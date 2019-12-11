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Арбивир-Здоровье Форте (Arbivir-Zdorovye Forte) (173370) - инструкция по применению ATC-классификация

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Арбивир-Здоровье Форте (Arbivir-Zdorovye Forte)
Цена в городе Киев
от 153,74 грн
Без рецепта
10 шт, 200 мг от 153,74 грн
В наличии в 275 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
J05A X13 Умифеновир
Регистрационное удостоверение
UA/10506/02/02 от 11.12.2019
Международное название
Umifenovirum (Умифеновир)

Арбивир-Здоровье Форте инструкция по применению

Состав

действующее вещество: umifenovir; 1 капсула содержит умифеновира гидрохлорида 200 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, кальция стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон; оболочка капсулы содержит титана диоксид (Е 171), желатин.

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы белого цвета. Содержимое капсул — смесь, содержащая гранулы и порошок от белого до белого с зеленовато-желтоватым или желтоватым оттенком цвета. Допускается наличие агломератов частиц порошка. На капсулу допускается наносить товарный знак предприятия — ЗТ.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусные препараты для системного применения.

Другие противовирусные препараты. Код АТС J05A X13.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Противовирусное средство, которое специфически подавляет вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы A (H1N1) pdm09 и A (H5N1). По механизму противовирусного действия относится к ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран.

Терапевтическая эффективность при гриппе проявляется в уменьшении продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов, а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с гриппом.

Лекарственное средство относится к малотоксичным препаратам, не оказывает негативного влияния на организм человека при применении в рекомендованных дозах.

Фармакокинетика.

Препарат быстро всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация достигается через 1,2 часа после приема в дозе 50 мг, через 1,5 часа — после приема в дозе 100 мг. Период полувыведения составляет 17–21 час. Около 40% выводится в неизмененном виде с калом (38,9%) и мочой (0,12%). В течение первых суток выводится 90% введенной дозы.

Показания

Профилактика и лечение гриппа А и В.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов выявлено не было.

Особенности применения

С осторожностью применять: пациентам пожилого возраста (поскольку безопасность и эффективность применения у пациентов пожилого возраста изучена недостаточно);

пациентам с нарушениями функции печени и почек (поскольку фармакокинетику и безопасность применения таким пациентам не изучали).

Данные о длительном применение лекарственного средства отсутствуют.

Способ применения и дозы

Применять взрослым.

Принимать внутрь до еды. Разовая доза составляет 200 мг.

Для профилактики: при непосредственном контакте с больными гриппом: по 200 мг 1 раз в сутки в течение 10–14 дней.

В период эпидемии гриппа: по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Для лечения гриппа: по 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 дней.

Максимальная суточная доза составляет 800 мг.

Дети

Не применять детям.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в т. ч. покраснение кожи, зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Со стороны желудочно-кишечного тракта, включая изжогу, чувство тяжести в эпигастральной области, рвота.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Капсулы № 10 в блистере в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Арбивир-Здоровье Форте
Арбивир-Здоровье Форте капсулы 200 мг блистер, №10
от 153,74 грн
В наличии в 275 аптеках
Цены в аптеках
Арбивир-Здоровье Форте
Арбивир-Здоровье Форте капсулы 200 мг блистер, №10
от 153,74 грн
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