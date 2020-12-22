Сальбутамол, как и другие стимуляторы β-адренорецепторов, необходимо назначать с осторожностью пациентам с судорожными нарушениями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми нарушениями (АГ).

Сальбутамол может влиять на сердечно-сосудистую систему, что проявляется ускорением частоты пульса, повышением АД, изменениями на ЭКГ, такими как: сглаживание зубца Т, удлинение интервала QT, депрессия сегмента ST. Поэтому сальбутамол необходимо применять с осторожностью пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно при артериальной гипертензии.

У некоторых пациентов, как и после применения любых других агонистов β-адренорецепторов, могут наблюдаться клинически важные изменения систолического и диастолического АД.

Внезапное и прогрессирующее ухудшение течения БА является жизненно опасным состоянием, требующим применения кортикостероидов или увеличения их дозы. Потребность увеличения дозы сальбутамола свидетельствует об ухудшении контроля над астмой и требует пересмотра терапии, в случае необходимости — назначения кортикостероидов.

Сальбутамол может вызвать парадоксальный бронхоспазм с внезапным усилением одышки, что может быть опасным для жизни. В этом случае применение препарата следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

Сообщалось о единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например ИБС), которые лечатся сальбутамолом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов, как удушье и боль в груди, которые могут быть следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.

Результатом лечения β 2 -агонистами может быть тяжелая гипокалиемия. Особую осторожность следует соблюдать при тяжелой острой форме астмы, поскольку этот эффект может быть усилен сочетанным применением производных ксантина, стероидов, диуретиков и гипоксией. В таких случаях рекомендуется регулярно контролировать уровень концентрации калия в сыворотке крови.

Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамол может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например к увеличению уровня сахара в крови. В результате этого были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние. Перед началом лечения и во время лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.

С осторожностью нужно применять гвайфенезин в лечении кашля с чрезмерным выделением мокроты, персистирующего или хронического кашля, возникающего вследствие табакокурения, БА, хронического бронхита, эмфиземы.

Бромгексин не применяют пациентам с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки или с язвой в анамнезе, поскольку бромгексин может влиять на слизистую оболочку ЖКТ. При наличии желудочных кровотечений в анамнезе препарат следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, что увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.

Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например мультиформная эритема, синдром Стивенса – Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и острый генерализованный экзантематозный пустулез. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.

При нарушении бронхиальной моторики, что сопровождается образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с особой осторожностью из-за возможного застоя секрета.

Препарат следует применять с осторожностью пациентам, страдающим глаукомой.

При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с особой осторожностью (уменьшая дозу или увеличивая интервал времени между применением).

Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.

Не назначать препарат перед применением наркоза.

Препарат нельзя применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.

Метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), входящие в состав лекарственного средства, могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами во время лечения препаратом.