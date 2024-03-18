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Активные вещества — “У”УМИФЕНОВИР (UMIFENOVIRUM)

УМИФЕНОВИР (UMIFENOVIRUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Иммустат таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10; Дарница
Иммустат Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10 Дарница
В 785 аптеках
от 114,90 грн
Цены в аптеках
Арбивир-Здоровье Форте капсулы, 200 мг, блистер, № 10; Здоровье
Арбивир-Здоровье Форте Капсулы, 200 мг, блистер, № 10 Здоровье
В 275 аптеках
от 153,74 грн
Цены в аптеках
Иммустат таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10; Дарница
Иммустат Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10 Дарница
Нет в наличии
Арбивир-Здоровье капсулы, 100 мг, № 10; Корпорация Здоровье
Арбивир-Здоровье Капсулы, 100 мг, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Арпефлю® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; Лекфарм
Арпефлю® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 Лекфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы.

иммуномодулирующее, противовирусное средство. Оказывает ингибирующее действие на вирусы гриппа А и В, обладает интерфероноиндуцирующей активностью, стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета, повышая резистентность организма к вирусным инфекциям.

профилактика и лечение гриппа типа А и В, других ОРВИ.

с лечебной целью при гриппе (типа А и В) взрослым назначают внутрь до еды по 0,2 г 4 раза в сутки ежедневно в течение 3 дней.
С профилактической целью умифеновир принимают при контакте с больными гриппом по 0,2 г/сут в течение 10–14 дней, а в период эпидемии гриппа и сезонного роста заболеваемости ОРВИ — по 0,1 г 1 раз в сутки через каждые 3–4 дня в течение 3 нед.
В случае осложнения ОРВИ пневмонией и при сниженном иммунологическом статусе больным назначают по 0,2 г 3 раза в сутки в течение 5 дней, затем по 0,2 г 1 раз в неделю в течение 3–4 нед.

повышенная чувствительность к арбидолу, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

аллергические реакции.