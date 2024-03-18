УМИФЕНОВИР (UMIFENOVIRUM) Действующее вещество
иммуномодулирующее, противовирусное средство. Оказывает ингибирующее действие на вирусы гриппа А и В, обладает интерфероноиндуцирующей активностью, стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета, повышая резистентность организма к вирусным инфекциям.
профилактика и лечение гриппа типа А и В, других ОРВИ.
с лечебной целью при гриппе (типа А и В) взрослым назначают внутрь до еды по 0,2 г 4 раза в сутки ежедневно в течение 3 дней.
С профилактической целью умифеновир принимают при контакте с больными гриппом по 0,2 г/сут в течение 10–14 дней, а в период эпидемии гриппа и сезонного роста заболеваемости ОРВИ — по 0,1 г 1 раз в сутки через каждые 3–4 дня в течение 3 нед.
В случае осложнения ОРВИ пневмонией и при сниженном иммунологическом статусе больным назначают по 0,2 г 3 раза в сутки в течение 5 дней, затем по 0,2 г 1 раз в неделю в течение 3–4 нед.
повышенная чувствительность к арбидолу, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек.
аллергические реакции.