашля, возникающего вследствие табакокурения, БА, хронического бронхита, эмфиземы.
Бромгексин не применяют пациентам с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки или с язвой в анамнезе, поскольку бромгексин может влиять на слизистую оболочку ЖКТ. При наличии желудочных кровотечений в анамнезе препарат следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, что увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.
Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например мультиформная эритема, синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и острый генерализованный экзантематозный пустулез. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.
При нарушении бронхиальной моторики, что сопровождается образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с особой осторожностью из-за возможного застоя секрета.
Препарат следует применять с осторожностью пациентам, страдающим глаукомой.
При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с особой осторожностью (уменьшая дозу или увеличивая интервал времени между применением).
Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.
Не назначать препарат перед применением наркоза.
Препарат нельзя применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.
Метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), входящие в состав лекарственного средства, могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами во время лечения препаратом.
Взаимодействия
Не рекомендуется одновременно применять сальбутамол и другие пероральные симпатомиметики, поскольку такая комбинация может привести к сердечно-сосудистым нарушениям.
Одновременное применение ингибиторов МАО и непрямых симпатомиметиков часто вызывает гипертонический криз. Сальбутамол с особой осторожностью назначают больным, которые лечатся ингибиторами моноаминоксидазы или трициклическими антидепрессантами, а также в течение по крайней мере 2 недель после окончания такого лечения, поскольку при одновременном применении нежелательное действие сальбутамола на сердечно-сосудистую систему может усиливаться. Описаны единичные случаи, когда возникновение таких побочных эффектов, как тахикардия и гипоманиакальное состояние, связывали с этим взаимодействием.
У здоровых добровольцев, принимавших дигоксин в течение 10 дней, наблюдалось увеличение его концентрации с 16% до 22% в сыворотке крови после однократного назначения сальбутамола.
Клиническое значение этих наблюдений для пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей, получающих сальбутамол и дигоксин в течение длительного времени, пока еще недостаточно изучено. Однако целесообразно проведение мониторинга уровня дигоксина в плазме крови у пациентов, которые одновременно лечатся дигоксином и сальбутамолом.
Гипокалиемия, развивающаяся вследствие применения препаратов, содержащих сальбутамол, может повыситься при одновременном применении диуретиков. Вследствие этого повышается риск развития аритмий при применении на фоне такого лечения сердечных гликозидов.
Эффекты сальбутамола могут быть уменьшены при одновременном использовании блокаторов β-адренорецепторов, особенно неизбирательных (таких как пропранолол), а также могут усилиться при одновременном применении ксантинов (например теофиллина).
Блокаторы β-адренорецепторов могут не только блокировать бронхорасширяющий эффект β-агонистов, но и вызывать бронхоспазм у пациентов с БА. Поэтому пациентам с астмой противопоказано применение блокаторов β-адренорецепторов.
Но при определенных обстоятельствах, например, как профилактика после инфаркта миокарда, применение блокаторов β-адренорецепторов для пациентов с БА может быть рассмотрено. В таких случаях их следует применять с осторожностью.
β-агонисты могут усиливать вызванные применением диуретиков, выводящих калий (таких, как петлевые и тиазидные), изменения ЭКГ и/или гипокалиемию.
Хотя клиническое значение этих эффектов неизвестно, рекомендуется проявлять осторожность в случае совместного применения β-агонистов с диуретиками, выводящими калий.
Не следует одновременно применять сальбутамол с препаратами для ингаляционного наркоза, адреналином, трициклическими антидепрессантами и кортикостероидами.
Бромгексин не назначать одновременно с лекарственными средствами, содержащими кодеин. При одновременном применении бромгексина и препаратов, раздражающих пищеварительный тракт (например НПВП), возможно взаимное усиление раздражающего действия на слизистую оболочку желудка. Одновременный прием с антибиотиками (амоксициллин, эритромицин, цефуроксим, доксициклин), сульфаниламидными препаратами способствует повышению их концентрации в бронхиальном секрете. При приеме одновременно с лекарственными средствами, угнетающими кашлевой центр, возможно затруднение отхождения разжиженной мокроты (накопление бронхиального секрета в дыхательных путях). Возможен одновременный прием с бронходилататорами. Бромгексин не совместим со щелочными растворами.
Гвайфенезин усиливает действие лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, а также этанола. Также может обусловить ложноположительные результаты диагностических тестов, при которых определяют 5-гидроксииндолоцетную и ванилмигдалевую кислоты в моче.
Гвайфенезин усиливает действие седативных средств и мышечных релаксантов.
Передозировка
Симптомы: возбуждение, спутанность сознания, угнетение дыхания, частое дыхание, нарушение сознания, атаксия, диплопия, легкий метаболический ацидоз, аритмии, боль в груди, гипотензия вплоть до шока, учащенное сердцебиение, тахикардия и сильный тремор, особенно в руках. Возможны жалобы со стороны ЖКТ, включая тошноту и рвоту; судороги, экстрасистолия, сонливость, головная боль, гипокалиемия, боли в животе, обострение язвы желудка.
Наиболее распространенными признаками и симптомами передозировки сальбутамола являются транзиторные изменения, фармакологически индуцированные β-агонистами, например тахикардия, тремор, гиперактивность и метаболические нарушения, включая гипокалиемию (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
В результате передозировки сальбутамола может возникнуть гипокалиемия, поэтому необходимо проверять уровень калия в сыворотке крови. При применении высоких терапевтических доз или передозировке короткодействующих β2-агонистов сообщали о случаях лактоацидоза, поэтому следует проверять уровень лактата в плазме крови и, соответственно, контролировать метаболический ацидоз, особенно в случае стойкого или нарастающего учащенного дыхания, несмотря на улучшение симптомов бронхоспазма, таких как стридорозное дыхание.
Незначительная или умеренная передозировка гвайфенезина может вызвать головокружение, желудочно-кишечные нарушения, тошноту, рвоту или снижение мышечного тонуса. Очень высокие дозы гвайфенезина могут вызвать такие симптомы, как возбуждение, спутанность сознания и угнетение дыхания. Есть редкие сообщения о камнях в мочевом пузыре или почках пациентов, которые в течение длительного времени принимали большие количества гвайфенезина.
Лечение. Терапия симптоматическая, наблюдение с помощью электрокардиографии показано для контроля функции сердца.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.