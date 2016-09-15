В ходе рандомизированного клинического исследования 114 педиатрическим пациентам с анемией (уровень гемоглобина < 10,0 г/дл) в возрасте от 2 до 18 лет с хронической болезнью почек, которые находились и не находились на диализе, и не получали препаратов, стимулирующих эритропоэз, применяли дарбепоэтин α один раз в неделю (n = 58) или один раз в две недели (n = 56) для коррекции анемии. Концентрация гемоглобина увеличилась до ≥ 10 г/дл у > 98% (p < 0,001) педиатрических пациентов, принимавших дарбепоэтин α один раз в неделю и у 84% (р = 0,293), принимавших дарбепоэтин α один раз в две недели. В то время, когда впервые был достигнут уровень гемоглобина ≥ 10,0 г/дл, средняя (SD) доза, скорректированная с учетом массы тела, составляла 0,48 (0,24) мкг/кг (от 0,0 до 1,7 мкг/кг) один раз в неделю для группы, получавшей препарат один раз в неделю, и 0,76 (0,21) мкг/кг (от 0,3 до 1,5 мкг/кг) один раз в две недели для группы, получавшей препарат один раз в две недели.

В ходе клинического исследования с участием 124 педиатрических пациентов в возрасте от 1 до 18 лет с хроническим заболеванием почек, которые находились и не находились на диализе, пациенты, которые были стабильными до эпоэтина α, были распределены по группам случайным образом: пациенты, которые получали дарбепоэтин α один раз в неделю (подкожно или внутривенно), используя коэффициент конверсии дозы 238:1, и пациенты продолжившие терапию эпоэтином α, не меняя дозу, график и способ введения. Основная конечная точка эффективности [изменение гемоглобина между начальной линией и периодом оценки (неделя 21 — 28)] была сопоставима в двух группах. Средний уровень гемоглобина для r-HuEPO и дарбепоэтина α в начальный период составил 11,1 (SD 0,7) г/л и 11,3 (SD 0,6) г/л соответственно. Средний уровень гемоглобина на 28-й неделе для r-HuEPO и дарбепоэтина α составил 11,1 (SD 1,4) г/л и 11,1 (SD 1,1) г/л соответственно.

В европейском регуляторном надзорном исследовании педиатрических пациентов было зарегистрировано 319 детей с хроническими заболеваниями почек (13 (4,1%) пациентов в возрасте < 1 года, 83 (26,0%) пациента в возрасте от 1 до < 6 лет, 90 (28,2%) пациентов в возрасте от 6 до < 12 лет и 133 (41,7%) пациентов ≥ 12 лет), которые получали дарбепоэтин α; концентрация гемоглобина в среднем составляла 11,3–11,5 г/дл, а средние дозы дарбепоэтина α, скорректированные с учетом массы тела, оставались относительно постоянными (между 2,31 мкг/кг в месяц и 2,67 мкг/кг в месяц) в течение исследуемого периода для всех категорий пациентов, участвовавших в исследовании.

В ходе исследований не было выявлено существенных различий между профилем безопасности педиатрических пациентов и ранее зарегистрированным у взрослых пациентов (см. раздел «Побочные реакции»).

Онкобольные пациенты, получающие химиотерапию

EPO-ANE-3010, рандомизированное многоцентровое исследование открытого типа, было проведено с участием 2098 женщин с анемией и метастазирующим раком молочных желез, получавших химиотерапию первой или второй линии. Это было исследование сопоставления по эффективности, предназначенное для исключения повышения на 15% риска прогрессирования опухоли или смерти в случае использовании эпоэтина α в сочетании со стандартным лечением (СЛ) по сравнению с использованием только стандартного лечения. На момент прекращения сбора клинических данных медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) на каждую оценку врачом-исследователем прогрессирования заболевания составила 7,4 месяца в каждом режиме дозирования (ОР 1,09, 95% ДИ: 0,99, 1,20), что свидетельствует о том, что цели исследования достичь не удалось. В группе применения эпоэтина α в сочетании со стандартным лечением переливание красных кровяных телец проводили значительно меньшему количеству пациентов (5,8% по сравнению с 11,4%); однако у значительно большего числа пациентов в режиме применения эпоэтина α в сочетании со стандартным лечением наблюдались сосудистые осложнения тромботического характера (2,8% по сравнению с 1,4%). Во время конечного анализа было зарегистрировано 1653 смертельных случая. Медиана общей выживаемости в группе, принимавшей эпоэтин α в сочетании со стандартным лечением, составила 17,8 месяца, тогда как в группе применения только стандартного лечения она составляла 18,0 месяца (ВР 1,07, 95% ДИ: 0,97, 1,18). Медиана времени до прогрессирования (ВДП) на основе определенного врачом-исследователем прогрессирующего заболевания (ПЗ) составляла 7,5 месяца в группе применения эпоэтина α в сочетании со стандартным лечением и 7,5 месяца в группе применения стандартного лечения (ОР 1,099, 95% ДИ: 0,998, 1,210). Медиана ВДП на основе определенного Независимым экспертным комитетом (НЭК) ПЗ составила 8,0 месяца в группе применения эпоэтина α в сочетании со стандартным лечением и 8,3 месяца в группе применения стандартного лечения (ОР 1,033, 95% ДИ: 0,924, 1,156).

В проспективном рандомизированном двойном слепом плацебо контролируемом исследовании, проведенном с участием 314 пациентов с раком легких, получавших химиотерапию с платиной, наблюдалось значительное уменьшение необходимости в трансфузии (р <0,001).

Клинические исследования показали, что дарбепоэтин α имеет аналогичную эффективность при введении одной инъекции один раз каждые три недели или один раз каждые две недели, или еженедельно без увеличения общей необходимой дозы.

Безопасность и эффективность применения терапии Аранеспом раз в три недели в условиях уменьшения необходимости в переливании красных кровяных клеток у пациентов, проходящих химиотерапию, оценивали в рандомизированном двойном слепом многонациональном исследовании с участием 705 пациентов с анемией и с немиелоидными злокачественными новообразованиями, которые получали многоступенчатую химиотерапию. Для приема Аранеспа пациенты были рандомизированы на группы, которые получали 500 мкг один раз в три недели и 2,25 мкг/кг один раз в неделю. В обеих группах доза уменьшалась на 40% от предыдущей дозы (например, первое снижение дозы до 300 мкг — в группе применения один раз в три недели и 1,35 мкг/кг — в группе применения один раз в неделю), если гемоглобин увеличился более чем на 1 г/дл в течение 14 дневного периода. В группе применения один раз в три недели уменьшения дозы требовали 72% пациентов, в группе применения один раз в неделю — 75%. Это исследование подтверждает, что 500 мкг один раз в три недели можно сравнить с однократным применением один раз в неделю по количеству пациентов, получающих хотя бы одну трансфузию красных кровяных телец с 5-й недели до окончания стадии лечения.

В проспективном рандомизированном двойном слепом плацебо контролируемом исследовании, проведенном с участием 344 пациентов с анемией и со злокачественными процессами лимфопролиферации, получавших химиотерапию, отмечено значительное снижение необходимости в переливании крови и улучшение ответа на гемоглобин (р <0,001). Также наблюдалось уменьшение утомляемости, измеренное по шкале функциональной оценки терапии рака (FACT-утомляемость).

Эритропоэтин является фактором роста, который прежде всего стимулирует выработку красных кровяных телец. Рецепторы эритропоэтина могут проявляться на поверхности различных опухолевых клеток.

Выживаемость пациентов и прогрессирование опухолей изучалось в ходе пяти крупных контролируемых исследований с привлечением когорты общей численностью 2833 пациента. Четыре из этих пяти исследований были двойными слепыми плацебо контролируемыми исследованиями и одно — исследованием открытого типа. В два исследования включали пациентов, которые получали химиотерапию. В двух из этих исследований целевой уровень гемоглобина составлял >13 г/дл, в остальных исследований — 12–14 г/дл. В исследовании открытого типа не было обнаружено различия показателей общей выживаемости пациентов, получавших рекомбинантный человеческий эритропоэтин, и пациентов контрольной группы. В четырех плацебо контролируемых исследованиях показатели отношения рисков для общего выживания находились в диапазоне от 1,25 до 2,47 в пользу контрольной группы. Результаты этих исследований показали непонятное четкое статистически значимое превышение показателей смертности среди пациентов с анемией, связанной с различными типами обычного рака, которые принимали рекомбинантный человеческий эритропоэтин, по сравнению с контрольной группой. Полученный в рамках этих испытаний результат общей выживаемости не удалось обоснованно объяснить отличием показателей частоты случаев тромбоза и родственных осложнений у пациентов, получавших рекомбинантный человеческий эритропоэтин, и у пациентов контрольной группы.

В третьей фазе рандомизированного двойного слепого плацебо контролируемого исследования 2549 взрослых пациентов с анемией, получавших химиотерапию для лечения распространенного немелкоклеточного рака легких (НМКРЛ), были рандомизированы в соотношении 2:1 в группы применения дарбепоэтина α или плацебо и получали лечение до достижения максимального уровня гемоглобина 12 г/дл. Результаты показали не меньшую эффективность по основному конечным показателем общей выживаемости, причем медиана выживаемости в группе применения дарбепоэтина α и в группе применения плацебо составляла соответственно 9,5 и 9,3 месяца (стратифицированное ОР 0,92; 95% ДИ: 0,83- 1,01). Вспомогательный конечный показатель выживаемости без прогрессирования составил 4,8 и 4,3 месяца соответственно (стратифицированное ОР 0,95; 95% ДИ: 0,87–1,04), что исключает предварительно определенное повышение риска на 15%.

Был также осуществлен систематический обзор, охватывающий более 9000 онкобольных пациентов, участвовавших в 57 клинических исследованиях. Метаанализ данных общей выживаемости позволил рассчитать показатель отношения рисков, который составлял 1,08 в пользу группы контроля (95% ДИ: 0,99; 1,18; 42 исследования и 8167 пациентов).

Повышенный относительный риск тромбоэмболических событий (ОР 1,67, 95% ДИ: 1,35, 2,06; 35 исследований и 6769 пациентов) наблюдался у пациентов, получавших рекомбинантный эритропоэтин человека. Таким образом, существуют достоверные данные, позволяющие предположить вероятность значительного вреда от терапии рекомбинантным эритропоэтином человека для пациентов с онкологическими заболеваниями. Насколько эти результаты могут относиться к применению рекомбинантного эритропоэтина для достижения концентрации гемоглобина менее 13 г/дл у пациентов с раком, получавших химиотерапию, непонятно, потому что малое количество пациентов с этими характеристиками были включены в обзор.

Проводился анализ данных, полученных от более чем 13 900 пациентов с онкологическими заболеваниями (которые получают химиотерапию, лучевую терапию, химиолучевую терапию или не получают терапию), принимавших участие в 53 контролируемых клинических исследованиях нескольких эпоэтинов. Метаанализ данных общей выживаемости позволил рассчитать показатель отношения рисков, составлял 1,06 в пользу группы контроля (95% ДИ: 1,00, 1,12; 53 исследования и 13 933 пациента), а для больных раком, получавших химиотерапию, показатель отношения рисков общей выживаемости составил 1,04 (95% ДИ: 0,97, 1,11; 38 исследований и 10441 пациент). Метаанализы также свидетельствуют о существенно повышенном относительном риске тромбоэмболических событий у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые получают рекомбинантный эритропоэтин человека (см. раздел «Особенности применения»).

Фармакокинетика.

Из-за повышенного содержания углерода уровень дарбепоэтин α в кровотоке остается превышающим минимальную стимулирующую концентрацию, необходимую для эритропоэза, в течение большего времени, чем эквивалентная молярная доза r-HuEPO, что позволяет с меньшей частотой применять дарбепоэтин α для достижения такого же биологического ответа.

Пациенты с хронической почечной недостаточностью

Фармакокинетику дарбепоэтина α изучали клинически на пациентах с хронической почечной недостаточностью после внутривенного и подкожного применения. При внутривенном применении терминальный период полувыведения дарбепоэтина α составляет 21 час (SD 7,5). Клиренс дарбепоэтина α составляет 1,9 мл/ч/кг (SD 0,56), а объем распределения (Vss) приблизительно равен объему в плазме крови (50 мл/кг). Биодоступность составляет 37% при подкожном применении. После ежемесячного применения дарбепоэтина α при подкожных дозах в пределах 0,6–2,1 мкг/кг терминальный период полувыведения составлял 73 часа (SD 24). Более длительный терминальный период полувыведения дарбепоэтина α, введенного подкожно по сравнению с внутривенным введением, обусловлен кинетикой подкожной абсорбции. В клинических исследованиях наблюдалась минимальная аккумуляция независимо от пути введения. В доклинических исследованиях было продемонстрировано, что почечный клиренс минимальный (до 2% от общего клиренса) и не влияет на период полувыведения из сыворотки крови.

Данные 809 пациентов, получавших Аранесп в европейских клинических исследованиях, анализировали для оценки дозы, необходимой для поддержания гемоглобина; разница не наблюдалась между средними недельными дозами при внутривенном и подкожном введении.

По фармакокинетике дарбепоэтина α у педиатрических пациентов (2 — 16 лет) с ХПН, находящихся или не находящихся на диализе, определили фармакокинетические профили для периодов отбора проб до 2 недель (336 часов) после одной или двух доз, введенных подкожно или внутривенно. Учитывая фармакокинетические данные у взрослых с ХПН, у которых использовалась одинаковая продолжительность выборки, сравнение показало, что фармакокинетика дарбепоэтина α была одинаковой у детей и взрослых с ХПН.

В первой фазе фармакокинетического исследования после внутривенного применения наблюдалась примерно 25% разница между детьми и взрослыми пациентами в площади под кривой времени 0 до бесконечности (AUC [0-∞]) однако эта разница была в два раза меньше границ в AUC(0-∞), которые наблюдались у детей. AUC(0-∞) была одинаковой у взрослых и детей с ХПН после подкожного применения. Период полувыведения также был одинаковым у взрослых и детей с ХПН после внутривенного и подкожного применения.

Онкобольные пациенты, получающие химиотерапию

После подкожного введения 2,25 мкг/кг взрослым онкобольным пациентам средняя максимальная концентрация дарбепоэтина α 10,6 нг/мл (SD 5,9) достигалась за среднее время 91 час (SD 19,7). Эти параметры соответствовали линейной фармакокинетике в широких пределах дозы (0,5 8 мкг/кг еженедельно и 3–9 мкг/кг каждые две недели). Фармакокинетические параметры не изменялись при многократном применении доз в течение 12 недель (применение дозы каждую неделю или каждые две недели). Наблюдалось ожидаемое умеренное (< 2 раза) повышение концентрации в сыворотке крови при приближении к равновесному состоянию, однако не наблюдалось неожиданной аккумуляции после многократного применения. Были проведены фармакокинетические исследования на пациентах с анемией, вызванной химиотерапией, которых лечили 6,75 мкг/кг дарбепоэтина α, который применяли подкожно каждые 3 недели в комбинации с химиотерапией. В этом исследовании, которое позволило детально охарактеризовать терминальный период полувыведения, средний (SD) терминальный период полувыведения составлял 74 (SD 27) часа.

Аранесп можно назначать педиатрическим пациентам с хронической почечной недостаточностью в возрасте от 1 года. Лечение педиатрических пациентов в возрасте до 1 года не изучали в рандомизированных клинических исследованиях (см. раздел «Фармакодинамика»).