Арбивир-Здоровье Форте (Arbivir-Zdorovye Forte) (173370) - инструкция по применению ATC-классификация
Арбивир-Здоровье Форте инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: umifenovir; 1 капсула содержит умифеновира гидрохлорида 200 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, кальция стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон; оболочка капсулы содержит титана диоксид (Е 171), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы белого цвета. Содержимое капсул — смесь, содержащая гранулы и порошок от белого до белого с зеленовато-желтоватым или желтоватым оттенком цвета. Допускается наличие агломератов частиц порошка. На капсулу допускается наносить товарный знак предприятия — ЗТ.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные препараты для системного применения.
Другие противовирусные препараты. Код АТС J05A X13.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Противовирусное средство, которое специфически подавляет вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы A (H1N1) pdm09 и A (H5N1). По механизму противовирусного действия относится к ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран.
Терапевтическая эффективность при гриппе проявляется в уменьшении продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов, а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с гриппом.
Лекарственное средство относится к малотоксичным препаратам, не оказывает негативного влияния на организм человека при применении в рекомендованных дозах.
Фармакокинетика.
Препарат быстро всасывается в пищеварительном тракте. Максимальная концентрация достигается через 1,2 часа после приема в дозе 50 мг, через 1,5 часа — после приема в дозе 100 мг. Период полувыведения составляет 17–21 час. Около 40% выводится в неизмененном виде с калом (38,9%) и мочой (0,12%). В течение первых суток выводится 90% введенной дозы.
Показания
Профилактика и лечение гриппа А и В.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов выявлено не было.
Особенности применения
С осторожностью применять: пациентам пожилого возраста (поскольку безопасность и эффективность применения у пациентов пожилого возраста изучена недостаточно);
пациентам с нарушениями функции печени и почек (поскольку фармакокинетику и безопасность применения таким пациентам не изучали).
Данные о длительном применение лекарственного средства отсутствуют.
Способ применения и дозы
Применять взрослым.
Принимать внутрь до еды. Разовая доза составляет 200 мг.
Для профилактики: при непосредственном контакте с больными гриппом: по 200 мг 1 раз в сутки в течение 10–14 дней.
В период эпидемии гриппа: по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.
Для лечения гриппа: по 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 дней.
Максимальная суточная доза составляет 800 мг.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, в т. ч. покраснение кожи, зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны желудочно-кишечного тракта, включая изжогу, чувство тяжести в эпигастральной области, рвота.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Капсулы № 10 в блистере в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.