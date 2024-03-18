с лечебной целью при гриппе (типа А и В) взрослым назначают внутрь до еды по 0,2 г 4 раза в сутки ежедневно в течение 3 дней.

С профилактической целью умифеновир принимают при контакте с больными гриппом по 0,2 г/сут в течение 10–14 дней, а в период эпидемии гриппа и сезонного роста заболеваемости ОРВИ — по 0,1 г 1 раз в сутки через каждые 3–4 дня в течение 3 нед.

В случае осложнения ОРВИ пневмонией и при сниженном иммунологическом статусе больным назначают по 0,2 г 3 раза в сутки в течение 5 дней, затем по 0,2 г 1 раз в неделю в течение 3–4 нед.